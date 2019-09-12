Выпуск системы инициализации sysvinit 2.96

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.96, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX. Одновременно сформированы выпуски применяемых в связке с sysvinit утилит insserv 1.21.0 и startpar 0.64. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы. В новом выпуске: В программу pidof добавлен флаг "-z" для проверки зомби-процессов и процессов в состоянии заморозки ввода/вывода (состояния Z и D, которые ранее пропускались из-за возможности зависания);

Проведена чистка вывода утилиты readbootlog;

В процесс для ведения загрузочных логов bootlogd добавлен флаг "-e", позволяющий сохранять в логе все получаемые данные, без выполнения нормализации и вырезания спецсимволов;

В программу insserv добавлен флаг "-q", отключающий вывод предупреждений в консоль (отображаются только серьёзные ошибки);

В startpar обновлён тестовый набор. Для упрощения разбора логов добавлен флаг "-n", добавляющий в вывод имена скриптов. По умолчанию активирована сборка в режиме оптимизации (-O2). В сообщения от выполняемых заданий обеспечено автоматическое прикрепление недостающего символа перевода строки для исключения смешивания сообщений в логе. Устранена регрессия, приводящая к неверной пометке заданий как интерактивных, для которых не применяется распараллеливание.



