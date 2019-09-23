Опубликована программа XVI конференции разработчиков свободных программ в Калуге

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|1.1, A.Stahl (ok), 20:14, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>из России и других стран
А что, Белоруссий уже две? Или Москва не Россия? Или кровь из носу нужен статус международной конференции?
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|3.28, A.Stahl (ok), 07:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему его нет в "расписании докладов"? Гхм, нет, СПБ это не Финляндия.
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|4.35, bircoph (ok), 11:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть. 28.09, 12:20, Александр Боковой. Он из Финляндии, пригорода Хельсинки. По ошибке в программе указали Москва; исправят, я сообщил о проблеме.
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|Часть нити удалена модератором
|6.45, bircoph (ok), 13:16, 24/09/2019 [ответить]
|+1 +/–
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Это просто констатация факта: ежегодно в конференции участвуют докладчики и слушатели из разных стран.
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|6.61, Michael Shigorin (ok), 12:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Саша -- белорус, но традиционно в программах конференций указывается не пятая графа, а место проживания докладчика.
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|2.4, Аноним (4), 20:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Я понимаю; ты изобрел эту гипотезу, так как тебе ненавистно ежедневно выкрикивать "Свободная касса!"
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|2.19, Ordu (ok), 23:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Тебе не приходилось читать Харари 1 Я очень рекомендую, я слышал претензии к е... текст свёрнут, показать
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|2.60, Аноним (60), 11:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Программа не бывает свободной.
Ну, каждой семье по лачуге к 2000-му свободно свободна, например )
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|1.5, Аноним (5), 20:32, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я надеюсь, достаточное число разработчиков из разных групп? А то ведь иначе отменят конференцию-то
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|2.24, bircoph (ok), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Организаторы не стадают перегибами с толерантностью.
Вообще, в прошлые годы дамы среди докладчиков были и не раз. В этом году — ну карта так легла, заявок на доклады от них не было. А вот среди слушателей — будут.
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|Часть нити удалена модератором
|4.46, bircoph (ok), 13:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Никто бы никого не послал, да и Миша вообще не в оргкомитете. Всё очень просто: мы не интересуемся гендерной самоидентификацией докладчиков от слова никак. Конференция техническая.
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|5.52, Michael Shigorin (ok), 14:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё очень просто: мы не интересуемся гендерной самоидентификацией
> докладчиков от слова никак. Конференция техническая.
Именно. А если кто-то попытается лезть с неадекватной тематикой -- пусть не обижается на соответствующее расширение списка воздействий на свой организм.
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|4.47, Аноним (47), 13:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не послали бы. Михаил хоть и связан с организаторами конференции, но не является таковым.
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|3.34, Аноним (34), 10:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И что теперь? Как будто бы это уважительная причина. В случае с конференцией по PHP это не стало смягчающим обстоятельством.
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|4.36, bircoph (ok), 11:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разделение докладчиков по половому признаку, что и сделали в итоге организаторы конференции PHP,— это чистой воды сексизм. На OSSDevConf такой дурью не страдают.
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|4.48, Аноним (48), 13:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.е. то что там одни белые цисгендеры тебя вот совсем не смущает?
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|5.63, Stax (ok), 23:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. то что там одни белые цисгендеры тебя вот совсем не смущает?
В нашем регионе только о не-белых и мечтать, ага.
А гендером лично я не интересовался. Может они не все цис-, кто их знает?
И вообще, какая разница?!?
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|5.64, Stax (ok), 23:53, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> прислали
> Почему Вы говорите о ней во множественном числе? ©
Так может еще другие успеют подать.
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|4.53, Аноним (53), 16:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Миша, конечно, экстравагантный персонаж, но ваша позиция не менее экстравагантная.
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|2.37, bircoph (ok), 11:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это хорошее мероприятие, но я не вижу смысла совмещать. Цели немного разные. SoftwareFreedomDay — это просветительский проект об СПО для самых маленьких. OSSDevConf — это конференция для разработчиков СПО, где обсуждаются технические, юридические и организационные вопросы, связанные с такой разработкой. Т.е. SFD больше для пользователей, которые только делают первые шаги в СПО, OSSDevConf — для разработчиков этого СПО.
С таким же успехом Вы бы могли предложить совместить FOSDEM и LinuxDays.
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