Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.34, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak. Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс). Ключевые новшества: Улучшенный интерфейс для выбора адресата, включающий поддержку автодополнения email;

Улучшение интеграции с общей адресной книгой GNOME, включая возможность добавления и редактирования контактов;

Возможность проверки правописания в поле с темой письма;

Поддержка специфичных для Outlook почтовых вложений в формате TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format);

Новое окно инспектирования для отладки в режиме реального времени;

Незначительные оптимизации интерфейса и обновления пиктограмм;

Улучшение совместимости с почтовыми сервисами;

Улучшение режима фоновой синхронизации.





Основные возможности Geary: Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;

WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;

Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;

Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");

Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);

Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;

Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;

Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;

Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;

Средства архивирования почты;

Поддержка работы в offline-режиме;

Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;

Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;

Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;

Полная поддержка SSL и STARTTLS.



