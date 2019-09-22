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Выпуск почтового клиента Geary 3.34

22.09.2019 09:01

Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.34, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Ключевые новшества:

  • Улучшенный интерфейс для выбора адресата, включающий поддержку автодополнения email;
  • Улучшение интеграции с общей адресной книгой GNOME, включая возможность добавления и редактирования контактов;
  • Возможность проверки правописания в поле с темой письма;
  • Поддержка специфичных для Outlook почтовых вложений в формате TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format);
  • Новое окно инспектирования для отладки в режиме реального времени;
  • Незначительные оптимизации интерфейса и обновления пиктограмм;
  • Улучшение совместимости с почтовыми сервисами;
  • Улучшение режима фоновой синхронизации.



Основные возможности Geary:

  • Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;
  • WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;
  • Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;
  • Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");
  • Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);
  • Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;
  • Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;
  • Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;
  • Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;
  • Средства архивирования почты;
  • Поддержка работы в offline-режиме;
  • Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;
  • Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;
  • Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;
  • Полная поддержка SSL и STARTTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.32
  3. OpenNews: Имущественные права на Shotwell и Geary переданы организации Software Freedom Conservancy
  4. OpenNews: Группа Yorba, создавшая Shotwell и Geary, прекратила разработку
  5. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: geary, mail
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  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 22/09/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    >Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов.
    >Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+.

    Взаимоисключение.

     
     
  • 2.2, ilyafedin (ok), 09:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не электрон же :)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё раз:
    >богатого по возможностям
    >GTK3+
     
     
  • 4.6, ilyafedin (ok), 12:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё раз:
    >>богатого по возможностям
    >>GTK3+

    Тут уже не говнотк виноват, а HIG говногнома. Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.

     

  • 1.3, vantoo (ok), 11:17, 22/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пилите, Шура, Geary, они золотые!
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:15, 22/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Гг, всяко не эволюшен.
     
  • 1.7, DerRoteBaron (ok), 12:34, 22/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Из того, что это GNOME, следует сломанный трей, или тут его отрезать еще не успели?
     
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