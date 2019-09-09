В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито

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|2.9, Аноним84701 (ok), 13:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Пчелы против мёда?
>> Google Chrome is a cross-platform web browser developed by Google.
Нет, это правильные пчелы против доступа других, неправильных пчел, к лужайке.
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|2.6, пох. (?), 10:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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из лисы эта немодная и устаревшая технология давным-давно уже выпилена. лох не должен видеть, какие куки и с каким содержимым понасовал ему браузер - тем более не должен уметь их выборочно удалять.
Зато в ней есть автоблокировка чего попало как попало по неменяемым спискам, ведущимся незнамокем - а чтоб они зря не расстраивались - при этом автоматически шлется неотключаемый маячок do-not-track.
зато вот гугль, кажется, всерьез взялся за борьбу с трекингом от неправильных пацанов.
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|3.11, Kuromi (ok), 14:12, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С ума сошли? как раз вот такую панельку они недавно запилили, именно со списками доменов с которых блокируются печеньки.
В этом смысле Гугль тут нагло коирует Файрфокс, что, конечно, забавно.
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|4.14, пох. (?), 14:27, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С ума сошли? как раз вот такую панельку они недавно запилили, именно
> со списками доменов с которых блокируются печеньки.
если до вас не дошло - тут нет никаких списков от непонятных ребят, тут _все_ 3d party блокируется.
А вот панельку со списком чего вообще тебе понасовали и возможностью выборочно хотя бы удалить (поредактировать-то, понятно, это слишком) - из мурзилы выпилили год назад. "Ведь у гугля такой никогда и не было - а чем мы хуже?!"
C.A.D пока еще как-то работает, но песок плохая замена овсу.
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|3.12, Псевдоним (??), 14:15, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему ставят минусы, вместо того, чтобы опровергнуть?
Он правильно говорит. Весь веб сейчас под контролем гугла. Мозилла тоже. Даже на опеннете есть скрипты от гугла.
И внедряют "приватные" фичи только чтобы увеличить количество денег в карман.
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|4.13, пох. (?), 14:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему ставят минусы, вместо того, чтобы опровергнуть?
они думают, что если они ставят очень много минусов, мир станет таким, каким им хочется, а неприятная информация самораccocется.
Смысл приватных окон/инкогнитомод в их изначальной и вполне разумной концепции - в том что они просто ничего не сохраняют дольше существования окошка - хоть гуглевые, хоть левые cookies. И при этом хотя бы не ломались не-гуглевые сайты (внезапно, 3d-party могут быть авторизационными, вот так сюрприз). Но зачем гуглю негуглевый интернет? Вооо, правильно.
Да и для пользователей это было очень-очень сложно, и к тому же недостаточно ярко выделяло их на общем фоне. Пришлось добавить прекрасный и полезный (гуглю) заголовок DNT. Конечно же, все кто попало лезли его отключать, поэтому он теперь неотключаемый.
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|1.3, Аноним (-), 10:35, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если сторонние куки заблокированы - значит пользователь в режиме инкогнито и следить надо в два раза больше.
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|2.5, Аноним (5), 10:39, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Сказано же - "сторонние". А сайты гугла не сторонние, они твои, родные, зачем их блокировать.
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|2.8, Аноним (8), 12:30, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот тебе, матушка, и Юрьев день. Вот тебе и "режим инкогнито" от Гугла.
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|1.10, Аноним (10), 13:40, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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у меня всегда блокированы все Cookie. Включаю когда надо зайти в почту и тп.
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|1.15, дедушка (?), 14:34, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито
Люди добрые растолкуйте уж, для чего этим такое вытворять то? В чём подвох то?
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