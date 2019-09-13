Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки

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|2.6, Коньвпальто (?), 10:22, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Дипин вполне себе неплох, в плане интерфейса, местами даже симпатичен. На мой вкус многовато дыр и местами потряхивает от иероглифов в неожиданных местах. Ставил из академического, в поисках визуальной сатисфакции. Глючит меня так раз года в два, но каждый раз обратно, в леденящую простоту.
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|4.21, Коньвпальто (?), 11:18, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Честно сказать последнее время скорей xfce, а так да, в прошлом был большой любитель. Люблю когда тык и появилось, брык и пропало. Хочется красиво иногда, даже почти месяц выдержал на элементари, достало, толковых рюшечек пока для себя не нашел
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|5.25, Коньвпальто (?), 11:26, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А дома, стыдно признаться, вообще осела винда. Поставил мелкому порезвится в Стиме, когда он без компа остался и как-то более-менее свыкся с wsl. В принципе у меня все есть и интерфейс куда как более здоровый чем элементари тот же да и переставлять все лень.
Лет пять назад даже другу на ушко не решился бы такое шепнуть, но винда семимильными шагами становится весьма приличной платформой для разработчика.
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|6.36, anono (?), 12:51, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Охоспаде, вам действительно не хватает того, что есть в стиме для лини? Я уже во что только не поиграл там...
Хотите развивающие игры -- вообще винда не нужна, хотите затягивающие и интересные... да тот же скайрим раз 5 был пройден под wine. Так и не понимаю, почему постоянно читаю про винду ради стима
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|7.42, Аноним (42), 13:52, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что стим под линью не умеет кваку, ни смотря на протоны и прочее. Вылетает, выдавая пустую ошибку и всё. Очень "юзерфрендли", знаете ли, когда в логах только "упало". А что саппорт? Официальной поддержки игры под линем нет.
Так что сколько бы не кричали на разных форумчиках, что оно запускается под линь, работает нормально оно только под вынь.
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|7.45, Коньвпальто (?), 13:56, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да в пень он мне не впутался Стим этот и игры развивающие. Мелкий Фоллаут в какой-то там части проходил и был трагически прерван умершим компом :) Поставил ему винду и сел за ноут, вот мне делать нефиг вайнить его, тем более что он если и работает под вайном, то наверняка уныло. Так и стоит пока, я не воинствующий, отпустило с годами, пофиг мне винда, макось или что ещё, если работает. Есть конечно исторически нелюбовь к масдайке, но не настолько чтоб прям вот все бросить и переставлять немедленно ;)
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|6.48, fooser (?), 14:06, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Размытое вендовое ШГ не мучает? или его можно как-то победить и сделать как в линуксе?
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|7.57, Коньвпальто (?), 14:32, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть некоторое неудовольствие, не то чтоб не нравится, просто не так, но жить можно. Скорей вообще не люблю я виндовые шрифты, ну как-то исторически, с детства повелось :) не знаю что с этим люди делают, я ничего не делаю кроме как в идешке да консольках поменять на свои, на остальное забить.
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|2.38, rioko (?), 12:55, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь дело в том что нельзя выпустить продукт такого объема как Операционная система без стадии "глюкодром".
Массовая обкатка на юзерах - без этого никуда. Вспоминаем стадии развития винды, андроида, да и любого достаточно сложного продукта.
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|3.59, Коньвпальто (?), 14:45, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дипину этому сто лет в обед, из полной китайщины он не так давно вылез, но это довольно древний дистр, даже морде их специфичной лет 10 уже.
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|1.2, Константавр (ok), 10:11, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Хитренькие какие, Хуавею запретили продаваться в США, запретили на мобилы ставить Андроид, а винду не запретили? Сразу видно чем шпионят. А Хуавей молодцы, нездаюццо :)
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|2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:24, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Хитренькие какие, Хуавею запретили продаваться в США, запретили на мобилы ставить Андроид,
> а винду не запретили? Сразу видно чем шпионят. А Хуавей молодцы,
> нездаюццо :)
И спасибо Дональду за импортозамещение. #Успех
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|2.13, Аноним (13), 10:36, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто на винде их ноутбуки тоже хотели лишить обновлений, точнее мягкие тянули с ответом в то время как андроид и арм взяли под козирёк американские санкции, и пришло временное потепление;
но хуавей правильно понял затянувшуюся паузу от мягких и что они в итоге скажут - "да дядюшка Трамп, сделаем", поэтому не дожидаясь второго раунда решили на будущее обезопасить себя таким образом
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|3.15, Константавр (ok), 10:45, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, телефоны с открытой операционной системой подчиняются дядюшке Сэму гораздо ментше закрытой десктопной оси. Да и к тому же, телефон - это только контакты, там можно "жоска наказать", подорвав сообщение и телеграфы. А продолжать следить за деятельностью и собирать данные через винду, непосредственно вовлечённую во все тайны бизнеса, гораздо полезнее, поэтому для вида вроде и пригрозили, но мягко на тормозах спустили, проболжайте, мол, пользоваться, пока.
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|3.18, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:57, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> просто на винде их ноутбуки тоже хотели лишить обновлений, точнее мягкие тянули
> с ответом в то время как андроид и арм взяли под
> козирёк американские санкции, и пришло временное потепление;
> но хуавей правильно понял затянувшуюся паузу от мягких и что они в
Хитрые китайцы подметили страдания Эппле и отгрузили Микрософту....
...сигналов.
Гугль-то уже взял под козырёк, и не известно, много ли бы потерял.
А вот мягкие-то мялись -- видно, потерь спужались.
Жаль, что венда с [китайских даже] буков никуда не денется.
Денежки Билла, "интересы" црушников -- не могут пострадать.
#диванная-аналитика-выпуск-самый
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|4.24, Аноним (13), 11:25, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня другая теория, будь мягкие действительно принципиальны то сразу бы сказали что не будут этого делать, но во первых они реально не смогут сказать нет иначе их просто на законодательном уровне закатают, это не телеграм, фигаро тут фигаро там, а во вторых возможно они наоборот более тесно сотрудничают со спецслужбами чем та же гугл и им просто слили инфу что скроро будет отмашка и можно не подставятся
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|1.4, gogo (?), 10:13, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Если стоит одни линукс, значит можно поставить любой без бубнов и плясок.
Надо присмотреться к ним и, может, купить )
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|2.5, gogo (?), 10:18, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ага. У них на 14-дюймовам ноуте даже отдельных кнопок PgUp/PgDn нет. В тoпку.
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|3.27, Аноним (27), 11:55, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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а зачем эти кнопки?)) Ни разу не пользовался правой частью клавиатуры.Все необходимое есть в левой части клавиатуры: цифры, буквы, F1-12 ит.д. и т.п.. Разве что cntrl-alt-del в Винде иногда нажать.
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|3.28, rshadow (ok), 12:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вообще изначально не нужные кнопки. <Любая клавиша модификатор> + <стрелки> намного лучше справляются с этой задачей. Не говоря уж о мышке.
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|2.12, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:34, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>значит можно поставить любой без бубнов и плясок.
Чтоб "без бубнов", _производитель_ должен тебе предоставить [гарантии??] возможность установки
_предыдущего_ (до "выпуска" бука) релиза Debian-а. Ванильного! Без non-free!111
А то, как всегда, "тут у нас чипсеть новый и проць от интель, и видео от ..., и вайфай от ...., и риалтек для ...., а звук от ..."....
поэтому дорогие уважаемые клиенты, работает это всё только со
сборником блобов, патченным нами заботиливо поверх [какого-то там... как бишь его звать-то?... не разберёшь их...] "linux"-а.
Не в этой жизни. Микрософто-Интел платят этим ру[-мельц-]ам не за это.
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|2.14, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:40, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Следующий шаг - ноут на процессоре Kirin. ))
+много
"" Санкции говорите? Х-х-хе! Микрософт -- на выход.
Следующим приготовиться: Интел, Эппле, АМД, Невидиа. ""
Ма-а-аленький нюанс: за кирины они _платят_ сборщику дани ARM HoCoInc...
Беда с этими импортозамещениями.
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|4.41, vitalif (ok), 13:33, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть на эльбрусе, всё равно пока адекватного по производительности ничего кроме x86 не завезли
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|5.49, анонимайзер (ok), 14:12, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За последние 30-40 лет завозили и не раз. Куда всё делось, спроси у копромаркетологов.
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|7.58, анонимайзер (ok), 14:41, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У археологов ещё скажи
У кого тебе проще. ))
Последние 25 лет я это наблюдал в рамках своей собственной "профессиональной жизни".
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|3.44, Аноним (44), 13:55, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ма-а-аленький нюанс: за кирины они _платят_ сборщику дани ARM HoCoInc...
> Беда с этими импортозамещениями.
Бяда-бяла с импортозамещением прЭссы.
SoftBank has announced it is offloading 51 per cent of chip designer Arm's Chinese subsidiary to a China-led group of investors in a deal worth $775.2m.
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|1.19, iPahcae6 (?), 11:00, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А за такое можно и партбилет на стол положить.
Зря что ли партия оплачивает сборку Ubuntu Kylin?
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|1.20, Аноним (20), 11:13, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе не плохая новость, хорошие ноутбуки стали еще дешевле.
Кома надо виндовс знают что делать.
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|2.23, fi2fi (?), 11:24, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кома надо виндовс знают что делать.
как "что делать?" - платить, платить и ещё раз платить!
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|2.32, Аноним (1), 12:28, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скажи это 95% населению планеты, которые пользуются именно виндой. Скорее кому нужен этот наш линукс
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|3.33, Аноним (13), 12:36, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не "95% населению планеты", а от тех кто пользуется настольной операционной системой
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|3.35, Аноним (13), 12:41, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а если на китайцев и дальше будут продолжать давить в ОС-плане, то глядишь в отдельно взятой стране мира коих полтора миллиарда населения винда станет не в удел и тогда эти 95% быстренько перейдут в 50%
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|3.39, iPahcae6 (?), 13:03, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Linux — 6.2%
OS X — 9.5%
И как у тебя вышло, что на винду 95% с таким раскладом?
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|1.34, тоже Аноним (ok), 12:37, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go, и распространяются под лицензией GPLv3.
Однако первое, что показывает сам дистрибутив при установке - это EULA.
Вторым номером он заявил, что ему для установки нужно сразу 16 гиг на диске как минимум - и на этом знакомство закончилось ;)
У меня работающая несколько лет Xubuntu с кучей установленных программ занимает 15 гиг, если что.
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|2.47, анонимус (??), 14:01, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вторым номером он заявил, что ему для установки нужно сразу 16 гиг на диске как минимум
Так может он и ставит сразу всё. Не спрашивая. В одном отечественном линуксе даже блендер и гимн по-умолчанию встают (не говоря о всяких офисах)
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|3.50, тоже Аноним (ok), 14:19, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так может он и ставит сразу всё. Не спрашивая
Для меня на этапе знакомства это вполне достаточная причина, чтобы подумать что-то вроде: "а на хрена мне зять без часов?" и закончить знакомство уже на этом этапе.
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|3.51, Аноним (51), 14:23, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Вторым номером он заявил, что ему для установки нужно сразу 16 гиг на диске как минимум
>
>Так может он и ставит сразу всё. Не спрашивая. В одном отечественном линуксе даже блендер и гимн по-умолчанию встают (не говоря о всяких офисах)
Ну, гимн много места даже в flac не займёт. А без него, сам понимаешь, отечественному дистрибутиву совсем нельзя.
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|4.55, тоже Аноним (ok), 14:31, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, гимн много места даже в flac не займёт. А без него, сам понимаешь, отечественному дистрибутиву совсем нельзя.
В настоящем патриотичном дистрибутиве гимн должен быть вообще без потерь, сразу с оркестром Александрова.
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|1.60, vz_2 (?), 14:55, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как же HarmonyOS, а, ну да, это сферический конь в вакууме, которым трясли перед полосатыми. Трясти все умеют, поставят что нужно, на востоке ценятся не слова, а дела.
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|1.63, Аноним (63), 15:16, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приходит такой китаец в магазин, и видит Windows 11 в ноутбуке, а потом оказывается что это Deepin.
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