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DNS over HTTPS отключен по умолчанию в порте Firefox для OpenBSD

12.09.2019 02:52

Мэинтейнеры порта Firefox для OpenBSD не поддержали решение по включению по-умолчанию DNS over HTTPS в новых версиях Firefox. После короткого обсуждения было решено оставить изначальное поведение неизменным. Для этого настройка network.trr.mode выставлена в значение '5', что приводит к безусловному отключению DoH.

В пользу подобного решения приводятся следующие аргументы:

  • Приложения должны придерживаться общесистемных настроек DNS, а не переопределять их;
  • Шифрование DNS, возможно, и неплохая идея, но отправка по умолчанию всего DNS-трафика в Cloudflare - точно плохая идея.

Настройки DoH по-прежнему могут быть переопределены в about:config при желании. Например, можно поднять свой собственный DoH сервер, прописать его адрес в настройках (опция "network.trr.uri") и переключить "network.trr.mode" в значение '3', после чего все DNS запросы будут обслуживаться вашим сервером по протоколу DoH. Для развёртывания своего DoH-сервера можно использовать, например, doh-proxy от Facebook, DNSCrypt Proxy или rust-doh.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox
  3. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  4. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  5. OpenNews: Проект OpenBSD начинает публиковать обновления пакетов для стабильной ветки
  6. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Ключевые слова: doh
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Anonymoustus (ok), 07:46, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +6 +/
    Наконец-то голос разума среди всеобщего сумасшествия.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:09, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Шифровать то идея отличная и нужная, но реализация - конечно мда. Все аргументы из статьи в точку
     
  • 1.5, Lockywolf (ok), 08:19, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Откуда взялось упоминание CloudFlare?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare

    из предыдущей новости https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51439

     
  • 2.7, Аноним (7), 08:38, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51439

    Для включения DoH в about:config следует изменить значение переменной network.trr.mode, которая поддерживается начиная с Firefox 60. Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно. По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare, но его можно изменить через параметр network.trr.uri, например, можно установить "https://dns.google.com/experimental" или "https://9.9.9.9/dns-query".

     
  • 2.8, Аноним (8), 08:38, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда взялось упоминание CloudFlare?

    https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-dns-over-https

    "In the US, Firefox by default directs DoH queries to DNS servers that are operated by CloudFlare, meaning that CloudFlare has the ability to see users' queries.  Mozilla has a strong Trusted Recursive Resolver (TRR) policy in place that forbids CloudFlare or any other DoH partner from collecting personal identifying information. To mitigate this risk, our partners are contractually bound to adhere to this policy. "

     
  • 2.10, Аноним (10), 08:47, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой about:config и посмотри "network.trr.uri".
     

  • 1.9, Ананнимас (?), 08:45, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Я вот только не пойму. Вроде 0 отключал, а теперь еще и 5, но точно.
    Т.е. 0 при желании мог и включить?
     

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