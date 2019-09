Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH

2.3 , Anonymoustus ( ok ), 09:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Больше всего удивляет то, что ни одно из американских СМИ даже и

> не думает писать статеек в стиле той позорной статьи в Блумберг,

> где они якобы обнаружили бэкдор, установленный узкоглазыми коммунистами. И судиться с

> интел в стране победивших юристов никто не захотел после целой серии

> уязвимостей, ряд из которых точно можно завязать на нечестную конкуренцию. Это не бекдор. О чём судиться?

3.5 , timur.davletshin ( ok ), 09:16, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Читай мой пост до наступления просветления, я о предмете новости писал только как о штрихе в целой картине. Например, тот же Minix с бэкдором в ME сам просочился в него или это был изначальный замысел? А HT оказался пустышкой тоже просто так? Или это был элемент в нечестной конкуренции с AMD?

4.7 , Anonymoustus ( ok ), 09:21, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Читай мой пост до наступления просветления, я о предмете новости писал только

> как о штрихе в целой картине. Например, тот же Minix с

> бэкдором в ME сам просочился в него или это был изначальный

> замысел? Ты либо не понимаешь, о чём ты пишешь, либо одно из двух. ME тоже не бэкдор. Аналогичные «бэкдоры» есть во всех серверных линейках крупных вендоров. Пишу на всякий случай, если ты вдруг не знал. Если у тебя есть _доказательства_ о том, что ME это бэкдор, доказательства в студию. А то скучно с утра на опеннете.

> А HT оказался пустышкой тоже просто так? Или это был

> элемент в нечестной конкуренции с AMD? А HT вообще при чём тут?

5.9 , timur.davletshin ( ok ), 09:34, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Wiki: Intel Management Engine → push "/" → type "backdoor" → press "Enter".

6.10 , Anonymoustus ( ok ), 09:35, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаешь. Жаль.

7.12 , timur.davletshin ( ok ), 09:38, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да куда уж нам, сирым да убогим 👍

8.16 , Anonymoustus ( ok ), 09:42, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если у тебя есть доказательства наличия бэкдора в ME, предоставь их миру Но я т... 9.20 , timur.davletshin ( ok ), 09:49, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать А доказать их отсутствие ты можешь Х-м-м Я могу сослаться на список эксплуат... 10.21 , Anonymoustus ( ok ), 09:50, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Бремя доказательства лежит на обвинении Это, собственно, исчерпывающе отвечает ... 11.26 , timur.davletshin ( ok ), 09:55, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты абсолютно прав Я не вижу извинений от Блумберг Доказательств то не последов... 5.11 , timur.davletshin ( ok ), 09:37, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – HT → в момент ввода технологии это пиарилось как преимущество перед конкурентом даже на билбордах моего города, только теперь стало ясно, что качество реализации было "немного" не на высоте.

6.13 , Anonymoustus ( ok ), 09:40, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я это прекрасно помню, как и критику архитектуры четвёртого пня в целом, ещё когда он не пошёл в серию. Но мой вопрос звучал так: к чему тут HT? Что за паника?

7.17 , timur.davletshin ( ok ), 09:44, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я же написал, что на это можно взглянуть под призмой иска о нечестной конкуренции. И любой юрист тебе скажет, что доказывать отсутствие злого умысла — это самая фиговая стратегия защиты в таком случае.

8.19 , Anonymoustus ( ok ), 09:47, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты выше писал про то, что ME 8212 бэкдор С таким обвинением судиться нет ник... 9.24 , timur.davletshin ( ok ), 09:53, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для начала, я писал о Minix если уж быть точным, remotely exploitable securi... 10.28 , Anonymoustus ( ok ), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чувак, если ты своё мнение можешь отстоять в суде 8212 вперёд У Штеуда бабла... 11.30 , timur.davletshin ( ok ), 10:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я конечно понимаю, что бешеной собаке 100 вёрст 8212 не круг, но ты прямо к м... 12.33 , Anonymoustus ( ok ), 10:07, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать FCPLM AVI... 5.15 , Аноним ( 15 ), 09:42, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У человека явно амудэ чешется, а вы ему такие вопросы задаете.

4.8 , Голубой гигант ( ? ), 09:25, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У AMD есть свой Intel ME под названием AMD PSP. В общем, теперь нужно держать все компы оффлайн, чтобы данные не "сливались", если ты заинтересуешь кого. А в инет ходить через проксю.

5.14 , timur.davletshin ( ok ), 09:41, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть, никто не спорит. А если уж кого-то заинтересуешь, то прокся точно не поможет. Даже кабель выдернутый не спасёт. Зайди на wikileaks, там была публикация о спецсредствах. Весьма познавательная.

6.18 , Anonymoustus ( ok ), 09:45, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Источники знаний впечатляют: википедия, викиликс… На заборах и не такое пишут. Да, две сетевые розетки в серверных материнках именно для этого: одна как нормальная сеть, другая для ME и может работать, когда компьютер вроде как не работает. Ты что, до сих пор про это не знал?

ЗЫ А вот в моей старенькой любимой супермикре встроенного ME нету, а обе сетки — просто сетки. За то и берегу её.

7.27 , timur.davletshin ( ok ), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не просто об этом знал, я это эксплуатировал, когда Компак это впервые реализовал в своих серверах в качестве отдельной платы. И уже тогда я накатал пару репортов производителю о наличии уязвимостей в веб-морде.

7.31 , EnemyOfDemocracy ( ? ), 10:05, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Источники знаний впечатляют: википедия, викиликс… На заборах и не такое пишут. Википедия-то да, всего лишь проект медленного переписывания истории в умах молодёжи, у которой она авторитет успела заработать. А что ж за викиликс Ассанжа репрессировали? Да так что все "свободные" и "демократические" засунули свои языки туда, куда им сказала их засунуть кровавая ЦРУшня?

6.22 , Аноним ( 22 ), 09:51, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Даже кабель выдернутый не спасёт. Подразделение экстрасенсов стоит под дверью? > там была публикация о спецсредствах Средства есть, только чтобы их применить нужно иметь прямой доступ к электрический сети именно твоей квартиры. Да и всё это на уровне теорий и догадок. Да, типа можно, но там нужно отчищать сигнал и бла-бла. А если у тебя счётчик в квартире они будут ломиться к тебе в дверь? Зачем тогда всё это?

7.29 , timur.davletshin ( ok ), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, ты прав, но всё равно, спецсредства лично меня впечатляют.