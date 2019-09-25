Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone

Компании Purism объявила о готовности первой партии смартфона Librem 5, примечательного наличием программных и аппаратных средств для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Смартфон предоставляет пользователю полный контроль над устройством и оснащён только свободным ПО, включая драйверы и прошивки. Напомним, что смартфон Librem 5 поставляется с полностью свободным Linux-дистрибутивом PureOS, использующим пакетную базу Debian и адаптированное для смартфонов окружение GNOME, и оснащён тремя аппаратными переключателями, которые на уровн разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Заявленная цена Librem 5 - $699. Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой libhandy, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК - подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix. Аппаратная начинка: SoC i.MX8M c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz), вспомогательным чипом Cortex M4 и GPU Vivante c поддержкой OpenGL/ES 3.1, Vulkan и OpenCL 1.2.

Baseband-чип Gemalto PLS8 3G/4G (возможна замена на Broadmobi BM818, производимый в Китае).

ОЗУ - 3GB.

встроенный Flash 32GB плюс слот microSD.

5.7-дюймовый экран (IPS TFT) с разрешением 720×1440.

Аккумулятор ёмкостью 3500mAh.

Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz, Bluetooth 4, GPS Teseo LIV3F GNSS.

Передняя и задняя камеры в 8 и 13 мегапикселей.

USB Type-C (USB 3.0, питание и видеовывод).

Слот для чтения смарткарт 2FF.





Кроме того, можно отметить подготовку к началу производства ещё одного смартфона PinePhone, развиваемого сообществом Pine64. Устройство построено на четырёхядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 Гб ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16GB eMMC, порт USB-C с совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 /b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, две камеры (2 и 5Mpx), Ethernet, аккумулятор 3000mAh, аппаратно отключаемые компоненты с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном, динамиками и USB. Первые экземпляры PinePhone для разработчиков и желающих принять участие в тестировании начнут распространяться уже в 4 квартале 2019 года, а начало широких продаж запланировано на 20 марта 2020 года. Финальная стоимость не уточняется, но при изначальном планировании разработчики хотели уложиться в 149 долларов. Устройство рассчитано на энтузиастов, которые устали от Android и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ. Аппаратная начинка рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет например при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Утверждается, что полная разборка телефона может быть произведена за 5 минут. Для установки на PinePhone подготовлены загрузочные образы на базе UBPorts (Ubuntu Touch), Maemo Leste, Postmarket OS с KDE Plasma Mobile и LuneOS, ведётся работа по подготовке сборок с NixOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.



