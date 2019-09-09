В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито

2.4 , имя ( ok ), 10:38, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сто лет как из коробки активировано: https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection#w_turn-

2.6 , пох. ( ? ), 10:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – из лисы эта немодная и устаревшая технология давным-давно уже выпилена. лох не должен видеть, какие куки и с каким содержимым понасовал ему браузер - тем более не должен уметь их выборочно удалять. Зато в ней есть автоблокировка чего попало как попало по неменяемым спискам, ведущимся незнамокем - а чтоб они зря не расстраивались - при этом автоматически шлется неотключаемый маячок do-not-track. зато вот гугль, кажется, всерьез взялся за борьбу с трекингом от неправильных пацанов. 3.11 , Kuromi ( ok ), 14:12, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С ума сошли? как раз вот такую панельку они недавно запилили, именно со списками доменов с которых блокируются печеньки.

В этом смысле Гугль тут нагло коирует Файрфокс, что, конечно, забавно.

4.14 , пох. ( ? ), 14:27, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С ума сошли? как раз вот такую панельку они недавно запилили, именно

> со списками доменов с которых блокируются печеньки. если до вас не дошло - тут нет никаких списков от непонятных ребят, тут _все_ 3d party блокируется. А вот панельку со списком чего вообще тебе понасовали и возможностью выборочно хотя бы удалить (поредактировать-то, понятно, это слишком) - из мурзилы выпилили год назад. "Ведь у гугля такой никогда и не было - а чем мы хуже?!" C.A.D пока еще как-то работает, но песок плохая замена овсу. 3.12 , Псевдоним ( ?? ), 14:15, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему ставят минусы, вместо того, чтобы опровергнуть?

Он правильно говорит. Весь веб сейчас под контролем гугла. Мозилла тоже. Даже на опеннете есть скрипты от гугла.

И внедряют "приватные" фичи только чтобы увеличить количество денег в карман.

4.13 , пох. ( ? ), 14:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему ставят минусы, вместо того, чтобы опровергнуть? они думают, что если они ставят очень много минусов, мир станет таким, каким им хочется, а неприятная информация самораccocется. Смысл приватных окон/инкогнитомод в их изначальной и вполне разумной концепции - в том что они просто ничего не сохраняют дольше существования окошка - хоть гуглевые, хоть левые cookies. И при этом хотя бы не ломались не-гуглевые сайты (внезапно, 3d-party могут быть авторизационными, вот так сюрприз). Но зачем гуглю негуглевый интернет? Вооо, правильно. Да и для пользователей это было очень-очень сложно, и к тому же недостаточно ярко выделяло их на общем фоне. Пришлось добавить прекрасный и полезный (гуглю) заголовок DNT. Конечно же, все кто попало лезли его отключать, поэтому он теперь неотключаемый.