Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.3

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|3.13, IRASoldier_registered (ok), 12:14, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> облегченная. Для слабых пк
Набор значков? Для слабых ПК? В CGA-палитре, потому что железо для EGA и тем более VGA таки не потянули по финансам? Или вообще чёрно-белые, точно!
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|2.11, IRASoldier_registered (ok), 12:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Оригиналы сообщений на офсайтах? Нет, не читаю!"
А там сказано: "Lite Theme". Не light а именно lite. Т.е. по замыслу дезигнеров типа "облегчённая", "лёгкая" для визуального восприятия по сравнению с "Classic Theme" с её скевоморфичными значками и микроскопическим шрифтом.
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|1.4, пох. (?), 11:58, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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вот в этих ребят -верю. Это игроманы, им не модные технологии и шва6одку (и "мы уже почти как скайп, только ничего не работает"), им в игре через шум, рев дракона и автоматные очереди - соседей по команде слышать надо.
teamspeak, видимо, уже немодно. (сколько там у него "сервер" был - тридцать килобайт, кажись?)
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|2.6, Аноним (6), 12:00, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тимспик денег стоит если сам поднимать не хочешь. Сейчас большинство дискордом пользуются. Он по вечерам от нагрузок ложится даже иногда.
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|1.5, Аноним (6), 11:58, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Свой сервак обязательно поднимать? Или есть халявные без договорённостей с Васянами по блату?
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|1.8, Аноним (8), 12:02, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Неплохая альтернатива анальному зонду поз названием дискорд(который еще и на электроне).
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|6.28, IRASoldier_registered (ok), 13:31, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При чем тут чьё-то мнение. Исходников нет - факт!
Ты - верблюд. Докажи обратное. (Подсказка: гуглить "Презумпция невиновности".)
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|3.20, Оксана (??), 12:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Маня, ты сам то читал, что там по ссылке? Или дальше текста самой ссылки не ходил?
Создать тематический "сервер" != выложить исходники своего продукта.
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|5.26, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:26, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иди борщ вари. Промышленный шпионаж внаглую, со сбором инфы клиентов в таких
> масштабах - не делается.
>Промышленный шпионаж внаглую
>не делается.
Иксперд? Специалист?? Научные публикации, хабропосты -- предъяви.
Откуда знаешь, что "не делается"-то?? В Микрософте работаешь что ли, прямо в upates.microsoft.com -- с прямым и непосредственным доступом к пресс-релизам?....
"Солдатик"... , б[уахаха]я.
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|1.10, ыы (?), 12:06, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>лёгкая и тёмные темы оформления;
предложение не согласовано.
выберите по вкусу:
лёгкая и тёмнАЯ темы оформления;
лёгкИЕ и тёмные темы оформления;
но скорее СВЕТЛАЯ и темнАЯ...
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