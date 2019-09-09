Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией

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|1.2, Аноним (2), 09:39, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Слез пол года назад с Манжаро. Стабильность оставляет желать лучшего. Для простого пользователя для интернета норм, для работы не годится.
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|2.4, Аноним (4), 09:46, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Вот для простого ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, как раз, не годится вообще. Если отвалится какой-нибудь systemd-networkd-notaspyd или networkmanager, то фиг два его починит моя мама даже с инструкциями по телефону. Увы. Пробовал. Эксперимент провалился через пару месяцев авто-обновлений.
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|3.9, Аноним (9), 09:52, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если отвалится какой-нибудь systemd-networkd-notaspyd или networkmanager
Почему оно должно отваливаться?
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|4.15, Аноним (4), 10:02, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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потому что я лично это наблюдал. systemd-networkd не мог запуститься по какой-то причине (уже не помню) и сегфолтился. Всё, приехали.
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|5.19, Аноним (2), 10:07, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дак это нормальная ситуация для манжары. Обновляешь ядро, а потом пол системы валится. Приходится откатывать обратно, а потом ждать пол года.
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|6.32, Аноним (32), 10:41, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"ох уж эти сказочники" (с)
ломается не чаще, чем остальные дистры, а во многих случаях и реже (из недавнего, вспоминаем ubuntu и dkms)
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|7.61, Аноним (61), 12:45, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сейчас мы наблюдаем яркий пример Систематической ошибки выжившего. Ну не может роллинг-дистрибутив ломаться реже стабильных релизов. В нем по определению при каждом обновлении что-то ломается, просто анонимы опеннета обычно дальше вконтактика не бывают, поэтому манжара для них образец стабильности. А то, что под капотом в ней творится ад, идет вразрез со статистикой на дистровотче (которому аноним до сих пор верит в 2019), поэтому и не учитывается.
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|8.97, sergey (??), 15:54, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
За более, чем 2 года, использования дистрибутива он у меня не ломался ни разу Т... текст свёрнут, показать
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|6.78, Аноним (78), 13:59, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поставь lts ядро. В случае домашнего использование где сеть настроена по dhcp и никаких особых изощренных ядерных конфг. не понятно что там может ломаться.
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|7.79, Аноним (78), 14:02, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё выше сказанное про арч, как в манжаро с этим дела обстоят не знаю
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|4.83, Аноним (83), 14:44, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Если отвалится какой-нибудь systemd-networkd-notaspyd или networkmanager
> Почему оно должно отваливаться?
Например, в Розе Линукс оно отваливалось, потому что там чейнджлог от systemd не читают.
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|3.10, Дмитрий (??), 09:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой стабилен? Спрашиваю не ради холивара, просто сам пользуюсь манжаро, да есть недочёты после обнов, но хочу поставить родителям Линукс, с минимальным вмешательством, поставил, настроил и забыл
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|4.11, Аноним (2), 10:00, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Манжаро стабилен до тех пор, пока не начинаешь на нем работать. Для ютубчика норм, но для остального не годится.
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|5.39, поле Name (?), 11:04, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для ютубчика норм все что угодно. роллинг - годнота для геймеров, ибо futex, vulkan, aco, etc
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|5.44, Anonimus (??), 11:26, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишу с работы с дистрибутива который не переустанавливался с момента замены диска.
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|6.69, Аноним (2), 13:18, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попытайся поднять на своем компутере аудио-станцию. Никогда не поднимаешь, потому что там все тухло.
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|7.105, Anonimus (??), 16:21, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это немного не мой кейс использования, но не думаю что настройка будет сложнее настройки на базе условного дебиана. На базе какого пакета не получилось настроить? Если его вдруг нет (очень врятли), то могу добавить в AUR.
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|5.68, samsan66 (?), 13:16, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понравился KDE Neon, поставил на старенький комп I3-3225, RAM 8Gb, Video Intel HD4000. Всё было замечательно, уехал на месяц, приехал включил туча обновлений (около 700 Mb), после установки порции обновлений перезагрузка и смешная ситуация (с ошибкой вылетает центр обновлений). А я ещё хотел жене на старенький ноутбук поставить, хорошо не успел.
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|4.33, istepan (ok), 10:41, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Ставь Mint и прочее убунтуподобные.
Больше двух лет полет нормальный.
Главное используй LTS ветку.
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|5.75, lucentcode (ok), 13:33, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юзаю arch, больше двух лет полёт нормальный. А до этого у меня и Fedora и Ubuntu иногда ломались после обновлений. И что? Это всё не показатель. Правда в том, что у пользователя любого из этих дистров(кроме очень старых и стабильных версий Debian и Centos) система может не удачно обновиться. Знающий чел починит, а остальные останутся со своей проблемой. И да, винда тоже после обновлений может оказаться не работоспособной. Не знаю, как с MacOS X дела обстоят в плане обновлений, но остальные - не радуют.
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|4.37, поле Name (?), 11:01, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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NixOS - обновления атомарны и легко откатываемы. А монжара не нужна ибо есть ванильный арч, который не ломается при первом обновлении после установки.
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|5.66, Аноним (66), 13:05, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В 10.0 у меня проблемы с раскладкой. И на форуме дебиан про это читал. Пока на минте пережидаю.
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|4.53, мое правило (?), 11:54, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если оставить обновления автоматическими, стабильности не будет ни на одном из дистрибутивов :)
Только lts релизы, и то есть шанс нарваться. Не для родителей linux.
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|4.62, Аноним (61), 12:49, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для повседневного использования компа на уровне "интернет/мультимедиа/текст" более чем достаточно Минта. Не требует тщательной настройки, стабилен, прост в обращении.
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|5.67, Аноним (67), 13:12, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Начиная с 18 релиза стал тяжеловат на слабом железе. на сборке восьмого интела летает ракетой.
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|4.77, iPahcae6 (?), 13:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Моя матушка, ныне, увы, покойная, спокойно сидела на Ubuntu LTS с 2009 года и до самой своей смерти в 2016 году. Ничего не ломалось, между LTS'ами я обновлял ей все удаленно. Мой отец вот уже три года на своем ноуте тоже сидит на Ubuntu LTS, тоже ничего не ломается, для захода удаленно к нему ноут у меня внутри моего VPN'а, так же иногда захожу удаленно и обновляю.
Оба с компами на «ой, я тут что-то нажал», отцу скоро 70, матушка была его ровесница.
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|3.29, Аноним (49), 10:36, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вот для простого ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, как раз, не годится вообще.
Оно не дял какого пользователя не годится. Поставил на чистую машину это ваше Манджаро. Установил все обновления. Перегазрузил, как просили. На этапе загрузки черный экран и все. Снес переустановил, обновил, перезагрузил, опять не грузит. Снёс к херам и забыл как кошмарный сон. Это самый стремный дистрибутив который я встречал, даже Минт такого себе не позволял.
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|4.60, RedEyedMan (ok), 12:32, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох уж эти черные экраны, у меня такое -- редкость даже на генте с блобом невидии. Вангую, у тебя новутбук с жоптимусом и иксы зависли, не сумев подгрузить драйвер для интела или невидии. Вот и черный экран.
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|5.81, НяшМяш (ok), 14:22, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чёрный экран в манжаре кстати вряд ли связан с иксами вообще. Если сдохли иксы - то хотя бы на другую консоль перейти можно. У меня на двух старых ноутах - один селерон с интел гпу, второй с коре2дуо и какой-то встройкой от нвидии до дх-10 времён - на обоих была ситуация 1 в 1 - после обновления при загрузке чёрный экран, при этом ещё на консольном этапе, и система зависла наглухо - даже капслок не загорался. Мне казалось, что это могло быть из-за нового микрокода. Больше я эту шнягу ставить никуда не решался.
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|5.94, Аноним (49), 15:32, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неа, не нубук, старенький пека в качестве песочницы т.к. предпочитаю тестпировать на релаьном железе с GeForce GT 610.
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|5.95, Аноним (49), 15:36, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати да, мне уже говорили, что скорее всего проблема в видеодрайверах. Но дело вот в чём, у меня было предубеждение к Арчу и уж тем более Манджаро. Мой негативный опыт знакомства только подтвердил мнение о качестве этого дистрибутива и о роллиг-релизе как о сомнительном механизме. Но некоторые дурачки выше, начинают меня убеждать в том, что я должен был тратить время чтобы выявить причину и исправить. И на основании того что я не стал тратить на это время, делают вывод о моем уровне знаний.
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|3.31, istepan (ok), 10:40, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддерживаю.
Мамам лучше ставить какой нибудь Mint. FireFox вовремя обновляется и ладно.
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|3.34, user (??), 10:45, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удивительная история. Уже два года система на компе родителей, обновляю удалённо по ssh. Интернет не самый тривиальный: pppd. Самые большие проблемы были со Skype.
На своём ноуте вообще скоро 3 года будет - никаких проблем. Docker не умирает (с чего бы ему), софт свежий. Что ещё нужно? Обожаю rolling-release.
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|4.86, iPahcae6 (?), 15:07, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Удивительная история. Уже два года система на компе родителей, обновляю удалённо по
> ssh. Интернет не самый тривиальный: pppd. Самые большие проблемы были со
Что же нетривиального в классическом pppd?
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|3.40, Anonimus (??), 11:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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моя мама с вами не согласится - стабильность очень сильно зависит от первой конфигурации при сетапе системы. Нюансы есть, но на практике оказался самый удобный, стабильный (при должном подходе) и гибкий десктопный дистр.
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|5.76, Anonimus (??), 13:51, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, самое главное понимание как работает система. Ставлю с помощью manjaro-architect + много оптимизаций под конкретную конфигурацию железа и задач которые будут решаться на настраиваемом ПК, благо есть достаточно большой опыт работы с нагруженными линуксовыми серверами. Но если говорить об непосредственно обеспечении стабильности, то тут есть 2 этапа:
1) При непосредственно установке - не должно быть никаких системных ошибок в логах и должно корректно работать вся подключаемая периферия и основные сервисы.
2) В дальнейшем, как вы сами предположили - сломаться может только при апдейтах. Конкретно маме и девушке обновляю сам. Если есть какие то проблемы, то сразу же сам и фиксю, хотя они бывают достаточно редко и с каждым релизом дистр становится всё стабильнее.
Если говорить про новичков, то с условной убунты переход может быть немного болезненным в силу того что многое делается по другому и философия дистрибутива отличается. Желательно что б был знакомый который поможет решить стартовые болезни, либо если такого нет, то искать решение своих проблем на оф. форуме. Но в отличии от убунты - все проблемы фиксятся единоразово и в дальнейшем не беспокоят.
Если есть конкретные вопросы как пофиксить какой-то неприятный баг - пиши постараюсь помочь.
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|4.46, h31 (ok), 11:34, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Целый бал" - это, в смысле, весь вечер плясать и танцевать полонез с системой нужно? А можно без этого?
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|2.21, Mr phalos (?), 10:09, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Что? Я на манжаро работаю с 2015 года на нем разрабатывал различные ресурсы с использование кучи всяких сишних либ(gdal,crypto and etc) + dev-ops решения, эластик, кафка and etc. и вот что что но не разу не приходилось его переустанавливать в отличии от Debian подобных фикалии где "круговые зависимости" либо просто "сломанные" зависимости могут привести к краху системы, особенно веселое в дебиан подобных это когда удаляешь пакет и он предлогает тебе вместе с пакетом удалить ядро линукс... Так что хз как вы там пользовались manjaro, но это самый удобный дистрибутив из всех что имеется на данный момент.
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|3.23, ищо анон (?), 10:13, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то ты поёшь… персистентные хранилки (кафка, es) на роллинг-дистрибутиве? Слабоумие и отвага! Либо ты их ни разу не обновлял, либо сказочник.
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|4.25, kaleru (?), 10:19, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Про изолированные develop окружения или хотя бы docker, очевидно не слышали?
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|5.26, ищо анон (?), 10:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Про контейнеризацию никто не говорил. Упоминания про проблемы с пакетными менеджерами были.
2. Роллинг не может сломать докер/rkt/kubelet/mesos-agent?
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|6.27, kaleru (?), 10:31, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любой НОРМАЛЬНЫЙ разработчик, фиксирует целевое окружение (версии, зависимости и т.п.) под которое разрабатывает любым способом, и контейнеризацией тоже. Если это для вас сказка, тогда извините, обсуждать нам нечего.
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|7.51, ищо анон (?), 11:48, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для меня сказкой является тот факт, что человек использует rolling distro и фиксирует в нём версии. Для чего тогда rolling?
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|8.63, Аноним (61), 12:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Чтобы потом хвастаться перед одноклассниками, что он крутой хакИр и весь такой н... текст свёрнут, показать
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|7.56, ищо анон (?), 12:12, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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99% разработчиков фиксируют окружения с помощью докера. И это хорошо. Проблема в том, что человек говорит, что он гоняет манжару в проде. То есть, он делает приседания, чтобы иметь стабильный хостовый образ системы. Интересно, как часто и каким образом он его обновляет. С моей т.з. это бесполезная, ненужная работа, которая даёт примерно ничего.
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|8.57, kaleru (?), 12:19, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Плюсанул, т к согласен, что manjaro в проде, это диагноз Но такого я в посте н... текст свёрнут, показать
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|7.92, Dapredator (ok), 15:30, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Любой НОРМАЛЬНЫЙ разработчик, фиксирует целевое окружение
> (версии, зависимости и т.п.) под которое разрабатывает любым способом, и контейнеризацией тоже
Так делают только долб***ы и джуниоры, которые ничего не понимают в программировании и не способные писать хоть что-нибудь работающее.
Так и вижу "Вышла новая версия nginx, она работает только со следующим окружением: ....". :-)))
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|3.30, Аноним (49), 10:38, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Поставил на чистую машину это ваше Манджаро. Установил все обновления. Перегазрузил, как просили. На этапе загрузки черный экран и все. Снес переустановил, обновил, перезагрузил, опять не грузит. Снёс к херам и забыл как кошмарный сон. Это самый стремный дистрибутив который я встречал, даже Минт такого себе не позволял.
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|5.45, Аноним (49), 11:29, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть это не кривые руки у разработчиков дистрибутива, а конечный пользователь. Логика на грани фантастики.
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|6.65, Аноним (61), 12:58, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все еще удивляетесь, почему СПО непопулярно? Вот он, ответ. Здесь в криворукости разработчиков всегда виноват конечный пользователь, причем как минимум в том, что не сделал свою собственную систему.
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|5.50, Аноним (50), 11:46, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бред. Он же ничего не делал, кроме как обновлял. Это промах именно Манжары. Сам время от времени натыкаюсь на обновления, которые либо полностью систему валят(уже редко), либо часть программ отваливается потому, что никто не парится с тем, чтобы обновить все зависимости сразу, а не кусками. Если финансирование исправит ситуацию будет хорошо.
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|4.42, Anonimus (??), 11:25, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рекомендую ставить через manjaro-architect и понимать базовые вещи по архитектуре линукс систем.
Вы так и не разобрались в чем была проблема - скорее всего криво сконфигурировали загрузчик.
На практике, проблемы если и есть, то сразу после установки и фиксятся единоразово. Потом получаем дистр которому по сути нет аналогов по удобству, стабильности и гибкости системы. Именно совокупности всех 3 параметров, так примеру:
1) самый удобный из коробки возможно убунта и ее форки - все работает из коробки при установке, но его нельзя назвать стабильным и гибким дистром.
2) самый стабильный из коробки пожалуй freebsd - очень стабильный, очень гибкий, но неудобный
3) самый гибкий - это LFS или gentoo, но опять же далеко не самый удобный в обслуживании.
А тут получаем именно баланс всех 3 основных показателей для меня.
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|5.47, Аноним (49), 11:40, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я с серверами Линукс с 2008 года работаю, всё я понимаю А я и не собирался разб... текст свёрнут, показать
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|7.91, Аноним (49), 15:25, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты поехавший эксперт. Ты решил блеснуть мудростью, тогда тебя об этом не просили. Тебя продолжают не просить, но ты продолжаешь самоутверждаться. Почему я должен разбираться в причинах говёности дистрибутива, если я могу потратить время с пользой? Ты - дурак!
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|3.38, Аноним (38), 11:03, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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раза три манжару пришлось сносить из-за поломанных пакетов. в итоге сижу на арче
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|2.36, Аноним (36), 10:47, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как раз для работы очень годится. Кода не надо выдирать новые версии утилит из unstable/experimental или собирать из исходников (привет, ansible).
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|3.54, ищо анон (?), 11:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень интересно. Обновлений каких утилит в хостовой системе Вам не хватает для работы? Поделитесь пожалуйста?
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|3.55, ищо анон (?), 11:59, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для ансибла в убунте LTS есть python3.6 и virtualenv. Всё. У Вас свежайший ансибл и зависимости. Дальше?
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|4.98, Аноним (98), 16:00, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это мне и нравится: любая версия чего-то по свежее - изволь подсьавить костыль сам. Тут виртуалэнв, там ппа подключил.. А репы зачем?
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|1.3, Аноним (3), 09:43, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>коммерческой компании
И на чем они собираются зарабатывать? Дистрибутив, который нигде кроме 1 5 десктопов нигде не используется, не может приносить прибыль. Уже железобетонно доказано Мандрейком/Мандривой и Убунтой. Серверы, облачка да, прибыльное дело. А Линукс-десктоп - это бизнес-склеп.
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|3.16, Канифоль Патрика (?), 10:04, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Макос - это другой линукс :))) И макос стоит совсем не на полутора десктопах. И да, линукс-десктоп - это склеп и чтение евангелий тут не поможет.
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|4.104, Аноним (104), 16:21, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*macOS помимо линукса с нарисованным на нем яблоком еще и чужое железо с нарисованным на нем яблоком поставляет.
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|2.13, Аноним (4), 10:00, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддержка гос. и около структур, нэ? В Германии (см. Gmbh.) за это даже платят.
Да и вообще, что-то мне кажется, что если люди зарегистрировали Gmbh. (аналог АО в РФ. Куда сложнее чем получить ИП/Einzelunternehmer), то они уже знают, откуда черпать деньги.
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|3.22, Аноним (22), 10:10, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да и вообще, что-то мне кажется, что если люди зарегистрировали Gmbh. (аналог АО в РФ. Куда сложнее чем получить ИП/Einzelunternehmer), то они уже знают, откуда черпать деньги.
Вам КАЖЕТСЯ, а им -- нет:
> Финансирование будет организовано через ведение коммерческой деятельности, направления которой пока изучаются.
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|4.24, ищо анон (?), 10:17, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они тебе сходу и выложили все бизнес-кейсы, ага. Зарегистрировать в Гермашке контору и не иметь ни одного заказчика — это надо быть либо очень богатым, либо очень неумным, либо и то и другое.
Единственный вариант, который я вижу, который не подпадает под предыдущие категории — нашли и качественно развели инвестора.
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|2.84, Anonimus (??), 14:46, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по всему есть контрактные соглашения с Blue Systems, раз те курируют, а те зарабатывают также как и красношапка, но в большей степени для рабочих станций.
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|2.74, Аноним (74), 13:33, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Мой основной дистрибутив
> самый топовый сейчас.
Одноклассники в восторге
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|1.88, Null (??), 15:08, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Те кто переустанавливает дистры ибо всё сломалось! Научитесь использовать chroot. Не удачно обновились? Что мешает откатить пакеты? Лень?
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|2.106, Аноним (104), 16:23, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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полет в мир "подождите пока ваша система обновится после перезагрузки".
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|1.93, PivPav (?), 15:30, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Даже удивлен сколько в треде неосиляторов.
Я манджару использую везде где можно с 2014 года, на домашнем буке она шевелится с той самой первой установки в 2014 и все еще прекрасно работает, включая и docker, и виртуализацию и расшаренную звукашку через сеть, и DLNA. Никаких проблем не было по крайней мере на которые бы пришлось тратить больше 10 минут после большого обновления. Ядро всегда последнее из доступных. ЧЯДНТ?
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|1.96, Аноним (49), 15:39, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понимаю, как можно зарабатывать на дистрибутиво-строении? На технической поддержке или на экономии стоимости ПК в случае ОЕМ производителя разве что.
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|1.99, Оффтоп (?), 16:01, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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говоря про стабильность, кстати. Ребят, что нынче лучше в этом плане из дистров без системд - девуан или войд?
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