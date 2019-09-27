Бета-выпуск Ubuntu 19.10

2.3 , BlackRot ( ? ), 23:28, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Биос???

Можно подробнее?

3.4 , jkaas ( ? ), 23:31, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – загуглить лень? https://habr.com/ru/post/409009/

3.7 , Arhangel_Tirael ( ? ), 23:34, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47773

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:44, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кому есть доверие? Перебробовав за 15 лет десятки дистрибутивов, я пришёл к выводу, что в каждом дистре после обновления что-то может отвалиться или загнуться. А раз так, то приходится подбирать дистр по другим параметрам, например, доступность и стабильность софта.

3.12 , Snoned Jesus ( ? ), 00:03, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >в каждом дистре после обновления что-то может отвалиться или загнуться Ещё немного и ты созреешь для покупки мака.

4.20 , Openecho ( ? ), 01:19, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ирония судьбы... только что закончил востанавливать супер-дупер яблоко-систему, в которой с бухты барахты все фотки размножились в 3х зкземплярах

5.24 , Firefly ( ?? ), 01:33, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понятное дело, что оно тоже говно, но линукс в отличие от этого говна вообще неюзабелен в качестве десктопа. На сервер его можно, на маршрутизатор в ембедед или ещё какойнибудь Iot, но про десктоп лучше даже не думать, ибо нет графического стека, да и в плане звуковой подсистемы то ещё уг. На фряхе BSD кстати звуковуха в поряде, но графика такое же гуано. Так что для десктопчика пока ничего, окромя шиндавс и макакаоси не существует. Может и будет когда, но нескоро.

3.18 , Аноним ( 1 ), 00:55, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Другин дистры не такие косячные.

