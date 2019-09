Анонсирована дата начала продаж смартфона Librem 5

Компании Purism опубликовала график поступления в продажу смартфона Librem 5, включающего ряд программных и аппаратных мер для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Смартфон планируется сертифицировать в Фонде СПО по программе "Respects Your Freedom", подтверждающей предоставление пользователю полного контроля над устройством и оснащение только свободным ПО, включая драйверы и прошивки. Смартфон будет поставляться с полностью свободным Linux-дистрибутивом PureOS, использующим пакетную базу Debian и адаптированное для смартфонов окружение GNOME (в качестве опций возможна установка KDE Plasma Mobile и UBports). Цена Librem 5 составит $699. Поставка будет разделена на несколько серий (выпусков), по мере формирования которых будет оттачиваться аппаратное обеспечение и программная начинка (каждая новая серия будет включать обновление аппаратной платформы, механического дизайна и ПО): Серия Aspen, поставка с 24 сентября по 22 октября. Начальный вариант платы и вручную изготовленный корпус с черновым размещением элементов. Предварительный выпуск базовых приложений с возможностью управления адресной книгой, простой навигации в сети, начальной системой управления питанием и установкой обновлений через запуск команд в терминале. Сертификация беспроводных чипов в FCC и CE;

Серия Birch, поставка с 29 октября по 26 ноября. Следующая ревизия платы. Более плотная компоновка и улучшенное выравнивание элементов в корпусе. Улучшенные конфигурация, браузер и система управления питанием;

Серия Chestnut, поставка с 3 по 31 декабря. Готовность всех аппаратных компонентов. Закрытое оформление переключателей в корпусе. Финальная конфигурация, улучшенные браузер и система управления питанием;

Серия Dogwood, поставка с 7 января по 31 марта 2020 года. Финальная доводка корпуса. Улучшенные базовые приложения, включение дополнительных программ и графический интерфейс для установки приложений из каталога PureOS Store;

Серия Evergreen, поставка во 2 квартале 2020 года. Корпус промышленной формовки. Релиз прошивки с длительным сроком поддержки. Сертификация всего устройства в FCC и CE.

Серия Fir, поставка в 4 квартале 2020 года. Замена CPU на процессор следующего поколения, изготовленных по техпроцессу 14 nm. Вторая редакция корпуса. Напомним, что смартфон Librem 5 примечателен наличием трех переключателей, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой libhandy, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК - подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix. Аппаратная начинка: SoC i.MX8M c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz), вспомогательным чипом Cortex M4 и GPU Vivante c поддержкой OpenGL/ES 3.1, Vulkan и OpenCL 1.2.

Baseband-чип Gemalto PLS8 3G/4G (возможна замена на Broadmobi BM818, производимый в Китае).

ОЗУ - 3GB.

встроенный Flash 32GB плюс слот microSD.

5.7-дюймовый экран (IPS TFT) с разрешением 720×1440.

Аккумулятор ёмкостью 3500mAh.

Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz, Bluetooth 4, GPS Teseo LIV3F GNSS.

Передняя и задняя камеры в 8 и 13 мегапикселей.

USB Type-C (USB 3.0, питание и видеовывод).

Слот для чтения смарткарт 2FF.