The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Samba 4.11.0

19.09.2019 20:11

Представлен релиз Samba 4.11.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 10. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.11:

  • По умолчанию задействована модель запуска процессов "prefork", позволяющая поддерживать пул заранее запущенных процессов-обработчиков. При запуске Samba опция '--model' теперь принимает значение 'prefork' вместо 'standard'. Раньше для каждого соединения клиента LDAP и NETLOGON запускался отдельный дочерний процесс, что при большом числе постоянных соединений приводило к значительному потреблению памяти. При использовании модели 'prefork' для сервисов LDAP, NETLOGON и KDC запускается фиксированное число процессов, совместно обрабатывающих соединения клиентов и распределяющих их по обработчикам (по умолчанию запускается 4 обработчика);
  • В Winbind обеспечено сохранение событий аутентификации PAM_AUTH и NTLM_AUTH в логе, а также добавлено отражение в записях аутентификации и передача в SamLogon атрибута "logonId", содержащего идентификатор входа, генерируемый для запросов PAM_AUTH и NTLM_AUTH;
  • Схема возвращаемых LDAP-ссылок (referral) теперь отражает схему из оригинального запроса, например, ссылки полученные через ldap снабжаются префиксом "ldap://", а через ldaps - "ldaps://";
  • Добавлена возможность сохранения в логе продолжительности операций с DNS, выполняемых Bind 9. Вывод включается через указание уровня лога "dns:10" в smb.conf;
  • Применяемая по умолчанию схема Active Directory обновлена до версии 2012_R2. Старая схема может быть выбрана при помощи аргумента '--base-schema'. Для обновления существующих установок можно использовать команду samba-tool "domain schemaupgrade".
  • В число обязательных зависимостей включена криптографическая библиотека GnuTLS 3.2, которая заменила собой встроенные в Samba криптографические функции;
  • Добавлена команда "samba-tool contact" для поиска и редактирования записей в адресной книге, хранимой в LDAP;
  • В команде "samba-tool [user|group|computer|group|contact] edit" улучшена поддержка работы с национальными кодировками;
  • Проведена оптимизация Samba для работы в очень больших организация, насчитывающих до 100 тысяч пользователей и 120 тысяч объектов;
  • Увеличена производительность переиндексации ("samba-tool dbcheck --reindex") и операций присоединения к домену ("samba-tool domain join") для крупных доменов AD;
  • В сервере LDAP повышена эффективность расходования памяти при формировании крупных LDAP-ответов (например, при поиске всех объектов) за счёт исключения дублирования копий данных в памяти;
  • В "samba-tool" добавлена опция "--backend-store-size" для определения максимально допустимого размера БД (lmdb map);
  • В LDB добавлена опция "batch_mode", позволяющая оптимизировать выполнение пакетных операций за счёт их выполнения в рамках одной транзакции. Также улучшена производительность поиска в больших базах LDB и увеличена производительность переименования поддеревьев;
  • Добавлен VFS-модуль ceph_snapshots, реализующий поддержку снапшотов CephFS для работы с прошлыми версиями файлов;
  • Изменён метод хранения БД Active Directory на диске. Новый формат будет автоматически применён после обновления до выпуска 4.11, но в случае обратного отката с Samba 4.11 на старые выпуски потребуется преобразование формата вручную;
  • По умолчанию отключена поддержка протокола SMB1 (настройки 'client min protocol' и 'server min protocol' выставлены в значение SMB2_02), который объявлен устаревшим и больше не используется Microsoft;
  • В большинство утилит командной строки, таких как smbclient и smbcacls, добавлен новый параметр '--option', позволяющий переопределить настройки smb.conf. Например, для изменения минимально поддерживаемой версии протокола можно указать "--option='client min protocol=NT1'" для возвращения SMB1;
  • Объявлены устаревшими методы аутентификации LanMan и plaintext. Поддержка методов NTLM, NTLMv2 и Kerberos оставлена без изменений;
  • Объявлен устаревшим DNS-бэкенд BIND9_FLATFILE, который будет удалён в одном из будущих выпусков. Также переведена в разряд устаревших опция "rndc command" в smb.conf;
  • Удалён код встроенного http-сервера (Python WSGI), который раньше применялся для обеспечения работы web-интерфейса SWAT;
  • По умолчанию отключена поддержка Python 2 и задействован Python 3 (для возвращения поддержки Python 2 нужно установить переменную окружения 'PYTHON=python2' перед запуском ./configure' и 'make' в процессе сборки samba.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Обновление Samba 4.10.8 и 4.9.13 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.10.0
  4. OpenNews: Выпуск Samba 4.9.0
  5. OpenNews: Выпуск Samba 4.8.0
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: samba
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:38, 19/09/2019 [ответить]  
    		• –10 +/
    Что это и зачем это?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самба это танец такой. С бубном. Для подоконников.
     
     
  • 3.6, echo (??), 00:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веселее всего танцуется когда вроде все правильно, и конфиг красивый но неРаботает.
    Ни форумы ни мануалы а также tcpdump не помагают, тебе говорят ну ты "кривой", хотя и ставищь пакеты из stable.

    Короче у меня часто из Samba получалась Rubma.

    Хотя как standAlone файловый сервер работает надежно.

     
  • 2.3, Анонисмус (?), 00:02, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это штука, которую нужно постоянно патчить.
     
  • 2.4, Sega Dreamcast (?), 00:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прослойка между операционной системой и прошивкой для сервера, очевидно же.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Прослойка между операционной системой и прошивкой для запуска игр и фотошопа, очевидно же.

    Пофиксил тебя.

     
     
  • 4.8, Sega Dreamcast (?), 00:47, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фантазёр.
     
     
  • 5.9, Аноним (7), 00:59, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде уже нельзя запускать игры и фотошоп? Если так, то эта прошивка уже вообще ни на что не годится. В 2к19 году наконец в эту прошивку только-только завезли нормальный терминал (так и называется: windows terminal), в то время, как в операционных системах он есть еще начиная с прошлого века. Прошивка для запуска игр самая последняя реализовала у себя многозадачность и многопользовательность. В прошивке для запуска игр самой последней реализовали концепцию "магазина приложений", в то время, как в операционной системе Debian ее придумали еще в прошлом веке.

    Тем не менее, все в порядке, потому что никто не станет требовать от прошивки таких сложных вещей. Прошивка - на то и прошивка, что выполняет одну конкретную задачу: запускать игры. Или офис. Или фотошоп. Большего от нее (от прошивки) никто не ждет.

     
  • 2.5, Аноним (5), 00:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В молодости на самба 3 в маленькой конторе (пол сотни) домен такой сделал поиграться, по ощущениям, значительно шустрее все типовые задачи происходили. Ну а когда 4 версия вышла, так и вообще на постоянку можно оставить.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру