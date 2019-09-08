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Представлена программа управления дронами Kirogi

08.09.2019 19:47

На проходящей в эти дни конференции разработчиков KDE представлено новое приложение Kirogi, предоставляющее среду для управления дронами. Программа написана с использованием Qt Quick и фреймворка Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющего создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. Код проекта распространятся под лицензией GPLv2+. На текущем этапе разработки программа может работать с дронами Parrot Anafi, Parrot Bebop 2 и Ryze Tello, но число поддерживаемых моделей обещают увеличить.

Интерфейс Kirogi позволяет контролировать полёт дрона от первого лица с прямой трансляцией видео с камеры, направляя летательный аппарат при помощи мыши, сенсорного экрана, джойстика, игрового пульта или через выбор позиции на навигационной карте. Возможно изменение параметров полёта, таких как скорость и пределы высоты. В планах реализация загрузки маршрута полёта, поддержки протоколов MAVLink и MSP (MultiWii Serial Protocol), ведение базы данных с информацией о совершённых полётах и средства управления коллекцией фотографий и видео, снятых дроном.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2019/09/...)
  2. OpenNews: Производитель дронов DJI по ошибке опубликовал закрытые ключи и пароли
  3. OpenNews: Linux Foundation представил Dronecode, открытую платформу для дронов
  4. OpenNews: FreedomEV - открытая надстройка для информационной системы автомобилей Tesla
  5. OpenNews: WASP: беспилотный самолет c функциями взлома WiFi-сетей и перехвата GSM-сигнала
  6. OpenNews: В рамках открытого проекта Lisa/S подготовлена миниатюрная реализация автопилота
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kirigami, dron
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  • 1.1, Аноним (1), 19:50, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пироги?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 20:24, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А как называется программа, установленная на анти-дронную пушку? За счет чего она перехватывает управление дронами, и можно ли защититься? (может специальную обшивку сверху или чего)

    https://www.youtube.com/watch?v=z50bX4-rBzA

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:57, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому, что они не заставили его сесть к ним в руки, а просто схватили за мягкое, это просто глушилка, так близко с такой бандурой иначе и нету смысла подходить. Дрон теряет сигнал с пультом и просто начинает снижение, чтобы не разбиться.
     
     
  • 4.24, DiabloPC (ok), 21:56, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    T.e. получается чтобы защититься от такой пушки в ПО дрона нужно предусмотреть возврат на точку старта, ну или куда-то ещё, при потере сигнала, а не тупое снижение
     
     
  • 5.32, funny.falcon (?), 22:39, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глушат и GPS в том числе. Так что, «для возврата в ту же точку» нужно сварганить ориентацию по кастомным сигналам твоих кастомных излучателей. И если их не запеленгуют и не вышлют группу захвата, то, наверное, получится.
     
     
  • 6.33, Аноним (33), 23:32, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если запихать в дрона достаточно мозгов, можно с помощью камеры дорогу найти. Тем более что и компас будет работать.
    А глушилки давно уже используют: https://www.youtube.com/watch?v=zX4XXLb_Vuw
     
  • 6.34, DiabloPC (ok), 23:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глушат и GPS в том числе. Так что, «для возврата в ту
    > же точку» нужно сварганить ориентацию по кастомным сигналам твоих кастомных излучателей.
    > И если их не запеленгуют и не вышлют группу захвата, то,
    > наверное, получится.

    А если возвращать не по навигации, а по откату всех действий?

     
     
  • 7.36, Аноним (33), 23:58, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А поправку на ветер кто сделает?
     
     
  • 8.44, DiabloPC (ok), 00:45, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже без поправки на ветер в таком варианте шансов на вернуть его домой, ну или ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.39, OpenEcho (?), 00:20, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так: https://www.youtube.com/watch?v=IpghOILKzBE
     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 19:53, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Озвучить бы неплохо поддерживаемые дроны. Линуксоиды ломанутся покупать.
     
     
  • 2.3, ng (?), 20:03, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Parrot Anafi
    Parrot Bebop 2
    Ryze Tello
     

  • 1.4, Anonymoustus (ok), 20:17, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В кадре: современный прогрессивный программист исследует новый алгоритм. :)
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 20:58, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бежит пацанам рассказывать про баблсорт
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 00:40, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Че сказать то хотел, балабол?
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:31, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    KDE как всегда впереди! На острие прогресса.
     
     
  • 2.10, timur.davletshin (ok), 20:50, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два размытых круга прямо перед зрачками символизируют прогресс и дружелюбность интерфесов KDE.

    P.S. вы ничего не подумайт, сам KDEшник с 8-летним стажем, но уже 10 лет как свалил назад на гном.

     
     
  • 3.15, Аноним (13), 21:00, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для самых маленьких, чтобы понятно было, куда жмакать. А вообще да, с прозрачными точками стало бы только удобнее, видимо это пока полёт фантазии
     
  • 3.16, timur.davletshin (ok), 21:00, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А бибизяна на заднем фоне намекает на отсутствие чувства юмора у kde'шников 😁
     
     
  • 4.20, artenox (?), 21:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сначала подумал это леопард.
     
     
  • 5.21, timur.davletshin (ok), 21:20, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я сначала подумал, что это кдешник. До сих пор так думаю — кдешник-индус.
     
     
  • 6.27, Аноним (-), 22:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет же это гномосек. ;)
     

  • 1.8, Аноним (-), 20:41, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > поддержки протоколов MAVLink и MSP (MultiWii Serial Protocol)

    В оригинале сказано, что это открытые протоколы. В дронах они поддерживаются? Какие там вообще протоколы производители используют?

     
     
  • 2.17, Аноним (13), 21:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сертифицированные дроны слушают только радио звезда
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 22:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че сказать то хотел?
     
  • 2.37, Аноним (33), 00:04, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В дронах они поддерживаются?

    Как минимум в этих — MAVLink:
    http://ardupilot.org/ardupilot/docs/common-rtf.html

     
     
  • 3.41, Аноним (-), 00:39, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно!
     

  • 1.22, Аноним (-), 21:46, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >kirigami

    уносите. Qt хватит всем, сабж - жистремер от мира фреймворков

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 21:57, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нормальный фреймворк. Ты с ним просто не работал.
     
  • 2.26, Аноним (-), 22:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 640 килобайт?
     

  • 1.35, Аноним (35), 23:39, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот такие вот kirogi!
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 00:37, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    фрактал, залогинься.
     

  • 1.38, Аноним (-), 00:18, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    саммоню поддержку Mavic 2* - многое уже отреверсили давно
     
  • 1.43, OpenEcho (?), 00:44, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко в DJI Go4 нет такой сетки вверх/вних в градусах, в fixed wing моде очень бы пригодилась
     

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