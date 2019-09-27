Бета-выпуск Ubuntu 19.10

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|2.8, Аноним (8), 23:44, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кому есть доверие? Перебробовав за 15 лет десятки дистрибутивов, я пришёл к выводу, что в каждом дистре после обновления что-то может отвалиться или загнуться. А раз так, то приходится подбирать дистр по другим параметрам, например, доступность и стабильность софта.
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|3.12, Snoned Jesus (?), 00:03, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>в каждом дистре после обновления что-то может отвалиться или загнуться
Ещё немного и ты созреешь для покупки мака.
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|4.20, Openecho (?), 01:19, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ирония судьбы... только что закончил востанавливать супер-дупер яблоко-систему, в которой с бухты барахты все фотки размножились в 3х зкземплярах
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|5.24, Firefly (??), 01:33, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятное дело, что оно тоже говно, но линукс в отличие от этого говна вообще неюзабелен в качестве десктопа. На сервер его можно, на маршрутизатор в ембедед или ещё какойнибудь Iot, но про десктоп лучше даже не думать, ибо нет графического стека, да и в плане звуковой подсистемы то ещё уг. На фряхе BSD кстати звуковуха в поряде, но графика такое же гуано. Так что для десктопчика пока ничего, окромя шиндавс и макакаоси не существует. Может и будет когда, но нескоро.
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|1.2, Аноним (2), 23:24, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Вместо Thunderbird ... Evolution, а вместо VLC - Celluloid
Супер обновление, два года пилили?!
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|1.5, Аноним (5), 23:32, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена поставка deb-пакетов с браузером Chromium, вместо которых теперь предлагаются только самодостаточные образы в формате snap;
А что там со snap-ами вообще? Удобно, приятно, понятно?
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|2.10, Аноним (10), 23:52, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда последний раз пробовал - Drag-n-Drop и Copy-n-Paste извне не работали. Сомнительное юзабилити.
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|2.11, Аноним (11), 23:56, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Удобно, приятно, понятно?
Well, let me put it this way: абантово.
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|2.16, Аноним (16), 00:16, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Удобно, приятно, понятно?
Я не знаю, как сейчас, но когда пробовал несколько месяцев назад - было абсолютно отвратительно. Всё работало через задницу, что-не работало вообще, что-то не коннектилось с другим снапом и тебе надо было дополнительные комманды гуглить, темы/иконки не подключались, в систему интегрировалось кое-как или не интегрировалось, обновления автоматические неотключаемые, тебя никто не спрашивает, хочешь ты или нет.
Может конечно они как-то умудрились всё пофиксить, но если нет, то я не знаю как у них наглости хватает это на пользователей спихивать.
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|1.6, Аноним (6), 23:32, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотели же иконки к одному виду привести.
В 19.04 была нормальная иконка файлменеджера, теперь какое-то гэ, совершенно не похожее на остальные.
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|1.9, mikhailnov (ok), 23:48, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В репозитории прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86. Для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении будет обеспечена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов, включающих компоненты, необходимые для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек" - это что-то не то, в https://mirror.yandex.ru/ubuntu/dists/eoan/main/binary-amd64/Packages.gz 140 тысяч строк, а в https://mirror.yandex.ru/ubuntu/dists/eoan/main/binary-i386/Packages.gz 138 тысяч, значит, 32-битный репозиторий собран полностью?
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|2.22, Аноним (22), 01:25, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в твоём "вопросе" нет противоречия. пакеты могут быть собраны и не распространяться, например путём изменения дефолтных настроек апта.
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|1.13, Snoned Jesus (?), 00:06, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я не знаю, какая моча стукнула в голову убантятам, но как можно было похоронить самую лучшую DE в линуксах за всю историю? Я так ждал новую юнити на культях, а вместо этого получил страшного гомункула из адских подземелий красношляпного дьявола.
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|2.15, Griggorii (?), 00:14, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это пока страшнеишее забагованое поделие , на ней уже вещи которые ранее компилировались щас не будут наисыреиший продукт , какая то лютая смесь при то что ладно бы работала и компилила я так раньше пытался смешать тупо 16.04 с 18.04 идея была проверить что будет , но там хоть мал мало работало , а здесь нет.
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|3.21, Аноним (22), 01:21, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> я так раньше пытался смешать тупо 16.04 с 18.04 идея была проверить что будет
мне кажется, подобные люди относительно недавно травились капсулами для стирки.
но видимо не все.
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|1.14, Griggorii (?), 00:06, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самое глючное поделие что я видел появился какой то сервис в сустемд для груба т.е если сервис падает то загрузке конец.
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|2.23, Аноним (22), 01:28, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> какой то сервис в сустемд для груба
можно больше подробностей, пожалуйста?
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|1.17, Аноним (17), 00:22, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В качестве опции предложена полностью тёмная тема, в которой использован тёмный фон внутри окон;
А предложить опцию изменения всех цветов по вкусу - прошлый век?
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|1.19, Аноним (22), 01:13, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пробовал Ubuntu 19.10 где-то неделю, сейчас сижу на Ubuntu mate 19.10, в обоих одна и та же проблема - пульса ведёт себя неадекватно, каждый раз переключает звук на HDMI если комп в ушёл в режим ожидания или был перезагружен. иногда из колонок пердёж или отсутствие звука. баг не отправлял потому что 3 предыдущих моих бага на ланчпаде закрыли как "устаревшие". Вернусь на 18.04 скорее всего.
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|2.26, ievoochielaPh5Ph (ok), 02:48, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Само собой pulseaudio в одном дистрибутиве будет вести себя одинаково и это не будет зависеть от DE.
Да, для повседневного использования есть LTS, это апрель месяц каждого четного года. Сидеть на non-LTS должен только тот, кто готов патчами и багрепортами готовить новый LTS. Имею систему установленную с дисков 6.06(единственный год, когда LTS был не в апреле), обновляю между релизами после выхода в новом LTS сборки .1 раз в два года и система работает, как часы и не чихает.
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