Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.34

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|1.1, Аноним (1), 20:35, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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> появилась возможность
> появилась возможность
> добавлена
> добавлена возможность
> появилась возможность
> добавлена поддержка
> Добавлена настройка
> расширен ассортимент
> добавлен встроенный режим
> добавлены новые опции
И ни слова про выпил. Это точно про GNOME новости?
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|2.4, имя (ok), 20:38, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Надо же что-то в GNOME 4 удалять! Вот почву и готовят.
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|3.52, Джон Ленин (ok), 23:40, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, выпилили глобал меню, так что аж убунта потеряла узнаваемое лицо - и третегном стал вообще не юзабелен
В четвёртом гноме надо выпилить весь гном
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|1.3, Аноним (3), 20:38, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучшее DE. Ещё бы доку нормальную, а то всё по кусочкам собирать надо, в частности на экстеншены
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|2.39, Аноним (39), 22:29, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Вдруг ты их длать начнешь, тогда они не смогут потом апи поменять в минорной версии
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|2.42, IRASoldier_registered (ok), 23:07, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На gnome.org есть вики. На сайте с экстеншенами поиск и выбор версий экстеншена под конкретную версию gnome shell. А что касается dconf и gsettings - https://ask.fedoraproject.org/ в помощь, Fedora самый "гномий" дистрибутив.
И да, лично мне Gnome зашёл больше всех остальных DE. Ещё когда был 2-м. И 3-й не вызвал какого-то особенного отторжения и желания немедленно свалить. А 3.34 выглядит как последовательный шаг на пути избавления от детских болезней недоделанности.
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|3.53, 0x0 (?), 23:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О 2-ом тоже вспоминается с приятным чувством ностальгии. 7-я Винда много чем оттуда вдохновилась...
И потом как-то по всем основным десктопам генеральная линия куда-то к суетной бесчувственности ушла...
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|4.54, 0x0 (?), 23:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее даже, не сама ушла, а общим течением развития интерфейсов унесло ))
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|4.56, 0x0 (?), 23:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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**уносило как-раз тогда, когда в моде было про интуитивно понятные интерфейсы рассуждать))
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|3.15, Che Burashka (?), 21:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, i3-8300 на чипсете Z370P с 8 гигами DDR4 вполне себе не калькулятор, как мне кажется.
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|3.38, Аноним84701 (ok), 22:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 10 workspaces ought to be enough for anybody.
"And here we see the opennetus expertus in their natural habitat …"
https://github.com/i3/i3/blob/next/include/workspace.h
[code]
/* We use NET_WM_DESKTOP_NONE for cases where we cannot determine the EWMH
* desktop index for a window. We cannot use a negative value like -1 since we
* need to use uint32_t as we actually need the full range of it. This is
* technically dangerous, but it's safe to assume that we [b] will never have more
* than 4294967279 workspaces open at a time.[/b] */
#define NET_WM_DESKTOP_NONE 0xFFFFFFF0
#define NET_WM_DESKTOP_ALL 0xFFFFFFFF[/code]
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|1.10, Fracta1L (ok), 20:54, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же я ору с этого дизайна. Куча пустого места, а строка "Composer" отображается не до конца, с многоточием. Прсото десять из десяти.
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|2.30, бублички (?), 22:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и правда urodstvo.gif - будто по краю (по ширине) картинки отрезано, хотя тому нет никаких визуальных подтверждений и уж тем-более абсолютно никакого смысла
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|2.23, Аноним (23), 21:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На вкус и цвет..., Xfce терпеть не могу, как можно этим дегенератством пользоваться.
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|3.24, Fracta1L (ok), 21:35, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как можно этим дегенератством пользоваться
Спроси у своего начальника и у своей жены.
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|4.47, Brutt (?), 23:15, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У крысосекты припекает. Здесь тема про Gnome, идите со своим xfce отсюда подальше.
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|2.49, IRASoldier_registered (ok), 23:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крыса неплоха, да. Но приличные умолчательные настройки для неё, чтобы не надо было тратить время на напилинг и полную замену чудовищного оформления, пока видел только в Xubuntu. И Xfce goodies, как полноценная "экосистема" для этого DE, если не ошибаюсь, только недавно получила импульс к развитию.
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|1.18, Аноним (18), 21:15, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В конфигураторе представлена переработанная панель выбора обоев рабочего стола, в которой появилась возможность предпросмотра выбранных обоев на рабочем столе и экране блокировки системы. Добавлена новая кнопка "Add Picture…" для добавления собственных картинок в качестве обоев;
Невероятное изменение, сколько им потребовалось на это времени и сил...
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|3.41, Онаним (?), 23:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точнее не так. "В каком дистрибутиве всегда свежий GNOME такой каким он задумывался разработчегами", а не Шатлвордом. В убунте все так как нравится Каноникалу, в OpenSUSE не рабочий YaST и ШГ.
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|5.48, IRASoldier_registered (ok), 23:18, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Fedora
Именно. Искаропки "чистый" свежий Гном, а дальше хоть обкастомизируйся, тем более что экстеншены ставятся без массы предваряющих телодвижений, в отличие от Убунты, где ванильный Гном подвергают мутациям и называют "Ubuntu Desktop".
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|3.29, Аноним (29), 21:58, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например 3.32.0 в арчерепах, ЕМНИП, не появлялся, добавляли сразу 3.32.1 через месяц после выхода 3.32.0.
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|4.36, Anonim (??), 22:21, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, мешала бага. И это им в плюс, абы какой свежак не добавляют.
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|3.44, IRASoldier_registered (ok), 23:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Arch Linux всегда свежий GNOME и всё остальное тоже.
Fedora 31 выйдет с Gnome 3.34. И к моменту выхода - к 3.34 добавится скорее всего ещё одна цифирка справа, свидетельствующая об внесении в релиз исправлений багов, которые к тому времени станут известны и заметны. Например, после того, как _бета-тестеры-на-общественных-началах_ пользователи роллинг-релизов успеют об эти баги насладиться и отписать репорты.
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|2.60, Аноним (58), 23:57, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это торжество безумия хипстеров во всей его угарной красе.
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|1.34, Anonim (??), 22:20, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Убило, что в 18.04 нельзя выбрать файл-картинку обоев. Можно только назначить картинку из папки Пикчерз. И всё.
Кроме кунг-фу в просмотровщике изображений и правым кликом "установить как". Но фичи выбора файла нет в оснастке выбора обоев!!
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|2.37, Anonim (??), 22:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1
Тайное искусство твиков... Вместо нужного.
P.S. Подключение к скрытым и уже настроенным точкам вайфая - какой дурак это так спрятал.
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|3.40, user90 (?), 22:32, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тайное искусство твиков...
"Пользователю это не нужно", вся вот эта философия третьегнома. Ах да, еще приложения.. да хули его бить ногами.. причем я помню каким был второй.
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|4.61, Аноним (58), 23:58, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько гомеров-создателей работает с (в) МС? Чуть больше половины? Мигель остальных когда перетащит?
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|1.50, Аноним (50), 23:34, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Introducing GNOME 3.34: “Thessaloniki”
> Thessaloniki
Ай-яй-яй!... Оскорбили ни в чём не повинный греческий город... Стыдно, товарищи!
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