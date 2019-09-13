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Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0

13.09.2019 22:47

Представлен релиз звукового сервера PulseAudio 13.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения PulseAudio 13.0:

  • Добавлена возможность воспроизведения звуковых потоков, закодированных кодеками Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio;
  • Решены проблемы с выбором профилей для звуковых карт, поддерживаемых в ALSA. При запуске PulseAudio или горячем подключении карты модуль module-alsa-card иногда помечал недоступные профили как доступные, что приводило к выбору профиля карты с неработающим выводом. В частности, раньше профиль считался доступным, если содержал приёмник и источник, и хотя бы один из них был доступен. Сейчас подобные профили будут признаваться недоступными;
  • Прекращено сохранение выбранных профилей звуковых карт, работающих через Bluetooth. По умолчанию теперь всегда используется профиль A2DP, а не профиль, ранее выбранный пользователем, так как использование профилей Bluetooth-карт сильно зависит от контекста (HSP/HFP для телефонных вызовов, а A2DP для всего остального). Для возвращения старого поведения для модуля module-card-restore реализована настройка "restore_bluetooth_profile=true";
  • Добавлена поддержка наушников/гарнитур SteelSeries Arctis 5, подключаемых через USB. Серия Arctis примечательная тем, что использует раздельные устройства вывода с отдельным управлением громкостью для речи (моно) и остальных звуков (стерео);
  • В module-loopback добавлена настройка "max_latency_msec", которую можно использовать для задания верхней границы задержек. По умолчанию задержка автоматически увеличивается, если данные не успевают поступать, и предложенная настройка может оказаться полезной, если удержание задержек в определённых пределах важнее, чем перебои при воспроизведении;
  • В module-rtp-send добавлен параметр "stream_name" для определения символьного имени создаваемого потока вместо "PulseAudio RTP Stream on адрес";
  • Налажена работа S/PDIF для звуковых карт CMEDIA High-Speed True HD с интерфейсом USB 2.0, в которых для S/PDIF применяются необычные индексы устройств, не работающие в конфигурации по умолчанию в ALSA;
  • В module-loopback по умолчанию использованы определённые для источника параметры дискретизации;
  • В module-udev-detect и module-alsa-card добавлен параметр "avoid_resampling" для исключения по возможности преобразования формата и частоты дискретизации, например, когда требуется выборочно запретить изменение частоты дискретизации для основной звуковой карты, но разрешить для дополнительной;
  • Удалена поддержка ветки BlueZ 4, которая не сопровождается с 2012 года, после появления BlueZ 5.0;
  • Удалена поддержка intltool, потребность в которой исчезла после перехода на новую версию gettext;
  • Намечен переход на использование сборочной системы Meson вместо autotools. В настоящее время проводится тестирование процесса сборки с использованием Meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 12.0
  3. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск pulseaudio-qt 1.0.0
  5. OpenNews: DragonFly BSD прекращает поддержку PulseAudio
  6. OpenNews: Разработчики Fedora представили Pinos, аналог PulseAudio для видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pulseaudio, audio, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Как там с lowlatency? Все тухло, как в остальном линуксе?
     
     
  • 2.2, Кирилл (??), 23:06, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Слишком жирно. Иди еще потренируйся
     
     
  • 3.25, КГБ СССР (?), 01:08, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Когда завезут хардварное декодирование в браузере, и исправят тиринг, тогда пиши, а до тех пор твой линукс для бомжей, у которых не хватило денег на мак
     
     
  • 4.31, Ogmy (?), 01:44, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Господи что за бред!!
    У меня вопрос что вы забыли с такими понятиями на OpenNET ?
    Я использую Linux на Macbook кто я тогда ?
    Может расскажите инженерам из Google про это, бедные бомжи сидят на Linux на Mac денег не хватает с 200$ тыс зарплатой.Как мне их жаль.

    Проблема тиринга как декодирование решается за две минуты включением настроек.
    На что у вас мозгов видимо не хватает!
    Вам на форум по MacOS чтобы прикупить софта для файловых систем и всего остального что в нормальной ОС из коробки и бесплатно.

     
     
  • 5.33, КГБ СССР (?), 02:02, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого лапчатого линуксоида порвало, заносите следующего.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:10, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    j a c k
     

  • 1.3, Кирилл (??), 23:07, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pulse Audio давно можно использоваться как клиент jack для тех кому нужны низкие задержки и чтобы при этом звук в приложениях и браузере нормально работал.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:40, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь им можно не пользоваться, и иметь низкие задержки и нормально работающий звук.
     

  • 1.4, Константавр (ok), 23:08, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А у кого-нибудь блюпупные наушники когда-нибудь автоматически переключались в HSP/HFP и обратно, при звонках на хоть какой-нибудь мессенджер? У меня так и не получилось. И я не могу понять, это проблема Блюза, пульсы, или того что мессенджеры тупо не пользуются этой возможностью?
     
     
  • 2.5, Alex Gluck (?), 23:17, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже бесит, на федоре даже вручную переключиться не могу.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:27, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PulseAudio

    Живу с алсой без этого гoвнa.

     
     
  • 2.7, Mikhail (??), 23:32, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не жизнь...
     
     
  • 3.13, аноним3 (?), 23:51, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не скажи . жили без пульсы когда то и даже музыку писали и не поверишь даже вместо альсы oss ставили и переключались и да смешивание звука с разных устройств тоже было. костылями , но было. но после появления dbus и еще нескольких идей все полетело с малоуправляемом направлении. хотя пульса стоит и работает себе и не парит, но временами чет пробуешь напрямую через альсу и звук как то другой что ли. в общем ексть в этом какой то изьян.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 00:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дык конфиги могут другие использоваться для звука: напрямую через альсу - одни, а через пульсы - другие. По идее максимум на что влияют пульсы - это задержки и потребление ресурсов, и первое беспокоит многих, в частности музыкантам это очень критично.
     
  • 2.24, rshadow (ok), 01:00, 14/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.26, КГБ СССР (?), 01:10, 14/09/2019 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.8, Аноним (8), 23:35, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда там уже Wire допилят... Леня спаси нас от пулься!!!!
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 01:40, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PipeWire выглядит бредовейшим идиотизмом и велосипедом даже на фоне pulseaudio.
     

  • 1.10, анонн (ok), 23:44, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень обтекаемая формулировка, без уточнения, кем именно что поддерживается ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот именно а еще вспомнить что Linux это посути не UNIX а черте что. Но им плевать,они пишут свой стондарт вместо UNIX.....Хипсторы....
     
  • 2.22, Дон Ягон (ok), 00:46, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В опенке запатчено еще больше:
    > http://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/ports/audio/pulseaudio/patches
    > начиная с patch-configure_ac

    Справедливости ради, то, что "in the Attic" - это отсутсвующие в последней ревизии файлы, такой вот там странный интерфейс. Но можно так: http://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/ports/audio/pulseaudio/patches/?hide .

    А по-существу вопроса - согласен.

     

  • 1.11, ScoutMX (?), 23:48, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

    macOS? Windows? Они там серьёзно? Кто в здравом уме будет использовать подобные экскременты на этих системах?
    Да даже во FreeBSD есть шикарная звуковая подсистема.

     
     
  • 2.14, аноним3 (?), 23:52, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кстати давно не лазил во фряху, а что там сейчас?
     
     
  • 3.15, анонн (ok), 23:58, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кстати давно не лазил во фряху, а что там сейчас?

    Все еще ОSS, а что?
    Звук все так же микшируется, громкость регулируется, ЦПУ не жрет, не шипит - еще и эту вашу пульсу переживет.

     
     
  • 4.17, ScoutMX (?), 00:20, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, звук во фряше конечно вообще классный. Я думаю, это далеко не последняя причина, по которой всякие там нинтенды и сони берут её в качестве основы для своих консолек.
     
  • 4.27, Дон Ягон (ok), 01:13, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все еще ОSS, а что?

    Это всё-таки некорректно. API там совместим с OSSv4, код уже давно свой.
    https://wiki.freebsd.org/Sound#History

     
     
  • 5.32, анонн (ok), 01:46, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Все еще ОSS, а что?
    > Это всё-таки некорректно.

    Я вначале добавил в скобках (внимание: фряшный OSS != древний линухоидный), но потом подумал - пятница, опеннет, новость про пульсу, ветка про фрю. И стер ;)

    > API там совместим с OSSv4, код уже давно свой.

    Кстати, давно не смотрел. Кажется 4front реализация того-эт-самое:

    http://www.4front-tech.com/developer/sources/stable/bsd/oss-current
    дата "март 2019" меня ввела заблуждение (похоже, это просто дата сборки).

    в CHANGES файл только одна тсрока "смотрите в http://mercurial.opensound.com", пошел туда, а там "Server not found". C их страницы есть ссылка:
    http://opensound.hg.sourceforge.net:8000/hgroot/opensound/opensound
    [code]
    Thu, 01 Mar 2012 21:05:56 +0200 Hannu Savolainen Fixes for FreeBSDdefault tip
    Fri, 17 Feb 2012 00:25:21 +0200 Hannu Savolainen Fixed reporting of AFMT_FLOAT as a supported format
    Tue, 07 Feb 2012 05:25:23 +0200 Dev New HDaudio devices
    Sun, 05 Feb 2012 04:05:45 +0200 Dev setupdir.sh fix for Solaris compatibility
    Sun, 05 Feb 2012 04:04:56 +0200 Dev RPM build patch
    Sat, 28 Jan 2012 17:37:44 +0200 Hannu Savolainen Fixed a crash when registering unknown HDA device
    Sat, 05 Nov 2011 03:31:20 +0200 Hannu Savolainen Fixes for CMedia 8788[/code]

    PS:
    а нужно было просто почитать сопроводительный текстфайл
    http://www.4front-tech.com/developer/sources/stable/bsd/oss-v4.2-build2019-sr
    > GTK 1.2 or GTK 2.0 development libraries must also be installed for the
    > GUI apps like ossxmix. GTK 2.0 must be installed and registered via pkgconfig
    >or GTK-1.2 must be installed and gtk-config must be there in the path.

     
     
  • 6.34, Дон Ягон (ok), 02:05, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я вначале добавил в скобках (внимание: фряшный OSS != древний линухоидный), но потом подумал - пятница, опеннет, новость про пульсу, ветка про фрю. И стер ;)

    Не парься, я просто зануда).

     
  • 6.35, Дон Ягон (ok), 02:28, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> API там совместим с OSSv4, код уже давно свой.
    > Кстати, давно не смотрел. Кажется 4front реализация того-эт-самое:

    ВНЕЗАПНО вроде даже живое:
    https://svnweb.freebsd.org/ports/head/audio/oss/
    http://www.opensound.com/freebsd.html
    (сам узнал об этом вот только сейчас)

    Но да, с sound(4) у них общий только предок и API.

     
  • 4.28, аноним3 (?), 01:25, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну oss  и в лине есть или был, но из-за лицензии основной была всегда альса. как то в мандриве 2007 еще oss настраивал, ничего так играла. но большой разницы с альсой тогда не заметил. может oss подросла?))
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:50, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пшшшаудио...
     
     
  • 2.18, axredneck (?), 00:28, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    export PULSE_LATENCY_MSEC=100
    Значение подбирать индивидуально. Чем меньше, тем пшшш, но зато и задержка меньше. У меня при 100 пшшш пропало совсем вообще.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 00:43, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100 достаточно много, ближе к 40 уже не ощущается задержка чего бы то ни было при ректальном^W визуальном использовании, со звуком вроде у человека всё ещё медленнее происходит. А сотен уже заходит за грань того, что ты что-то тронул и оно звенить.
     
     
  • 4.23, axredneck (?), 00:47, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну я бы не сказал, что при значении в 100 у меня между кликом мышки и звуком выстрела проходит целых 100 мсек. Не знаю, как именно пульса это значение обрабатывает, в общем.
     
  • 4.29, аноним3 (?), 01:30, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю как у всех, когда запускал гитарный процессор ( просто посмотреть, так у меня лампа) когда задержка была 20 мсек ощущалось и еще как. если идет сплошным потоком воспроизведение аудио, то конечно не услышишь, но когда инструмент играет в линию.. поверь от слуха не уйдет. но мы говорим о простом аудио/видео прослушивании, так что норм.
     
     
  • 5.36, axredneck (?), 02:29, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну какбэ Пульсаудио на такой юзкейс и не рассчитано. Посмотрим, как Pipewire себя покажет в таких сценариях.
     

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