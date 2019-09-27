The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Бета-выпуск Ubuntu 19.10

27.09.2019 23:09

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10 "Eoan Ermine", который ознаменовал переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз Ubuntu 19.10 запланирован на 17 октября.

Основные новшества:

  • Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.34 c поддержкой группировки пиктограмм приложений в папки и новой панелью выбора обоев рабочего стола. Вместо ранее предлагаемой темы оформления с тёмными заголовками по умолчанию задействована светлая тема оформления, близкая к штатному внешнему виду GNOME.

    В качестве опции предложена полностью тёмная тема, в которой использован тёмный фон внутри окон;

  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.3. Для сжатия ядра Linux и начального загрузочного образа initramf задействован алгоритм LZ4, что позволит сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных;
  • Инструментарий обновлён до glibc 2.30, GCC 8.3 (опционально GCC 9), OpenJDK 11, rustc 1.37, Python 3.7.3, ruby 2.5.5, php 7.2.15, perl 5.28.1, go 1.10.4;
  • Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 6.3;
  • Улучшена поддержка кросс-компиляции - инструментарий для архитектур POWER и AArch64 теперь поддерживает кросс-компиляцию для платформ ARM, S390X и RISCV64;
  • Для систем с GPU Intel обеспечен бесшовный режим загрузки (без мерцания при переключении видеорежимов);
  • В состав установочных iso-образов по согласованию с компанией NVIDIA включены пакеты с проприетарными драйверами NVIDIA. Для систем с графическими чипами NVIDIA по умолчанию продолжают предлагаться свободные драйверы "Nouveau", а проприетарные драйверы доступны в качестве опции для быстрой установки после завершения инсталляции;
  • Прекращена поставка deb-пакетов с браузером Chromium, вместо которых теперь предлагаются только самодостаточные образы в формате snap;
  • В репозитории прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86. Для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении будет обеспечена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов, включающих компоненты, необходимые для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек;
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.16, набор приложений KDE Applications 19.04.3 и фреймворк Qt 5.12.4. Обновлены версии latte-dock 0.9.2, Elisa 0.4.2, Kdenlive 19.08.1, Yakuake 19.08.1, Krita 4.2.6, Kdevelop 5.4.2, Ktorrent. Продолжается тестирование сеанса на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа);
  • В Xubuntu предложен новый выпуск рабочего стола Xfce 4.14. Вместо Light Locker для блокировки экрана задействован Xfce Screensaver, обеспечивающий интеграцию с Xfce Power Manager и улучшенную поддержку спящего и ждущего режимов;
  • В Ubuntu Budgie добавлены новые апплеты Window Previews (замена менеджера задач (Alt+Tab)), QuickChar (просмотр таблиц символов), FuzzyClock, Workspace Stopwatch (секундомер) и Budgie Brightness Controller (управление яркостью экрана). Улучшена интеграция с GNOME 3.34.
  • В Ubuntu MATE проведена работа по устранению недоработок и повышению качества интерфейса. Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.22.2. Добавлен новый индикатор для вывода уведомлений, поддерживающий функцию "не беспокоить". Вместо Thunderbird по умолчанию задействован почтовый клиент Evolution, а вместо VLC - Celluloid (бывший GNOME MPV). Из базовой поставки удалены Qt4 и программа записи CD/DVD Brasero. В установочный образ включены проприетарные драйверы NVIDIA и комплект локализации для русского языка;
  • В Ubuntu Studio добавлены пакет для организации потокового видеовещания OBS Studio и менеджер сеансов Raysession для управления программами обработки звука. В Ubuntu Studio Controls добавлено несколько прослоек для PulseAudio, реализован индикатор запуска Jack и добавлена возможность выбора бэкенда для Jack (Firewire, ALSA или Dummy). Обновлены версии компонентов: Blender 2.80, KDEnlive 19.08, Krita 4.2.6, GIMP 2.10.8, qJackCtl 0.5.0, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.8, Darktable 2.6.0, Pitivi 0.999, Inkscape 0.92.4, Carla 2.0.0, Ubuntu Studio Controls 1.11.3,
  • В Lubuntu отмечено только исправление ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 19.10 будет использована светлая тема оформления и ускорена загрузка
  3. OpenNews: В Ubuntu 19.10 появится экспериментальная поддержка ZFS для корневого раздела
  4. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04
  6. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:17, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убунте доверия нет, после их обновлений, которые ломали ядро и биос.
     
     
  • 2.3, BlackRot (?), 23:28, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Биос???
    Можно подробнее?
     
     
  • 3.4, jkaas (?), 23:31, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    загуглить лень? https://habr.com/ru/post/409009/
     
  • 3.7, Arhangel_Tirael (?), 23:34, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47773
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:44, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому есть доверие? Перебробовав за 15 лет десятки дистрибутивов, я пришёл к выводу, что в каждом дистре после обновления что-то может отвалиться или загнуться. А раз так, то приходится подбирать дистр по другим параметрам, например, доступность и стабильность софта.
     
     
  • 3.12, Snoned Jesus (?), 00:03, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >в каждом дистре после обновления что-то может отвалиться или загнуться

    Ещё немного и ты созреешь для покупки мака.

     
     
  • 4.20, Openecho (?), 01:19, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ирония судьбы... только что закончил востанавливать супер-дупер яблоко-систему, в которой с бухты барахты все фотки размножились в 3х зкземплярах
     
     
  • 5.24, Firefly (??), 01:33, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятное дело, что оно тоже говно, но линукс в отличие от этого говна вообще неюзабелен в качестве десктопа. На сервер его можно, на маршрутизатор в ембедед или ещё какойнибудь Iot, но про десктоп лучше даже не думать, ибо нет графического стека, да и в плане звуковой подсистемы то ещё уг. На фряхе BSD кстати звуковуха в поряде, но графика такое же гуано. Так что для десктопчика пока ничего, окромя шиндавс и макакаоси не существует. Может и будет когда, но нескоро.
     
  • 3.18, Аноним (1), 00:55, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Другин дистры не такие косячные.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:24, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вместо Thunderbird ... Evolution, а вместо VLC - Celluloid

    Супер обновление, два года пилили?!

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:32, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поставка deb-пакетов с браузером Chromium, вместо которых теперь предлагаются только самодостаточные образы в формате snap;

    А что там со snap-ами вообще? Удобно, приятно, понятно?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:52, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда последний раз пробовал - Drag-n-Drop и Copy-n-Paste извне не работали. Сомнительное юзабилити.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:56, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удобно, приятно, понятно?

    Well, let me put it this way: абантово.

     
  • 2.16, Аноним (16), 00:16, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Удобно, приятно, понятно?

    Я не знаю, как сейчас, но когда пробовал несколько месяцев назад - было абсолютно отвратительно. Всё работало через задницу, что-не работало вообще, что-то не коннектилось с другим снапом и тебе надо было дополнительные комманды гуглить, темы/иконки не подключались, в систему интегрировалось кое-как или не интегрировалось, обновления автоматические неотключаемые, тебя никто не спрашивает, хочешь ты или нет.
    Может конечно они как-то умудрились всё пофиксить, но если нет, то я не знаю как у них наглости хватает это на пользователей спихивать.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:32, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотели же иконки к одному виду привести.

    В 19.04 была нормальная иконка файлменеджера, теперь какое-то гэ, совершенно не похожее на остальные.

     
  • 1.9, mikhailnov (ok), 23:48, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В репозитории прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86. Для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении будет обеспечена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов, включающих компоненты, необходимые для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек" - это что-то не то, в https://mirror.yandex.ru/ubuntu/dists/eoan/main/binary-amd64/Packages.gz 140 тысяч строк, а в https://mirror.yandex.ru/ubuntu/dists/eoan/main/binary-i386/Packages.gz 138 тысяч, значит, 32-битный репозиторий собран полностью?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:25, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в твоём "вопросе" нет противоречия. пакеты могут быть собраны и не распространяться, например путём изменения дефолтных настроек апта.
     

  • 1.13, Snoned Jesus (?), 00:06, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я не знаю, какая моча стукнула в голову убантятам, но как можно было похоронить самую лучшую DE в линуксах за всю историю? Я так ждал новую юнити на культях, а вместо этого получил страшного гомункула из адских подземелий красношляпного дьявола.
     
     
  • 2.15, Griggorii (?), 00:14, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это пока страшнеишее забагованое поделие , на ней уже вещи которые ранее компилировались щас не будут наисыреиший продукт , какая то лютая смесь при то что ладно бы работала и компилила я так раньше пытался смешать тупо 16.04 с 18.04 идея была проверить что будет , но там хоть мал мало работало , а здесь нет.
     
     
  • 3.21, Аноним (22), 01:21, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > я так раньше пытался смешать тупо 16.04 с 18.04 идея была проверить что будет

    мне кажется, подобные люди относительно недавно травились капсулами для стирки.
    но видимо не все.

     

  • 1.14, Griggorii (?), 00:06, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самое глючное поделие что я видел появился какой то сервис в сустемд для груба т.е если сервис падает то загрузке конец.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 01:28, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какой то сервис в сустемд для груба

    можно больше подробностей, пожалуйста?

     

  • 1.17, Аноним (17), 00:22, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве опции предложена полностью тёмная тема, в которой использован тёмный фон внутри окон;

    А предложить опцию изменения всех цветов по вкусу - прошлый век?

     
     
  • 2.25, DEF (?), 02:08, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так предложи. В виде патча.
     

  • 1.19, Аноним (22), 01:13, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пробовал Ubuntu 19.10 где-то неделю, сейчас сижу на Ubuntu mate 19.10, в обоих одна и та же проблема - пульса ведёт себя неадекватно, каждый раз переключает звук на HDMI если комп в ушёл в режим ожидания или был перезагружен. иногда из колонок пердёж или отсутствие звука. баг не отправлял потому что 3 предыдущих моих бага на ланчпаде закрыли как "устаревшие". Вернусь на 18.04 скорее всего.
     
     
  • 2.26, ievoochielaPh5Ph (ok), 02:48, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Само собой pulseaudio в одном дистрибутиве будет вести себя одинаково и это не будет зависеть от DE.
    Да, для повседневного использования есть LTS, это апрель месяц каждого четного года. Сидеть на non-LTS должен только тот, кто готов патчами и багрепортами готовить новый LTS. Имею систему установленную с дисков 6.06(единственный год, когда LTS был не в апреле), обновляю между релизами после выхода в новом LTS сборки .1 раз в два года и система работает, как часы и не чихает.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру