Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.34

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.34. По сравнению с прошлым выпуском было внесено около 24 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 777 разработчиков. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.34 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu. Основные новшества: В обзорном режиме появилась возможность группировки пиктограмм приложений в папки. Для создания новой папки достаточно перетащить мышью одну пиктограмму на другую. Если в группе не остаётся пиктограмм, папка автоматически удаляется. Обновлён стиль обзорного режима, включая новое оформление строки поиска, поле для ввода пароля и границ окна;

В GNOME Web (Epiphany) по умолчанию включена sandbox-изоляция процессов обработки web-контента. Обработчики теперь ограничены только доступом к каталогам, необходимым для работы браузера. Добавлена возможность закрепления вкладок (tab pinning). Обновлён блокировщик рекламы, который теперь использует предоставляемые в WebKit средства фильтрации контента. Модернизировано оформление обзорной страницы, открываемой в новой вкладке. Проведена работа по оптимизации для мобильных устройств.

В конфигураторе представлена переработанная панель выбора обоев рабочего стола, в которой появилась возможность предпросмотра выбранных обоев на рабочем столе и экране блокировки системы. Добавлена новая кнопка "Add Picture…" для добавления собственных картинок в качестве обоев;

В музыкальном проигрывателе GNOME Music добавлено отслеживания источников, таких как каталог Music в домашнем каталоге, для определения появления в них новых или изменённых файлов и автоматического обновления коллекции. Существенно переписана базовая часть приложения, что позволило реализовать режим воспроизведения без пауз между треками в альбоме. Обновлено оформление страниц со списком воспроизведения, альбомом и информацией о музыканте;

В оконном менеджере Mutter добавлена возможность автоматизировать запуск XWayland при попытке выполнения приложения на базе протокола X11 в графическом окружении на основе протокола Wayland. Отличие от поведения более ранних выпусков GNOME в том, что раньше компонент XWayland выполнялся постоянно и требовал явного предварительного запуска (запускался при инициализации сеанса GNOME), а теперь будет запускаться динамически при появлении необходимости в компонентах для обеспечения совместимости с X11. В новой версии Mutter также добавлена поддержка нового транзакционного (атомарного) API KMS (Atomic Kernel Mode Setting) для переключения видеорежимов, позволяющего проверить корректность параметров перед фактическим изменением аппаратного состояния разом и при необходимости откатить изменение.

В GNOME Boxes, менеджере виртуальных машин и удалённых рабочих столов, задействованы отдельные диалоговые окна при добавлении удалённого соединения или внешнего обработчика. При создании новых локальных виртуальных машин диалог выбора источника разделён на три секции: Найденные источники, Избранные загрузки и Выбор источника. Режим экспресс-установки Windows переведён на использование iso-образа CD-ROM вместо образа флоппи-диска. Добавлена поддержка загрузки существующей виртуальной машины с прикреплённого образа CD/DVD (например, для запуска окружения восстановления после сбоя). В свойства виртуальных машин добавлена опция для включения/выключения 3D-ускорения;

В коллекции ретро игр (GNOME Games) появилась возможность сохранения состояний в привязке к отдельным играм. При желании сохранёнными состояниями можно обмениваться с другими пользователями или перемещать на другие компьютеры;

Обновлены пиктограммы некоторых приложений, включая просмотрщик фотографий, видеоплеер и планировщик ToDo;

Проведена оптимизация скорости загрузки пиктограмм и повышена эффективность их кэширования;

В файловом менеджере обеспечен вывод предупреждения при попытке вставить файл в каталог, защищённый от записи;

В сеансе на базе Wayland добавлена поддержка функции поиска указателя, позволяющая при нажатии Ctrl подсветить указатель на экране для людей с проблемами со зрением;

Добавлена настройка org.gnome.desktop.interface.enable-hot-corners для отключения обработчика, выводящего панель запуска приложений при перемещении указателя мыши в левый верхний угол;

В конфигураторе улучшена читаемость списка беспроводных сетей, добавлена возможность перегруппировки мышью результатов поиска секций, настройки ночной подсветки перемещены в секцию с параметрами экрана;

В менеджере приложений расширен ассортимент рекомендуемых программ;

В IRC-клиенте Polari добавлен вывод уведомления при переходе в offline;

Задействована новая ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.4, в которой предложен улучшенный механизм установки пакетов на уровне всей системы и осуществлён переход на использование обычных файлов ".flatpakrepo" для настройки параметров внешних репозиториев. Каталог Flathub достиг отметки в 600 приложений;

В интегрированную среду разработки Builder, оптимизированную для создания приложений для GNOME, добавлен встроенный режим инспектирования D-Bus. Обеспечена возможность запуска программ в изолированном контейнере при помощи инструментария podman и последующей отладки, если в контейнере установлен gdb. Компоненты для интеграции с Git перенесены в отдельный фоновый процесс gnome-builder-git;

В Sysprof, инструментарий для профилирования производительности системы, переработан интерфейс и существенно упрощён процесс профилирования. Обеспечена интеграция с GJS, GTK и Mutter. Добавлены дополнительные источники получения данных, включая возможность мониторинга энергопотребления;

Подготовлены два новых приложения для манипуляций с пиктограммами при разработке приложений: Icon Library для просмотра и поиска символьных пиктограмм и Icon Preview для создания новых пиктограмм;

В библиотеку Pango добавлены новые опции для управления отрисовкой текста, позволяющие включать или выключать автоматический перенос, межстрочный интервал и субпиксельное позиционирование. Добавлен режим отрисовки невидимых символов, таких как пробелы.









