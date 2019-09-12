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Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.34

12.09.2019 20:28

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.34. По сравнению с прошлым выпуском было внесено около 24 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 777 разработчиков. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.34 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu.

Основные новшества:

  • В обзорном режиме появилась возможность группировки пиктограмм приложений в папки. Для создания новой папки достаточно перетащить мышью одну пиктограмму на другую. Если в группе не остаётся пиктограмм, папка автоматически удаляется. Обновлён стиль обзорного режима, включая новое оформление строки поиска, поле для ввода пароля и границ окна;
  • В GNOME Web (Epiphany) по умолчанию включена sandbox-изоляция процессов обработки web-контента. Обработчики теперь ограничены только доступом к каталогам, необходимым для работы браузера. Добавлена возможность закрепления вкладок (tab pinning). Обновлён блокировщик рекламы, который теперь использует предоставляемые в WebKit средства фильтрации контента. Модернизировано оформление обзорной страницы, открываемой в новой вкладке. Проведена работа по оптимизации для мобильных устройств.
  • В конфигураторе представлена переработанная панель выбора обоев рабочего стола, в которой появилась возможность предпросмотра выбранных обоев на рабочем столе и экране блокировки системы. Добавлена новая кнопка "Add Picture…" для добавления собственных картинок в качестве обоев;
  • В музыкальном проигрывателе GNOME Music добавлено отслеживания источников, таких как каталог Music в домашнем каталоге, для определения появления в них новых или изменённых файлов и автоматического обновления коллекции. Существенно переписана базовая часть приложения, что позволило реализовать режим воспроизведения без пауз между треками в альбоме. Обновлено оформление страниц со списком воспроизведения, альбомом и информацией о музыканте;
  • В оконном менеджере Mutter добавлена возможность автоматизировать запуск XWayland при попытке выполнения приложения на базе протокола X11 в графическом окружении на основе протокола Wayland. Отличие от поведения более ранних выпусков GNOME в том, что раньше компонент XWayland выполнялся постоянно и требовал явного предварительного запуска (запускался при инициализации сеанса GNOME), а теперь будет запускаться динамически при появлении необходимости в компонентах для обеспечения совместимости с X11. В новой версии Mutter также добавлена поддержка нового транзакционного (атомарного) API KMS (Atomic Kernel Mode Setting) для переключения видеорежимов, позволяющего проверить корректность параметров перед фактическим изменением аппаратного состояния разом и при необходимости откатить изменение.
  • В GNOME Boxes, менеджере виртуальных машин и удалённых рабочих столов, задействованы отдельные диалоговые окна при добавлении удалённого соединения или внешнего обработчика. При создании новых локальных виртуальных машин диалог выбора источника разделён на три секции: Найденные источники, Избранные загрузки и Выбор источника. Режим экспресс-установки Windows переведён на использование iso-образа CD-ROM вместо образа флоппи-диска. Добавлена поддержка загрузки существующей виртуальной машины с прикреплённого образа CD/DVD (например, для запуска окружения восстановления после сбоя). В свойства виртуальных машин добавлена опция для включения/выключения 3D-ускорения;
  • В коллекции ретро игр (GNOME Games) появилась возможность сохранения состояний в привязке к отдельным играм. При желании сохранёнными состояниями можно обмениваться с другими пользователями или перемещать на другие компьютеры;
  • Обновлены пиктограммы некоторых приложений, включая просмотрщик фотографий, видеоплеер и планировщик ToDo;
  • Проведена оптимизация скорости загрузки пиктограмм и повышена эффективность их кэширования;
  • В файловом менеджере обеспечен вывод предупреждения при попытке вставить файл в каталог, защищённый от записи;
  • В сеансе на базе Wayland добавлена поддержка функции поиска указателя, позволяющая при нажатии Ctrl подсветить указатель на экране для людей с проблемами со зрением;
  • Добавлена настройка org.gnome.desktop.interface.enable-hot-corners для отключения обработчика, выводящего панель запуска приложений при перемещении указателя мыши в левый верхний угол;
  • В конфигураторе улучшена читаемость списка беспроводных сетей, добавлена возможность перегруппировки мышью результатов поиска секций, настройки ночной подсветки перемещены в секцию с параметрами экрана;
  • В менеджере приложений расширен ассортимент рекомендуемых программ;
  • В IRC-клиенте Polari добавлен вывод уведомления при переходе в offline;
  • Задействована новая ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.4, в которой предложен улучшенный механизм установки пакетов на уровне всей системы и осуществлён переход на использование обычных файлов ".flatpakrepo" для настройки параметров внешних репозиториев. Каталог Flathub достиг отметки в 600 приложений;
  • В интегрированную среду разработки Builder, оптимизированную для создания приложений для GNOME, добавлен встроенный режим инспектирования D-Bus. Обеспечена возможность запуска программ в изолированном контейнере при помощи инструментария podman и последующей отладки, если в контейнере установлен gdb. Компоненты для интеграции с Git перенесены в отдельный фоновый процесс gnome-builder-git;
  • В Sysprof, инструментарий для профилирования производительности системы, переработан интерфейс и существенно упрощён процесс профилирования. Обеспечена интеграция с GJS, GTK и Mutter. Добавлены дополнительные источники получения данных, включая возможность мониторинга энергопотребления;
  • Подготовлены два новых приложения для манипуляций с пиктограммами при разработке приложений: Icon Library для просмотра и поиска символьных пиктограмм и Icon Preview для создания новых пиктограмм;
  • В библиотеку Pango добавлены новые опции для управления отрисовкой текста, позволяющие включать или выключать автоматический перенос, межстрочный интервал и субпиксельное позиционирование. Добавлен режим отрисовки невидимых символов, таких как пробелы.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Представлен low-memory-monitor, новый обработчик нехватки памяти для GNOME
  3. OpenNews: Выпуск GNOME Radio 0.1.0
  4. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.32
  6. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:35, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    > появилась возможность
    > появилась возможность
    > добавлена
    > добавлена возможность
    > появилась возможность
    > добавлена поддержка
    > Добавлена настройка
    > расширен ассортимент
    > добавлен встроенный режим
    > добавлены новые опции

    И ни слова про выпил. Это точно про GNOME новости?

     
     
  • 2.4, имя (ok), 20:38, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Надо же что-то в GNOME 4 удалять! Вот почву и готовят.
     
     
  • 3.52, Джон Ленин (ok), 23:40, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, выпилили глобал меню, так что аж убунта потеряла узнаваемое лицо - и третегном стал вообще не юзабелен

    В четвёртом гноме надо выпилить весь гном

     
  • 2.11, Led (ok), 20:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > И ни слова про выпил.

    Наркоманы не пьют.

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:38, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшее DE. Ещё бы доку нормальную, а то всё по кусочкам собирать надо, в частности на экстеншены
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:29, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Вдруг ты их длать начнешь, тогда они не смогут потом апи поменять в минорной версии
     
  • 2.42, IRASoldier_registered (ok), 23:07, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На gnome.org есть вики. На сайте с экстеншенами поиск и выбор версий экстеншена под конкретную версию gnome shell. А что касается dconf и gsettings - https://ask.fedoraproject.org/ в помощь, Fedora самый "гномий" дистрибутив.

    И да, лично мне Gnome зашёл больше всех остальных DE. Ещё когда был 2-м. И 3-й не вызвал какого-то особенного отторжения и желания немедленно свалить. А 3.34 выглядит как последовательный шаг на пути избавления от детских болезней недоделанности.

     
     
  • 3.53, 0x0 (?), 23:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О 2-ом тоже вспоминается с приятным чувством ностальгии. 7-я Винда много чем оттуда вдохновилась...

    И потом как-то по всем основным десктопам генеральная линия куда-то к суетной бесчувственности ушла...

     
     
  • 4.54, 0x0 (?), 23:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее даже, не сама ушла, а общим течением развития интерфейсов унесло ))
     
  • 4.56, 0x0 (?), 23:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    **уносило как-раз тогда, когда в моде было про интуитивно понятные интерфейсы рассуждать))
     

  • 1.5, Che Burashka (?), 20:41, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i3wm: что еще нужно для счатья?
     
     
  • 2.8, Mikhail (??), 20:52, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что еще нужно? Gnome, само собой.
     
  • 2.9, Агась (?), 20:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Например компьютер, а не калькулятор.
     
     
  • 3.15, Che Burashka (?), 21:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, i3-8300 на чипсете Z370P с 8 гигами DDR4 вполне себе не калькулятор, как мне кажется.
     
     
  • 4.45, Агась (?), 23:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У соседа не в счёт)
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:09, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    10 workspaces ought to be enough for anybody.
     
     
  • 3.38, Аноним84701 (ok), 22:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 10 workspaces ought to be enough for anybody.

    "And here we see the opennetus expertus in their natural habitat …"

    https://github.com/i3/i3/blob/next/include/workspace.h
    [code]
    /* We use NET_WM_DESKTOP_NONE for cases where we cannot determine the EWMH
    * desktop index for a window. We cannot use a negative value like -1 since we
    * need to use uint32_t as we actually need the full range of it. This is
    * technically dangerous, but it's safe to assume that we [b] will never have more
    * than 4294967279 workspaces open at a time.[/b] */
    #define NET_WM_DESKTOP_NONE 0xFFFFFFF0
    #define NET_WM_DESKTOP_ALL 0xFFFFFFFF[/code]

     
  • 2.26, Аноним (26), 21:38, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иксы умирают, лучше сразу переходить на sway
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно счастье хорошо, а два... https://imgur.com/a/KIstbNq
     
  • 2.62, AlexYeCu_not_logged (?), 00:11, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >i3wm: что еще нужно для счатья?

    «Повседневный» софт.

     

  • 1.7, BlackRot (?), 20:51, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На новой Fedore уже покатаюсь
     
  • 1.10, Fracta1L (ok), 20:54, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же я ору с этого дизайна. Куча пустого места, а строка "Composer" отображается не до конца, с многоточием. Прсото десять из десяти.
     
     
  • 2.30, бублички (?), 22:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и правда urodstvo.gif - будто по краю (по ширине) картинки отрезано, хотя тому нет никаких визуальных подтверждений и уж тем-более абсолютно никакого смысла
     
     
  • 3.31, Fracta1L (ok), 22:02, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, зато текст красивенько отцентрован!


     

  • 1.13, Аноним (13), 20:59, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проведена работа по оптимизации для мобильных устройств.

    🤔

     
  • 1.14, Аноним (14), 21:07, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Парад безумия. Боже, храни Xfce.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На вкус и цвет..., Xfce терпеть не могу, как можно этим дегенератством пользоваться.
     
     
  • 3.24, Fracta1L (ok), 21:35, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как можно этим дегенератством пользоваться

    Спроси у своего начальника и у своей жены.

     
     
  • 4.47, Brutt (?), 23:15, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У крысосекты припекает. Здесь тема про Gnome, идите со своим xfce отсюда подальше.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 23:55, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Всё равно КДЕ лучше крысы и гома.
     
  • 2.49, IRASoldier_registered (ok), 23:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыса неплоха, да. Но приличные умолчательные настройки для неё, чтобы не надо было тратить время на напилинг и полную замену чудовищного оформления, пока видел только в Xubuntu. И Xfce goodies, как полноценная "экосистема" для этого DE, если не ошибаюсь, только недавно получила импульс к развитию.
     

  • 1.17, вейланд (?), 21:11, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшее de! Long live gnome developers?
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:15, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В конфигураторе представлена переработанная панель выбора обоев рабочего стола, в которой появилась возможность предпросмотра выбранных обоев на рабочем столе и экране блокировки системы. Добавлена новая кнопка "Add Picture…" для добавления собственных картинок в качестве обоев;

    Невероятное изменение, сколько им потребовалось на это времени и сил...

     
  • 1.19, Онаним (?), 21:17, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в каком дистрибутиве всегда есть свежий Gnome?
     
     
  • 2.21, Аноним (23), 21:21, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ubunta, Fedora, Arch
     
     
  • 3.41, Онаним (?), 23:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее не так. "В каком дистрибутиве всегда свежий GNOME такой каким он задумывался разработчегами", а не Шатлвордом. В убунте все так как нравится Каноникалу, в OpenSUSE не рабочий YaST и ШГ.
     
     
  • 4.43, Brutt (?), 23:12, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora
     
     
  • 5.48, IRASoldier_registered (ok), 23:18, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fedora

    Именно. Искаропки "чистый" свежий Гном, а дальше хоть обкастомизируйся, тем более что экстеншены ставятся без массы предваряющих телодвижений, в отличие от Убунты, где ванильный Гном подвергают мутациям и называют "Ubuntu Desktop".


     
  • 2.22, Аноним (22), 21:26, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Arch Linux всегда свежий GNOME и всё остальное тоже.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:58, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например 3.32.0 в арчерепах, ЕМНИП, не появлялся, добавляли сразу 3.32.1 через месяц после выхода 3.32.0.
     
     
  • 4.36, Anonim (??), 22:21, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, мешала бага. И это им в плюс, абы какой свежак не добавляют.
     
  • 3.44, IRASoldier_registered (ok), 23:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Arch Linux всегда свежий GNOME и всё остальное тоже.

    Fedora 31 выйдет с Gnome 3.34. И к моменту выхода - к 3.34 добавится скорее всего ещё одна цифирка справа, свидетельствующая об внесении в релиз исправлений багов, которые к тому времени станут известны и заметны. Например, после того, как _бета-тестеры-на-общественных-началах_ пользователи роллинг-релизов успеют об эти баги насладиться и отписать репорты.


     
  • 2.25, Аноним (-), 21:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora Rawhide.
     
  • 2.28, Демиург (?), 21:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй Kubuntu, там всегда свежак.
     
  • 2.59, Аноним (58), 23:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Сяоми.
     

  • 1.20, Аноним (23), 21:21, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Экран входа опять не масштабируется?
     
  • 1.27, аноним768 (?), 21:49, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это чё андроид для десктопа?
     
     
  • 2.60, Аноним (58), 23:57, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это торжество безумия хипстеров во всей его угарной красе.
     

  • 1.32, Аноним (32), 22:03, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    MATE2 codebase is ready! Time to fork.
     
  • 1.34, Anonim (??), 22:20, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убило, что в 18.04 нельзя выбрать файл-картинку обоев. Можно только назначить картинку из папки Пикчерз. И всё.

    Кроме кунг-фу в просмотровщике изображений и правым кликом "установить как". Но фичи выбора файла нет в оснастке выбора обоев!!

     
  • 1.35, user90 (?), 22:20, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боль и страдания)) DE где ничерта нельзя настроить и systemd.
     
     
  • 2.37, Anonim (??), 22:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1

    Тайное искусство твиков... Вместо нужного.

    P.S. Подключение к скрытым и уже настроенным точкам вайфая - какой дурак это так спрятал.

     
     
  • 3.40, user90 (?), 22:32, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тайное искусство твиков...

    "Пользователю это не нужно", вся вот эта философия третьегнома. Ах да, еще приложения.. да хули его бить ногами.. причем я помню каким был второй.

     
     
  • 4.61, Аноним (58), 23:58, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько гомеров-создателей работает с (в) МС? Чуть больше половины? Мигель остальных когда перетащит?
     
  • 2.46, IRASoldier_registered (ok), 23:15, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >ничерта нельзя настроить

    "dconf? Нет, не слышал!"


     
     
  • 3.51, user90 (?), 23:34, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя какие норкотеги? Тяжелые, или так, шапочка цветная?
     

  • 1.50, Аноним (50), 23:34, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Introducing GNOME 3.34: “Thessaloniki”
    > Thessaloniki

    Ай-яй-яй!... Оскорбили ни в чём не повинный греческий город... Стыдно, товарищи!

     
     
  • 2.55, Аноним (-), 23:52, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть как неповинный? У них там гномеры водятся.
     

  • 1.57, Аноним (58), 23:54, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На картинках -- поделка больного аутизмом подростка, да?
     

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