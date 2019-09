Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией

Что? Я на манжаро работаю с 2015 года на нем разрабатывал различные ресурсы с использование кучи всяких сишних либ(gdal,crypto and etc) + dev-ops решения, эластик, кафка and etc. и вот что что но не разу не приходилось его переустанавливать в отличии от Debian подобных фикалии где "круговые зависимости" либо просто "сломанные" зависимости могут привести к краху системы, особенно веселое в дебиан подобных это когда удаляешь пакет и он предлогает тебе вместе с пакетом удалить ядро линукс... Так что хз как вы там пользовались manjaro, но это самый удобный дистрибутив из всех что имеется на данный момент.