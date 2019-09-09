Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.3

Спустя почти десять лет с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз платформы Mumble 1.3, ориентированной на создание голосовых чатов, обеспечивающих низкие задержки и высокое качество передачи голоса. Ключевой областью применения Mumble является организация общения игроков в процессе прохождения компьютерных игр. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Проект состоит из двух модулей - клиента mumble и сервера murmur. Графический интерфейс базируется на Qt. Для передачи звуковой информации применяется аудиокодек Opus. Предоставляется гибкая система разграничения доступа, например, возможно создание голосовых чатов для нескольких изолированных групп с предоставлением возможности общения лидеров во всех группах. Данные передаются только по шифрованному каналу связи, по умолчанию применяется аутентификация на основе открытых ключей. В отличие от централизованных сервисов Mumble позволяет держать данные пользователей на собственных мощностях и полностью контролировать работу сервера, при необходимости подключая дополнительные скрипты обработчики, для написания которых доступен специальный API на основе протоколов Ice и GRPC. В том числе можно использовать существующие БД пользователей для аутентификации или подключать звуковых ботов, которые, например, могут проигрывать музыку. Возможно управление сервером через web-интерфейс. Для пользователей доступны функции поиска друзей на разных серверах. Из дополнительных применений упоминается запись совместных подкастов и обеспечения позиционного живого звука в играх (источник звука связан с игроком и исходит от его местоположения в игровом пространстве), включая игры насчитывающие сотни участников (например, Mumble используется в сообществах игроков в Eve Online и Team Fortress 2). В играх также поддерживается режим оверлея, при котором пользователь видит с каким именно игроком он разговаривает и может посмотреть FPS и локальное время. Основные новшества: Проведена работа по реорганизации оформления. Обновлена классическая светлая тема, добавлены лёгкая и тёмная темы оформления;

Добавлена возможность индивидуальной корректировки громкости на стороне локальной системы пользователя;

Добавлены прикрепляемые ярлыки для изменения режимов передачи (активация голосом, переход к разговору, непрерывный сеанс). Включается через настройки "Configure -> Settings -> User Interface -> Show transmit mode dropdown in toolbar".

Реализована функция динамической фильтрации каналов, упрощающая навигацию по серверам с очень большим числом каналов и пользователей. По умолчанию фильтр не показывает пустые каналы;

Добавлена опция для отключения интерактивного добавления и изменения параметров подключения, которую можно применять в случаях, когда пользователь не должен менять список преднастроенных серверов;

Добавлена настройка для снижения громкости звука от других игроков в процессе разговора;

Добавлена функция многоканальной записи в синхронном режиме;

В системе игровых оверлеев добавлена поддержка DirectX 11 и возможность настройки позиции отображения FPS;

В интерфейсе администратора переработан диалог для управления списками пользователей, в который добавлены разные режимы сортировки, фильтры и возможность пакетного удаления пользователей;

Упрощено ведение списка банов;

Добавлена возможность управления клиентом через SocketRPС.



