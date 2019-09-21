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Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android

21.09.2019 12:52

Компания Mozilla опубликовала второй значительный выпуск экспериментального браузера Firefox Preview, развиваемого под кодовым именем Fenix. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Код доступен на GitHub. После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой прекращён начиная с Firefox 69.

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

В новом выпуске:

  • Появилась возможность размещения поискового виджета Firefox Preview на домашнем экране, а также добавления на домашний экран кнопки для открытия режима приватного просмотра и ярлыков для быстрого открытия сайтов;
  • Добавлена опция для открытия по умолчанию ссылок в приватном режиме;
  • Обеспечена поддержка фонового воспроизведения мультимедийного контента с показом на стартовой странице каждой вкладки индикатора о воспроизведении видео или звука, кликнув на который можно остановить или продолжить воспроизведение;
  • Реализована функция отправки вкладки или коллекции на другое устройство;
  • Предоставлен расширенный контроль за очисткой различных типов браузерных данных (можно отдельно удалить открытые вкладки, данные сайтов и коллекции);
  • Добавлен обработчик длительного касания к адресной строке, позволяющий копировать или вставить содержимое в буфер обмена или открыть ссылку из буфера обмена;
  • Появилась возможность подключений к своей учётной записи в Firefox Accounts одним кликом, если на устройстве уже установлен старый Firefox для Android;
  • При открытии вкладки в приватном режиме обеспечен вывод закреплённого уведомления, напоминающего об активности приватного режима. Через уведомление сразу можно закрыть все приватные вкладки или открыть браузер. На стартовую страницу также добавлена кнопка для закрытия всех приватных вкладок;
  • В настройки добавлен пункт, позволяющий согласиться или отказаться от участия в экспериментах Mozilla;
  • Для соединений без шифрования (HTTP) в адресной строке теперь выводится индикатор небезопасного соединения (зачёркнутый замок);
  • Добавлен режим приватного ввода для различных Android-клавиатур, таких как Gboard, Swiftkey и AnySoftKeyboard, подразумевающий запрет на сохранения данных клавиатурой при вводе в сеансе приватного просмотра;
  • В настройки добавлена возможность выборочного отключения вывода в адресной строке рекомендаций не только от поисковых движков, но и на основе истории, закладок и содержимого буфера обмена
  • Набор библиотек Mozilla Android Components обновлён до выпуска 12.0.0, браузерный движок синхрнизирован с Mozilla GeckoView 70;
  • Расширены средства для упрощения работы людей с ограниченными возможностями.



Основные особенности Firefox Preview:

  • Высокая производительность. Заявлено, что Firefox Preview до двух раз быстрее классического Firefox для Android, что достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM. Кроме ARM сборки GeckoView также теперь формируются и для систем x86_64;
  • Включение по умолчанию защиты от отслеживания перемещений и различной паразитной активности;
  • Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами;
  • Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем;
  • Применение вместо вкладок концепции коллекций, позволяющих сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить;
  • На стартовой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 69
  3. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
  4. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
  5. OpenNews: DNS over HTTPS отключен по умолчанию в порте Firefox для OpenBSD
  6. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fenix, firefox, mobile, android
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  • 1.1, Аноним (1), 13:18, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Тяжело им бороться с монополией Гугл. Но надеюсь, данный браузер выживет и будет и дальше нас радовать своим развитием.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:40, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обеспечена поддержка фонового воспроизведения мультимедийного контента

    Если будет работать с ютубом, то это ОЧЕНЬ сильно должно повысить его привлекательность для обычного пользователя. Правда гугл может залупиться.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это с соответствующим дополнением ии просто в Firefox работает

    addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-background-play-fix/

     
     
  • 4.30, Аноним (29), 15:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А лучше пользоваться официальным приложением Ютуба
     
     
  • 5.33, AnonPlus (?), 15:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Которое для работы в фоне требует оплатить подписку.

    Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced.

     
     
  • 6.38, Аноним (38), 15:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше просто не пользоваться ютубом.
     
     
  • 7.40, Аноним (40), 16:17, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Особенно когда есть NewPipe, который может воспроизводить в фоне, скачивать видео или аудио (или вместе), воспрозводить видео в отдельном окне. Вообще много плюсов.

    Также у них есть свои вшитые подписки (храняться на телефоне) на каналы -- авторизироваться в гуглоакк не нужно.

    https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe

     
     
  • 8.46, dimqua (ok), 17:42, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для любителей гуглозондов это ж только минус Для них даже экспорт подписок сдел... текст свёрнут, показать
     
  • 6.51, JL2001 (ok), 17:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Которое для работы в фоне требует оплатить подписку.
    > Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced.

    можно поставить vlc и делая для стриницы ютюба "поделиться: послать в vlc" смотреть в нём

     
  • 4.47, dimqua (ok), 17:44, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что только не делают люди, чтобы не использовать Invidious.
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:45, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем об этом думать, если можно просто установить и пользоваться? Никогда не понимал подобное вашему нытьё
     
     
  • 3.34, Ржу с тебя (?), 15:35, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное что твоё нытьё конечно-же понятней
     
  • 2.37, Дегенератор (ok), 15:52, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно ни с кем бороться. Делать надо нормально
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:07, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тяжело им бороться с монополией Гугл.

    Ага, тяжело бороться с гуглом на деньги гугла и пользуясь технологиями гугла. Алё, проснись, нет никакой борьбы, все полимеры давно просраны.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:19, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Без расширений не нужно.
     
     
  • 2.4, Аноноим (?), 13:25, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Планируются.
    https://github.com/mozilla-mobile/fenix/issues/5315
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Implementation approach is currently being discussed

    Т.е. ничего ещё нет и неизвестно когда будет? Ну так дело не пойдёт.

     
     
  • 4.16, dimqua (ok), 14:27, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Известно когда. Когда прекратят поддержку Fennec и начнут переводить пользователей на сабж. Чтобы не приходилось ставить и настраивать дополнения вновь.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Экспериментально уже есть поддержка. https://www.reddit.com/r/firefox/comments/d2hww8/fenix_have_supported_addons/
     
     
  • 3.15, dimqua (ok), 14:23, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже во всю использую, но в этих билдах почему то нет доступа к about:config. Как и в релизе, хотя в ночнушках он есть.
     
  • 2.22, segesg (?), 14:42, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нужно, потому что не гугл
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:24, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Ммм... Какой прекрасный gay-friendly браузер под android.
     
     
  • 2.5, анчоус (?), 13:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Вот прям с языка снял! А ещё бесит, что duckduckgo отсутствует в списке поисковиков (впрочем, как и в обычном android Firefox).
     
     
  • 3.10, eugener (ok), 13:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > duckduckgo отсутствует в списке поисковиков

    на скриншотах иконка duckduckgo в строке поиска.

     
  • 2.6, гуси (?), 13:31, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как будто что-то плохое.
     
  • 2.27, Человечек (?), 15:02, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых, это красиво
     
     
  • 3.50, artenox (?), 17:52, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно?
     
  • 2.41, Ordu (ok), 16:26, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой прекрасный gay-friendly браузер под android.

    Эгоцентризм во все поля. Он френдли не только для тебя, но и мне тоже нравится. Я к геям никакого отношения не имею.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:34, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Пользуюсь хромом и не парюсь.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:06, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Парни у вокзала тоже не парятся.
     
  • 2.23, segesg (?), 14:44, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пользуюсь хромом = не пользуюсь мозгом
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:47, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи, как заставить хром на андроиде играть на ютубе h.264, декодер которого у меня в телефоне гэлакси с 2 есьм. Ну то есть по сути сказать ютубу что не умею играть vp8, vp9 (и 60 кадров в секунду до кучи)без поддержки расширений-то. Есть киви какой-то... неопенсорсный по настоящему (манифест на гитхабе). Bromite гораздо быстрее Fennec-а и фдроида, но видосы хотелось бы крутить аппаратно.
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:10, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как запилят поддержку дополнений- попробую, в таком виде интересно , но бесполезно.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:30, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем дополнения в мобиле? ее и в мобильном хроме-то нет
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 15:21, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ublock, как минимум
     
  • 3.35, Ржу с тебя (?), 15:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если в хромом чего-то нет то конечно так везде должно быть. Ну и логика blyatь.
     

  • 1.14, VLADIMIR DEMIDOV (?), 14:18, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Довольно шустрый, мне понравилось, надеюсь он не будет запорот в дальнейшем.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надеюсь он не будет запорот в дальнейшем.

    Думаешь, гоогле даст ему свободно развиваться на своей платформе? Минимум - это обяжет лису делиться информацией.

     
     
  • 3.26, dimqua (ok), 14:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сейчас позволяет?
     
  • 3.49, Анон102010210 (?), 17:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли гугл будет впрямую против firefox выступать. Только из под тишка.
    Во первых это для них репутационный риск, хоть и не очень большой.
    Во-вторых, антимонопольщики вполне могут их нормально штрафануть в развитых странах, благо прецеденты есть, насколько я слышал
     

  • 1.19, SR_team (?), 14:34, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что там about:addons? настроить установленные расширения все ещё нельзя?
     
     
  • 2.25, dimqua (ok), 14:49, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя.

     

  • 1.20, Аноним (20), 14:35, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще бы автоматическое скрывание нижней панели при пролистывании добавить.
     
     
  • 2.44, th3m3 (ok), 17:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жду с первой версии. Так-то вроде обещали запилить. Ждём.
     

  • 1.28, Аноним (-), 15:15, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В два раза быстрее обычного Firefox" - да всё что угодно быстрее чем он. Focus вообщ помер с переходом на квантум, Lite, тот вообще троян сплошной. Ничего лучше Lightning под андроид не придумали; СПО, закладки в txt, удобные настройки.
     
     
  • 2.32, Аноним (29), 15:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чо это Фокус помер?
    Каждый день использую, живее всех живых
     

  • 1.36, Аноним (36), 15:42, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не люблю хромообразные и на десктопе использую Pale Moon и Firefox.
    Но под андроидом первые (например, Kiwi) работают быстрее.
    Почему?
     
  • 1.42, user90 (?), 16:44, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на этапе компиляции оптимизаций

    Ржу в голос!

    Чтобы было быстро, достаточно вырубить весь ненужный js. И не надо мне втирать про "современный веб" и прочее - у рядового йузера ведроида итак же "приложениями" половина всего, что по сути обычная веб-страничка, не более. Мозгов-то нету..

     
  • 1.43, Аноним (43), 17:13, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен обработчик длительного касания к адресной строке, позволяющий копировать или вставить содержимое в буфер обмена или открыть ссылку из буфера обмена;

    Это победа, ящитаю. Одними из первых, можно сказать, внедряют. Нигде еще, наверное, и нет такого. (сарказм)

     
  • 1.45, Kuromi (ok), 17:26, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой прекращён начиная с Firefox 69."

    Передергиваете. Прекращено активное развитие, но сервисные обновления к ветке 68, которая теперь LTS прилетают. Что же до прекращения развития, то окромя обновления движка в андроидном ФФ развития не было видно уже версий 5-10 как. Многие "фичи" что заявлены либо по факту не работают (скажем не заводится U2F в лисе на андроиде несмотря ни на что) либо еще что-то.

     
  • 1.48, vitalif (ok), 17:47, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный плюс лисы на мобиле - это адблок + google search link fix.

    В остальном она примерно идентична хрому, ну, немножко медленнее. Если в новой версии ФФ не будет адблока, пофиг в каком виде - дополнения или встроенного - смысла в нём вообще не будет...

     
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