Ричард Столлман выступил перед сотрудниками Microsoft

|
|
|
|
|
|3.13, Анонас (?), 09:54, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
|
Сюр в том, что в МС его ПРИГЛАСИЛИ. А не он вдруг решил выступить там.
|
|
|
|4.15, myhand (ok), 10:00, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Его много куда приглашают. Подозреваю, что и в M$ приглашали не один раз. Более-менее понятно почему он именно сейчас приглашение принял - потому что Github это теперь как-бы M$...
|
|2.88, Аноним (88), 13:13, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Время войн прошло, теперь рулит кооперация. Но стоит понимать, если один из участников этой кооперации станет слабым, его съедят.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 09:43, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
|
Столлман - это икона. У него нет пола, рассы или политических убеждений
|
|
|
|
|
|
|
|5.47, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:47, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ноги высшей формы разума съедобны и обладают целебной силой.
Гут, Вольдемар. гут!
Правильно излагаешь орднунг-кондуит-оф-кандакт _людоедской_ компании.
|
|
|
|6.71, Anonymoustus (ok), 11:57, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Ноги высшей формы разума съедобны и обладают целебной силой.
> Гут, Вольдемар. гут!
> Правильно излагаешь орднунг-кондуит-оф-кандакт _людоедской_ компании.
Наш гуру Сатья Наделла учит, что всякая ЖПЛня — от нечистаго.
|
|5.70, козанострадамус (?), 11:55, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ви, таки не знали, шо у далай-лам собирают выделения и продают верующим в качестве лекарства от всего (см. «И звери, и люди, и боги» Фердинанд Оссендовский)
|
|
|
|6.73, Anonymoustus (ok), 11:58, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ви, таки не знали, шо у далай-лам собирают выделения и продают верующим
> в качестве лекарства от всего (см. «И звери, и люди,
> и боги» Фердинанд Оссендовский)
Мощи святаго Вштольмана.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 10:17, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И они в своих оФФисах просматривают траФФик юзеров. У которых нет раССы.
|
|3.64, Аноним (64), 11:34, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нет политических убеждений (на прошлых выборах президента США активно топил за Берни Сандерса)
|
|
|
|2.12, myhand (ok), 09:53, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то уже 2019 год на дворе. Сейчас этот центр владеет крупнейшим хостингом FOSS.
|
|
|
|3.20, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:07, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Вообще-то уже 2019 год на дворе. Сейчас этот центр владеет крупнейшим
> хостингом FOSS.
да-да... "" воплощение Зла держит немытою рукою эти ваши ^W наши FOSS-ы за яйца, сложенные безмозгло-добровольно в корзиночку "крупнейшаго хостинга" ""
2019-ый? да, бузинес майкросоуфта эз-юзуял.
|
|
|
|4.38, myhand (ok), 10:33, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> 2019-ый? да, бузинес майкросоуфта эз-юзуял.
Все меняется. Сейчас куда больше гугель в корпорацию бобра горазд. А как дысал...
|
|
|
|5.42, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:38, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>узинес майкросоуфта эз-юзуял.
>Сейчас куда больше гугель в корпорацию
Вот у тебя линейка-то большАААААААААААя!
Одного сорта от другого отличаешь.
|
|2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:01, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Штольман в самом центре проприетарщины
"" Ураган Ричард снёс пару штаб-квартир под Уашинтоном и удалился домой в Бостон. Радость и ликование озаряли ряды митингующих, поднимающих плакаты "Ждём снова!" и "Ричард -- мы здесь!", в колоннах п-д белым домом и капитолием. ""
|
|
|
|2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:50, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Может в России его кто-то покусал?
Посмотрел на нас и прозрел:
ведь и в Редмонде ж _люди_.... мучаются!
Без Света Слова и Елея Добра.
|
|2.67, пох. (?), 11:43, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
может не покусал а чо попроще, вот он и решил - в ms-то нормальные чуваки, тщательно проверенные на антихарассмент и диверсити, они-то тухлыми помидорами кидаться не будут, а то вдруг у кого рядом - аллергия!
|
|1.9, Again Anon (?), 09:50, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Столлман уже не торт.
Я-то думал, он срать на одном гектаре с мелкомягкими не сядет, а он выступает в самой Обители Зла...
|
|
|
|2.11, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:53, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
> Столлман уже не торт.
> Я-то думал, он срать на одном гектаре с мелкомягкими не сядет, а
> он выступает в самой Обители Зла...
Теперь ты -- Последняя Надежда. //Дисней про тебя ещё серю снимет.
|
|2.60, Аноним (60), 11:24, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Каждый поимеет свою выгоду.
МС например может сказать, что мы стали белее и пушистее (по крайней мере снаружи ;)
|
|1.14, Аноним (14), 09:58, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Свершилось. Дожали. Признал бы еще Столлман, что он таки коммунист, а не любитель раннего капитализма. И все бы сразу встало на свои места.
|
|
|
|2.25, тоже Аноним (ok), 10:14, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Признал бы еще Столлман, что он таки коммунист
Нечего разбрасываться оскорблениями. Столлман - IT-коммунар, и сравнивать его со всякой политической сволочью как минимум некорректно.
|
|2.29, Аноним (29), 10:23, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если бы был коммунистом, не было бы в GPL права, в т.ч., продавать ПО под GPL. Разрешалось бы только безвозмездно.
|
|
|
|
|
|4.68, mumu (ok), 11:47, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Любая дискуссия в рунете будет скатываться в эквивалентность коммунизм == совок. Её бесполезно адекватно вести.
|
|1.22, Аноним (22), 10:08, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Будет забавно, когда [по каким-то своим соображениям] МС начнет форсить GPL3 среди своих сотрудников, и на форумах эти сотрудники моментально переобуются и начнут задвигать тезисы дяди Столлмана
|
|
|
|2.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:32, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Будет забавно, когда [по каким-то своим соображениям] МС начнет форсить GPL3 среди
> своих сотрудников, и на форумах эти сотрудники моментально переобуются и начнут
> задвигать тезисы дяди Столлмана
Это не "будет забавно". Это будет означать, что пора принимать написанную "сверх-разумом FSF" --- GPLv4+.
|
|2.56, InuYasha (?), 11:19, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я скорее жду появления некой MSPL, которая будет форситься MS везде и всюду. С хитрыми закладками, конечно.
Или мягкий перекуп FSF, как, например - за 5 лет стать самым крупным спонсором, собрать вокруг араву хороших разработчиков, посадить на денежную иглу, а потом какими-нибудь методами ввести это в стагнацию, да так, чтобы потом сами не собрались (ибо кушать будет не на что).
|
|
|
|
|
|3.39, Anonymoustus (ok), 10:34, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Линуксоиды уже стоят в очереди за огнетушителями? :)
> Но ты-то успел раньше. Резкий [I] ! [/I]
Сдаю в аренду огнетушители линуксоидам!
Подходим, не стесняемся, к одной порции из огнетушителя — акционный подорожник!
|
|1.34, Аноним (34), 10:30, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-нибудь верит, что Он не продумал, как это перевернут в будущем?
Подозрения подтвердились - M и L едины, а это просто игра.
|
|
|
|2.45, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:43, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кто-нибудь верит, что Он не продумал, как это перевернут в будущем?
>как это перевернут
> Подозрения подтвердились - M и L едины, а это просто игра.
" GNU/M и GNU/L едины [I] ! [/I] Ура, товарищи!1! Ричарда -- в Сатьи. "
|
|1.50, Sluggard (ok), 11:01, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
РМС — отважный дядька. А вдруг они хотели его убить и съесть? Или, что хуже, обратить?
|
|1.51, Аноним (51), 11:09, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, умудрился ли он продать мелкомягким игрушку-гнушку в пользу FSF?
|
|
|
|2.54, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:18, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно, умудрился ли он продать мелкомягким игрушку-гнушку в пользу FSF?
Через год -- прочитаем в фин.отчёте.... :l
|
|
|
|2.58, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:23, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Теперь пущай в цифровое гестапо двигает, которое Ябл.
Алекс передаёт, что радистку Кэт скоро забрасывают.
Пока пускайте поезда под откос, как было договорено ранее.
|
|2.78, Аноним (78), 12:17, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Он сам на них работает, просто привлекает хомячков и ведет их туда куда скажут Эпл с Майкрософтом.
|
|
|
|2.66, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:41, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Когда ждать Windows 10 open source edition?
С 6:13 до 6:25 ежедневно, во дворе налево за колоннами у бочки.
Но это не точно. Уточняйте у Вашего куратора.
|
|
|
|
|
|4.83, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:53, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Андруша, здесь половина комментариев — твои. Ты уверен, что с тобой всё в порядке?
И кста, не половина -- не ври. 23 из 81. Чуть меньше трети.
Первое место в 1 номинации:
23 3 10 0 0 Andrey Mitrofanov N0 (??)
6 1 1 3 -5 Anonymoustus (ok)
6 3 5 0 0 myhand (ok)
Поделил первое в другой:
23 3 10 0 0 Andrey Mitrofanov N0 (??)
6 3 5 0 0 myhand (ok)
2 2 11 0 0 тоже Аноним (ok)
Но, надо отдать тебе должное!, твои-то фа две:
6 1 1 3 -5 Anonymoustus (ok)
1 0 0 1 -1 InuYasha (?)
1 0 0 1 -1 Аноним (26)
и
6 1 1 3 -5 Anonymoustus (ok)
1 0 0 1 -3 Again Anon (?)
1 0 0 1 -2 Аноним (14)
Та-а шта, не горюй. Есть повод для гордости!
15 рубчиков за пост отработаны честно.
|
|2.69, ryoken (ok), 11:48, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Когда ждать Windows 10 open source edition?
Зачем 10 сразу, пущай последовательно начнут, с wfwg3.11, чтоб сообщество под х64/ppc64le пересобрало :D.
|
|1.72, AnonPlus (?), 11:58, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>> упрощению настройки компьютеров для работы без UEFI Secure Boot
Что ещё там нужно упрощать? Secure Boot отключается одной кнопкой, если пользователю не нужна безопасность. Если нужна, то второй кнопкой туда закидываются ключи пользователя, после чего я могу быть уверен, что никто не подменил мне загрузчик в моё отсутствие (если вдруг я настолько важная шишка, что кто-то станет проводить такую таргетированную оффлайн-атаку, ну да всякие бывают пользователи, в том числе и настолько важные).
Либо Столлман не вьезжает в безопасность, либо это косяк перевода и Столлман имел в виду, что возможность добавить свои ключ должна быть всегда (на устройствах, выпускаемых самой Microsoft такой возможности нет, поэтому там можно запускать только Windows, и если Столлман имел в виду именно это - тут я всецело с ним согласен)
|
|1.87, dimqua (ok), 13:08, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вентилятор поставили. :-)
> He got that after making a request to “open up some windows”
|