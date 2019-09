Представлена программа управления дронами Kirogi

2.6 , Аноним ( - ), 20:24, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – А как называется программа, установленная на анти-дронную пушку? За счет чего она перехватывает управление дронами, и можно ли защититься? (может специальную обшивку сверху или чего) https://www.youtube.com/watch?v=z50bX4-rBzA

3.13 , Аноним ( 13 ), 20:57, 08/09/2019 Судя по тому, что они не заставили его сесть к ним в руки, а просто схватили за мягкое, это просто глушилка, так близко с такой бандурой иначе и нету смысла подходить. Дрон теряет сигнал с пультом и просто начинает снижение, чтобы не разбиться.

4.24 , DiabloPC ( ok ), 21:56, 08/09/2019 T.e. получается чтобы защититься от такой пушки в ПО дрона нужно предусмотреть возврат на точку старта, ну или куда-то ещё, при потере сигнала, а не тупое снижение

5.32 , funny.falcon ( ? ), 22:39, 08/09/2019 Глушат и GPS в том числе. Так что, «для возврата в ту же точку» нужно сварганить ориентацию по кастомным сигналам твоих кастомных излучателей. И если их не запеленгуют и не вышлют группу захвата, то, наверное, получится.

6.33 , Аноним ( 33 ), 23:32, 08/09/2019 Если запихать в дрона достаточно мозгов, можно с помощью камеры дорогу найти. Тем более что и компас будет работать.

А глушилки давно уже используют: https://www.youtube.com/watch?v=zX4XXLb_Vuw

6.34 , DiabloPC ( ok ), 23:35, 08/09/2019 > Глушат и GPS в том числе. Так что, «для возврата в ту

> же точку» нужно сварганить ориентацию по кастомным сигналам твоих кастомных излучателей.

> И если их не запеленгуют и не вышлют группу захвата, то,

> наверное, получится. А если возвращать не по навигации, а по откату всех действий?

7.36 , Аноним ( 33 ), 23:58, 08/09/2019 А поправку на ветер кто сделает?

8.44 , DiabloPC ( ok ), 00:45, 09/09/2019 Даже без поправки на ветер в таком варианте шансов на вернуть его домой, ну или ...
6.39 , OpenEcho ( ? ), 00:20, 09/09/2019 Именно так: https://www.youtube.com/watch?v=IpghOILKzBE