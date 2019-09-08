Представлена программа управления дронами Kirogi

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|3.13, Аноним (13), 20:57, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по тому, что они не заставили его сесть к ним в руки, а просто схватили за мягкое, это просто глушилка, так близко с такой бандурой иначе и нету смысла подходить. Дрон теряет сигнал с пультом и просто начинает снижение, чтобы не разбиться.
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|4.24, DiabloPC (ok), 21:56, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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T.e. получается чтобы защититься от такой пушки в ПО дрона нужно предусмотреть возврат на точку старта, ну или куда-то ещё, при потере сигнала, а не тупое снижение
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|5.32, funny.falcon (?), 22:39, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глушат и GPS в том числе. Так что, «для возврата в ту же точку» нужно сварганить ориентацию по кастомным сигналам твоих кастомных излучателей. И если их не запеленгуют и не вышлют группу захвата, то, наверное, получится.
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|6.34, DiabloPC (ok), 23:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Глушат и GPS в том числе. Так что, «для возврата в ту
> же точку» нужно сварганить ориентацию по кастомным сигналам твоих кастомных излучателей.
> И если их не запеленгуют и не вышлют группу захвата, то,
> наверное, получится.
А если возвращать не по навигации, а по откату всех действий?
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|2.10, timur.davletshin (ok), 20:50, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Два размытых круга прямо перед зрачками символизируют прогресс и дружелюбность интерфесов KDE.
P.S. вы ничего не подумайт, сам KDEшник с 8-летним стажем, но уже 10 лет как свалил назад на гном.
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|3.15, Аноним (13), 21:00, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для самых маленьких, чтобы понятно было, куда жмакать. А вообще да, с прозрачными точками стало бы только удобнее, видимо это пока полёт фантазии
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|1.8, Аноним (-), 20:41, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> поддержки протоколов MAVLink и MSP (MultiWii Serial Protocol)
В оригинале сказано, что это открытые протоколы. В дронах они поддерживаются? Какие там вообще протоколы производители используют?
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|1.22, Аноним (-), 21:46, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>kirigami
уносите. Qt хватит всем, сабж - жистремер от мира фреймворков
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|1.43, OpenEcho (?), 00:44, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жалко в DJI Go4 нет такой сетки вверх/вних в градусах, в fixed wing моде очень бы пригодилась
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