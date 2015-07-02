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Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux

14.09.2019 09:02

Дэниель Роббинс (Daniel Robbins), основатель дистрибутива Gentoo, отстранившийся от проекта в 2009 году, представил релиз развиваемого им ныне дистрибутива Funtoo 1.4. Funtoo основан на пакетной базе Gentoo и ставит перед собой цель дальнейшего усовершенствования имеющихся технологий. Примерно через месяц планируется начать работу над выпуском Funtoo 2.0.

Из ключевых особенностей Funtoo выделяется поддержка автоматической сборки пакетов из исходных текстов (пакеты синхронизируются из Gentoo), использование Git при разработке, распределённое дерево портажей (portage), более компактный формат сборочных манифестов, применение инструментария Metro для создания live-сборок. Готовые установочные образы давно не обновляются, а для установки предлагается использовать старый LiveCD с последующим ручным развёртыванием компонентов Stage3 и портажей.

Основные изменения:

  • Сборочный инструментарий обновлён до GCC 9.2;
  • Проведено дополнительное тестирование зависимостей и устранение связанных с ними проблем;
  • Добавлены новые ядра debian-sources и debian-sources-lts, перенесённые из Debian;
  • Для сборки ядра Debian-sources-lts по умолчанию включен USE-флаг "custom-cflags", активирующий дополнительные оптимизации. При компиляции ядра из привязанных к текущей архитектуре пользовательских настроек также добавляются опции "-march";
  • В качестве рабочего стола предлагается GNOME 3.32;
  • В состав включена новая подсистема для поддержки OpenGL. По умолчанию задействована GLX-библиотека libglvnd (OpenGL Vendor-Neutral Driver), которая представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA. Добавлен новый ebuild "nvidia-drivers" с драйверами NVIDIA, отличающийся от ebuild из Gentoo Linux и использующий nvidia-kernel-modules для установки модулей ядра. Пакет Mesa обновлён до выпуска 19.1.4, в предоставленном для которого ebuild обеспечена поддержка API Vulkan;
  • Обновлены инструменты управления изолированными контейнерами LXC 3.0.4 и LXD 3.14. Добавлены ebuild-ы для доступа к GPU из контейнеров Docker и LXD, что позволяет использовать OpenGL в контейнерах;
  • Python обновлён до выпуска 3.7.3 (в качестве альтернативы также предлагается Python 2.7.15). Обновлены выпуски Ruby 2.6, Perl 5.28, Go 1.12.6, JDK 1.8.0.202. В состав добавлен специально подготовленный для Funtoo порт Dart 2.3.2 (dev-lang/dart).
  • Обновлены серверные компоненты, включая nginx 1.17.0, Node.js 8.16.0 и MySQL 8.0.16.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.funtoo.org/topi...)
  2. OpenNews: В Gentoo объявлена стабильной поддержка архитектуры AArch64 (ARM64)
  3. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.3, развиваемого основателем Gentoo Linux
  5. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
  6. OpenNews: Gentoo прекращает формирование hardened-варианта ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: funtoo, gentoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Пользуюсь Windoo. Палет нормальным, никаких костылей в виде вайна. Куча приложений на разный вкус. Всё просто работает!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скинь патчи на выпил телеметрии, а то у меня только на калькулятор
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:33, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/10se1ucgo/DisableWinTracking
     
     
  • 4.29, Онаним (?), 12:34, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если утилита не позволяет откатить все созданные ею изменения то нафиг ею пользоваться? Это что полный бекап диска C:\ теперь делать?
     
     
  • 5.30, Аноним (18), 12:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так она позволяет.
     
  • 5.33, Нац (?), 12:54, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там прямо на первой же картинке по линку слово REVERT в интерфейсе есть. А все линуксоиды такие умные как ты?
     
  • 4.36, Аноним84701 (ok), 13:28, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://github.com/10se1ucgo/DisableWinTracking
    > A tool that I created to use [b]some[/b] of the known methods of disabling tracking in Windows 10.

    В смысле "зонд, вытянутый наполовину уже почти и не зонд!"? :)

    Ну и какой же виндотул без обязательного:
    >  Note: Windows Defender may report the EXE as a trojan (Win32/Pocyx.C!cl), and may therefore prevent you from
    > extracting the EXE to anywhere on your computer. Set up an exclusion in Settings > Update & Security > Windows Defender > Exclusions by adding the folder you intend to extract the EXE to.
    >

     
  • 2.3, Аноним (3), 09:45, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    просто оставлю это здесь: я_веган.жпг
     
     
  • 3.5, ScoutMX (?), 10:02, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я_тоже_веган.свг
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:04, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продам котят.
     
     
  • 4.32, кельвин (?), 12:50, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    продам гараж.. с котятами.
     
  • 3.28, индус (?), 12:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это старинное индийское слово, означающее "очень плохой охотник".

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:58, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Театр одного актёра. Надолго ли?
     
     
  • 2.11, aNoN (?), 10:53, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше 10 лет как.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:11, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запоздалая новость.
    Оно уже собралось неделю назад... ;)
     
     
  • 2.12, aNoN (?), 10:54, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отделение ветки 1.4 было в конце июня, релиз был 15 августа. Всё остальное время Даниэль допиливал доку.
     

  • 1.7, Аноним (-), 10:12, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > основатель дистрибутива Gentoo, отстранившийся от проекта в 2009 году, представил релиз развиваемого им ныне дистрибутива Funtoo 1.4. Funtoo основан на пакетной базе Gentoo и ставит перед собой цель дальнейшего усовершенствования имеющихся технологий.

    Олень какой-то, ей-богу. А что ему мешало в Gentoo усовершенствовать технологии? Красноглазие Головного Мозга.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    действительно, лучше бы он не распылялся, а брал пример с анонимов опенета, нарабатывал мозоли на пятой точке попутно исторгая из себя компетентное мнение всем желающим и нежелающим
     
     
  • 3.19, аноним3 (?), 11:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а если идеи не совпадают с современными участниками проекта?  вот он и начал новый.
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 12:12, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а если идеи не совпадают с современными участниками проекта?  вот он и начал новый.

    Читай внимательно и по слогам: он ОСНОВАТЕЛЬ, т.е. хозяин, владелец, автор идеи. И плевать на мнение участников проекта. Если кому-то что-то не нравится, то они вольны уйти и создать свой форк, но никак не наоборот.

     
  • 3.22, Аноним (-), 12:09, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > действительно, лучше бы он не распылялся, а брал пример с анонимов опенета, нарабатывал мозоли на пятой точке попутно исторгая из себя компетентное мнение всем желающим и нежелающим

    Это ты про себя что ли?

     
  • 2.25, iPahcae6 (?), 12:18, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уйдя в 2005 году работать в Microsoft Daniel сознательно отошел от дел в Gentoo, что бы его работа не повлияла на созданный им дистрибутив. Когда уйдя из MS он попытался вернуть в команду разработки Gentoo люди которым он передал в 2005 году проект сказали «А тебе тут нет места». В результате чего Daniel для воплощения своих идей в 2008 году создал новый дистрибутив Funtoo и вот уже 11 лет развивает его, воплощая свои идеи.

    По большому счету Funtoo это так, каким должно быть Gentoo по мнению его изначального создателя, а Gentoo это всего лишь поддержка первичных идей Daniel'а посторонними людьми.

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:29, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где? Я не понял где упоминание того, что исправлены ошибки и улучшена работа программ и игр GTA5 и GTA4??7
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 10:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Придёт время, когда выйдет GTA473825264828922646283. Тогда у линукса будет 2,5% рынка.
     
     
  • 3.26, iPahcae6 (?), 12:19, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас у Linux примерно 6.5% десктопов. Падать будет? А то последние 10 лет только растет, хоть и медленно.
     

  • 1.13, aNoN (?), 10:55, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены ebuild-ы для доступа к GPU из контейнеров Docker и LXD

    Что за бредятина? Кто на ком стоял? Ебилды чего добавлены?

     
  • 1.14, aNoN (?), 11:00, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Готовые установочные образы давно не обновляются

    Регулярно обновляются, последняя сборка как раз от 5-го сентября.

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:08, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Закопайте. Есть Генту, а остальные дереваты не нужны.
     
     
  • 2.27, iPahcae6 (?), 12:20, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так получилось, что именно это и есть оригинал от создателя Gentoo, а само Gentoo это проект который поддерживают в обморочном состоянии посторонние люди. Смотри мой коммент выше о том как это получилось
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:09, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, что означает "поддержка автоматической сборки пакетов из исходных текстов"?
    Не требуется создавать *.ebuild?
     
     
  • 2.17, aNoN (?), 11:12, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это означает, что автор не понимает о чём пишет.
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 11:44, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Смотрел как-то описание на тамошнем сайте, так и не понял, в чём принципиальное отличие. Сложилось впечатление, что funtoo немножко впереди и автор экспериментирует, часть решений позже принимают в gentoo. Вот Calculate сразу ясно: можно поставить на слабое железо и не париться с поддержкой отдельного сборочного сервера.
     
     
  • 4.31, пох. (?), 12:43, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    принципиальное отличие в целях - автор пилит его "чтоб работать", а не чтоб без конца пересобирать из наисвежайших исходников самых наираспоследних версий.

    Отсюда и дебиановское ведро,и kit'ы из правильно подогнанных версий пакетов и весь смысл разработки. И даже какой-то там "LTS" был обещан, правда, получилось - как всегда.

    Минус у всего этого очевидный - автор по сути один, собственно - дебиановское ведро, ага - выбор сделанный явно исключительно с горя. То есть ни сам поддерживать, ни взять готовое из доверенного источника он не успевает, и вынужден лепить из того что доступно, в то время, которое у него есть.

    ставьте бубунточку. куда вы от нее нахрен денетесь :-(

     
     
  • 5.35, Ordu (ok), 13:15, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не принципиальное отличие в целях, а слегка смещённые приоритеты https ww... текст свёрнут, показать
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:15, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего только не придумают, лишь бы  CLD  не использовать.
     
     
  • 2.34, iPahcae6 (?), 13:04, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Calculate по отношению к Роббинсу даже не вторичен, а третичен. Calculate это всего лишь бинарная сборка Генту, а Роббинс — создатель Генту, отец дистрибутива.
     

  • 1.37, iFRAME (ok), 13:28, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Funtoo = Fucking (Fucked?) Gentoo?
     
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