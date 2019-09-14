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В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS

14.09.2019 20:23

Следом за Mozilla компания Google сообщила о намерении провести эксперимент для проверки развиваемой для браузера Chrome реализации "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS). В выпуске Chrome 78, намеченном на 22 октября, некоторые категории пользователей будут по умолчанию переведены на использование DoH. В эксперименте по включению DoH примут участие только пользователи, в текущих системных настойках которых указаны определённые DNS-провайдеры, признанные совместимыми с DoH.

В белый список DNS-провайдеров включены сервисы Google (8.8.8.8, 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1), OpenDNS (08.67.222.222, 208.67.220.220), Quad9 (9.9.9.9, 149.112.112.112), Cleanbrowsing (185.228.168.168, 185.228.169.168) и DNS.SB (185.222.222.222, 185.184.222.222). Если в настойках DNS у пользователя будет указан один из вышеупомянутых DNS-серверов, DoH в Chrome будет активирован по умолчанию. Для тех, кто использует предоставленные локальным интернет-провайдером DNS-серверы всё останется без изменений и для запросов DNS продолжит использоваться системный резолвер.

Важным отличием от внедрения DoH в Firefox, в котором поэтапное включение по умолчанию DoH начнётся уже в конце сентября, является отсутствие привязки к одному сервису DoH. Если в Firefox по умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare, то в Chrome будет лишь произведено обновление метода работы с DNS на эквивалентный сервис, без смены DNS-провайдера. Например, если у пользователя в системных настройках указан DNS 8.8.8.8, то в Chrome будет активирован DoH-сервис Google ("https://dns.google.com/dns-query"), если DNS - 1.1.1.1, то DoH сервис Cloudflare ("https://cloudflare-dns.com/dns-query") и т.п.

При желании пользователь сможет включить или отключить DoH при помощи настройки "chrome://flags/#dns-over-https". Поддерживается три режима работы "secure", "automatic" и "off". В режиме "secure" хосты определяются только на основе ранее прокешированных безопасных значений (полученных через защищённое соединение) и запросов через DoH, откат на обычный DNS не применяется. В режиме "automatic" если DoH и защищённый кэш недоступны допускается получение данных из небезопасного кэша и обращение через традиционный DNS. В режиме "off" вначале проверяется общий кэш и если данных нет, запрос отправляется через системный DNS. Режим задаётся через настройку kDnsOverHttpsMode , а шаблон сопоставления серверов через kDnsOverHttpsTemplates.

Эксперимент по включению DoH будет проведён на всех поддерживаемых в Chrome платформах, за исключением Linux и iOS из-за нетривиальности разбора настроек резолвера и ограничения доступа к системным настройкам DNS. В случае если после включения DoH возникнут сбои с отправкой запросов на сервер DoH (например, из-за его блокировки, нарушения сетевой связности или выхода из строя), браузер автоматически вернёт системные настройки DNS.

Целью проведения эксперимента является финальная проверка реализации DoH и изучение влияния применения DoH на производительность. Следует отметить, что фактически поддержка DoH была добавлена в кодовую базу Chrome ещё в феврале, но для настройки и включения DoH требовался запуск Chrome со специальным флагом и неочевидным набором опций.

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DoH не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2019...)
  2. OpenNews: DNS over HTTPS отключен по умолчанию в порте Firefox для OpenBSD
  3. OpenNews: Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox
  4. Обход блокировки трафика провайдером при помощи iptables
  5. OpenNews: В CDN Cloudflare внедрена поддержка ESNI для шифрования имени хоста в HTTPS-трафике
  6. Включение DNS-over-HTTPS в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dns-over-https, doh, dns, chrome
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  • 1.2, Аноним (2), 20:59, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Потихоньку догоняют мозиллу, молодцы
     
     
  • 2.4, BlackRot (?), 21:06, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    мозилла стала лучше за последнее время, мне нравится.
    вот бы они на андроид сделали более удобную версию и я бы соскочил с хрома совсем.
     
  • 2.17, Anonnn (?), 22:22, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо,посмеялся ;)
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:40, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потихоньку догоняют мозиллу, молодцы

    Фрагментируют потоки данных. За такое NSA по головке не погладит. Впрочем, вряд ли они всерьез будут ссориться со старым партнером.

     

  • 1.3, BlackRot (?), 21:04, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В роутере указал DNS от Cloudflare поскольку он самый быстрый для меня из всех доступных, даже быстрее чем dns серверы от гугл, я уж молчу о серверах провайдера (что странно, обычно днс серверы провайдеры быстро отзываются)
    Всё хорошо на протяжении трёх лет такой работы, единственное что, так это в настройках андроид устройства при подключении к моей вай-фай сети вручную так же указал DNS от Cloudflare поскольку по умолчанию мой Android 9 упорно пытается использовать днс от гугла.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:08, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В роутере указал DNS от Cloudflare
    > Всё хорошо на протяжении трёх лет такой работы

    Как там в 2021 году? CF dns запущен только в апреле 2018.

     
     
  • 3.8, Аноним (-), 21:21, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем так. Это анонс тогда был, а реально запустили немного раньше.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:19, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне вот интересно, они пишут про защиту от MITM "For example, when connected on a public WiFi, DoH would prevent other WiFi users from seeing which websites you visit, as well as prevent potential spoofing or pharming attacks".

    Но в настройках держат "https://dns.google.com/dns-query" и резолвят dns.google.com через обычный DNS. Кто мешает при желании совершить MITM подменить сам dns.google.com или создать условия для fallback-а на обычный DNS?

     
     
  • 2.13, Онаним (?), 21:56, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У DoH есть bootstrap IP который тот самый DNS. Да и расскажи каким образом ты подменишь _сертификат_ dns.google.com?
     
     
  • 3.20, Sw00p aka Jerom (?), 22:54, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факторизует n
     
  • 3.24, Sw00p aka Jerom (?), 23:00, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А типа тот же айпи проспуфить никак?
     
     
  • 4.25, Xasd (ok), 23:06, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А типа тот же айпи проспуфить никак?

    а затем после этого ещё понадобится "подделать" TLS-сертификат

     

  • 1.7, Аноним (-), 21:20, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    индусы из империи "добра" косвенно спалились, что занимаются fingerprinting'ом так же и по настроенным у пользователя DNS-серверам. Ну никогда же небыло, и вот опять! Ай-яй-яй.
     
     
  • 2.27, Аноним (29), 23:39, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по настроенным у пользователя DNS-серверам

    И что не могут нормально фингерпринтить Linux, кстати.

     

  • 1.9, Аноним (9), 21:23, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть DoH серверы, не привязанные к гуглу, клаудфларе и прочим компаниям, которые оперируют с передаваемыми данными и могут видеть кому что идёт («облака», хостеры, и т.п.)?
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 21:40, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/curl/curl/wiki/DNS-over-HTTPS#publicly-available-servers
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:30, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выбери что круче!

    Клаудфлэйр или Роскомнадзор?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:14, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 22:42, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато РКН не может, а вот клаудфлэир сможет, и еще как...во имя всеобщего блага конечно, но все же
     
     
  • 4.31, Аноним (29), 23:44, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то должен ради всеобщего блага и в Гуантанамо отправиться. И без помощи CF этих добровольцев не найти.
     
  • 2.15, Аноним (14), 22:20, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И кстати, Богатов уехал:
    https://tjournal.ru/news/116382-uznik-tor-matematik-bogatov-uehal-v-ssha
     
     
  • 3.33, Аноним (29), 23:48, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, работодателю всё же надоела удалёнка, и он оплатил релокацию.
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:20, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пойму, нафига и в DNS тащить HTTP? Почему не DNS over (D)TLS?
     
     
  • 2.18, Mikk (??), 22:30, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам об этом в первую очередь задумался. Хипстеры какие-то
     
     
  • 3.22, Sw00p aka Jerom (?), 22:57, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет бы поставить чтобы включали этот режим, а они тупо всем подрубают, по логике - дураков больше.

    пс: мораль одна, не пользуйтесь всякой дичью "популярной"

     
  • 2.21, Аноним (21), 22:57, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно единообразие трафика, блокировать тяжелее. К тому же через http прокси будет работать.
     
     
  • 3.23, Sw00p aka Jerom (?), 22:59, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое прокси? Для любого протокола существует понятия прокси и МИТМа
     
  • 2.26, Xasd (ok), 23:10, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не пойму, нафига и в DNS тащить HTTP? Почему не DNS over (D)TLS?

    а чего ты так разволновался?

    оверхед только при запросе первого DNS-адреса.

    а дальше я-надеюсь-хватит-ума-инженерам HTTPS-сессия будет держаться открытой и следущие DNS-запросы (DoH-запросы) будут уже без лишних рукопожатий

     
     
  • 3.32, Аноним (29), 23:47, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сессия должна быть далеко не одна. Современные сайты подтягивают кучу всяких трекеров типа google-analyics и facebook-button. Скорее всего, при подключении к разным сайтам sidecar-сессии не будут шариться, придётся их каждый раз заново открывать.
     

  • 1.28, Грусть (?), 23:40, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Если в настойках DNS у пользователя будет указан один из вышеупомянутых DNS-серверов...

    А как эта херь узнает, чтó у меня в настройках DNS?

     
     
  • 2.30, Аноним (29), 23:42, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эксперимент по включению DoH будет проведён на всех поддерживаемых в Chrome платформах, за исключением Linux и iOS из-за нетривиальности разбора настроек резолвера и ограничения доступа к системным настройкам DNS.

    Никак. Особенно если стоит локальный кэширующий резолвер типа resolved или undound.

     

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