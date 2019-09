Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox

Локальный unbound с DNS-over-SSL тоже хорошая опция. Год полет нормальный server:

access-control: 127.0.0.0/8 allow

cache-max-ttl: 14400

cache-min-ttl: 900

hide-identity: yes

hide-version: yes

interface: 127.0.0.1

minimal-responses: yes

prefetch: yes

qname-minimisation: yes

rrset-roundrobin: yes

ssl-upstream: yes

use-caps-for-id: yes

verbosity: 1 forward-zone:

name: "."

forward-addr: 8.8.8.8@853

forward-addr: 1.1.1.1@853