После более года разработки подготовлен выпуск дистрибутива LXLE 18.04.3, развивающегося для использования на устаревших системах. Дистрибутив LXLE основан на наработках Ubuntu MinimalCD и пытается предоставить максимально легковесное решение, сочетающее поддержку устаревшего оборудования с современным пользовательским окружением. Необходимость в создании отдельного ответвления обусловлена желанием включения в состав дополнительных драйверов для старых систем и переработкой пользовательского окружения. Размер загрузочных iso-образов 1.3 Гб (x86_64, i386). Для навигации по глобальной сети в дистрибутиве предлагается набор интернет-приложений SeaMonkey с дополнениями Lightning, Stylish, Bluhell firewall и FireFTP. Для обмена сообщениями поставляется uTox. Для установки обновлений применяется собственный менеджер обновлений uCareSystem, запускаемый при помощи cron с целью избавления от лишних фоновых процессов. По умолчанию предлагается файловая система Btrfs. Графическое окружение построено на базе компонентов LXDE, композитного менеджера Compton, интерфейса для запуска программ Fehlstart и приложений от проектов LXQt, MATE и Linux Mint. Состав нового выпуска синхронизирован с пакетной базой LTS-ветки Ubuntu 18.04.3 (это первый выпуск на основе Ubuntu 18.04). Проведена работа по сокращению размера дистрибутива, GIMP заменён на Pinta, Htop на Lxtask, FBreader на Bookworm, OpenShot на Pitivi, Lbreoffice на Abiword/Gnumeric/Spice-Up, в качестве терминала по умолчанию предложен Sakura, и из поставки исключены Pulse Audio Equalizer, Lubuntu Software Center и OpenJDK. По умолчанию задействована тема оформления Greybird. Seamonkey обновлён до выпуска 2.49.5. Добавлена возможность открытия файлов с правами root. Проведена оптимизация производительности меню.



