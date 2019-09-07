Анонсирована дата начала продаж смартфона Librem 5

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|2.8, Аноним (8), 21:35, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Лучше уж iPhone.
Возьми брутальный, розовенький, с поняшкой из стразиков - от айпоней вообще отбою не будет!
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|2.27, Аноним (27), 22:08, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твоя свобода имеет определенную цену (и причем относительно низкую) за которую ты готов ее продать. Понятненько.
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|1.6, lucentcode (ok), 21:30, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Странная у них подборка железа. Чипсет i.MX8M основной, Gemalto PLS8 3G/4G для связи, и отдельно Teseo LIV3F GNSS для GPS. Разве такой подход не приводит к увеличению энергопотребления? Можно было бы взять один чипсет от MTK/Qualcomm который делал всё то же самое, но в рамках одного чипа. И потребление(при не самой жирной батарее) было бы ниже? Или подбирали компоненты с учётом открытости дров? Ну и экранчик такой, как у самых дешманских трубок - в 2019 это не круто. Для смартфона за 700 долларов можно было экранчик и получше найти.
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|2.9, Baz (?), 21:36, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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возможно это так реализовано что бы можно было отключать питание на чипах физически через программные функции, видимо, это указано в первых предложениях о телефоне.
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|2.10, Аноним (10), 21:37, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На SOC'e от квалькома модем внутри, тут же отдельно чтобы обеспечивать аппаратный разрыв цепи.
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|2.11, Аноним (11), 21:37, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вся соль этого телефона в "трех переключателях, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth, модуль Baseband и датчики". Именно поэтому нагородили то что есть.
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|3.38, Аноним (24), 22:26, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Глупая идея на самом деле. С отключением чего-то ненужного справилась бы и сама ось через грамотно написанные дрова, а выключатели - это уже паранойя
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|4.77, x3who (?), 23:33, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С отключением чего-то ненужного справилась бы и сама ось через грамотно написанные дрова, а выключатели - это уже паранойя
Если предполагется, что каждое устройство может нести зловредный функционал, то этот функционал будет зловредить всё время, пока у него есть питание. По твоему "грамот но написанные дрова" скажут железке что мол не надо тут зловредить сейчас - и она сразу перестанет шпионить за юзверем?
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|4.92, n80 (?), 00:22, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы создать такие «грамотно написанные дрова», которые с этим могли бы справиться, нужны полные спецификации на железо коммуникационных модулей (да и физический анализ этого железа на предмет закладок, но это я уж раскатал губу), а производители чипов не просто документацию зажимают, но и код драйверов только в виде блобов дают (обычно, кстати, написанных весьма неграмотно, как показывает анализ). Так что отключать физически — не такая уж и паранойя, увы.
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|2.25, Аноним (25), 22:05, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно, нодо брать чипы с интегрированными зондами, они меньше потребляют
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|4.84, gogo (?), 23:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты сможешь пересобрать ВСЕ программные компоненты сам. Никаких блобов-драйверов и т.п.
Не нужно никому доверять - все можно проверить.
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|2.70, Аноним (70), 23:22, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> взять один чипсет от MTK/Qualcomm который делал всё то же самое, но в рамках одного чипа
Весь смысл в том, чтобы изолировать память основного процессора от модема. А тебе на алиэкспресс, там фуфла на MTK навалом, с предустановленными зондами и в 5 раз дешевле.
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|3.87, gogo (?), 23:54, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изолировать не самоцель. Если бы были модемы, у которых были бы открытые исходники прошивок.
То, что есть в этом фоне - это лучшее, что можно найти на текущий момент.
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|1.7, Аноним (11), 21:33, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда они стартовали в 2017 начинка уже напоминала бюджетные модели в 5 раз дешевле. Вместо обещанной готовности в начале 2019 года на деле готовые устройства можно будет купить не раньше 2 квартала 2020 года, а для такой начинки это уже смешно. PureOS им не вытянуть в одиночку без привлечения сообщества, а сообщество можно привлечь только подготовив прошивки для широго круга более доступных телефонов.
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|1.16, Daemon (??), 21:43, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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50к сейчас стоит сертифицированная раскладушка для вояк. По железу на уровне 2001 года.
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|2.71, Аноним (70), 23:24, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с 20-года беспошлинный лимит - 200 баксов.
А сейчас, разве, другой?
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|1.28, user90 (?), 22:09, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это бизнес, аноны! Цена обратно пропорциональна размеру партии..
> адаптированное для смартфонов окружение GNOME
Ну наконец-таки Гном оказался там, где его интерфейс уместен))
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|4.52, user90 (?), 22:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И у меня кнопочная звонилка - глупо таскать с собой смарт, когда ты встаешь из-за компа и едешь на работу, где снова садишься за другой комп.
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|1.32, Griggorii (?), 22:16, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот она свобода купить пред установленное по т.е не задонатить а купить закованное в железку.
Вот она свобода !
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|2.48, user90 (?), 22:39, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разупорись уже! Смартфон - это средство коммуникации, а НЕ замена ноутбуку, НЕ замена камере, как бы там маркетологи не пробовали засирать мозги школоте. Ты когда видишь всех этих странных персонажей в метро, уткнувшихся в смартфоны, они там что, "работают"?
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|3.79, Аноним (79), 23:37, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> примечателен наличием трех переключателей, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения.
> Смартфон - это средство коммуникации
А смартфон с отключенными коммуникациями это какое средство?
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|4.90, Аноним (90), 00:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продвинутый будильник :) Ах да, еще крутой плеер! Кстати интересно, как там с аудиотрактом?
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|1.39, Griggorii (?), 22:27, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не самому прошить и все установить это Россия страна шариковых и погромистов которые зная код не шарят что надо удалить cache и dalvic что бы их прогоаммулина запустилась , а не крешалась потому что старый конфиг сохраненный в дампе в реадонли все ещё подцепляется наподобии dconf.
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|3.51, Аноним (18), 22:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но фактов и доказательств от вас не будет, да?
Обновляйте методички.
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|4.61, Аноним (61), 22:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Человек с минимальными навыками аналитического мышления способен самостоятельно придти к данному выводу.
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|5.65, Аноним (18), 23:05, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Только КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ! - Где доказательства и факты ?
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|6.72, Аноним (61), 23:24, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Умение сопоставлять факты и делать на их основе выводы достаточно.
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|7.76, Аноним (29), 23:31, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>для распознования бота на службе
Ты ии, который смог себя осознать?
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|8.86, Аноним (86), 23:53, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это я про ботов-телеграмозащитников из савушкино говорю, лол, а вы взяли и заплю... текст свёрнут, показать
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|1.44, rm1 (?), 22:33, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С таким планом ревизий до конца следующего года, они себе получат Osborne Effect, вот и всё.
Ну и да, слишком дорого, надо в 3-4 раза дешевле.
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|1.59, Аноним (61), 22:56, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про эту трубку я кажись где-то упонимал в коментах под новостями, а может и нет. В любом случае хорошо, что написал.
Отечественеые нищие ноют что мол дорого, но вам не понять что Librem это новый Iphone, в том смысле что люди покупают "историю" за эти деньги. Трубка имиджевая для узкой аудитории гиков. Они и ноутбуки производят. Почитайте отзывы клиентов.
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|3.67, Аноним (61), 23:17, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Purism её главный point в открытости, не зря же они сертификацию задумали, а не просто Sailfish в качестве ОС. Андроид тоже Линукс.
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|2.63, Аноним (90), 23:02, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне почему-то кажется, что покупатели Librem'а будут все-таки поумнее тех идиотов, которые "покупают историю за эти деньги" ;) И на "имиджевость" им скорее всего тоже положить.
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|3.69, Аноним (61), 23:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что богатые техногики не любят выпендриваться? Одно другому не мешает. Лично я планирую купить все ревизии, лет через дцать будет стоить дороже.
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|4.83, Аноним (90), 23:50, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> богатые техногики
Это для тебя - дорого)) А там будет просто "не так дешево", "специально для энтузиастов!"
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|4.85, Аноним (90), 23:52, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лично я планирую купить все ревизии, лет через дцать будет стоить дороже.
Сперва школу только закончи, ладно? :)
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|1.62, 4eburashk (?), 23:01, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо что хоть как-то лёд тронулся.
Хоть шажок в сторону альтернативы нашпигованным анальными зондами, бэкдорами и закладками софту и железу, пусть и дорого.
Считаю что это лучшая новость за последние несколько лет.
А ставить СПО на "псевдо-дешевое" железо с вшитыми закладками просто нет смысла.
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|2.81, x3who (?), 23:46, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С такими ценами оно массово не взлетит, соответствено такой шажочек приведёт к отношению типа: "а, свободное, значит никому нахрен не нужно - вон есть свободный либрем, сочетающий в себе кучу несвобдных железяк, а его никто не берёт, значит не стоит и связываться с этой фигнёй.
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|3.89, Аноним (90), 23:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С такими ценами оно массово не взлетит
Гений аналитики! Да на это никто и не рассчитывает. Просто в одном случае выбор есть, и кто-то этим выбором воспользуется - а в другом только шлак от гугла "задешево".
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|2.91, Йорик (?), 00:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Raspberry Pi закрытая платформа, кроме открытой операционной системы там всё остальное - мрак.
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|3.93, OpenEcho (?), 00:22, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Raspberry Pi закрытая платформа, кроме открытой операционной системы там всё остальное
> - мрак.
Да знаю, просто для шутки, в сравнение с $700
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