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Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone

25.09.2019 11:41

Компании Purism объявила о готовности первой партии смартфона Librem 5, примечательного наличием программных и аппаратных средств для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Смартфон предоставляет пользователю полный контроль над устройством и оснащён только свободным ПО, включая драйверы и прошивки.

Напомним, что смартфон Librem 5 поставляется с полностью свободным Linux-дистрибутивом PureOS, использующим пакетную базу Debian и адаптированное для смартфонов окружение GNOME, и оснащён тремя аппаратными переключателями, которые на уровн разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Заявленная цена Librem 5 - $699.

Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой libhandy, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК - подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix.

Аппаратная начинка:

  • SoC i.MX8M c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz), вспомогательным чипом Cortex M4 и GPU Vivante c поддержкой OpenGL/ES 3.1, Vulkan и OpenCL 1.2.
  • Baseband-чип Gemalto PLS8 3G/4G (возможна замена на Broadmobi BM818, производимый в Китае).
  • ОЗУ - 3GB.
  • встроенный Flash 32GB плюс слот microSD.
  • 5.7-дюймовый экран (IPS TFT) с разрешением 720×1440.
  • Аккумулятор ёмкостью 3500mAh.
  • Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz, Bluetooth 4, GPS Teseo LIV3F GNSS.
  • Передняя и задняя камеры в 8 и 13 мегапикселей.
  • USB Type-C (USB 3.0, питание и видеовывод).
  • Слот для чтения смарткарт 2FF.



Кроме того, можно отметить подготовку к началу производства ещё одного смартфона PinePhone, развиваемого сообществом Pine64. Устройство построено на четырёхядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 Гб ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16GB eMMC, порт USB-C с совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 /b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, две камеры (2 и 5Mpx), Ethernet, аккумулятор 3000mAh, аппаратно отключаемые компоненты с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном, динамиками и USB.

Первые экземпляры PinePhone для разработчиков и желающих принять участие в тестировании начнут распространяться уже в 4 квартале 2019 года, а начало широких продаж запланировано на 20 марта 2020 года. Финальная стоимость не уточняется, но при изначальном планировании разработчики хотели уложиться в 149 долларов.

Устройство рассчитано на энтузиастов, которые устали от Android и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ. Аппаратная начинка рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет например при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Утверждается, что полная разборка телефона может быть произведена за 5 минут.

Для установки на PinePhone подготовлены загрузочные образы на базе UBPorts (Ubuntu Touch), Maemo Leste, Postmarket OS с KDE Plasma Mobile и LuneOS, ведётся работа по подготовке сборок с NixOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.



  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/first-li...)
  2. OpenNews: Анонсирована дата начала продаж смартфона Librem 5
  3. OpenNews: В PureOS добавлен адаптивный интерфейс для мобильных устройств и больших экранов
  4. OpenNews: Открыт предзаказ смартфона Necuno Mobile, поставляемого с Plasma Mobile, Maemo, Nemo и LuneOS
  5. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в сервисе Librem One, выявленная в день его запуска
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: phone, librem, pinephone
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Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:11, 25/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:12, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обещанного три года ждали.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:13, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > GNOME

    Это фиаско, братан.

     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 12:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём в новость старательно скрины и видео с KDE суют :D

    Хотя производитель явно пишет

    > There are community efforts underway to port UBports, Plasma, and PostmarketOS to the Librem 5. We will be publishing a blog post soon with details about the progress of these projects. However, Purism has invested heavily in PureOS for the Librem 5 and will only be able to support PureOS on the Librem 5 directly.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вначале прочитайте новость, а потом комментируйте скриншоты. В новости рассказано про два разных телефона Librem 5 и PinePhone, второй по дефолту идёт с Plasma Mobile.
     
     
  • 4.29, Alexey Min (?), 13:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у PinePhone не будет "дефолтной ОС" или "дефолтного UI", выбор за пользователем
     
  • 4.44, Водитель маршрутки (?), 14:03, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Годняцкая мобила, надо брать. Кто крайний?
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 14:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плоть.
     
  • 4.57, iPony129412 (?), 14:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вначале прочитайте новость, а потом комментируйте скриншоты

    А тут другой вопрос. Зачем две новости в одну толкать?

     
  • 2.19, имя (ok), 12:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорили же, что его для тач-экранов уродуют! А Прокудин не верил.
     

  • 1.4, анонимчик (?), 12:17, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    чем оно лучше телефона на базе sailfish?
     
     
  • 2.5, th3m3 (ok), 12:20, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дороже)
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 12:20, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тем что это Дебиан, а не х.з. что.
     
     
  • 3.10, анонимчик (?), 12:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    платить огромное бабло  за debian?!   я даже на десктопе с него слез.
     
  • 2.8, Дмитрий Марков (?), 12:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ничто не мешает поставить туда салорыбу
     
  • 2.12, Роман (??), 12:35, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У sailfish есть закрытые компоненты.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 13:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и частично открытой платформой Sailfish
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У sailfish есть закрытые компоненты.

    Точнее у sailfish есть открытые компоненты.

     

  • 1.7, iPony129412 (?), 12:21, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для установки на устройстве подготовлены (типа уже) прошивки на базе

    План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile 01.11.2017 22:09
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47488

    Десятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch 22.08.2019 09:10
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51335

    И где?

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где-где, сообществом пилится.
     

  • 1.13, йййй (?), 12:38, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Настоящего энтузиаста можно будет различить по PinePhone в одном кармане и кнопочной звонилке в другом. Потому, что пока ни одна из сотни моделей, поддерживаемых postmarketOS, не умеет звонить.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 12:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже не помню когда звонил кому-нибудь, эпоха мессенджеров сделала обычные звонки бесполезными, лишь бы доступ в интернет был через сотового оператора.
     
     
  • 3.17, йййй (?), 12:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Настоящий энтузиаст :) На самом деле, PinePhone выглядит интересно, особенно, если смогут удержать адекватную цену. Я бы взял поиграться.
     
     
  • 4.48, Водитель маршрутки (?), 14:05, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Семь сотен енотов это по твоему адекват?
     
     
  • 5.53, йййй (?), 14:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про PinePhone за 150 енотов. Проезжайте мимо, водитель.
     
  • 3.54, Аноним (54), 14:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Житель большого города detected. Покрытие GSM в разы больше покрытия 3G и более поздних.
     
  • 2.20, rm1 (?), 13:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звонить is overrated
     
  • 2.39, имя (ok), 13:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настоящего энтузиаста можно будет различить по PinePhone в одном кармане и кнопочной звонилке в другом.

    Да я, по вашей же логике, Android-энтузиаст!

     

  • 1.15, vz_2 (?), 12:44, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отзывчивость страдает, и складывается впечатление что видео подрезано местами.
     
     
  • 2.28, VladSh (?), 13:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня AGM Rock v5 был 2010-го года. Тоже лагал, но всё же быстрее работал, чем это.
     

  • 1.18, ыы (?), 12:52, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >шлейфы, что позволяет например при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Утверждается, что полная разборка телефона может быть произведена за 5 минут.

    Раньше Калаш  разбирали-собирали на время, теперь вот мобильный...

     
     
  • 2.24, user90 (?), 13:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Теперь".. Гуглевскому Project Ara уже сколько лет? Но не взлетело.. наверно потому, что модульный смартфон еще кирпичнее по габаритам, и минус к влагозащите, минус к прочности.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:13, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PinePhone если доведут за сопоставимые бабки - куплю, несмотря на ущербный монитор и малое кол-во RAM.
     
     
  • 2.23, VladSh (?), 13:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я куплю, если доведут, чтобы дисплей был 4 дюйма и Android-приложения работали.
     
     
  • 3.26, VladSh (?), 13:24, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было видео посмотреть, прежде чем коммент писать. Простите ради Бога!
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > малое кол-во RAM.

    Учитвая, что там можно будет накатить полноценный дистр GNU/Linux, то и такой потребности в RAM (возможно) и не будет. Можно же тогда ставить нативные приложения вместо Java-ОЗУ-пожирателей.

    Конечно же, игорь будет тонуть, но лично для меня (да и для других энтузиастов, которые и являются ЦА этого устройства) это не будет большой проблемой. Я уж лучше снова в Kirby Adventures на эмуляторе NES в автобусе погоняю вместо всяких терминалов по приёму донатов.

     
  • 2.32, urandon (?), 13:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не советую, у Pine политика весьма гнилая.
    У меня есть пара их клонов малин.

    "Вот вам железка - сношайтесь как хотите."

    Ни ядро не пилят, ни софт, ни разрабов нормальных нет

    "шото надо? - пилите сами, вы ж комьюнити"

    вот только комьюнити околонулевое

     
     
  • 3.34, urandon (?), 13:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗЫ мне от вендора надо только жизнеспособное ядро, остальное я сам запилю , но вот нет у них ядер жизнеспособных, даже детские болячки непролечены.

    А кетайваньские вендоры ARM (rockchip, allwinner, amlogic) в гробу видали этот ваш линукс, они если и пилят то сугубо по андроид, а на ядре изувеченном китайцами до неузнаваемости далеко не уедешь.

     
  • 3.35, Аноним (30), 13:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрим, как сработает первая волна первопроходцев. Пины64 утверждали в блоге (вроде), что они сотрудничают с разработчиками альтернативных мобильных ОС. Ну что сказать, будем посмотреть... На данный момент они прямо и заявляют, что простым смертным, и даже разработчикам приложений лучше пока PinePhone не брать и потерпеть, пока ядерщики не доделают дела по портированию дистров...
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:19, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мде. Что это?
     
     
  • 2.42, пох. (?), 13:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это такой телефон, который не звонит, это небезопастно, но на нем зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали - для чего.

    А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится.

    зато ШВА6ОДКА!!! Как вы не понимаити!

     
     
  • 3.52, имя (ok), 14:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну это такой телефон, который не звонит

    О, ты выкинул свой кнопочный телефон? Я, наоборот, купил — не так много [I]хороших[/I] девайсов умеют две сим-карты. Да и некому на кнопочном телефоне аплоадить список контактов на открытые монгодб шаловливых разработчиков приложений. (Про продолжение звонка в фоне и тыкание в браузер не буду говорить, давно не надо было.)

    > зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали -
    > для чего.

    То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями для… нет, не пользователей — любителей React Native. Утрирую, конечно, но, с другой стороны, любители накатывать Xposed Framework на свои андроиды далеко не всегда делают это потому, что каникулы наступили.

    > А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится.

    А что это за приложения? Ты когда себе инстаграм завести успел? (Аналог твоей любимой игры под линуксом сто лет был и есть, Frozen Bubble зовётся.)

     
     
  • 4.56, пох. (?), 14:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, ты выкинул свой кнопочный телефон?

    я купил еще один. Дабы не вызывать ненависти к отдельным категориям граждан - не буду уточнять, сколько стоит восстановленное китайцами бу. Но это, замечу - смарт. И _я_ могу написать к нему мелкую апликуху - за конечное время и своими силами (для линуха на мабиле - не могу). Чужие уже, разумеется, почти недоступны (хотя в свое время их таки было). Да, это было смартфоном, хотя и не то, что под этим понимают нынче.

    > не так много хороших девайсов умеют две сим-карты

    зачем мне ДВА шпиона в одном кармане, когда можно рассовать их по разным?
    (к тому же мои две нокии все равно занимают в карманах меньше места, чем одна лопата)

    > То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями

    да, но он хотя бы умеет звонить (если не специальная гуглоНЁХ) и к нему есть некоторое количество не вполне бесполезных приложений, хотя и вызывающих желание надеть вторые перчатки, прежде чем прикасаться.

    > А что это за приложения?

    обычные - браузер, гуглокарты (да, иногда таки лучше слить свои хождения гуглю, чем у местной гопоты спрашивать про дорогу), негугло-карты, и прочая всякая мелочь, которую вспоминаешь когда понадобилась.

    А та херня на мелком тачскрине будет неюзабельной, даже если и запустится. Как и большинство "настоящих линуксных приложений" - либо пользоваться на таком приборе будет почти нереально, либо они на нем просто бесполезны.

     

  • 1.25, Аноним (30), 13:23, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот можете закидать меня помидорами, но PinePhone выглядит не таким уж и плохим. Да, там нету 9 камер, даже трёх нету, и производительность не так высока, но блин, я могу использовать _нормальный_ GNU/Linux, а Андроид-приложения меня не интересуют. И цена там не такая огромная, как в случае с Librem.

    Они хотя бы там слушают пользователей, да и распространение этих железок идёт в несколько этапов (сначала только хацкерам ядра, потом будет для чуть менее хардкордных энтузиастов и т.д.). Жаль, только вот что нету классных КПК (или, извините за выражение, смартфонов) с физической QWERTY-клавиатурой, которые не стоили бы так заоблачно, желательно с разнообразным выборос ОС кроме Андроида. Что-то вроде N900.

    Начинайте минусить помидорами, я буду обмазываться вашими минусами.

     
     
  • 2.41, JustCurious (?), 13:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не будет кидатся помидорами, Pine64 нравится всем. Сам жду PinePhone и, надеюсь, PineTime. Но и Purism желаю большого успеха. Нам нужны такие компании.

    Librem 5 сильно дороже, потому что они на разработку софта тоже тратятся. Как по мне, Phosh выглядит довольно впечатляюще, учитывая что они работают над ним только около года.
    https://www.youtube.com/watch?v=0tuLkga0dmY

    Лично меня Plasma Mobile визуально сильно отталкивает, Phosh выглядит гораздо солидней в плане дизайна. Хотя по фичам он еще очень молод.

    Вобщем, если всё пойдёт по плану, то при покупке PinePhone я отдам маржу Purism (кто не в курсе, Pine64 планируют чистый доход от PinePhone (около 10$ с устройства) полностью донатить в разработку мобильных ОС, при чём покупатель сам выбирает в какую именно https://www.pine64.org/2019/08/19/its-time-to-start-giving-back/).

     

  • 1.27, user90 (?), 13:25, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но кирпичи блин. Придется брать новую ноклу на KaiOS..
     
     
  • 2.33, Аноним (30), 13:31, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ноклу на KaiOS..

    Бегите, глупцы. Вот про KaiOS ничего не скажу (разве что могу сказать, что от неё слегка попахивает проприетарщиной, если я всё правильно понял), но вот за современную ноклу скажу, что это полное дно. Говорю как владелец Nokia 250. Ну вроде и звонит, и СМС принимает, камера ожидаемо убогая (хотя уж истинная NOKIA поставила бы что-то получше), но эта фиготенька умудряется _тормозить_. Да, кнопочный (!) телефон тормозит, при открытии СМС-ок (не MMS даже), и чем длинее\больше СМС, тем хуже дела. Вплоть до десятка секунд ожидания, а то и больше. Аналогично тормозит и галерея, к примеру. Как по мне, это просто непростительно для кнопочного телефона такого уровня.

    Зато есть невыпиливаемые приложения твитора и фесабука.

     
     
  • 3.38, user90 (?), 13:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот про KaiOS ничего не скажу (разве что могу сказать, что от неё слегка попахивает проприетарщиной

    От нее попахивает одним большим браузером! ;)

    > но вот за современную ноклу скажу, что это полное дно.

    Так она давно уже на 100% кетайская.

    > камера ожидаемо убогая

    Тема отдельного разговора..

    А так да анон, жостка!

     
     
  • 4.51, JustCurious (?), 14:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От нее попахивает одним большим браузером! ;)

    Чуть не заржал в голос на работе! Божественно сформулировано!

     
  • 2.37, Аноним (37), 13:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какую? Они же все для индо-азиатского рынка "Акхмед-эдишн"
     
  • 2.47, анонимчик (?), 14:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие девайсы поддерживает? где посмотреть?
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:29, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с планшетами для gnome, подвезли?
     
  • 1.40, Аноним (40), 13:49, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    sudo voice-call Мама
     
     
  • 2.43, Мама (?), 13:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    voice-call: Command not found.

     
  • 2.46, Аноним (30), 14:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lalka@pinephone:~> send-sms -n 899435682349853 "погнали ко мне, предки уехали"
    send-sms: недостаточно средств для выполнения операции.
    lalka@pinephone:~> sudo send-sms -n 899435682349853 "погнали ко мне, предки уехали"
    lalka@pinephone:~> _
    [10468.029385] ФСБ: ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВОЁМ МЕСТЕ
    [10468.047958] gsm-module: connection lost
     

  • 1.49, Другой Аноним (?), 14:07, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телефон - говно
    проц - копролит
    ценник - конский
    выхлопа - 0
    можно закапывать
     
  • 1.50, Oleg (??), 14:11, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz
    > 5Ghz

    ???
    Тут какая-то ошибка.

    PS не взлетит сей агрегат.

     
  • 1.55, Аноним (55), 14:21, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а LUKS-шифрование присутствует для защиты данных после кражи?
     
  • 1.59, Аноним (59), 14:47, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шикартная новость. Я весь в ожидании Librem 5. Но буду ждать серийную версию. Большие перспективы вижу я у этого аппарата.
     

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