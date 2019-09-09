Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией

Основатели проекта Manjaro объявили о создании коммерческой компании Manjaro GmbH & Co, которая отныне будет курировать разработку дистрибутива и владеть торговой маркой. При этом дистрибутив останется ориентированным на сообщество и будет развиваться при его участии - проект продолжит существовать в текущем виде, сохранив все свои свойства и процессы, которые были до создания компании.

Компания даст возможность трудоустроить ключевых разработчиков проекта, которые теперь будут заниматься дистрибутивом не в своё свободное время, а в режиме полного рабочего дня. Кроме ускорения развития дистрибутива, из положительных моментов создания компании упоминается также более оперативная доставка обновлений с устранением уязвимостей и повышение эффективности реакции на потребности пользователей.

Финансирование будет организовано через ведение коммерческой деятельности, направления которой пока изучаются. На первом этапе куратором Manjaro GmbH & Co выступила компания Blue Systems, которая помогает разработчикам Manjaro наладить бизнес-процессы и добиться самофинансирования. В настоящее время в новой компании трудоустроены два работника (Philip Müller и Bernhard Landauer). Основными целями на первых порах станет модернизация инфраструктуры и приведение проекта в соответствие с требованиями к профессиональному дистрибутиву.

Напомним, что дистрибутив Manjaro Linux, основан на Arch Linux, ориентирован на начинающих пользователей и примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Пользователю на выбор предлагаются графические окружения KDE, GNOME и Xfce. Для управления репозиториями используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository).



