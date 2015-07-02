Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – действительно, лучше бы он не распылялся, а брал пример с анонимов опенета, нарабатывал мозоли на пятой точке попутно исторгая из себя компетентное мнение всем желающим и нежелающим

3.19 , аноним3 ( ? ), 11:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а если идеи не совпадают с современными участниками проекта? вот он и начал новый.

4.23 , Аноним ( - ), 12:12, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а если идеи не совпадают с современными участниками проекта? вот он и начал новый. Читай внимательно и по слогам: он ОСНОВАТЕЛЬ, т.е. хозяин, владелец, автор идеи. И плевать на мнение участников проекта. Если кому-то что-то не нравится, то они вольны уйти и создать свой форк, но никак не наоборот.

3.22 , Аноним ( - ), 12:09, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > действительно, лучше бы он не распылялся, а брал пример с анонимов опенета, нарабатывал мозоли на пятой точке попутно исторгая из себя компетентное мнение всем желающим и нежелающим Это ты про себя что ли?

2.25 , iPahcae6 ( ? ), 12:18, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уйдя в 2005 году работать в Microsoft Daniel сознательно отошел от дел в Gentoo, что бы его работа не повлияла на созданный им дистрибутив. Когда уйдя из MS он попытался вернуть в команду разработки Gentoo люди которым он передал в 2005 году проект сказали «А тебе тут нет места». В результате чего Daniel для воплощения своих идей в 2008 году создал новый дистрибутив Funtoo и вот уже 11 лет развивает его, воплощая свои идеи. По большому счету Funtoo это так, каким должно быть Gentoo по мнению его изначального создателя, а Gentoo это всего лишь поддержка первичных идей Daniel'а посторонними людьми.

