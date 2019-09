Увидел свет язык программирования Nim 1.0

Представлен релиз языка системного программирования Nim 1.0. Версия 1.0 преподносится как стабильный выпуск с длительным сроком поддержки для которого будет гарантировано сохранение обратной совместимости в стабилизированной части языка. Отдельно в компиляторе доступен экспериментальный режим, в котором будут развиваться новые возможности, которые могут нарушать обратную совместимость. Некоторые API в стандартной библиотеке также пока помечены как нестабильные и будут переводиться в разряд стабильных по мере готовности. Код проекта поставляется под лицензией MIT. Язык Nim использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL).