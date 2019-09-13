Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0

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|3.25, КГБ СССР (?), 01:08, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Когда завезут хардварное декодирование в браузере, и исправят тиринг, тогда пиши, а до тех пор твой линукс для бомжей, у которых не хватило денег на мак
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|4.31, Ogmy (?), 01:44, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Господи что за бред!!
У меня вопрос что вы забыли с такими понятиями на OpenNET ?
Я использую Linux на Macbook кто я тогда ?
Может расскажите инженерам из Google про это, бедные бомжи сидят на Linux на Mac денег не хватает с 200$ тыс зарплатой.Как мне их жаль.
Проблема тиринга как декодирование решается за две минуты включением настроек.
На что у вас мозгов видимо не хватает!
Вам на форум по MacOS чтобы прикупить софта для файловых систем и всего остального что в нормальной ОС из коробки и бесплатно.
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|1.3, Кирилл (??), 23:07, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Pulse Audio давно можно использоваться как клиент jack для тех кому нужны низкие задержки и чтобы при этом звук в приложениях и браузере нормально работал.
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|2.9, Аноним (9), 23:40, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но ведь им можно не пользоваться, и иметь низкие задержки и нормально работающий звук.
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|1.4, Константавр (ok), 23:08, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А у кого-нибудь блюпупные наушники когда-нибудь автоматически переключались в HSP/HFP и обратно, при звонках на хоть какой-нибудь мессенджер? У меня так и не получилось. И я не могу понять, это проблема Блюза, пульсы, или того что мессенджеры тупо не пользуются этой возможностью?
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|3.13, аноним3 (?), 23:51, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не скажи . жили без пульсы когда то и даже музыку писали и не поверишь даже вместо альсы oss ставили и переключались и да смешивание звука с разных устройств тоже было. костылями , но было. но после появления dbus и еще нескольких идей все полетело с малоуправляемом направлении. хотя пульса стоит и работает себе и не парит, но временами чет пробуешь напрямую через альсу и звук как то другой что ли. в общем ексть в этом какой то изьян.
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|4.20, Аноним (20), 00:38, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дык конфиги могут другие использоваться для звука: напрямую через альсу - одни, а через пульсы - другие. По идее максимум на что влияют пульсы - это задержки и потребление ресурсов, и первое беспокоит многих, в частности музыкантам это очень критично.
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|2.30, Аноним (-), 01:40, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PipeWire выглядит бредовейшим идиотизмом и велосипедом даже на фоне pulseaudio.
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|2.19, Аноним (19), 00:31, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вот именно а еще вспомнить что Linux это посути не UNIX а черте что. Но им плевать,они пишут свой стондарт вместо UNIX.....Хипсторы....
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|1.11, ScoutMX (?), 23:48, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.
macOS? Windows? Они там серьёзно? Кто в здравом уме будет использовать подобные экскременты на этих системах?
Да даже во FreeBSD есть шикарная звуковая подсистема.
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|3.15, анонн (ok), 23:58, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кстати давно не лазил во фряху, а что там сейчас?
Все еще ОSS, а что?
Звук все так же микшируется, громкость регулируется, ЦПУ не жрет, не шипит - еще и эту вашу пульсу переживет.
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|4.17, ScoutMX (?), 00:20, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, звук во фряше конечно вообще классный. Я думаю, это далеко не последняя причина, по которой всякие там нинтенды и сони берут её в качестве основы для своих консолек.
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|5.32, анонн (ok), 01:46, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Все еще ОSS, а что?
> Это всё-таки некорректно.
Я вначале добавил в скобках (внимание: фряшный OSS != древний линухоидный), но потом подумал - пятница, опеннет, новость про пульсу, ветка про фрю. И стер ;)
> API там совместим с OSSv4, код уже давно свой.
Кстати, давно не смотрел. Кажется 4front реализация того-эт-самое:
http://www.4front-tech.com/developer/sources/stable/bsd/oss-current
дата "март 2019" меня ввела заблуждение (похоже, это просто дата сборки).
в CHANGES файл только одна тсрока "смотрите в http://mercurial.opensound.com", пошел туда, а там "Server not found". C их страницы есть ссылка:
http://opensound.hg.sourceforge.net:8000/hgroot/opensound/opensound
[code]
Thu, 01 Mar 2012 21:05:56 +0200 Hannu Savolainen Fixes for FreeBSDdefault tip
Fri, 17 Feb 2012 00:25:21 +0200 Hannu Savolainen Fixed reporting of AFMT_FLOAT as a supported format
Tue, 07 Feb 2012 05:25:23 +0200 Dev New HDaudio devices
Sun, 05 Feb 2012 04:05:45 +0200 Dev setupdir.sh fix for Solaris compatibility
Sun, 05 Feb 2012 04:04:56 +0200 Dev RPM build patch
Sat, 28 Jan 2012 17:37:44 +0200 Hannu Savolainen Fixed a crash when registering unknown HDA device
Sat, 05 Nov 2011 03:31:20 +0200 Hannu Savolainen Fixes for CMedia 8788[/code]
PS:
а нужно было просто почитать сопроводительный текстфайл
http://www.4front-tech.com/developer/sources/stable/bsd/oss-v4.2-build2019-sr
> GTK 1.2 or GTK 2.0 development libraries must also be installed for the
> GUI apps like ossxmix. GTK 2.0 must be installed and registered via pkgconfig
>or GTK-1.2 must be installed and gtk-config must be there in the path.
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|6.34, Дон Ягон (ok), 02:05, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я вначале добавил в скобках (внимание: фряшный OSS != древний линухоидный), но потом подумал - пятница, опеннет, новость про пульсу, ветка про фрю. И стер ;)
Не парься, я просто зануда).
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|4.28, аноним3 (?), 01:25, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну oss и в лине есть или был, но из-за лицензии основной была всегда альса. как то в мандриве 2007 еще oss настраивал, ничего так играла. но большой разницы с альсой тогда не заметил. может oss подросла?))
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|2.18, axredneck (?), 00:28, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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export PULSE_LATENCY_MSEC=100
Значение подбирать индивидуально. Чем меньше, тем пшшш, но зато и задержка меньше. У меня при 100 пшшш пропало совсем вообще.
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|3.21, Аноним (20), 00:43, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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100 достаточно много, ближе к 40 уже не ощущается задержка чего бы то ни было при ректальном^W визуальном использовании, со звуком вроде у человека всё ещё медленнее происходит. А сотен уже заходит за грань того, что ты что-то тронул и оно звенить.
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|4.23, axredneck (?), 00:47, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я бы не сказал, что при значении в 100 у меня между кликом мышки и звуком выстрела проходит целых 100 мсек. Не знаю, как именно пульса это значение обрабатывает, в общем.
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|4.29, аноним3 (?), 01:30, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю как у всех, когда запускал гитарный процессор ( просто посмотреть, так у меня лампа) когда задержка была 20 мсек ощущалось и еще как. если идет сплошным потоком воспроизведение аудио, то конечно не услышишь, но когда инструмент играет в линию.. поверь от слуха не уйдет. но мы говорим о простом аудио/видео прослушивании, так что норм.
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|5.36, axredneck (?), 02:29, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну какбэ Пульсаудио на такой юзкейс и не рассчитано. Посмотрим, как Pipewire себя покажет в таких сценариях.
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