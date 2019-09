Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0

>> Все еще ОSS, а что?

> Это всё-таки некорректно.

Я вначале добавил в скобках (внимание: фряшный OSS != древний линухоидный), но потом подумал - пятница, опеннет, новость про пульсу, ветка про фрю. И стер ;)

> API там совместим с OSSv4, код уже давно свой.

Кстати, давно не смотрел. Кажется 4front реализация того-эт-самое:

http://www.4front-tech.com/developer/sources/stable/bsd/oss-current

дата "март 2019" меня ввела заблуждение (похоже, это просто дата сборки).

в CHANGES файл только одна тсрока "смотрите в http://mercurial.opensound.com", пошел туда, а там "Server not found". C их страницы есть ссылка:

http://opensound.hg.sourceforge.net:8000/hgroot/opensound/opensound

[code]

Thu, 01 Mar 2012 21:05:56 +0200 Hannu Savolainen Fixes for FreeBSDdefault tip

Fri, 17 Feb 2012 00:25:21 +0200 Hannu Savolainen Fixed reporting of AFMT_FLOAT as a supported format

Tue, 07 Feb 2012 05:25:23 +0200 Dev New HDaudio devices

Sun, 05 Feb 2012 04:05:45 +0200 Dev setupdir.sh fix for Solaris compatibility

Sun, 05 Feb 2012 04:04:56 +0200 Dev RPM build patch

Sat, 28 Jan 2012 17:37:44 +0200 Hannu Savolainen Fixed a crash when registering unknown HDA device

Sat, 05 Nov 2011 03:31:20 +0200 Hannu Savolainen Fixes for CMedia 8788[/code]