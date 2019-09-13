Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки

3.17 , абв ( ? ), 10:57, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в леденящую простоту icewm?

4.21 , Коньвпальто ( ? ), 11:18, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Честно сказать последнее время скорей xfce, а так да, в прошлом был большой любитель. Люблю когда тык и появилось, брык и пропало. Хочется красиво иногда, даже почти месяц выдержал на элементари, достало, толковых рюшечек пока для себя не нашел

5.25 , Коньвпальто ( ? ), 11:26, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А дома, стыдно признаться, вообще осела винда. Поставил мелкому порезвится в Стиме, когда он без компа остался и как-то более-менее свыкся с wsl. В принципе у меня все есть и интерфейс куда как более здоровый чем элементари тот же да и переставлять все лень. Лет пять назад даже другу на ушко не решился бы такое шепнуть, но винда семимильными шагами становится весьма приличной платформой для разработчика.

6.26 , Аноним ( 26 ), 11:31, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – держы в курсе

6.36 , anono ( ? ), 12:51, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Охоспаде, вам действительно не хватает того, что есть в стиме для лини? Я уже во что только не поиграл там...

Хотите развивающие игры -- вообще винда не нужна, хотите затягивающие и интересные... да тот же скайрим раз 5 был пройден под wine. Так и не понимаю, почему постоянно читаю про винду ради стима

7.40 , Попугай Кеша ( ? ), 13:20, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Думал там Протон и все хорошо

7.42 , Аноним ( 42 ), 13:52, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что стим под линью не умеет кваку, ни смотря на протоны и прочее. Вылетает, выдавая пустую ошибку и всё. Очень "юзерфрендли", знаете ли, когда в логах только "упало". А что саппорт? Официальной поддержки игры под линем нет.

Так что сколько бы не кричали на разных форумчиках, что оно запускается под линь, работает нормально оно только под вынь.

7.45 , Коньвпальто ( ? ), 13:56, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да в пень он мне не впутался Стим этот и игры развивающие. Мелкий Фоллаут в какой-то там части проходил и был трагически прерван умершим компом :) Поставил ему винду и сел за ноут, вот мне делать нефиг вайнить его, тем более что он если и работает под вайном, то наверняка уныло. Так и стоит пока, я не воинствующий, отпустило с годами, пофиг мне винда, макось или что ещё, если работает. Есть конечно исторически нелюбовь к масдайке, но не настолько чтоб прям вот все бросить и переставлять немедленно ;)

8.46 , Коньвпальто ( ? ), 13:59, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Заодно wsl посмотрел, во всех его проявлениях, работает и работает, жить с ним м... 6.48 , fooser ( ? ), 14:06, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Размытое вендовое ШГ не мучает? или его можно как-то победить и сделать как в линуксе?

7.57 , Коньвпальто ( ? ), 14:32, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть некоторое неудовольствие, не то чтоб не нравится, просто не так, но жить можно. Скорей вообще не люблю я виндовые шрифты, ну как-то исторически, с детства повелось :) не знаю что с этим люди делают, я ничего не делаю кроме как в идешке да консольках поменять на свои, на остальное забить.

8.61 , fooser ( ? ), 14:58, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не знаю как кому, но у меня от вендовой отрисовки шрифтов дико устают глаза ... 9.62 , тоже Аноним ( ok ), 15:05, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Особенно волшебно работать с двумя машинками сразу, с виндой на одном и линем на...