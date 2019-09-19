Выпуск Samba 4.11.0

Представлен релиз Samba 4.11.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 10. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind). Ключевые изменения в Samba 4.11: По умолчанию задействована модель запуска процессов "prefork", позволяющая поддерживать пул заранее запущенных процессов-обработчиков. При запуске Samba опция '--model' теперь принимает значение 'prefork' вместо 'standard'. Раньше для каждого соединения клиента LDAP и NETLOGON запускался отдельный дочерний процесс, что при большом числе постоянных соединений приводило к значительному потреблению памяти. При использовании модели 'prefork' для сервисов LDAP, NETLOGON и KDC запускается фиксированное число процессов, совместно обрабатывающих соединения клиентов и распределяющих их по обработчикам (по умолчанию запускается 4 обработчика);

В Winbind обеспечено сохранение событий аутентификации PAM_AUTH и NTLM_AUTH в логе, а также добавлено отражение в записях аутентификации и передача в SamLogon атрибута "logonId", содержащего идентификатор входа, генерируемый для запросов PAM_AUTH и NTLM_AUTH;

Схема возвращаемых LDAP-ссылок (referral) теперь отражает схему из оригинального запроса, например, ссылки полученные через ldap снабжаются префиксом "ldap://", а через ldaps - "ldaps://";

Добавлена возможность сохранения в логе продолжительности операций с DNS, выполняемых Bind 9. Вывод включается через указание уровня лога "dns:10" в smb.conf;

Применяемая по умолчанию схема Active Directory обновлена до версии 2012_R2. Старая схема может быть выбрана при помощи аргумента '--base-schema'. Для обновления существующих установок можно использовать команду samba-tool "domain schemaupgrade".

В число обязательных зависимостей включена криптографическая библиотека GnuTLS 3.2, которая заменила собой встроенные в Samba криптографические функции;

Добавлена команда "samba-tool contact" для поиска и редактирования записей в адресной книге, хранимой в LDAP;

В команде "samba-tool [user|group|computer|group|contact] edit" улучшена поддержка работы с национальными кодировками;

Проведена оптимизация Samba для работы в очень больших организация, насчитывающих до 100 тысяч пользователей и 120 тысяч объектов;

Увеличена производительность переиндексации ("samba-tool dbcheck --reindex") и операций присоединения к домену ("samba-tool domain join") для крупных доменов AD;

В сервере LDAP повышена эффективность расходования памяти при формировании крупных LDAP-ответов (например, при поиске всех объектов) за счёт исключения дублирования копий данных в памяти;

В "samba-tool" добавлена опция "--backend-store-size" для определения максимально допустимого размера БД (lmdb map);

В LDB добавлена опция "batch_mode", позволяющая оптимизировать выполнение пакетных операций за счёт их выполнения в рамках одной транзакции. Также улучшена производительность поиска в больших базах LDB и увеличена производительность переименования поддеревьев;

Добавлен VFS-модуль ceph_snapshots, реализующий поддержку снапшотов CephFS для работы с прошлыми версиями файлов;

Изменён метод хранения БД Active Directory на диске. Новый формат будет автоматически применён после обновления до выпуска 4.11, но в случае обратного отката с Samba 4.11 на старые выпуски потребуется преобразование формата вручную;

По умолчанию отключена поддержка протокола SMB1 (настройки 'client min protocol' и 'server min protocol' выставлены в значение SMB2_02), который объявлен устаревшим и больше не используется Microsoft;

В большинство утилит командной строки, таких как smbclient и smbcacls, добавлен новый параметр '--option', позволяющий переопределить настройки smb.conf. Например, для изменения минимально поддерживаемой версии протокола можно указать "--option='client min protocol=NT1'" для возвращения SMB1;

Объявлены устаревшими методы аутентификации LanMan и plaintext. Поддержка методов NTLM, NTLMv2 и Kerberos оставлена без изменений;

Объявлен устаревшим DNS-бэкенд BIND9_FLATFILE, который будет удалён в одном из будущих выпусков. Также переведена в разряд устаревших опция "rndc command" в smb.conf;

Удалён код встроенного http-сервера (Python WSGI), который раньше применялся для обеспечения работы web-интерфейса SWAT;

По умолчанию отключена поддержка Python 2 и задействован Python 3 (для возвращения поддержки Python 2 нужно установить переменную окружения 'PYTHON=python2' перед запуском ./configure' и 'make' в процессе сборки samba.



