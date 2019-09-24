Увидел свет язык программирования Nim 1.0

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|1.1, Аноним (1), 09:18, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отступы? Закопайте нахрен. Самое дебильное изобретение, какое только можно было придумать в питоне. И вот нате вам, второй такой...
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|2.6, trolleybus (?), 09:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Зато написать некрасивый (и поэтому нечитаемый) код не получится по определению.
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|1.3, Аноним (3), 09:23, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Адовый ад с этими отступами, где пробела, где табы, ищи почему не работает
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|3.10, Аноним (10), 09:36, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В UTF-8 штук так двадцать разных пробелов (точно число не помню)
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|1.13, Аноним (13), 09:39, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора
А если учесть, то позволяет добиться производительности близкой к Python
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|1.16, хрю (?), 09:50, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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nim симпотный язык. Можно сказать один из самых симпотных и удобных. Даже отступы там можно сказать в тему. Кто интересуется языками и ещё не щупал (понятно что таких немного, но вдруг +)), настоятельно рекомендуем ознакомиться.
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