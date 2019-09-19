Выпуск Samba 4.11.0

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|3.6, echo (??), 00:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Веселее всего танцуется когда вроде все правильно, и конфиг красивый но неРаботает.
Ни форумы ни мануалы а также tcpdump не помагают, тебе говорят ну ты "кривой", хотя и ставищь пакеты из stable.
Короче у меня часто из Samba получалась Rubma.
Хотя как standAlone файловый сервер работает надежно.
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|3.7, Аноним (7), 00:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прослойка между операционной системой и прошивкой для запуска игр и фотошопа, очевидно же.
Пофиксил тебя.
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|5.9, Аноним (7), 00:59, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На винде уже нельзя запускать игры и фотошоп? Если так, то эта прошивка уже вообще ни на что не годится. В 2к19 году наконец в эту прошивку только-только завезли нормальный терминал (так и называется: windows terminal), в то время, как в операционных системах он есть еще начиная с прошлого века. Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя многозадачность и многопользовательность. В прошивке для запуска игр самой последней реализовали концепцию "магазина приложений", в то время, как в операционной системе Debian ее придумали еще в прошлом веке.
Тем не менее, все в порядке, потому что никто не станет требовать от прошивки таких сложных вещей. Прошивка - на то и прошивка, что выполняет одну конкретную задачу: запускать игры. Или офис. Или фотошоп. Большего от нее (от прошивки) никто не ждет.
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|2.5, Аноним (5), 00:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В молодости на самба 3 в маленькой конторе (пол сотни) домен такой сделал поиграться, по ощущениям, значительно шустрее все типовые задачи происходили. Ну а когда 4 версия вышла, так и вообще на постоянку можно оставить.
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