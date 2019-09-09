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Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.3

09.09.2019 10:42

Спустя почти десять лет с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз платформы Mumble 1.3, ориентированной на создание голосовых чатов, обеспечивающих низкие задержки и высокое качество передачи голоса. Ключевой областью применения Mumble является организация общения игроков в процессе прохождения компьютерных игр. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Проект состоит из двух модулей - клиента mumble и сервера murmur. Графический интерфейс базируется на Qt. Для передачи звуковой информации применяется аудиокодек Opus. Предоставляется гибкая система разграничения доступа, например, возможно создание голосовых чатов для нескольких изолированных групп с предоставлением возможности общения лидеров во всех группах. Данные передаются только по шифрованному каналу связи, по умолчанию применяется аутентификация на основе открытых ключей.

В отличие от централизованных сервисов Mumble позволяет держать данные пользователей на собственных мощностях и полностью контролировать работу сервера, при необходимости подключая дополнительные скрипты обработчики, для написания которых доступен специальный API на основе протоколов Ice и GRPC. В том числе можно использовать существующие БД пользователей для аутентификации или подключать звуковых ботов, которые, например, могут проигрывать музыку. Возможно управление сервером через web-интерфейс. Для пользователей доступны функции поиска друзей на разных серверах.

Из дополнительных применений упоминается запись совместных подкастов и обеспечения позиционного живого звука в играх (источник звука связан с игроком и исходит от его местоположения в игровом пространстве), включая игры насчитывающие сотни участников (например, Mumble используется в сообществах игроков в Eve Online и Team Fortress 2). В играх также поддерживается режим оверлея, при котором пользователь видит с каким именно игроком он разговаривает и может посмотреть FPS и локальное время.

Основные новшества:

  • Проведена работа по реорганизации оформления. Обновлена классическая светлая тема, добавлены лёгкая и тёмная темы оформления;
  • Добавлена возможность индивидуальной корректировки громкости на стороне локальной системы пользователя;
  • Добавлены прикрепляемые ярлыки для изменения режимов передачи (активация голосом, переход к разговору, непрерывный сеанс). Включается через настройки "Configure -> Settings -> User Interface -> Show transmit mode dropdown in toolbar".
  • Реализована функция динамической фильтрации каналов, упрощающая навигацию по серверам с очень большим числом каналов и пользователей. По умолчанию фильтр не показывает пустые каналы;
  • Добавлена опция для отключения интерактивного добавления и изменения параметров подключения, которую можно применять в случаях, когда пользователь не должен менять список преднастроенных серверов;
  • Добавлена настройка для снижения громкости звука от других игроков в процессе разговора;
  • Добавлена функция многоканальной записи в синхронном режиме;
  • В системе игровых оверлеев добавлена поддержка DirectX 11 и возможность настройки позиции отображения FPS;
  • В интерфейсе администратора переработан диалог для управления списками пользователей, в который добавлены разные режимы сортировки, фильтры и возможность пакетного удаления пользователей;
  • Упрощено ведение списка банов;
  • Добавлена возможность управления клиентом через SocketRPС.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mumble.info/blog/m...)
  2. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  3. OpenNews: Прекращена разработка коммуникационной платформы Apache Wave
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0
  5. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 16 и дистрибутива FreePBX 15
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mumble, im, chat
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ilyafedin (ok), 11:36, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лёгкая - это надмозг от "light" (светлая), да?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:51, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего имелась ввиду облегченная. Для слабых пк
     
     
  • 3.7, 1212 (?), 12:01, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имелась в виду светлая.

    Теперь там 3 темы: светлая, тёмная и классическая.

    https://www.mumble.info/blog/mumble-1.3.0-release-announcement/

     
  • 3.13, IRASoldier_registered (ok), 12:14, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > облегченная. Для слабых пк

    Набор значков? Для слабых ПК? В CGA-палитре, потому что железо для EGA и тем более VGA таки не потянули по финансам? Или вообще чёрно-белые, точно!


     
  • 2.3, Аноним (3), 11:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там дефолтовая тема тоже светлая.
     
  • 2.11, IRASoldier_registered (ok), 12:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Оригиналы сообщений на офсайтах? Нет, не читаю!"

    А там сказано: "Lite Theme". Не light а именно lite. Т.е. по замыслу дезигнеров типа "облегчённая", "лёгкая" для визуального восприятия по сравнению с "Classic Theme" с её скевоморфичными значками и микроскопическим шрифтом.

     
     
  • 3.12, IRASoldier_registered (ok), 12:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    del
     

  • 1.4, пох. (?), 11:58, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    вот в этих ребят -верю. Это игроманы, им не модные технологии и шва6одку (и "мы уже почти как скайп, только ничего не работает"), им в игре через шум, рев дракона и автоматные очереди - соседей по команде слышать надо.

    teamspeak, видимо, уже немодно. (сколько там у него "сервер" был - тридцать килобайт, кажись?)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:00, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тимспик денег стоит если сам поднимать не хочешь. Сейчас большинство дискордом пользуются. Он по вечерам от нагрузок ложится даже иногда.
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:58, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свой сервак обязательно поднимать? Или есть халявные без договорённостей с Васянами по блату?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:50, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть список хостеров:
    https://wiki.mumble.info/wiki/Hosters

    Также читай гайд по подъёму своего сервака:
    https://wiki.mumble.info/wiki/Murmurguide

     
     
  • 3.22, Аноним (6), 13:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно. Всё печально с этим мамблом.
     
  • 2.19, Аноним (18), 12:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот готовые бинари Mumble и Murmur от авторов:
    http://mumble.info/snapshot/?C=M;O=D
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:02, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Неплохая альтернатива анальному зонду поз названием дискорд(который еще и на электроне).
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:02, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под*
     
  • 2.14, IRASoldier_registered (ok), 12:16, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > анальному зонду поз названием дискорд

    Быстро пошёл по ссылке и прочёл внимательно: https://discordapp.com/open-source

    Развелось тут... Анально озабоченных...

     
     
  • 3.15, Аноним (8), 12:22, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В попенсурсе не может быть зондов, что ли?
    https://stallman.org/discord.html
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 12:25, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сам дишкорд проприетарен.
     
     
  • 5.24, IRASoldier_registered (ok), 13:16, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И сам дишкорд проприетарен.

    Как будто в этом есть что-то плохое.

     
     
  • 6.29, Аноним (29), 13:31, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ловите еретика.
     
     
  • 7.31, IRASoldier_registered (ok), 13:33, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ловите еретика.

    ...сказал сектант.

     
  • 4.21, IRASoldier_registered (ok), 13:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > https://stallman.org/discord.html

    Мнение Столлмана - ну просто офигенный аргумент, да.


     
     
  • 5.25, Аноним (25), 13:17, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чем тут чьё-то мнение. Исходников нет - факт!
     
     
  • 6.28, IRASoldier_registered (ok), 13:31, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При чем тут чьё-то мнение. Исходников нет - факт!

    Ты - верблюд. Докажи обратное. (Подсказка: гуглить "Презумпция невиновности".)

     
  • 3.20, Оксана (??), 12:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Маня, ты сам то читал, что там по ссылке? Или дальше текста самой ссылки не ходил?
    Создать тематический "сервер" != выложить исходники своего продукта.
     
     
  • 4.23, IRASoldier_registered (ok), 13:14, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иди борщ вари. Промышленный шпионаж внаглую, со сбором инфы клиентов в таких масштабах - не делается.
     
     
  • 5.26, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:26, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иди борщ вари. Промышленный шпионаж внаглую, со сбором инфы клиентов в таких
    > масштабах - не делается.
    >Промышленный шпионаж внаглую
    >не делается.

    Иксперд?  Специалист??  Научные публикации, хабропосты -- предъяви.

    Откуда знаешь, что "не делается"-то??  В Микрософте работаешь что ли, прямо в upates.microsoft.com -- с прямым и непосредственным доступом к пресс-релизам?....

    "Солдатик"...  , б[уахаха]я.

     
     
  • 6.30, IRASoldier_registered (ok), 13:32, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда знаешь, что "не делается"-то??

    А откуда ты знаешь, что Земля не плоская, а Луна не сделана из сыра?

     
  • 4.27, Аноним (29), 13:31, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто на чем работает то и защищает.
     

  • 1.10, ыы (?), 12:06, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >лёгкая и тёмные темы оформления;

    предложение не согласовано.
    выберите по вкусу:
    лёгкая и тёмнАЯ темы оформления;
    лёгкИЕ и тёмные темы оформления;

    но скорее СВЕТЛАЯ и темнАЯ...

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:31, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В которой из них есть печеньки?
     
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