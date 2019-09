Уязвимость в драйвере v4l2, затрагивающая платформу Android

1, Аноним ( 1 ), 12:43, 06/09/2019 [ответить] +7 + / – нужны подробности, хорошая штука для рутования старых андройдов на которые производители положили болт с поддержкой

2, Anonymoustus ( ok ), 12:56, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хотел написать то же самое.



3, Аноним ( 3 ), 13:01, 06/09/2019 [ответить] –1 + / – Как же хорошо монолитное ядро и как плохо микроядро.

4, kerneliq ( ok ), 13:03, 06/09/2019 [ответить] + / – И так замучали обновлениями. Каждые две недели прилетают.

Теперь ещё это...

5, Sluggard ( ok ), 13:12, 06/09/2019 [ответить] + / – > Несмотря на то, что Google был уведомлен о проблеме в марте, исправление не было включено в сентябрьское обновление платформы Android. Они ещё не закончили все свои дела с использованием этой уязвимости.