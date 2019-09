Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки

3.30 , Michael Shigorin ( ok ), 12:17, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну на лунгсоне. Правда, не знаю, как у него там с энергосбережением, и вот с софтом швах будет, начиная с браузеров (точнее, js jit) -- всё-таки для мипсов нынче целых три универсальных операционки: https://distrowatch.com/search.php?architecture=mipsel#simple (да-да, вот так).

4.41 , vitalif ( ok ), 13:33, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да хоть на эльбрусе, всё равно пока адекватного по производительности ничего кроме x86 не завезли

5.49 , анонимайзер ( ok ), 14:12, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За последние 30-40 лет завозили и не раз. Куда всё делось, спроси у копромаркетологов.

6.53 , vitalif ( ok ), 14:26, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У археологов ещё скажи

7.58 , анонимайзер ( ok ), 14:41, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > У археологов ещё скажи У кого тебе проще. ))

Последние 25 лет я это наблюдал в рамках своей собственной "профессиональной жизни".

3.44 , Аноним ( 44 ), 13:55, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ма-а-аленький нюанс: за кирины они _платят_ сборщику дани ARM HoCoInc...

> Беда с этими импортозамещениями. Бяда-бяла с импортозамещением прЭссы. SoftBank has announced it is offloading 51 per cent of chip designer Arm's Chinese subsidiary to a China-led group of investors in a deal worth $775.2m.