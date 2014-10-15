Выпуск Gthree 2.0, 3D-библиотеки на базе GObject и GTK

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|1.1, Аноним (1), 09:10, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отличная новость! Еще бы туториалов для vala, python, итд. На чистом С как то слишком хардкорно.
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|2.7, Аноним (7), 09:28, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Еще бы туториалов для vala, python, итд. На чистом С как то слишком хардкорно
Уже доступной документации в принципе и так достаточно, любой vala-ист умеет в уме приводить си-вызовы к синтаксису ООП vala.
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|2.9, Amphyby (ok), 09:41, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для Vala их вагон и маленькая тележка. к тому же есть слак elementary и комнаты в SO
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|1.2, Аноним (2), 09:15, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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/fix Александр Ларсон написал неведомую дичь дабы замедлить сверхбыстрый GNOME на топовом железе и приблизить FPS к 10. С самого детства Александр являлся ярым поклонником akonadi, но его расстраивала мысль о возможности его отключения некоторыми пользователями недовольными потерями производительности. Теперь, став разработчиком Flatpak и активным участником сообщества GNOME, он смог воплотить свою давнюю мечту - приблизить отзывчивость интерфейса к нулю. В планах разработчика в следующем релизе отключить поддержку OpenGL и перейти на псевдо 8-ми битную графику. /fix
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|2.3, Аноним (1), 09:17, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Смешно наблюдать за тем как ретрограды даже не понимая сути проекта начинают его хейтить.
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|3.5, Аноним (7), 09:25, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Он человек простой: видит по тексту "js" -- начинает неистово брызгаться всеми доступными телесными жидкостями во все стороны.
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|4.8, Аноним (2), 09:35, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты телепат, способный увидеть чей-то фетиш на расстоянии? Ну и почему ты еще не распоряжаешься, например, всеми деньгами мира? Ведь для твоей супер-способности узнать пароли от админок банков - это сущий пустяк.
Очевидно, такого дара у тебя нет. Поэтому сиди думай и грусти испуская свои соки вокруг.
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|3.6, Аноним (2), 09:26, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, молодой мечтатель! Пролей же нектар своего красноречия и поведай нам несчастным, сбившимся с истинного Пути, как ЭТО будет работать на моем тостере?
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|4.10, prokoudine (ok), 10:00, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Придумать бессмысленный юзкейс, не предусмотренный сабжем.
2. Настаивать на том, чтобы другие сделали его осмысленным.
Что же может здесь пойти не так? :D
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|5.11, Аноним (2), 10:03, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Придумать бессмысленный юзкейс, не предусмотренный сабжем.
оборудование без поддержки OpenGL? и кто здесь лишает его смысла? Если у тебя кругозор величиной с булавочное ушко, не надо его предъявлять налево и направо
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|6.15, llolik (ok), 11:34, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> оборудование без поддержки OpenGL?
Осталось узнать зачем там GNOME.
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|2.13, Аноним (13), 10:44, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Реалтайм интерфейсы давно потеряли актуальность. Ты должен писать декларативный файл что ты хочешь от интерфейса он тебя поставит в очередь и выполнит. Вот за чем будущее.
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|1.18, Андрей (??), 12:33, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Выпуск Gthree 2.0
15.10.2014 0.0.1
13.08.2019 0.1.0
09.09.2019 2.0
Действительно, зачем все эти 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3,... Надо быстрее: 1.0, 2.0, ... 68, 69,..
А теперь внимание: на самом-то деле всё в порядке, т.к. состоялся ожидаемый релиз 0.2.0!
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