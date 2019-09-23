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Опубликована программа XVI конференции разработчиков свободных программ в Калуге

23.09.2019 19:18

27–29 сентября 2019 года в Калуге пройдёт XVI конференция разработчиков свободных программ; доступно расписание докладов (PDF).

Конференция, в работе которой примут участие ведущие разработчики свободных программ из России и других стран, ставит целью наладить личные контакты между специалистами, обсудить перспективы развития свободного программного обеспечения, инициировать новые проекты. Конференция проводится на базе Калужского ИТ-Кластера.

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по адресу conference@lists.altlinux.org до 26 сентября заявку с указанием ФИО, должности, организации, электронного и почтового адресов. Организационные взносы для участников конференции не предусмотрены.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:14, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >из России и других стран

    А что, Белоруссий уже две? Или Москва не Россия? Или кровь из носу нужен статус международной конференции?

     
     
  • 2.23, bircoph (ok), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там и из Финляндии будет докладчик.
     
     
  • 3.28, A.Stahl (ok), 07:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему его нет в "расписании докладов"? Гхм, нет, СПБ это не Финляндия.
     
     
  • 4.35, bircoph (ok), 11:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. 28.09, 12:20, Александр Боковой. Он из Финляндии, пригорода Хельсинки. По ошибке в программе указали Москва; исправят, я сообщил о проблеме.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.45, bircoph (ok), 13:16, 24/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это просто констатация факта: ежегодно в конференции участвуют докладчики и слушатели из разных стран.
     
  • 5.59, Аноним (59), 00:19, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опа, а может прощё писать что из России? Или он финн?
     
     
  • 6.61, Michael Shigorin (ok), 12:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Саша -- белорус, но традиционно в программах конференций указывается не пятая графа, а место проживания докладчика.
     

  • 1.2, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:27, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    >свободных программ

    Программа не бывает свободной. Свободой может обладать лишь живое существо.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Я понимаю; ты изобрел эту гипотезу, так как тебе ненавистно ежедневно выкрикивать "Свободная касса!"
     
  • 2.19, Ordu (ok), 23:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе не приходилось читать Харари 1 Я очень рекомендую, я слышал претензии к е... текст свёрнут, показать
     
  • 2.29, A.Stahl (ok), 07:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вау, т.е. проприетарщики уже точно определили термин "жизнь"?
     
  • 2.60, Аноним (60), 11:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программа не бывает свободной.

    Ну, каждой семье по лачуге к 2000-му свободно свободна, например )

     

  • 1.3, Аноним (-), 20:27, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Прочитал "в Калигуле". xD
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а вот слабо выговорить слово "север" с первого раза?
     
     
  • 3.40, Michael Shigorin (ok), 12:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крепко, крепко :-)
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:32, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я надеюсь, достаточное число разработчиков из разных групп? А то ведь иначе отменят конференцию-то
     
     
  • 2.24, bircoph (ok), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Организаторы не стадают перегибами с толерантностью.

    Вообще, в прошлые годы дамы среди докладчиков были и не раз. В этом году — ну карта так легла, заявок на доклады от них не было. А вот среди слушателей — будут.

     
  • 2.42, Michael Shigorin (ok), 12:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого перепугу?  Мы уважаем наших участников, в отличие от того случая.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.46, bircoph (ok), 13:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Никто бы никого не послал, да и Миша вообще не в оргкомитете. Всё очень просто: мы не интересуемся гендерной самоидентификацией докладчиков от слова никак. Конференция техническая.
     
     
  • 5.52, Michael Shigorin (ok), 14:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё очень просто: мы не интересуемся гендерной самоидентификацией
    > докладчиков от слова никак. Конференция техническая.

    Именно.  А если кто-то попытается лезть с неадекватной тематикой -- пусть не обижается на соответствующее расширение списка воздействий на свой организм.

     
  • 4.47, Аноним (47), 13:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не послали бы. Михаил хоть и связан с организаторами конференции, но не является таковым.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:44, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Паазвольте, а почему только мужчины в числе докладчиков?
     
     
  • 2.7, rm1 (?), 20:47, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Did you just assume their gender?
     
  • 2.8, Организаторы (?), 20:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ну вот, теперь и эту конференцию придется отменять. -_-
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    может, половина из них - альтернативной ориентации?
     
  • 2.25, bircoph (ok), 01:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что женщины не прислали заявок на доклады.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 10:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И что теперь? Как будто бы это уважительная причина. В случае с конференцией по PHP это не стало смягчающим обстоятельством.
     
     
  • 4.36, bircoph (ok), 11:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разделение докладчиков по половому признаку, что и сделали в итоге организаторы конференции PHP,— это чистой воды сексизм. На OSSDevConf такой дурью не страдают.
     
  • 3.38, Stax (ok), 11:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот на Linux Piter - вполне себе прислали, например: https://linuxpiter.com/speakers
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 13:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.е. то что там одни белые цисгендеры тебя вот совсем не смущает?
     
     
  • 5.63, Stax (ok), 23:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. то что там одни белые цисгендеры тебя вот совсем не смущает?

    В нашем регионе только о не-белых и мечтать, ага.

    А гендером лично я не интересовался. Может они не все цис-, кто их знает?

    И вообще, какая разница?!?

     
  • 4.62, Аноним (62), 23:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прислали

    Почему Вы говорите о ней во множественном числе? ©

     
     
  • 5.64, Stax (ok), 23:53, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> прислали
    > Почему Вы говорите о ней во множественном числе? ©

    Так может еще другие успеют подать.

     

  • 1.26, Аноним (34), 01:46, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шигорин будетъ?
     
     
  • 2.41, Michael Shigorin (ok), 12:36, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 3.50, ноко (?), 14:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    можно тогда не ехать
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 16:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Миша, конечно, экстравагантный персонаж, но ваша позиция не менее экстравагантная.
     

  • 1.27, cvb (??), 05:20, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет бы с Software Freedom Day совместить:
    https://www.softwarefreedomday.org/
     
     
  • 2.30, iPony129412 (?), 07:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да на него все давно забили болт.
    Только вон в Саратове ещё чего-то изображают
    https://vk.com/sfd2019saratov
     
  • 2.37, bircoph (ok), 11:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это хорошее мероприятие, но я не вижу смысла совмещать. Цели немного разные. SoftwareFreedomDay — это просветительский проект об СПО для самых маленьких. OSSDevConf — это конференция для разработчиков СПО, где обсуждаются технические, юридические и организационные вопросы, связанные с такой разработкой. Т.е. SFD больше для пользователей, которые только делают первые шаги в СПО, OSSDevConf — для разработчиков этого СПО.

    С таким же успехом Вы бы могли предложить совместить FOSDEM и LinuxDays.

     

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