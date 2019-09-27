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Выпуск языка программирования Rust 1.38

27.09.2019 10:00

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.38, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Добавлен режим конвейерной компиляции (pipelined), при которой сборка зависимого crate-пакета начинается сразу как только становятся доступны метаданные зависимости, не дожидаясь завершения её компиляции. При компиляции пакета не нужно, чтобы зависимости были собраны полностью, достаточно лишь определения метаданных, включающих списки типов, зависимостей и экспортируемых элементов. Метаданные становятся доступны на начальном этапе компиляции, поэтому связанные пакеты теперь можно начать компилировать гораздо раньше. При сборке одиночных пакетов предложенный режим не сказывается на производительности, но если сборка охватывает пакеты с разветвлёнными зависимостями, общее время сборки может сократиться на 10-20%;
  • Обеспечено выявление некорректного применения функций std::mem::uninitialized и std::mem::zeroed. Например, std::mem::uninitialized удобен для быстрого создания массивов, но вводит компилятор в заблуждение, так как создают видимость выполнения инициализации, а в действительности значение остаётся неинициализированным. Функция mem::uninitialized уже помечена как устаревшая и вместо неё рекомендуется использовать промежуточный тип MaybeUninit. Что касается mem::zeroed, то данная функция может приводить к проблемам с типам, которые не могут принимать нулевые значения.

    Для выявления вызываемого неопределённого поведения в новом выпуске в компилятор добавлена lint-проверка, выявляющая некоторые проблемы c mem::uninitialized или mem::zeroed. Например, теперь выводится ошибка при попытке использования mem::uninitialized или mem::zeroed с типами &T и Box‹T›, представляющими объекты-указатели, которые не могут принимать нулевые значения;

  • Расширены возможности применения атрибута "#[deprecated]", позволяющего пометить crate-пакеты устаревшими и намеченными для удаления в будущем. Начиная с версии Rust 1.38 данный атрибут также можно применять для макросов;
  • Добавлена функция std::any::type_name, позволяющая узнать имя типа, что может быть полезно в отладочных целях. Например, в процессе выполнения программы можно узнать для какого типа была вызвана функция: 
    

   fn gen_value‹T: Default>() -› T {
       println!("Initializing an instance of {}", std::any::type_name::‹T›());
       Default::default()
   }

   fn main() {
       let _: i32 = gen_value(); # будет выведено "i32"
       let _: String = gen_value(); # будет выведено "alloc::string::String"
   }
  • Расширены функции стандартной библиотеки:
    • slice::{concat, connect, join} теперь может принимать значение &[T] помимо &T;
    • "*const T" и "*mut T" теперь реализуют marker::Unpin;
    • "Arc‹[T]›" и "Rc‹[T]›" теперь реализуют FromIterator‹T›;
    • iter::{StepBy, Peekable, Take} теперь реализуют DoubleEndedIterator.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы
    • ‹*const T›::cast, ‹*mut T›::cast,
    • Duration::as_secs_f{32|64},
    • Duration::div_duration_f{32|64},
    • Duration::div_f{32|64},
    • Duration::from_secs_f{32|64},
    • Duration::mul_f{32|64},
    • операции деления с остатком div_euclid и rem_euclid для всех целочисленных примитивов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.37
  4. OpenNews: Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android
  5. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:46, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имеет ли смысл учить плюсы или сразу с паста начать?
     
     
  • 2.2, анонимус (??), 10:47, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    имеет, как раз выучишь плюсы к тому времени как раст станет мейнстримом
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:48, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +1
     
  • 3.5, анонимчик (?), 10:59, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    он не станет мэйнстримом
     
     
  • 4.10, кек (?), 11:10, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если плюсы не спохватятся и не добавят себе фишки Rust в плане безопасности, то у Rust есть все шансы, чтобы стать мейнстримом.
     
     
  • 5.12, proninyaroslav (ok), 11:18, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные указатели в плюсах уже давно есть. По сути раст отличается наличием мощного анализатора, встроенного в систему сборки и наличием абстракций нулевой стоимости. А вот с последним в плюсах сложнее, так как тянет груз обратной совместимости.
     
  • 2.6, proninyaroslav (ok), 10:59, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для какой цели учить. Если для продакшена - то плюсы, так как раст в этом плане пока что редкий гость. Если на будущее и just for fun - раст.
     
  • 2.7, заминированный тапок (?), 11:00, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для чего?
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:07, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >или сразу с паста начать?

    Начни с копипаста.

     
  • 2.11, someman (?), 11:10, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше начать с C. Он проще и ближе к тому как все устроено. А потом уже можно постепенно открывать для себя абстракции, которыми так переполнены плюсы. А раст наверное нужно учить, когда  тебя реально достанут сегфолты, утечки памяти, неопределенное поведение, неадекватные сообщения об ошибках. Вот тогда можно и на раст посмотреть, чобы было с чем сравнивать)
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:48, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я бы начинал с раста
     
  • 1.8, Anonymoustus (ok), 11:04, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До появления хруста я был уверен, что более негодный синтаксис, чем у Брейнфака и прочей «эзотерики», изобрести невозможно.
     
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