Выпуск Gthree 2.0, 3D-библиотеки на базе GObject и GTK

2.3 , Аноним ( 1 ), 09:17, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Смешно наблюдать за тем как ретрограды даже не понимая сути проекта начинают его хейтить.

3.5 , Аноним ( 7 ), 09:25, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Он человек простой: видит по тексту "js" -- начинает неистово брызгаться всеми доступными телесными жидкостями во все стороны.

4.8 , Аноним ( 2 ), 09:35, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты телепат, способный увидеть чей-то фетиш на расстоянии? Ну и почему ты еще не распоряжаешься, например, всеми деньгами мира? Ведь для твоей супер-способности узнать пароли от админок банков - это сущий пустяк.

Очевидно, такого дара у тебя нет. Поэтому сиди думай и грусти испуская свои соки вокруг.

3.6 , Аноним ( 2 ), 09:26, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, молодой мечтатель! Пролей же нектар своего красноречия и поведай нам несчастным, сбившимся с истинного Пути, как ЭТО будет работать на моем тостере?

4.10 , prokoudine ( ok ), 10:00, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Придумать бессмысленный юзкейс, не предусмотренный сабжем.

2. Настаивать на том, чтобы другие сделали его осмысленным. Что же может здесь пойти не так? :D

5.11 , Аноним ( 2 ), 10:03, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Придумать бессмысленный юзкейс, не предусмотренный сабжем. оборудование без поддержки OpenGL? и кто здесь лишает его смысла? Если у тебя кругозор величиной с булавочное ушко, не надо его предъявлять налево и направо

6.15 , llolik ( ok ), 11:34, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > оборудование без поддержки OpenGL? Осталось узнать зачем там GNOME.

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:44, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Реалтайм интерфейсы давно потеряли актуальность. Ты должен писать декларативный файл что ты хочешь от интерфейса он тебя поставит в очередь и выполнит. Вот за чем будущее.

3.16 , sailorCat ( ? ), 12:15, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чёрт, парень, да ты же ВСЁ объяснил.

3.17 , Мальчикдевопс ( ? ), 12:21, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваше мнение поставлено в очередь. Мы вам сообщим, когда оно станет кому-нибудь интересно.

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:19, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сверхбыстрый GNOME Когнитивный диссонанс

