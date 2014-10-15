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Выпуск Gthree 2.0, 3D-библиотеки на базе GObject и GTK

10.09.2019 08:52

Александр Ларсон (Alexander Larsson), разработчик Flatpak и активный участник сообщества GNOME, опубликовал выпуск проекта Gthree 2.0, развивающего порт 3D-библиотеки three.js для GObject и GTK, который практике может применяться для добавления 3D-эффектов в приложения GNOME. API Gthree практически идентичен three.js, в том числе реализован загрузчик glTF (GL Transmission Format) и возможность использования в моделях материалов на базе PBR (Physically Based Rendering). Для отрисовки поддерживается только OpenGL.

В новой версии добаволена поддержка класса Raycaster c реализацией одноимённого метода рендеринга, который может использоваться для определения над какими объектами в 3D-пространстве находится мышь (например, для захвата мышью 3D-объектов из сцены). Кроме того, добавлен новый тип точечного освещения (GthreeSpotLight) и обеспечена поддержка карт теней, которые позволяют объектам, размещённых перед источником света, отбрасываться тени на целевой объект.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alexl/...)
  2. OpenNews: Представлен Gthree, порт three.js для GObject и GTK
  3. OpenNews: Опубликован GTK 3.96, экспериментальный выпуск GTK 4
  4. OpenNews: Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы оформления GTK
  5. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
  6. OpenNews: GTK 4 ожидается осенью следующего года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gthree, 3d, gtk, gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 09:10, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отличная новость! Еще бы туториалов для vala, python, итд. На чистом С как то слишком хардкорно.
     
     
  • 2.4, Совершенно другой аноним (?), 09:18, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для vala, к сожалению, надо чтобы сначала *.vapi-файл появился.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:28, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще бы туториалов для vala, python, итд. На чистом С как то слишком хардкорно

    Уже доступной документации в принципе и так достаточно, любой vala-ист умеет в уме приводить си-вызовы к синтаксису ООП vala.

     
  • 2.9, Amphyby (ok), 09:41, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Vala их вагон и маленькая тележка. к тому же есть слак elementary и комнаты в SO
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:15, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    /fix Александр Ларсон написал неведомую дичь дабы замедлить сверхбыстрый GNOME на топовом железе и приблизить FPS к 10. С самого детства Александр являлся ярым поклонником akonadi, но его расстраивала мысль о возможности его отключения некоторыми пользователями недовольными потерями производительности. Теперь, став разработчиком Flatpak и активным участником сообщества GNOME, он смог воплотить свою давнюю мечту - приблизить отзывчивость интерфейса к нулю. В планах разработчика в следующем релизе отключить поддержку OpenGL и перейти на псевдо 8-ми битную графику. /fix
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:17, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Смешно наблюдать за тем как ретрограды даже не понимая сути проекта начинают его хейтить.
     
     
  • 3.5, Аноним (7), 09:25, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Он человек простой: видит по тексту "js" -- начинает неистово брызгаться всеми доступными телесными жидкостями во все стороны.
     
     
  • 4.8, Аноним (2), 09:35, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты телепат, способный увидеть чей-то фетиш на расстоянии? Ну и почему ты еще не распоряжаешься, например, всеми деньгами мира? Ведь для твоей супер-способности узнать пароли от админок банков - это сущий пустяк.
    Очевидно, такого дара у тебя нет. Поэтому сиди думай и грусти испуская свои соки вокруг.
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:26, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, молодой мечтатель! Пролей же нектар своего красноречия и поведай нам несчастным, сбившимся с истинного Пути, как ЭТО будет работать на моем тостере?
     
     
  • 4.10, prokoudine (ok), 10:00, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Придумать бессмысленный юзкейс, не предусмотренный сабжем.
    2. Настаивать на том, чтобы другие сделали его осмысленным.

    Что же может здесь пойти не так? :D

     
     
  • 5.11, Аноним (2), 10:03, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Придумать бессмысленный юзкейс, не предусмотренный сабжем.

    оборудование без поддержки OpenGL? и кто здесь лишает его смысла? Если у тебя кругозор величиной с булавочное ушко, не надо его предъявлять налево и направо

     
     
  • 6.15, llolik (ok), 11:34, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оборудование без поддержки OpenGL?

    Осталось узнать зачем там GNOME.

     
  • 2.13, Аноним (13), 10:44, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Реалтайм интерфейсы давно потеряли актуальность. Ты должен писать декларативный файл что ты хочешь от интерфейса он тебя поставит в очередь и выполнит. Вот за чем будущее.
     
     
  • 3.16, sailorCat (?), 12:15, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрт, парень, да ты же ВСЁ объяснил.
     
  • 3.17, Мальчикдевопс (?), 12:21, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше мнение поставлено в очередь. Мы вам сообщим, когда оно станет кому-нибудь интересно.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:19, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сверхбыстрый GNOME

    Когнитивный диссонанс

     

  • 1.12, Аноним (13), 10:43, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект из разряда: "Смотрите как я умею!"
     
  • 1.18, Андрей (??), 12:33, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выпуск Gthree 2.0

    15.10.2014 0.0.1
    13.08.2019 0.1.0
    09.09.2019 2.0

    Действительно, зачем все эти 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3,... Надо быстрее: 1.0, 2.0, ... 68, 69,..

    А теперь внимание: на самом-то деле всё в порядке, т.к. состоялся ожидаемый релиз 0.2.0!

     
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