Выпуск почтового клиента Geary 3.34

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:25, 22/09/2019 [ответить] –3 + / – >Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов.

>Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Взаимоисключение.

2.2 , ilyafedin ( ok ), 09:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не электрон же :)

3.4 , Аноним ( 4 ), 11:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ещё раз:

>богатого по возможностям

>GTK3+ 4.6 , ilyafedin ( ok ), 12:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ещё раз:

>>богатого по возможностям

>>GTK3+ Тут уже не говнотк виноват, а HIG говногнома. Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.



1.3 , vantoo ( ok ), 11:17, 22/09/2019 [ответить] + / – Пилите, Шура, Geary, они золотые!

1.5 , Аноним ( 5 ), 12:15, 22/09/2019 [ответить] + / – Гг, всяко не эволюшен.

1.7 , DerRoteBaron ( ok ), 12:34, 22/09/2019 [ответить] + / – Из того, что это GNOME, следует сломанный трей, или тут его отрезать еще не успели?