DNS over HTTPS отключен по умолчанию в порте Firefox для OpenBSD

Мэинтейнеры порта Firefox для OpenBSD не поддержали решение по включению по-умолчанию DNS over HTTPS в новых версиях Firefox. После короткого обсуждения было решено оставить изначальное поведение неизменным. Для этого настройка network.trr.mode выставлена в значение '5', что приводит к безусловному отключению DoH.

В пользу подобного решения приводятся следующие аргументы:

Приложения должны придерживаться общесистемных настроек DNS, а не переопределять их;

Шифрование DNS, возможно, и неплохая идея, но отправка по умолчанию всего DNS-трафика в Cloudflare - точно плохая идея.

Настройки DoH по-прежнему могут быть переопределены в about:config при желании. Например, можно поднять свой собственный DoH сервер, прописать его адрес в настройках (опция "network.trr.uri") и переключить "network.trr.mode" в значение '3', после чего все DNS запросы будут обслуживаться вашим сервером по протоколу DoH. Для развёртывания своего DoH-сервера можно использовать, например, doh-proxy от Facebook, DNSCrypt Proxy или rust-doh.



