Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.3

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:51, 09/09/2019 Скорее всего имелась ввиду облегченная. Для слабых пк

3.7 , 1212 ( ? ), 12:01, 09/09/2019 Имелась в виду светлая. Теперь там 3 темы: светлая, тёмная и классическая. https://www.mumble.info/blog/mumble-1.3.0-release-announcement/

3.13 , IRASoldier_registered ( ok ), 12:14, 09/09/2019 > облегченная. Для слабых пк Набор значков? Для слабых ПК? В CGA-палитре, потому что железо для EGA и тем более VGA таки не потянули по финансам? Или вообще чёрно-белые, точно!

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:55, 09/09/2019 Там дефолтовая тема тоже светлая.

2.11 , IRASoldier_registered ( ok ), 12:09, 09/09/2019 "Оригиналы сообщений на офсайтах? Нет, не читаю!" А там сказано: "Lite Theme". Не light а именно lite. Т.е. по замыслу дезигнеров типа "облегчённая", "лёгкая" для визуального восприятия по сравнению с "Classic Theme" с её скевоморфичными значками и микроскопическим шрифтом.

