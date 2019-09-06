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Уязвимость в драйвере v4l2, затрагивающая платформу Android

06.09.2019 12:23

Компания TrendMicro опубликовала информацию об уязвимости (CVE не присвоен) в драйвере v4l2, позволяющей непривилегированному локальному пользователю выполнить свой код в контексте ядра Linux. Сведения об уязвимости приводятся в контексте платформы Android, не детализируя, специфична ли данная проблема для ядра из Android или проявляется и в обычном ядре Linux.

Для эксплуатации уязвимости требуется локальный доступ злоумышленника к системе. В Android для атаки вначале нужно получить контроль над непривилегированным приложением, имеющим полномочия обращения к подсистеме V4L (Video for Linux), например, над программой для работой камерой. Наиболее реалистичным применением уязвимости в Android является включение эксплоита в подготовленные злоумышленниками вредоносные приложения для повышения привилегий на устройстве.

В настоящее время уязвимость остаётся неисправленной. Несмотря на то, что Google был уведомлен о проблеме в марте, исправление не было включено в сентябрьское обновление платформы Android. В сентябрьском наборе исправлений проблем с безопасностью для Android устранено 49 уязвимостей, из которых четырём уязвимостям присвоен критический уровень опасности. Две критические уязвимости устранены в мультимедийном фреймворке и позволяют выполнить код при обработке специально оформленных мультимедийных данных. 31 уязвимость устранена в компонентах для чипов Qualcomm, из которых двум уязвимостям присвоен критический уровень, допускающий проведение удалённой атаки. Остальные проблемы помечены как опасные, т.е. позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками
  4. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi
  5. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая извлечь закрытые ключи из хранилища TrustZone
  6. OpenNews: Вредоносный код в Android-приложении CamScanner, загруженном более 100 млн. раз
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, v4l2
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:43, 06/09/2019 [ответить]  
    		• +7 +/
    нужны подробности, хорошая штука для рутования старых андройдов на которые производители положили болт с поддержкой
     
     
  • 2, Anonymoustus (ok), 12:56, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел написать то же самое.
     

  • 3, Аноним (3), 13:01, 06/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Как же хорошо монолитное ядро и как плохо микроядро.
     
  • 4, kerneliq (ok), 13:03, 06/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    И так замучали обновлениями. Каждые две недели прилетают.
    Теперь ещё это...
     
  • 5, Sluggard (ok), 13:12, 06/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Несмотря на то, что Google был уведомлен о проблеме в марте, исправление не было включено в сентябрьское обновление платформы Android.

    Они ещё не закончили все свои дела с использованием этой уязвимости.

     
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