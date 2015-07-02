Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux

|
|1.1, Аноним (1), 09:25, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
Пользуюсь Windoo. Палет нормальным, никаких костылей в виде вайна. Куча приложений на разный вкус. Всё просто работает!
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 09:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Скинь патчи на выпил телеметрии, а то у меня только на калькулятор
|
|
|
|
|
|4.29, Онаним (?), 12:34, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если утилита не позволяет откатить все созданные ею изменения то нафиг ею пользоваться? Это что полный бекап диска C:\ теперь делать?
|
|
|
|5.33, Нац (?), 12:54, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там прямо на первой же картинке по линку слово REVERT в интерфейсе есть. А все линуксоиды такие умные как ты?
|
|4.36, Аноним84701 (ok), 13:28, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> https://github.com/10se1ucgo/DisableWinTracking
> A tool that I created to use [b]some[/b] of the known methods of disabling tracking in Windows 10.
В смысле "зонд, вытянутый наполовину уже почти и не зонд!"? :)
Ну и какой же виндотул без обязательного:
> Note: Windows Defender may report the EXE as a trojan (Win32/Pocyx.C!cl), and may therefore prevent you from
> extracting the EXE to anywhere on your computer. Set up an exclusion in Settings > Update & Security > Windows Defender > Exclusions by adding the folder you intend to extract the EXE to.
>
|
|
|
|3.28, индус (?), 12:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это старинное индийское слово, означающее "очень плохой охотник".
|
|
|
|2.12, aNoN (?), 10:54, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Отделение ветки 1.4 было в конце июня, релиз был 15 августа. Всё остальное время Даниэль допиливал доку.
|
|1.7, Аноним (-), 10:12, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> основатель дистрибутива Gentoo, отстранившийся от проекта в 2009 году, представил релиз развиваемого им ныне дистрибутива Funtoo 1.4. Funtoo основан на пакетной базе Gentoo и ставит перед собой цель дальнейшего усовершенствования имеющихся технологий.
Олень какой-то, ей-богу. А что ему мешало в Gentoo усовершенствовать технологии? Красноглазие Головного Мозга.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 10:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
действительно, лучше бы он не распылялся, а брал пример с анонимов опенета, нарабатывал мозоли на пятой точке попутно исторгая из себя компетентное мнение всем желающим и нежелающим
|
|
|
|3.19, аноним3 (?), 11:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а если идеи не совпадают с современными участниками проекта? вот он и начал новый.
|
|
|
|4.23, Аноним (-), 12:12, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а если идеи не совпадают с современными участниками проекта? вот он и начал новый.
Читай внимательно и по слогам: он ОСНОВАТЕЛЬ, т.е. хозяин, владелец, автор идеи. И плевать на мнение участников проекта. Если кому-то что-то не нравится, то они вольны уйти и создать свой форк, но никак не наоборот.
|
|3.22, Аноним (-), 12:09, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> действительно, лучше бы он не распылялся, а брал пример с анонимов опенета, нарабатывал мозоли на пятой точке попутно исторгая из себя компетентное мнение всем желающим и нежелающим
Это ты про себя что ли?
|
|2.25, iPahcae6 (?), 12:18, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Уйдя в 2005 году работать в Microsoft Daniel сознательно отошел от дел в Gentoo, что бы его работа не повлияла на созданный им дистрибутив. Когда уйдя из MS он попытался вернуть в команду разработки Gentoo люди которым он передал в 2005 году проект сказали «А тебе тут нет места». В результате чего Daniel для воплощения своих идей в 2008 году создал новый дистрибутив Funtoo и вот уже 11 лет развивает его, воплощая свои идеи.
По большому счету Funtoo это так, каким должно быть Gentoo по мнению его изначального создателя, а Gentoo это всего лишь поддержка первичных идей Daniel'а посторонними людьми.
|
|1.8, Аноним (8), 10:29, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Где? Я не понял где упоминание того, что исправлены ошибки и улучшена работа программ и игр GTA5 и GTA4??7
|
|
|
|2.10, Аноним (1), 10:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Придёт время, когда выйдет GTA473825264828922646283. Тогда у линукса будет 2,5% рынка.
|
|
|
|3.26, iPahcae6 (?), 12:19, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сейчас у Linux примерно 6.5% десктопов. Падать будет? А то последние 10 лет только растет, хоть и медленно.
|
|1.13, aNoN (?), 10:55, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлены ebuild-ы для доступа к GPU из контейнеров Docker и LXD
Что за бредятина? Кто на ком стоял? Ебилды чего добавлены?
|
|1.14, aNoN (?), 11:00, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Готовые установочные образы давно не обновляются
Регулярно обновляются, последняя сборка как раз от 5-го сентября.
|
|
|
|2.27, iPahcae6 (?), 12:20, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так получилось, что именно это и есть оригинал от создателя Gentoo, а само Gentoo это проект который поддерживают в обморочном состоянии посторонние люди. Смотри мой коммент выше о том как это получилось
|
|1.16, Аноним (16), 11:09, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подскажите, что означает "поддержка автоматической сборки пакетов из исходных текстов"?
Не требуется создавать *.ebuild?
|
|
|
|
|
|3.20, Аноним (16), 11:44, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спасибо. Смотрел как-то описание на тамошнем сайте, так и не понял, в чём принципиальное отличие. Сложилось впечатление, что funtoo немножко впереди и автор экспериментирует, часть решений позже принимают в gentoo. Вот Calculate сразу ясно: можно поставить на слабое железо и не париться с поддержкой отдельного сборочного сервера.
|
|
|
|4.31, пох. (?), 12:43, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
принципиальное отличие в целях - автор пилит его "чтоб работать", а не чтоб без конца пересобирать из наисвежайших исходников самых наираспоследних версий.
Отсюда и дебиановское ведро,и kit'ы из правильно подогнанных версий пакетов и весь смысл разработки. И даже какой-то там "LTS" был обещан, правда, получилось - как всегда.
Минус у всего этого очевидный - автор по сути один, собственно - дебиановское ведро, ага - выбор сделанный явно исключительно с горя. То есть ни сам поддерживать, ни взять готовое из доверенного источника он не успевает, и вынужден лепить из того что доступно, в то время, которое у него есть.
ставьте бубунточку. куда вы от нее нахрен денетесь :-(
|
|
|
|5.35, Ordu (ok), 13:15, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это не принципиальное отличие в целях, а слегка смещённые приоритеты https ww... текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.34, iPahcae6 (?), 13:04, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Calculate по отношению к Роббинсу даже не вторичен, а третичен. Calculate это всего лишь бинарная сборка Генту, а Роббинс — создатель Генту, отец дистрибутива.
|