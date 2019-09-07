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Анонсирована дата начала продаж смартфона Librem 5

07.09.2019 21:16

Компании Purism опубликовала график поступления в продажу смартфона Librem 5, включающего ряд программных и аппаратных мер для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Смартфон планируется сертифицировать в Фонде СПО по программе "Respects Your Freedom", подтверждающей предоставление пользователю полного контроля над устройством и оснащение только свободным ПО, включая драйверы и прошивки. Смартфон будет поставляться с полностью свободным Linux-дистрибутивом PureOS, использующим пакетную базу Debian и адаптированное для смартфонов окружение GNOME (в качестве опций возможна установка KDE Plasma Mobile и UBports). Цена Librem 5 составит $699.

Поставка будет разделена на несколько серий (выпусков), по мере формирования которых будет оттачиваться аппаратное обеспечение и программная начинка (каждая новая серия будет включать обновление аппаратной платформы, механического дизайна и ПО):

  • Серия Aspen, поставка с 24 сентября по 22 октября. Начальный вариант платы и вручную изготовленный корпус с черновым размещением элементов. Предварительный выпуск базовых приложений с возможностью управления адресной книгой, простой навигации в сети, начальной системой управления питанием и установкой обновлений через запуск команд в терминале. Сертификация беспроводных чипов в FCC и CE;
  • Серия Birch, поставка с 29 октября по 26 ноября. Следующая ревизия платы. Более плотная компоновка и улучшенное выравнивание элементов в корпусе. Улучшенные конфигурация, браузер и система управления питанием;
  • Серия Chestnut, поставка с 3 по 31 декабря. Готовность всех аппаратных компонентов. Закрытое оформление переключателей в корпусе. Финальная конфигурация, улучшенные браузер и система управления питанием;
  • Серия Dogwood, поставка с 7 января по 31 марта 2020 года. Финальная доводка корпуса. Улучшенные базовые приложения, включение дополнительных программ и графический интерфейс для установки приложений из каталога PureOS Store;
  • Серия Evergreen, поставка во 2 квартале 2020 года. Корпус промышленной формовки. Релиз прошивки с длительным сроком поддержки. Сертификация всего устройства в FCC и CE.
  • Серия Fir, поставка в 4 квартале 2020 года. Замена CPU на процессор следующего поколения, изготовленных по техпроцессу 14 nm. Вторая редакция корпуса.

Напомним, что смартфон Librem 5 примечателен наличием трех переключателей, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения.

Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой libhandy, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК - подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix.

Аппаратная начинка:

  • SoC i.MX8M c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz), вспомогательным чипом Cortex M4 и GPU Vivante c поддержкой OpenGL/ES 3.1, Vulkan и OpenCL 1.2.
  • Baseband-чип Gemalto PLS8 3G/4G (возможна замена на Broadmobi BM818, производимый в Китае).
  • ОЗУ - 3GB.
  • встроенный Flash 32GB плюс слот microSD.
  • 5.7-дюймовый экран (IPS TFT) с разрешением 720×1440.
  • Аккумулятор ёмкостью 3500mAh.
  • Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz, Bluetooth 4, GPS Teseo LIV3F GNSS.
  • Передняя и задняя камеры в 8 и 13 мегапикселей.
  • USB Type-C (USB 3.0, питание и видеовывод).
  • Слот для чтения смарткарт 2FF.


  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/librem-5...)
  2. OpenNews: Опубликована финальная спецификация смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в сервисе Librem One, выявленная в день его запуска
  4. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  6. OpenNews: В PureOS добавлен адаптивный интерфейс для мобильных устройств и больших экранов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: librem
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Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:19, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    700 баксов? Лучше уж iPhone.
     
     
  • 2.5, Кожаный чехол (?), 21:29, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Голосую за Nokia 1100
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 22:39, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    3GB озу по нынешним временам вообще мало, 4 нужно минимум
     
     
  • 4.82, gogo (?), 23:48, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для андроида чтобы танчики гонять?
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:35, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лучше уж iPhone.

    Возьми брутальный, розовенький, с поняшкой из стразиков - от айпоней вообще отбою не будет!

     
  • 2.12, Аноним (-), 21:40, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Предзаказал на Plasma Mobile. Ждем!
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот-вот, и будет лучше:
    https://www.apple.com/ru/iphone/
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:03, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iPony, залогинься
     
  • 2.34, user90 (?), 22:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем - лучше?
     
     
  • 3.40, Аноним (18), 22:28, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем.
     

  • 1.2, Анонимомомом (?), 21:24, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Дорого, не нужно.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 21:41, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > не нужно

    Как и ты.

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:26, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перебор по бабкам
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:08, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя свобода имеет определенную цену (и причем относительно низкую) за которую ты готов ее продать. Понятненько.
     
  • 2.42, Аноним (-), 22:29, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чем более нишевый продукт - тем больше он стоит. Очевидно же
     

  • 1.4, Аноним (3), 21:27, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    13 пикселей камера за 50000 ((((
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:43, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай лучше и дешевле, кто тебе мешает?
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе камера нужна или полностью свободный смартфон?
     
     
  • 3.31, huec (?), 22:15, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а кто тебе гарантирует его полную свободу?
     
     
  • 4.35, Аноним (19), 22:22, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создатели? Ты вообще знаком с сабжом?
     

  • 1.6, lucentcode (ok), 21:30, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Странная у них подборка железа. Чипсет  i.MX8M основной, Gemalto PLS8 3G/4G для связи, и отдельно Teseo LIV3F GNSS для GPS. Разве такой подход не приводит к увеличению энергопотребления? Можно было бы взять один чипсет от MTK/Qualcomm который делал всё то же самое, но в рамках одного чипа. И потребление(при не самой жирной батарее) было бы ниже? Или подбирали компоненты с учётом открытости дров? Ну и экранчик такой, как у самых дешманских трубок - в 2019 это не круто. Для смартфона за 700 долларов можно было экранчик и получше найти.
     
     
  • 2.9, Baz (?), 21:36, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    возможно это так реализовано что бы можно было отключать питание на чипах физически через программные функции, видимо, это указано в первых предложениях о телефоне.
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:37, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На SOC'e от квалькома модем внутри, тут же отдельно чтобы обеспечивать аппаратный разрыв цепи.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:37, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вся соль этого телефона в "трех переключателях, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth, модуль Baseband и датчики". Именно поэтому нагородили то что есть.
     
     
  • 3.38, Аноним (24), 22:26, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глупая идея на самом деле. С отключением чего-то ненужного справилась бы и сама ось через грамотно написанные дрова, а выключатели - это уже паранойя
     
     
  • 4.77, x3who (?), 23:33, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С отключением чего-то ненужного справилась бы и сама ось через грамотно написанные дрова, а выключатели - это уже паранойя

    Если предполагется, что каждое устройство может нести зловредный функционал, то этот функционал будет зловредить всё время, пока у него есть питание. По твоему "грамот но написанные дрова" скажут железке что мол не надо тут зловредить сейчас - и она сразу перестанет шпионить за юзверем?

     
  • 4.92, n80 (?), 00:22, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы создать такие «грамотно написанные дрова», которые с этим могли бы справиться, нужны полные спецификации на железо коммуникационных модулей (да и физический анализ этого железа на предмет закладок, но это я уж раскатал губу), а производители чипов не просто документацию зажимают, но и код драйверов только в виде блобов дают (обычно, кстати, написанных весьма неграмотно, как показывает анализ). Так что отключать физически — не такая уж и паранойя, увы.
     
  • 4.94, Аноним (94), 00:29, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:05, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно, нодо брать чипы с интегрированными зондами, они меньше потребляют
     
     
  • 3.78, x3who (?), 23:34, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этом тоже нет зондов? Разраб мамой клянус?
     
     
  • 4.84, gogo (?), 23:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сможешь пересобрать ВСЕ программные компоненты сам. Никаких блобов-драйверов и т.п.
    Не нужно никому доверять - все можно проверить.
     
  • 2.70, Аноним (70), 23:22, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > взять один чипсет от MTK/Qualcomm который делал всё то же самое, но в рамках одного чипа

    Весь смысл в том, чтобы изолировать память основного процессора от модема. А тебе на алиэкспресс, там фуфла на MTK навалом, с предустановленными зондами и в 5 раз дешевле.

     
     
  • 3.87, gogo (?), 23:54, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изолировать не самоцель. Если бы были модемы, у которых были бы открытые исходники прошивок.
    То, что есть в этом фоне - это лучшее, что можно найти на текущий момент.
     

  • 1.7, Аноним (11), 21:33, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда они стартовали в 2017 начинка уже напоминала бюджетные модели в 5 раз дешевле. Вместо обещанной готовности в начале 2019 года на деле готовые устройства можно будет купить не раньше  2 квартала 2020 года, а для такой начинки это уже смешно. PureOS им не вытянуть в одиночку  без привлечения сообщества, а сообщество можно привлечь только подготовив прошивки для широго круга более доступных телефонов.
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 21:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит подготовят, чего ноешь?
     

  • 1.16, Daemon (??), 21:43, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    50к сейчас стоит сертифицированная раскладушка для вояк. По железу на уровне 2001 года.
     
  • 1.17, Аноним (3), 21:43, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно из чего такая цена получилась
     
  • 1.20, arthi (?), 21:51, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шота как-то дохрена он стоит.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:57, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кредит, рассрочка...
     
     
  • 3.26, Аноним (18), 22:06, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    одна почка
     

  • 1.22, Аноним (22), 21:56, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Напоминаю, что с 20-года беспошлинный лимит - 200 баксов.
     
     
  • 2.66, Онаним (?), 23:15, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т-щ майор один шиш не пропустит же.
     
  • 2.71, Аноним (70), 23:24, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с 20-года беспошлинный лимит - 200 баксов.

    А сейчас, разве, другой?

     

  • 1.28, user90 (?), 22:09, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это бизнес, аноны! Цена обратно пропорциональна размеру партии..

    > адаптированное для смартфонов окружение GNOME

    Ну наконец-таки Гном оказался там, где его интерфейс уместен))

     
  • 1.29, Аноним (29), 22:13, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Cмартфоны не нужны.
     
     
  • 2.30, user90 (?), 22:15, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так возьми да выкинь свой, чо, слабо? ;)
     
     
  • 3.33, huec (?), 22:19, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет
     
  • 3.37, Аноним (29), 22:25, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тапик.
     
     
  • 4.52, user90 (?), 22:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у меня кнопочная звонилка - глупо таскать с собой смарт, когда ты встаешь из-за компа и едешь на работу, где снова садишься за другой комп.
     
     
  • 5.57, Аноним (19), 22:53, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в этом глупого? Он у тебя в кармане взорвётся что ли?
     

  • 1.32, Griggorii (?), 22:16, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот она свобода купить пред установленное по т.е не задонатить а купить закованное в железку.
    Вот она свобода !
     
  • 1.36, Аноним (24), 22:24, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И всё таки, что они предлагают делать на этом смартфоне, который топит за безопа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.48, user90 (?), 22:39, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разупорись уже! Смартфон - это средство коммуникации, а НЕ замена ноутбуку, НЕ замена камере, как бы там маркетологи не пробовали засирать мозги школоте. Ты когда видишь всех этих странных персонажей в метро, уткнувшихся в смартфоны, они там что, "работают"?
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 23:37, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > примечателен наличием трех переключателей, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения.
    > Смартфон - это средство коммуникации

    А смартфон с отключенными коммуникациями это какое средство?

     
     
  • 4.90, Аноним (90), 00:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продвинутый будильник :) Ах да, еще крутой плеер! Кстати интересно, как там с аудиотрактом?
     

  • 1.39, Griggorii (?), 22:27, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
      Не самому прошить и все установить это Россия страна шариковых и погромистов которые зная код не шарят что надо удалить cache и dalvic что бы их прогоаммулина запустилась , а не крешалась потому что старый конфиг сохраненный в дампе в реадонли все ещё подцепляется наподобии dconf.
     
  • 1.41, Аноним (3), 22:29, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно телега там есть
     
     
  • 2.43, Аноним (29), 22:32, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >телега

    Зачем на свободном смартфоне фсбшный зонд?

     
     
  • 3.46, Аноним (19), 22:36, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты чего, сам смартфон ведь от ФСБ.
     
     
  • 4.47, Аноним (29), 22:38, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирно.
     
     
  • 5.55, Аноним (19), 22:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в этом и смысл.
     
  • 3.50, Аноним (-), 22:39, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тише, сейчас маркетологи пашки набегут.
     
  • 3.51, Аноним (18), 22:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но фактов и доказательств от вас не будет, да?
    Обновляйте методички.
     
     
  • 4.53, Аноним (29), 22:44, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот и пашебот.
     
     
  • 5.56, Аноним (19), 22:52, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вот и очередной балабол-аноним.
     
     
  • 6.58, Аноним (29), 22:54, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплохо, держи +15 рублей.
     
  • 4.54, Аноним (-), 22:46, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Обновляйте методички.
     
  • 4.61, Аноним (61), 22:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Человек с минимальными навыками аналитического мышления способен самостоятельно придти к данному выводу.
     
     
  • 5.65, Аноним (18), 23:05, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ! - Где доказательства и факты ?
     
     
  • 6.72, Аноним (61), 23:24, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Умение сопоставлять факты и делать на их основе выводы достаточно.
     
     
  • 7.74, Аноним (19), 23:28, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где факты-то?
     
  • 7.75, Аноним (18), 23:28, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот, где эти факты ?
     
  • 5.68, Аноним (19), 23:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У вас, похоже, навыки мышления как раз минимальные...
     
     
  • 6.73, Аноним (61), 23:25, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Этих навыков достаточно для распознования бота на службе.
     
     
  • 7.76, Аноним (29), 23:31, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >для распознования бота на службе

    Ты ии, который смог себя осознать?

     
     
  • 8.86, Аноним (86), 23:53, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я про ботов-телеграмозащитников из савушкино говорю, лол, а вы взяли и заплю... текст свёрнут, показать
     
  • 3.88, Аноним (86), 23:55, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, вот вам статья про пашеграм https://ehorussia.com/new/node/16145 , фас, пригожинские uблюдки.
     
  • 2.45, Аноним (19), 22:35, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть.
     

  • 1.44, rm1 (?), 22:33, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С таким планом ревизий до конца следующего года, они себе получат Osborne Effect, вот и всё.

    Ну и да, слишком дорого, надо в 3-4 раза дешевле.

     
  • 1.59, Аноним (61), 22:56, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про эту трубку я кажись где-то упонимал в коментах под новостями, а может и нет. В любом случае хорошо, что написал.
    Отечественеые нищие ноют что мол дорого, но вам не понять что Librem это новый Iphone, в том смысле что люди покупают "историю" за эти деньги. Трубка имиджевая для узкой аудитории гиков. Они и ноутбуки производят. Почитайте отзывы клиентов.
     
     
  • 2.60, Аноним (3), 22:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже была nokia n9
     
     
  • 3.67, Аноним (61), 23:17, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Purism её главный point в    открытости, не зря же они сертификацию задумали, а не просто Sailfish в качестве ОС. Андроид тоже Линукс.
     
  • 2.63, Аноним (90), 23:02, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне почему-то кажется, что покупатели Librem'а будут все-таки поумнее тех идиотов, которые "покупают историю за эти деньги" ;) И на "имиджевость" им скорее всего тоже положить.
     
     
  • 3.69, Аноним (61), 23:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что богатые техногики не любят выпендриваться? Одно другому не мешает. Лично я планирую купить все ревизии, лет через дцать будет стоить дороже.
     
     
  • 4.83, Аноним (90), 23:50, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > богатые техногики

    Это для тебя - дорого)) А там будет просто "не так дешево", "специально для энтузиастов!"

     
  • 4.85, Аноним (90), 23:52, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лично я планирую купить все ревизии, лет через дцать будет стоить дороже.

    Сперва школу только закончи, ладно? :)

     

  • 1.62, 4eburashk (?), 23:01, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо что хоть как-то лёд тронулся.
    Хоть шажок в сторону альтернативы нашпигованным анальными зондами, бэкдорами и закладками софту и железу, пусть и дорого.
    Считаю что это лучшая новость за последние несколько лет.
    А ставить СПО на "псевдо-дешевое" железо с вшитыми закладками просто нет смысла.
     
     
  • 2.81, x3who (?), 23:46, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими ценами оно массово не взлетит, соответствено такой шажочек приведёт к отношению типа: "а, свободное, значит никому нахрен не нужно - вон есть свободный либрем, сочетающий в себе кучу несвобдных железяк, а его никто не берёт, значит не стоит и связываться с этой фигнёй.
     
     
  • 3.89, Аноним (90), 23:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С такими ценами оно массово не взлетит

    Гений аналитики! Да на это никто и не рассчитывает. Просто в одном случае выбор есть, и кто-то этим выбором воспользуется - а в другом только шлак от гугла "задешево".

     

  • 1.64, Аноним (3), 23:05, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    за 20 бы взял за 50 с таким железом перебор имхо
     
  • 1.80, OpenEcho (?), 23:41, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Н-да...
    Дороговато... Останусь пока на Raspberry Pi :)

    https://hackaday.io/project/19035-zerophone-a-raspberry-pi-smartphone

     
     
  • 2.91, Йорик (?), 00:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Raspberry Pi закрытая платформа, кроме открытой операционной системы там всё остальное - мрак.
     
     
  • 3.93, OpenEcho (?), 00:22, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Raspberry Pi закрытая платформа, кроме открытой операционной системы там всё остальное
    > - мрак.

    Да знаю, просто для шутки, в сравнение с $700

     

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