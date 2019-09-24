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Увидел свет язык программирования Nim 1.0

24.09.2019 08:59

Представлен релиз языка системного программирования Nim 1.0. Версия 1.0 преподносится как стабильный выпуск с длительным сроком поддержки для которого будет гарантировано сохранение обратной совместимости в стабилизированной части языка. Отдельно в компиляторе доступен экспериментальный режим, в котором будут развиваться новые возможности, которые могут нарушать обратную совместимость. Некоторые API в стандартной библиотеке также пока помечены как нестабильные и будут переводиться в разряд стабильных по мере готовности. Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Язык Nim использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL).

  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2019...)
  2. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.20
  3. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 5
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования Flow9
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования V
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nim
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отступы? Закопайте нахрен. Самое дебильное изобретение, какое только можно было придумать в питоне. И вот нате вам, второй такой...
     
     
  • 2.6, trolleybus (?), 09:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Зато написать некрасивый (и поэтому нечитаемый) код не получится по определению.
     
     
  • 3.7, анонимумуму (?), 09:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы видимо мало чужого кода смотрели
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:22, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Три поросенка: nim-nim, neh-neh и nah-nah?
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:23, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Адовый ад с этими отступами, где пробела, где табы, ищи почему не работает
     
     
  • 2.8, alex (??), 09:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ниме только пробелы.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:36, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В UTF-8 штук так двадцать разных пробелов (точно число не помню)
     
  • 2.9, анонимумуму (?), 09:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мешать пробелы и табы в одном файле вообще не стоит. На любом языке.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:28, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то мало ЯП. Нужно больше.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    этот язык старше тебя
     

  • 1.5, Аноним (10), 09:28, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    вот что только не придумают лишь бы С не учить.
     
     
  • 2.12, анонимумуму (?), 09:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си не является серебряной пулей
     
     
  • 3.15, Лалка (?), 09:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, лишь бы си не учить
     
     
  • 4.18, анонимумуму (?), 09:58, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю Си)
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:50, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж надеюсь, это не всерьез, чисто ради красного словца
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:39, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора

    А если учесть, то позволяет добиться производительности близкой к Python

     
     
  • 2.14, анонимумуму (?), 09:41, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Golang? Java?
     

  • 1.16, хрю (?), 09:50, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    nim симпотный язык. Можно сказать один из самых симпотных и удобных. Даже отступы там можно сказать в тему. Кто интересуется языками и ещё не щупал (понятно что таких немного, но вдруг +)), настоятельно рекомендуем ознакомиться.
     
     
  • 2.19, анонимумуму (?), 10:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то примеры на из сайте напоминают yaml 🤢
     
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