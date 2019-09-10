The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива LXLE 18.04.3

10.09.2019 11:15

После более года разработки подготовлен выпуск дистрибутива LXLE 18.04.3, развивающегося для использования на устаревших системах. Дистрибутив LXLE основан на наработках Ubuntu MinimalCD и пытается предоставить максимально легковесное решение, сочетающее поддержку устаревшего оборудования с современным пользовательским окружением. Необходимость в создании отдельного ответвления обусловлена желанием включения в состав дополнительных драйверов для старых систем и переработкой пользовательского окружения. Размер загрузочных iso-образов 1.3 Гб (x86_64, i386).

Для навигации по глобальной сети в дистрибутиве предлагается набор интернет-приложений SeaMonkey с дополнениями Lightning, Stylish, Bluhell firewall и FireFTP. Для обмена сообщениями поставляется uTox. Для установки обновлений применяется собственный менеджер обновлений uCareSystem, запускаемый при помощи cron с целью избавления от лишних фоновых процессов. По умолчанию предлагается файловая система Btrfs. Графическое окружение построено на базе компонентов LXDE, композитного менеджера Compton, интерфейса для запуска программ Fehlstart и приложений от проектов LXQt, MATE и Linux Mint.

Состав нового выпуска синхронизирован с пакетной базой LTS-ветки Ubuntu 18.04.3 (это первый выпуск на основе Ubuntu 18.04). Проведена работа по сокращению размера дистрибутива, GIMP заменён на Pinta, Htop на Lxtask, FBreader на Bookworm, OpenShot на Pitivi, Lbreoffice на Abiword/Gnumeric/Spice-Up, в качестве терминала по умолчанию предложен Sakura, и из поставки исключены Pulse Audio Equalizer, Lubuntu Software Center и OpenJDK. По умолчанию задействована тема оформления Greybird. Seamonkey обновлён до выпуска 2.49.5. Добавлена возможность открытия файлов с правами root. Проведена оптимизация производительности меню.


  1. Главная ссылка к новости (https://lxle.net/articles/?pos...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива LXLE 16.04.3
  3. OpenNews: Опубликован рейтинг предпочтений пользователей Linux по версии журнала Linux Journal
  4. OpenNews: Представлен LXLE, вариант Lubuntu для устаревших систем
  5. OpenNews: Вышел AV Linux 2019.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  6. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lxle
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:17, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Очередной Франкенштебиан :( Ничего интересного.
     
     
  • 5, Аноним (5), 13:43, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и по дефолту stylish следящий включили вместо Stylus.
     

  • 2, Аноним (2), 11:31, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутив LXLE основан на наработках Ubuntu MinimalCD и пытается предоставить максимально легковесное решение, сочетающее поддержку устаревшего оборудования с современным пользовательским окружением.

    Опять дистрибутив вместо apt install?

    > Необходимость в создании отдельного ответвления обусловлена желанием включения в состав дополнительных драйверов для старых систем и переработкой пользовательского окружения.

    А, ну может и нет.

     
  • 3, AAA (??), 12:44, 10/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >...для использования на устаревших системах...

    i386 (x86)? Или 32-х битные процессоры ещё не устарели (уже перестарели)?

     
     
  • 4, AAA (??), 12:51, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увидел...
    >32 and 64 bit OS versions available.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру