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В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито

09.09.2019 10:06

В экспериментальные сборки Chrome Canary для режима инкогнито реализована возможность блокировки всех Cookie, выставленных сторонними сайтами, в том числе рекламными сетями и системами web-аналитики. Режим включается через флаг "chrome://flags/#improved-cookie-controls" и также активирует расширенный интерфейс для контроля за установкой Cookie на сайтах.

После активации режима в адресной строке появляется новый значок, при нажатии на который показывается число заблокированных Cookie и предоставляется возможность отключения блокировки.

Посмотреть какие именно Cookie разрешены и заблокированы для текущего сайта можно в секции "Cookies" контекстного меню, вызываемого при клике на символ замка в адресной строке. В дальнейшем в конфигуратор Chrome планируется добавить настройки, позволяющие удалить все Cookie и данные во внутренних хранилищах, ранее установленные сторонними сайтами.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/09/g...)
  2. OpenNews: В Chrome появится защита от передачи сторонних Cookie и скрытой идентификации
  3. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  4. OpenNews: Выпуск Firefox 67.0.1 c включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений
  5. OpenNews: Релиз Firefox 69
  6. OpenNews: Релиз Chrome 76
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, chrome, privacy
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  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пчелы против мёда?
     
     
  • 2.9, Аноним84701 (ok), 13:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Пчелы против мёда?
    >> Google Chrome is a cross-platform web browser developed by Google.

    Нет, это  правильные пчелы  против доступа других, неправильных пчел, к лужайке.

     

  • 1.2, Ktoto (?), 10:23, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для лисы такое уже есть ?
     
     
  • 2.4, имя (ok), 10:38, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сто лет как из коробки активировано: https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection#w_turn-
     
  • 2.6, пох. (?), 10:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    из лисы эта немодная и устаревшая технология давным-давно уже выпилена. лох не должен видеть, какие куки и с каким содержимым понасовал ему браузер - тем более не должен уметь их выборочно удалять.

    Зато в ней есть автоблокировка чего попало как попало по неменяемым спискам, ведущимся незнамокем - а чтоб они зря не расстраивались - при этом автоматически шлется неотключаемый маячок do-not-track.

    зато вот гугль, кажется, всерьез взялся за борьбу с трекингом от неправильных пацанов.

     
     
  • 3.11, Kuromi (ok), 14:12, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ума сошли? как раз вот такую панельку они недавно запилили, именно со списками доменов с которых блокируются печеньки.
    В этом смысле Гугль тут нагло коирует Файрфокс, что, конечно, забавно.
     
     
  • 4.14, пох. (?), 14:27, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С ума сошли? как раз вот такую панельку они недавно запилили, именно
    > со списками доменов с которых блокируются печеньки.

    если до вас не дошло - тут нет никаких списков от непонятных ребят, тут _все_ 3d party блокируется.

    А вот панельку со списком чего вообще тебе понасовали и возможностью выборочно хотя бы удалить (поредактировать-то, понятно, это слишком) - из мурзилы выпилили год назад. "Ведь у гугля такой никогда и не было - а чем мы хуже?!"

    C.A.D пока еще как-то работает, но песок плохая замена овсу.

     
  • 3.12, Псевдоним (??), 14:15, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ставят минусы, вместо того, чтобы опровергнуть?
    Он правильно говорит. Весь веб сейчас под контролем гугла. Мозилла тоже. Даже на опеннете есть скрипты от гугла.
    И внедряют "приватные" фичи только чтобы увеличить количество денег в карман.
     
     
  • 4.13, пох. (?), 14:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему ставят минусы, вместо того, чтобы опровергнуть?

    они думают, что если они ставят очень много минусов, мир станет таким, каким им хочется, а неприятная информация самораccocется.

    Смысл приватных окон/инкогнитомод в их изначальной и вполне разумной концепции - в том что они просто ничего не сохраняют дольше существования окошка - хоть гуглевые, хоть левые cookies. И при этом хотя бы не ломались не-гуглевые сайты (внезапно, 3d-party могут быть авторизационными, вот так сюрприз). Но зачем гуглю негуглевый интернет? Вооо, правильно.

    Да и для пользователей это было очень-очень сложно, и к тому же недостаточно ярко выделяло их на общем фоне. Пришлось добавить прекрасный и полезный (гуглю) заголовок DNT. Конечно же, все кто попало лезли его отключать, поэтому он теперь неотключаемый.

     

  • 1.3, Аноним (-), 10:35, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если сторонние куки заблокированы - значит пользователь в режиме инкогнито и следить надо в два раза больше.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:39, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Сказано же - "сторонние". А сайты гугла не сторонние, они твои, родные, зачем их блокировать.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:59, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Т.е. там даже этого не было? Как этим вообще пользуются?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:30, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот тебе, матушка, и Юрьев день. Вот тебе и "режим инкогнито" от Гугла.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:40, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у меня всегда блокированы все Cookie. Включаю когда надо зайти в почту и тп.
     
  • 1.15, дедушка (?), 14:34, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито

    Люди добрые растолкуйте уж, для чего этим такое вытворять то? В чём подвох то?

     
     
  • 2.16, macfaq (?), 15:45, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше уже расписали про неправильных и правильных.
     
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