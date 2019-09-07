The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новые версии Debian 9.10 и 10.1

07.09.2019 22:09

Сформировано первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены обновления пакетов, выпущенные за два месяца с момента релиза новой ветки, и устранены недоработки в инсталляторе Выпуск включает 102 обновления с устранением проблем со стабильностью и 34 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.1 можно отметить удаление 2 пакетов: pump (без сопровождения и с неисправленными уязвимостями) и rustc (rust-doc?). Обновлены до свежих стабильных версий пакеты android-sdk-meta, dpdk, enigmail, fdroidserver, firmware-nonfree, mariadb, python-django, raspi3-firmware, slirp4netns, webkit2gtk.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.1. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.1, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 9.10, в который включено 78 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 65 обновлений с устранением уязвимостей. Из репозитория исключены пакеты pump (без сопровождения и с неисправленными уязвимостями) и teeworlds (не совместим с современными серверами).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
  3. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2019
  4. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 10
  5. OpenNews: Выпуск Debian 9.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:04, 08/09/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Молодцы <З<З<З<З<З<З<З<З<З<З<З
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:09, 08/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    nftables починили?
     
  • 1.3, аноним3 (?), 01:09, 08/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    ну не любят растоманов нигде)))
     
  • 1.4, Грусть (?), 01:11, 08/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Rustc выкинули? 0_о
     
     
  • 2.5, leap42 (ok), 01:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, из-за проблем с безопасностью
     
     
  • 3.6, анан (?), 01:31, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rust же неязвизм
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру