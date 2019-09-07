Новые версии Debian 9.10 и 10.1

Сформировано первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены обновления пакетов, выпущенные за два месяца с момента релиза новой ветки, и устранены недоработки в инсталляторе Выпуск включает 102 обновления с устранением проблем со стабильностью и 34 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.1 можно отметить удаление 2 пакетов: pump (без сопровождения и с неисправленными уязвимостями) и rustc (rust-doc?). Обновлены до свежих стабильных версий пакеты android-sdk-meta, dpdk, enigmail, fdroidserver, firmware-nonfree, mariadb, python-django, raspi3-firmware, slirp4netns, webkit2gtk.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.1. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.1, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 9.10, в который включено 78 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 65 обновлений с устранением уязвимостей. Из репозитория исключены пакеты pump (без сопровождения и с неисправленными уязвимостями) и teeworlds (не совместим с современными серверами).



