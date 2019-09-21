Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android

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|1.1, Аноним (1), 13:18, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Тяжело им бороться с монополией Гугл. Но надеюсь, данный браузер выживет и будет и дальше нас радовать своим развитием.
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|2.21, Аноним (21), 14:40, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Обеспечена поддержка фонового воспроизведения мультимедийного контента
Если будет работать с ютубом, то это ОЧЕНЬ сильно должно повысить его привлекательность для обычного пользователя. Правда гугл может залупиться.
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|3.29, Аноним (29), 15:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это с соответствующим дополнением ии просто в Firefox работает
addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-background-play-fix/
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|5.33, AnonPlus (?), 15:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Которое для работы в фоне требует оплатить подписку.
Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced.
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|7.40, Аноним (40), 16:17, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Особенно когда есть NewPipe, который может воспроизводить в фоне, скачивать видео или аудио (или вместе), воспрозводить видео в отдельном окне. Вообще много плюсов.
Также у них есть свои вшитые подписки (храняться на телефоне) на каналы -- авторизироваться в гуглоакк не нужно.
https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe
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|8.46, dimqua (ok), 17:42, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Для любителей гуглозондов это ж только минус Для них даже экспорт подписок сдел... текст свёрнут, показать
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|6.51, JL2001 (ok), 17:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Которое для работы в фоне требует оплатить подписку.
> Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced.
можно поставить vlc и делая для стриницы ютюба "поделиться: послать в vlc" смотреть в нём
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|2.24, Аноним (24), 14:45, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем об этом думать, если можно просто установить и пользоваться? Никогда не понимал подобное вашему нытьё
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|2.39, Аноним (39), 16:07, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Тяжело им бороться с монополией Гугл.
Ага, тяжело бороться с гуглом на деньги гугла и пользуясь технологиями гугла. Алё, проснись, нет никакой борьбы, все полимеры давно просраны.
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|3.11, Аноним (11), 13:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Implementation approach is currently being discussed
Т.е. ничего ещё нет и неизвестно когда будет? Ну так дело не пойдёт.
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|4.16, dimqua (ok), 14:27, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Известно когда. Когда прекратят поддержку Fennec и начнут переводить пользователей на сабж. Чтобы не приходилось ставить и настраивать дополнения вновь.
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|3.15, dimqua (ok), 14:23, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже во всю использую, но в этих билдах почему то нет доступа к about:config. Как и в релизе, хотя в ночнушках он есть.
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|2.5, анчоус (?), 13:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Вот прям с языка снял! А ещё бесит, что duckduckgo отсутствует в списке поисковиков (впрочем, как и в обычном android Firefox).
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|3.10, eugener (ok), 13:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> duckduckgo отсутствует в списке поисковиков
на скриншотах иконка duckduckgo в строке поиска.
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|2.41, Ordu (ok), 16:26, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой прекрасный gay-friendly браузер под android.
Эгоцентризм во все поля. Он френдли не только для тебя, но и мне тоже нравится. Я к геям никакого отношения не имею.
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|1.9, Аноним (9), 13:47, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Товарищи, как заставить хром на андроиде играть на ютубе h.264, декодер которого у меня в телефоне гэлакси с 2 есьм. Ну то есть по сути сказать ютубу что не умею играть vp8, vp9 (и 60 кадров в секунду до кучи)без поддержки расширений-то. Есть киви какой-то... неопенсорсный по настоящему (манифест на гитхабе). Bromite гораздо быстрее Fennec-а и фдроида, но видосы хотелось бы крутить аппаратно.
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|1.13, Аноним (13), 14:10, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как запилят поддержку дополнений- попробую, в таком виде интересно , но бесполезно.
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|3.35, Ржу с тебя (?), 15:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если в хромом чего-то нет то конечно так везде должно быть. Ну и логика blyatь.
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|2.18, Аноним (18), 14:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> надеюсь он не будет запорот в дальнейшем.
Думаешь, гоогле даст ему свободно развиваться на своей платформе? Минимум - это обяжет лису делиться информацией.
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|3.49, Анон102010210 (?), 17:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли гугл будет впрямую против firefox выступать. Только из под тишка.
Во первых это для них репутационный риск, хоть и не очень большой.
Во-вторых, антимонопольщики вполне могут их нормально штрафануть в развитых странах, благо прецеденты есть, насколько я слышал
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|1.20, Аноним (20), 14:35, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еще бы автоматическое скрывание нижней панели при пролистывании добавить.
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|1.28, Аноним (-), 15:15, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В два раза быстрее обычного Firefox" - да всё что угодно быстрее чем он. Focus вообщ помер с переходом на квантум, Lite, тот вообще троян сплошной. Ничего лучше Lightning под андроид не придумали; СПО, закладки в txt, удобные настройки.
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|1.36, Аноним (36), 15:42, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не люблю хромообразные и на десктопе использую Pale Moon и Firefox.
Но под андроидом первые (например, Kiwi) работают быстрее.
Почему?
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|1.42, user90 (?), 16:44, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на этапе компиляции оптимизаций
Ржу в голос!
Чтобы было быстро, достаточно вырубить весь ненужный js. И не надо мне втирать про "современный веб" и прочее - у рядового йузера ведроида итак же "приложениями" половина всего, что по сути обычная веб-страничка, не более. Мозгов-то нету..
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|1.43, Аноним (43), 17:13, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен обработчик длительного касания к адресной строке, позволяющий копировать или вставить содержимое в буфер обмена или открыть ссылку из буфера обмена;
Это победа, ящитаю. Одними из первых, можно сказать, внедряют. Нигде еще, наверное, и нет такого. (сарказм)
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|1.45, Kuromi (ok), 17:26, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой прекращён начиная с Firefox 69."
Передергиваете. Прекращено активное развитие, но сервисные обновления к ветке 68, которая теперь LTS прилетают. Что же до прекращения развития, то окромя обновления движка в андроидном ФФ развития не было видно уже версий 5-10 как. Многие "фичи" что заявлены либо по факту не работают (скажем не заводится U2F в лисе на андроиде несмотря ни на что) либо еще что-то.
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|1.48, vitalif (ok), 17:47, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственный плюс лисы на мобиле - это адблок + google search link fix.
В остальном она примерно идентична хрому, ну, немножко медленнее. Если в новой версии ФФ не будет адблока, пофиг в каком виде - дополнения или встроенного - смысла в нём вообще не будет...
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