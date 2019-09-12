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Выпуск системы инициализации sysvinit 2.96

12.09.2019 08:11

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.96, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX. Одновременно сформированы выпуски применяемых в связке с sysvinit утилит insserv 1.21.0 и startpar 0.64. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске:

  • В программу pidof добавлен флаг "-z" для проверки зомби-процессов и процессов в состоянии заморозки ввода/вывода (состояния Z и D, которые ранее пропускались из-за возможности зависания);
  • Проведена чистка вывода утилиты readbootlog;
  • В процесс для ведения загрузочных логов bootlogd добавлен флаг "-e", позволяющий сохранять в логе все получаемые данные, без выполнения нормализации и вырезания спецсимволов;
  • В программу insserv добавлен флаг "-q", отключающий вывод предупреждений в консоль (отображаются только серьёзные ошибки);
  • В startpar обновлён тестовый набор. Для упрощения разбора логов добавлен флаг "-n", добавляющий в вывод имена скриптов. По умолчанию активирована сборка в режиме оптимизации (-O2). В сообщения от выполняемых заданий обеспечено автоматическое прикрепление недостающего символа перевода строки для исключения смешивания сообщений в логе. Устранена регрессия, приводящая к неверной пометке заданий как интерактивных, для которых не применяется распараллеливание.


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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sysvinit, boot, init
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:15, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    мммм, лампово
     
  • 2, Аноним (2), 08:33, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Инициализацией должно заниматься ядро
     
     
  • 3, EuPhobos (ok), 08:35, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Долой биосы и EFI, всем по ядру!"
     
  • 4, ryoken (ok), 08:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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