Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android

Компания Mozilla опубликовала второй значительный выпуск экспериментального браузера Firefox Preview, развиваемого под кодовым именем Fenix. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Код доступен на GitHub. После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой прекращён начиная с Firefox 69. Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. В новом выпуске: Появилась возможность размещения поискового виджета Firefox Preview на домашнем экране, а также добавления на домашний экран кнопки для открытия режима приватного просмотра и ярлыков для быстрого открытия сайтов;

Добавлена опция для открытия по умолчанию ссылок в приватном режиме;

Обеспечена поддержка фонового воспроизведения мультимедийного контента с показом на стартовой странице каждой вкладки индикатора о воспроизведении видео или звука, кликнув на который можно остановить или продолжить воспроизведение;

Реализована функция отправки вкладки или коллекции на другое устройство;

Предоставлен расширенный контроль за очисткой различных типов браузерных данных (можно отдельно удалить открытые вкладки, данные сайтов и коллекции);

Добавлен обработчик длительного касания к адресной строке, позволяющий копировать или вставить содержимое в буфер обмена или открыть ссылку из буфера обмена;

Появилась возможность подключений к своей учётной записи в Firefox Accounts одним кликом, если на устройстве уже установлен старый Firefox для Android;

При открытии вкладки в приватном режиме обеспечен вывод закреплённого уведомления, напоминающего об активности приватного режима. Через уведомление сразу можно закрыть все приватные вкладки или открыть браузер. На стартовую страницу также добавлена кнопка для закрытия всех приватных вкладок;

В настройки добавлен пункт, позволяющий согласиться или отказаться от участия в экспериментах Mozilla;

Для соединений без шифрования (HTTP) в адресной строке теперь выводится индикатор небезопасного соединения (зачёркнутый замок);

Добавлен режим приватного ввода для различных Android-клавиатур, таких как Gboard, Swiftkey и AnySoftKeyboard, подразумевающий запрет на сохранения данных клавиатурой при вводе в сеансе приватного просмотра;

В настройки добавлена возможность выборочного отключения вывода в адресной строке рекомендаций не только от поисковых движков, но и на основе истории, закладок и содержимого буфера обмена

Набор библиотек Mozilla Android Components обновлён до выпуска 12.0.0, браузерный движок синхрнизирован с Mozilla GeckoView 70;

Расширены средства для упрощения работы людей с ограниченными возможностями.





Основные особенности Firefox Preview: Высокая производительность. Заявлено, что Firefox Preview до двух раз быстрее классического Firefox для Android, что достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM. Кроме ARM сборки GeckoView также теперь формируются и для систем x86_64;

Включение по умолчанию защиты от отслеживания перемещений и различной паразитной активности;

Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами;

Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем;

Применение вместо вкладок концепции коллекций, позволяющих сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить;

На стартовой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером.



