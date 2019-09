Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android

2.4 , Аноноим ( ? ), 13:25, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Планируются.

https://github.com/mozilla-mobile/fenix/issues/5315

3.11 , Аноним ( 11 ), 13:58, 21/09/2019 > Implementation approach is currently being discussed Т.е. ничего ещё нет и неизвестно когда будет? Ну так дело не пойдёт.

4.16 , dimqua ( ok ), 14:27, 21/09/2019 Известно когда. Когда прекратят поддержку Fennec и начнут переводить пользователей на сабж. Чтобы не приходилось ставить и настраивать дополнения вновь.

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:34, 21/09/2019 Экспериментально уже есть поддержка. https://www.reddit.com/r/firefox/comments/d2hww8/fenix_have_supported_addons/

3.15 , dimqua ( ok ), 14:23, 21/09/2019 Уже во всю использую, но в этих билдах почему то нет доступа к about:config. Как и в релизе, хотя в ночнушках он есть.

2.22 , segesg ( ? ), 14:42, 21/09/2019 нужно, потому что не гугл