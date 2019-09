Выпуск Wine 4.16 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-4

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.16. С момента выпуска версии 4.15 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 203 изменения. Наиболее важные изменения: Повышена стабильность работы функций захвата мыши в играх;

Улучшена поддержка кросс-компиляции в WineGCC;

Улучшена совместимость с отладчиками Windows;

Из kernel32 в kernelbase перенесён код, связанный с управлением памятью, отладкой, ioctl, консолью, блокировками и отслеживанием изменения файлов;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Dragon Age: Art of Murder Cards of Destiny, Super Meat Boy, UE4, Processhacker 2.x, μTorrent, PUBG Lite Launcher, SeeSnake HQ, Rhinoceros 6, Hearthstone, PotPlayer 1.7, ExHIBIT, Zoom Edit&Share 5.0.0.0. В тот же день компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-4, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой версии: Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.3.4, в которой устранена утечка памяти, проявляющаяся при запуске игр, использующих Direct2D. Устранены проблемы с производительностью в игре Quantum Break, проявляющиеся при использовании драйверов NVIDIA и старых драйверов AMD. Для игр Control включена опция d3d11.allowMapFlagNoWait для более полного использования ресурсов GPU;

Прослойка D9VK (реализация Direct3D 9 поверх API Vulkan) обновлена до экспериментальной версии 0.21-rc-p;

Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.09;

Улучшено поведение игровых контроллеров PlayStation 4 и других пультов, подсоединяемых через Bluetooth;

Внесены улучшения, связанные с захватом мыши и потерей фокуса окон;

Обеспечена поддержка запуска игры Farming Simulator 19;

Устранены графические артефакты в играх A Hat in Time b Ultimate Marvel vs Capcom 3.