Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone

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|2.9, iPony129412 (?), 12:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём в новость старательно скрины и видео с KDE суют :D
Хотя производитель явно пишет
> There are community efforts underway to port UBports, Plasma, and PostmarketOS to the Librem 5. We will be publishing a blog post soon with details about the progress of these projects. However, Purism has invested heavily in PureOS for the Librem 5 and will only be able to support PureOS on the Librem 5 directly.
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|3.14, Аноним (14), 12:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вначале прочитайте новость, а потом комментируйте скриншоты. В новости рассказано про два разных телефона Librem 5 и PinePhone, второй по дефолту идёт с Plasma Mobile.
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|4.57, iPony129412 (?), 14:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вначале прочитайте новость, а потом комментируйте скриншоты
А тут другой вопрос. Зачем две новости в одну толкать?
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|2.19, имя (ok), 12:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорили же, что его для тач-экранов уродуют! А Прокудин не верил.
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|3.45, Аноним (45), 14:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У sailfish есть закрытые компоненты.
Точнее у sailfish есть открытые компоненты.
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|1.13, йййй (?), 12:38, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Настоящего энтузиаста можно будет различить по PinePhone в одном кармане и кнопочной звонилке в другом. Потому, что пока ни одна из сотни моделей, поддерживаемых postmarketOS, не умеет звонить.
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|2.16, Аноним (14), 12:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже не помню когда звонил кому-нибудь, эпоха мессенджеров сделала обычные звонки бесполезными, лишь бы доступ в интернет был через сотового оператора.
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|3.17, йййй (?), 12:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Настоящий энтузиаст :) На самом деле, PinePhone выглядит интересно, особенно, если смогут удержать адекватную цену. Я бы взял поиграться.
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|5.53, йййй (?), 14:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь про PinePhone за 150 енотов. Проезжайте мимо, водитель.
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|3.54, Аноним (54), 14:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Житель большого города detected. Покрытие GSM в разы больше покрытия 3G и более поздних.
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|2.39, имя (ok), 13:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Настоящего энтузиаста можно будет различить по PinePhone в одном кармане и кнопочной звонилке в другом.
Да я, по вашей же логике, Android-энтузиаст!
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|1.15, vz_2 (?), 12:44, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отзывчивость страдает, и складывается впечатление что видео подрезано местами.
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|2.28, VladSh (?), 13:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня AGM Rock v5 был 2010-го года. Тоже лагал, но всё же быстрее работал, чем это.
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|1.18, ыы (?), 12:52, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>шлейфы, что позволяет например при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Утверждается, что полная разборка телефона может быть произведена за 5 минут.
Раньше Калаш разбирали-собирали на время, теперь вот мобильный...
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|2.24, user90 (?), 13:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Теперь".. Гуглевскому Project Ara уже сколько лет? Но не взлетело.. наверно потому, что модульный смартфон еще кирпичнее по габаритам, и минус к влагозащите, минус к прочности.
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|1.21, Аноним (21), 13:13, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PinePhone если доведут за сопоставимые бабки - куплю, несмотря на ущербный монитор и малое кол-во RAM.
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|2.23, VladSh (?), 13:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И я куплю, если доведут, чтобы дисплей был 4 дюйма и Android-приложения работали.
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|3.26, VladSh (?), 13:24, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо было видео посмотреть, прежде чем коммент писать. Простите ради Бога!
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|2.30, Аноним (30), 13:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> малое кол-во RAM.
Учитвая, что там можно будет накатить полноценный дистр GNU/Linux, то и такой потребности в RAM (возможно) и не будет. Можно же тогда ставить нативные приложения вместо Java-ОЗУ-пожирателей.
Конечно же, игорь будет тонуть, но лично для меня (да и для других энтузиастов, которые и являются ЦА этого устройства) это не будет большой проблемой. Я уж лучше снова в Kirby Adventures на эмуляторе NES в автобусе погоняю вместо всяких терминалов по приёму донатов.
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|2.32, urandon (?), 13:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не советую, у Pine политика весьма гнилая.
У меня есть пара их клонов малин.
"Вот вам железка - сношайтесь как хотите."
Ни ядро не пилят, ни софт, ни разрабов нормальных нет
"шото надо? - пилите сами, вы ж комьюнити"
вот только комьюнити околонулевое
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|3.34, urandon (?), 13:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЗЫ мне от вендора надо только жизнеспособное ядро, остальное я сам запилю , но вот нет у них ядер жизнеспособных, даже детские болячки непролечены.
А кетайваньские вендоры ARM (rockchip, allwinner, amlogic) в гробу видали этот ваш линукс, они если и пилят то сугубо по андроид, а на ядре изувеченном китайцами до неузнаваемости далеко не уедешь.
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|3.35, Аноним (30), 13:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрим, как сработает первая волна первопроходцев. Пины64 утверждали в блоге (вроде), что они сотрудничают с разработчиками альтернативных мобильных ОС. Ну что сказать, будем посмотреть... На данный момент они прямо и заявляют, что простым смертным, и даже разработчикам приложений лучше пока PinePhone не брать и потерпеть, пока ядерщики не доделают дела по портированию дистров...
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|2.42, пох. (?), 13:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну это такой телефон, который не звонит, это небезопастно, но на нем зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали - для чего.
А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится.
зато ШВА6ОДКА!!! Как вы не понимаити!
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|3.52, имя (ok), 14:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну это такой телефон, который не звонит
О, ты выкинул свой кнопочный телефон? Я, наоборот, купил — не так много [I]хороших[/I] девайсов умеют две сим-карты. Да и некому на кнопочном телефоне аплоадить список контактов на открытые монгодб шаловливых разработчиков приложений. (Про продолжение звонка в фоне и тыкание в браузер не буду говорить, давно не надо было.)
> зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали -
> для чего.
То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями для… нет, не пользователей — любителей React Native. Утрирую, конечно, но, с другой стороны, любители накатывать Xposed Framework на свои андроиды далеко не всегда делают это потому, что каникулы наступили.
> А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится.
А что это за приложения? Ты когда себе инстаграм завести успел? (Аналог твоей любимой игры под линуксом сто лет был и есть, Frozen Bubble зовётся.)
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|4.56, пох. (?), 14:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> О, ты выкинул свой кнопочный телефон?
я купил еще один. Дабы не вызывать ненависти к отдельным категориям граждан - не буду уточнять, сколько стоит восстановленное китайцами бу. Но это, замечу - смарт. И _я_ могу написать к нему мелкую апликуху - за конечное время и своими силами (для линуха на мабиле - не могу). Чужие уже, разумеется, почти недоступны (хотя в свое время их таки было). Да, это было смартфоном, хотя и не то, что под этим понимают нынче.
> не так много хороших девайсов умеют две сим-карты
зачем мне ДВА шпиона в одном кармане, когда можно рассовать их по разным?
(к тому же мои две нокии все равно занимают в карманах меньше места, чем одна лопата)
> То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями
да, но он хотя бы умеет звонить (если не специальная гуглоНЁХ) и к нему есть некоторое количество не вполне бесполезных приложений, хотя и вызывающих желание надеть вторые перчатки, прежде чем прикасаться.
> А что это за приложения?
обычные - браузер, гуглокарты (да, иногда таки лучше слить свои хождения гуглю, чем у местной гопоты спрашивать про дорогу), негугло-карты, и прочая всякая мелочь, которую вспоминаешь когда понадобилась.
А та херня на мелком тачскрине будет неюзабельной, даже если и запустится. Как и большинство "настоящих линуксных приложений" - либо пользоваться на таком приборе будет почти нереально, либо они на нем просто бесполезны.
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|1.25, Аноним (30), 13:23, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот можете закидать меня помидорами, но PinePhone выглядит не таким уж и плохим. Да, там нету 9 камер, даже трёх нету, и производительность не так высока, но блин, я могу использовать _нормальный_ GNU/Linux, а Андроид-приложения меня не интересуют. И цена там не такая огромная, как в случае с Librem.
Они хотя бы там слушают пользователей, да и распространение этих железок идёт в несколько этапов (сначала только хацкерам ядра, потом будет для чуть менее хардкордных энтузиастов и т.д.). Жаль, только вот что нету классных КПК (или, извините за выражение, смартфонов) с физической QWERTY-клавиатурой, которые не стоили бы так заоблачно, желательно с разнообразным выборос ОС кроме Андроида. Что-то вроде N900.
Начинайте минусить помидорами, я буду обмазываться вашими минусами.
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|2.41, JustCurious (?), 13:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не будет кидатся помидорами, Pine64 нравится всем. Сам жду PinePhone и, надеюсь, PineTime. Но и Purism желаю большого успеха. Нам нужны такие компании.
Librem 5 сильно дороже, потому что они на разработку софта тоже тратятся. Как по мне, Phosh выглядит довольно впечатляюще, учитывая что они работают над ним только около года.
https://www.youtube.com/watch?v=0tuLkga0dmY
Лично меня Plasma Mobile визуально сильно отталкивает, Phosh выглядит гораздо солидней в плане дизайна. Хотя по фичам он еще очень молод.
Вобщем, если всё пойдёт по плану, то при покупке PinePhone я отдам маржу Purism (кто не в курсе, Pine64 планируют чистый доход от PinePhone (около 10$ с устройства) полностью донатить в разработку мобильных ОС, при чём покупатель сам выбирает в какую именно https://www.pine64.org/2019/08/19/its-time-to-start-giving-back/).
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|2.33, Аноним (30), 13:31, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ноклу на KaiOS..
Бегите, глупцы. Вот про KaiOS ничего не скажу (разве что могу сказать, что от неё слегка попахивает проприетарщиной, если я всё правильно понял), но вот за современную ноклу скажу, что это полное дно. Говорю как владелец Nokia 250. Ну вроде и звонит, и СМС принимает, камера ожидаемо убогая (хотя уж истинная NOKIA поставила бы что-то получше), но эта фиготенька умудряется _тормозить_. Да, кнопочный (!) телефон тормозит, при открытии СМС-ок (не MMS даже), и чем длинее\больше СМС, тем хуже дела. Вплоть до десятка секунд ожидания, а то и больше. Аналогично тормозит и галерея, к примеру. Как по мне, это просто непростительно для кнопочного телефона такого уровня.
Зато есть невыпиливаемые приложения твитора и фесабука.
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|3.38, user90 (?), 13:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот про KaiOS ничего не скажу (разве что могу сказать, что от неё слегка попахивает проприетарщиной
От нее попахивает одним большим браузером! ;)
> но вот за современную ноклу скажу, что это полное дно.
Так она давно уже на 100% кетайская.
> камера ожидаемо убогая
Тема отдельного разговора..
А так да анон, жостка!
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|4.51, JustCurious (?), 14:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> От нее попахивает одним большим браузером! ;)
Чуть не заржал в голос на работе! Божественно сформулировано!
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|2.46, Аноним (30), 14:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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lalka@pinephone:~> send-sms -n 899435682349853 "погнали ко мне, предки уехали"
send-sms: недостаточно средств для выполнения операции.
lalka@pinephone:~> sudo send-sms -n 899435682349853 "погнали ко мне, предки уехали"
lalka@pinephone:~> _
[10468.029385] ФСБ: ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВОЁМ МЕСТЕ
[10468.047958] gsm-module: connection lost
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|1.50, Oleg (??), 14:11, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz
> 5Ghz
???
Тут какая-то ошибка.
PS не взлетит сей агрегат.
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|1.55, Аноним (55), 14:21, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а LUKS-шифрование присутствует для защиты данных после кражи?
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|1.59, Аноним (59), 14:47, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шикартная новость. Я весь в ожидании Librem 5. Но буду ждать серийную версию. Большие перспективы вижу я у этого аппарата.
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