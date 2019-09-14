В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS

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|2.4, BlackRot (?), 21:06, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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мозилла стала лучше за последнее время, мне нравится.
вот бы они на андроид сделали более удобную версию и я бы соскочил с хрома совсем.
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|2.29, Аноним (29), 23:40, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потихоньку догоняют мозиллу, молодцы
Фрагментируют потоки данных. За такое NSA по головке не погладит. Впрочем, вряд ли они всерьез будут ссориться со старым партнером.
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|1.3, BlackRot (?), 21:04, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В роутере указал DNS от Cloudflare поскольку он самый быстрый для меня из всех доступных, даже быстрее чем dns серверы от гугл, я уж молчу о серверах провайдера (что странно, обычно днс серверы провайдеры быстро отзываются)
Всё хорошо на протяжении трёх лет такой работы, единственное что, так это в настройках андроид устройства при подключении к моей вай-фай сети вручную так же указал DNS от Cloudflare поскольку по умолчанию мой Android 9 упорно пытается использовать днс от гугла.
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|2.5, Аноним (5), 21:08, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В роутере указал DNS от Cloudflare
> Всё хорошо на протяжении трёх лет такой работы
Как там в 2021 году? CF dns запущен только в апреле 2018.
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|3.8, Аноним (-), 21:21, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем так. Это анонс тогда был, а реально запустили немного раньше.
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|1.6, Аноним (6), 21:19, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне вот интересно, они пишут про защиту от MITM "For example, when connected on a public WiFi, DoH would prevent other WiFi users from seeing which websites you visit, as well as prevent potential spoofing or pharming attacks".
Но в настройках держат "https://dns.google.com/dns-query" и резолвят dns.google.com через обычный DNS. Кто мешает при желании совершить MITM подменить сам dns.google.com или создать условия для fallback-а на обычный DNS?
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|2.13, Онаним (?), 21:56, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У DoH есть bootstrap IP который тот самый DNS. Да и расскажи каким образом ты подменишь _сертификат_ dns.google.com?
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|4.25, Xasd (ok), 23:06, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А типа тот же айпи проспуфить никак?
а затем после этого ещё понадобится "подделать" TLS-сертификат
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|1.7, Аноним (-), 21:20, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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индусы из империи "добра" косвенно спалились, что занимаются fingerprinting'ом так же и по настроенным у пользователя DNS-серверам. Ну никогда же небыло, и вот опять! Ай-яй-яй.
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|2.27, Аноним (29), 23:39, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по настроенным у пользователя DNS-серверам
И что не могут нормально фингерпринтить Linux, кстати.
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|1.9, Аноним (9), 21:23, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть DoH серверы, не привязанные к гуглу, клаудфларе и прочим компаниям, которые оперируют с передаваемыми данными и могут видеть кому что идёт («облака», хостеры, и т.п.)?
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|3.19, Аноним (10), 22:42, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато РКН не может, а вот клаудфлэир сможет, и еще как...во имя всеобщего блага конечно, но все же
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|4.31, Аноним (29), 23:44, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то должен ради всеобщего блага и в Гуантанамо отправиться. И без помощи CF этих добровольцев не найти.
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|3.33, Аноним (29), 23:48, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, работодателю всё же надоела удалёнка, и он оплатил релокацию.
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|2.18, Mikk (??), 22:30, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам об этом в первую очередь задумался. Хипстеры какие-то
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|3.22, Sw00p aka Jerom (?), 22:57, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет бы поставить чтобы включали этот режим, а они тупо всем подрубают, по логике - дураков больше.
пс: мораль одна, не пользуйтесь всякой дичью "популярной"
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|2.21, Аноним (21), 22:57, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятно единообразие трафика, блокировать тяжелее. К тому же через http прокси будет работать.
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|2.26, Xasd (ok), 23:10, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не пойму, нафига и в DNS тащить HTTP? Почему не DNS over (D)TLS?
а чего ты так разволновался?
оверхед только при запросе первого DNS-адреса.
а дальше я-надеюсь-хватит-ума-инженерам HTTPS-сессия будет держаться открытой и следущие DNS-запросы (DoH-запросы) будут уже без лишних рукопожатий
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|3.32, Аноним (29), 23:47, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сессия должна быть далеко не одна. Современные сайты подтягивают кучу всяких трекеров типа google-analyics и facebook-button. Скорее всего, при подключении к разным сайтам sidecar-сессии не будут шариться, придётся их каждый раз заново открывать.
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|1.28, Грусть (?), 23:40, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Если в настойках DNS у пользователя будет указан один из вышеупомянутых DNS-серверов...
А как эта херь узнает, чтó у меня в настройках DNS?
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|2.30, Аноним (29), 23:42, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эксперимент по включению DoH будет проведён на всех поддерживаемых в Chrome платформах, за исключением Linux и iOS из-за нетривиальности разбора настроек резолвера и ограничения доступа к системным настройкам DNS.
Никак. Особенно если стоит локальный кэширующий резолвер типа resolved или undound.
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