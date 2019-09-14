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Выпуск Wine 4.16 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-4

14.09.2019 08:17

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.16. С момента выпуска версии 4.15 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 203 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Повышена стабильность работы функций захвата мыши в играх;
  • Улучшена поддержка кросс-компиляции в WineGCC;
  • Улучшена совместимость с отладчиками Windows;
  • Из kernel32 в kernelbase перенесён код, связанный с управлением памятью, отладкой, ioctl, консолью, блокировками и отслеживанием изменения файлов;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Dragon Age: Art of Murder Cards of Destiny, Super Meat Boy, UE4, Processhacker 2.x, μTorrent, PUBG Lite Launcher, SeeSnake HQ, Rhinoceros 6, Hearthstone, PotPlayer 1.7, ExHIBIT, Zoom Edit&Share 5.0.0.0.

В тот же день компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-4, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии:

  • Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.3.4, в которой устранена утечка памяти, проявляющаяся при запуске игр, использующих Direct2D. Устранены проблемы с производительностью в игре Quantum Break, проявляющиеся при использовании драйверов NVIDIA и старых драйверов AMD. Для игр Control включена опция d3d11.allowMapFlagNoWait для более полного использования ресурсов GPU;
  • Прослойка D9VK (реализация Direct3D 9 поверх API Vulkan) обновлена до экспериментальной версии 0.21-rc-p;
  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.09;
  • Улучшено поведение игровых контроллеров PlayStation 4 и других пультов, подсоединяемых через Bluetooth;
  • Внесены улучшения, связанные с захватом мыши и потерей фокуса окон;
  • Обеспечена поддержка запуска игры Farming Simulator 19;
  • Устранены графические артефакты в играх A Hat in Time b Ultimate Marvel vs Capcom 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.15
  3. OpenNews: Обновление пакетов для запуска игр Proton 4.11-2, RetroArch 1.7.8 и Roberta 0.1
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 4.11, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, proton
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:25, 14/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто теперь после смерти нашего польского пана будет пилить vkd3d?

    Я уже скачал десяточку. Буду переходить.

     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 08:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чай не маргинальная поделка нужная трём инвалидам, так что "свято место пусто не бывает".
    Но ты переходи, так всем будет лучше.
     
  • 3, th3m3 (ok), 08:33, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Буду переходить.

    Удачи. Я уже лет 10 без wine живу и брат жив.

     
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