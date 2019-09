Опубликована программа XVI конференции разработчиков свободных программ в Калуге

2.7 , rm1 ( ? ), 20:47, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Did you just assume their gender?

2.8 , Организаторы ( ? ), 20:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Ну вот, теперь и эту конференцию придется отменять. -_-

2.21 , Аноним ( 21 ), 00:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – может, половина из них - альтернативной ориентации?

2.25 , bircoph ( ok ), 01:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что женщины не прислали заявок на доклады.

3.34 , Аноним ( 34 ), 10:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И что теперь? Как будто бы это уважительная причина. В случае с конференцией по PHP это не стало смягчающим обстоятельством.

4.36 , bircoph ( ok ), 11:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разделение докладчиков по половому признаку, что и сделали в итоге организаторы конференции PHP,— это чистой воды сексизм. На OSSDevConf такой дурью не страдают.

3.38 , Stax ( ok ), 11:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вот на Linux Piter - вполне себе прислали, например: https://linuxpiter.com/speakers

4.48 , Аноним ( 48 ), 13:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Т.е. то что там одни белые цисгендеры тебя вот совсем не смущает?

5.63 , Stax ( ok ), 23:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Т.е. то что там одни белые цисгендеры тебя вот совсем не смущает? В нашем регионе только о не-белых и мечтать, ага. А гендером лично я не интересовался. Может они не все цис-, кто их знает? И вообще, какая разница?!?

4.62 , Аноним ( 62 ), 23:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прислали Почему Вы говорите о ней во множественном числе? ©

5.64 , Stax ( ok ), 23:53, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> прислали

> Почему Вы говорите о ней во множественном числе? © Так может еще другие успеют подать.