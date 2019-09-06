The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Ричард Столлман выступил перед сотрудниками Microsoft

06.09.2019 09:30

Ричард Столлман принял приглашение Microsoft и выступил с докладом перед сотрудниками компании в штаб-квартире Microsoft в Редмонде. До недавних пор подобное выступление выглядело маловероятным из-за активной критики и негативного отношения Столлмана к Microsoft (в свою очередь Стив Балмер сравнивал GPL с раковой опухолью). Алесандро Сегала (Alessandro Segala), менеджер по открытым продуктам в Azure, характеризовал состоявшееся выступление так - "Если сегодня наступит конец света, то вы знаете, почему".

В своём докладе, кроме стандартного рассказа о важности свободного ПО, лицензии GPLv3 и взаимодействии GNU и Linux, Столлман также высказал ряд предложений о стимулировании пользователей GitHub к выбору лучших лицензий, работе с производителями оборудования для публикации спецификаций на аппаратное обеспечение и упрощению настройки компьютеров для работы без UEFI Secure Boot. Также Столлман упомянул, что чтение книги Сатьи Наделлы ("Hit Refresh") дало понять, что Microsoft отличная компания... если игнорировать то, что они делают со свободой пользователей.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: Перевод книги про Ричарда Столлмана
  3. OpenNews: Ричард Столлман удостоен включения в Зал славы Интернета
  4. OpenNews: Проекту GNU исполнилось 35 лет
  5. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU
  6. OpenNews: Фонд Free Software Foundation развенчивает пустые обещания Microsof
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: stallman
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 09:34, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Лет 20 бы назад кто сказал — не поверил бы.... Сюр :-)
     
     
  • 2.3, тоже Аноним (ok), 09:36, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Где сюр? Человек последовательно разъясняет свою точку зрения.
    Разве не логично сделать это в стане одного из главных противников этой точки зрения?
    Куда более странно, что в новости - отсылки к твиттеру Педры, а не к нормальной статье: https://www.zdnet.com/article/free-software-advocate-richard-stallman-spoke-at
     
     
  • 3.13, Анонас (?), 09:54, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Сюр в том, что в МС его ПРИГЛАСИЛИ. А не он вдруг решил выступить там.
     
     
  • 4.15, myhand (ok), 10:00, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его много куда приглашают.  Подозреваю, что и в M$ приглашали не один раз.  Более-менее понятно почему он именно сейчас приглашение принял - потому что Github это теперь как-бы M$...
     
     
  • 5.24, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:14, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > - потому что Github это теперь как-бы M$...

    Я-то надеялся, что figosdev с Шестовицем  "достучались".

      А оно вотаночо, михалыч.

    http://techrights.org/2019/08/18/introduction-helping-fsf/
      http://techrights.org/2019/08/19/fsf-freedom-of-speech/
        http://techrights.org/2019/08/19/free-software-in-education-2019/
          http://techrights.org/2019/08/20/narcissism-in-the-community/
        http://techrights.org/2019/08/20/enhanced-damage/
      http://techrights.org/2019/08/20/freedom-iceberg/
    http://techrights.org/2019/08/21/distro-libre/
      http://techrights.org/2019/08/22/library-federation/
        http://techrights.org/2019/09/01/fsf-silence/
          http://techrights.org/2019/08/20/techrights-stance-on-fsf/

     
  • 2.77, Бананим (ok), 12:16, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно, это как-то связано с новым альбомом Tool?
     
  • 2.88, Аноним (88), 13:13, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время войн прошло, теперь рулит кооперация. Но стоит понимать, если один из участников этой кооперации станет слабым, его съедят.
     

  • 1.2, bvs23bkv33 (?), 09:34, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +29 +/
    опять одни мужчины выступают, хотите чтоб как с конференцией пхп было?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:43, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Столлман - это икона. У него нет пола, рассы или политических убеждений
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:45, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Высшая форма разума...)
     
     
  • 4.31, Anonymoustus (ok), 10:28, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ноги высшей формы разума съедобны и обладают целебной силой.
     
     
  • 5.47, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:47, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ноги высшей формы разума съедобны и обладают целебной силой.

    Гут, Вольдемар. гут!

    Правильно излагаешь орднунг-кондуит-оф-кандакт  _людоедской_ компании.

     
     
  • 6.71, Anonymoustus (ok), 11:57, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Ноги высшей формы разума съедобны и обладают целебной силой.
    > Гут, Вольдемар. гут!
    > Правильно излагаешь орднунг-кондуит-оф-кандакт  _людоедской_ компании.

    Наш гуру Сатья Наделла учит, что всякая ЖПЛня — от нечистаго.

     
  • 5.70, козанострадамус (?), 11:55, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ви, таки не знали, шо у далай-лам собирают выделения и продают верующим в качестве лекарства от всего (см.  «И звери, и люди, и боги»  Фердинанд Оссендовский)
     
     
  • 6.73, Anonymoustus (ok), 11:58, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ви, таки не знали, шо у далай-лам собирают выделения и продают верующим
    > в качестве лекарства от всего (см.  «И звери, и люди,
    > и боги»  Фердинанд Оссендовский)

    Мощи святаго Вштольмана.

     
     
  • 7.79, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:27, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >святаго

    IGNUcius-а.  https://stallman.org/saint.html

     
  • 3.23, Аноним (23), 10:13, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассы нет, разве что вООбщем у маССонов. А раса есть.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:17, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И они в своих оФФисах просматривают траФФик юзеров. У которых нет раССы.
     
  • 3.28, paver (?), 10:23, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Махатма Столлман
     
     
  • 4.41, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:36, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Махатма Столлман

    Мата Питерс у них уже в штате.   Экспансия индусов, да.  "Даже не скрываются."(тм)

     
  • 3.64, Аноним (64), 11:34, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет политических убеждений (на прошлых выборах президента США активно топил за Берни Сандерса)
     
  • 2.84, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:59, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять одни мужчины выступают, хотите чтоб как с конференцией пхп было?

    Не боИсь, к микрософту не пристаёт. http://techrights.org/2015/10/11/microsoft-sexism-lawsuits/

     
  • 2.86, Аноним (-), 13:05, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это феминистический бред! Да еще и с накруткой комментариев.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:45, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штольман в самом центре проприетарщины
     
     
  • 2.12, myhand (ok), 09:53, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то уже 2019 год на дворе.  Сейчас этот центр владеет крупнейшим хостингом FOSS.
     
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:07, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вообще-то уже 2019 год на дворе.  Сейчас этот центр владеет крупнейшим
    > хостингом FOSS.

    да-да... "" воплощение Зла держит немытою рукою эти ваши ^W наши FOSS-ы за яйца, сложенные безмозгло-добровольно в корзиночку "крупнейшаго хостинга" ""

    2019-ый?  да, бузинес майкросоуфта эз-юзуял.

     
     
  • 4.38, myhand (ok), 10:33, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 2019-ый?  да, бузинес майкросоуфта эз-юзуял.

    Все меняется.  Сейчас куда больше гугель в корпорацию бобра горазд.  А как дысал...

     
     
  • 5.42, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:38, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>узинес майкросоуфта эз-юзуял.
    >Сейчас куда больше гугель в корпорацию

    Вот у тебя линейка-то большАААААААААААя!
    Одного сорта от другого отличаешь.

     
     
  • 6.74, myhand (ok), 11:58, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медицинский факт, между прочим.  Сорта - действительно есть.
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:01, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Штольман в самом центре проприетарщины

    "" Ураган Ричард снёс пару штаб-квартир под Уашинтоном и удалился домой в Бостон.  Радость и ликование озаряли ряды митингующих, поднимающих плакаты "Ждём снова!" и "Ричард -- мы здесь!", в колоннах п-д белым домом и капитолием. ""

     

  • 1.6, myhand (ok), 09:45, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Может в России его кто-то покусал?
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:50, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может в России его кто-то покусал?

    Посмотрел на нас и прозрел:
      ведь и в Редмонде ж _люди_....  мучаются!
        Без Света Слова и Елея Добра.

     
  • 2.67, пох. (?), 11:43, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может не покусал а чо попроще, вот он и решил - в ms-то нормальные чуваки, тщательно проверенные на антихарассмент и  диверсити, они-то тухлыми помидорами кидаться не будут, а то вдруг у кого рядом - аллергия!

     

  • 1.9, Again Anon (?), 09:50, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Столлман уже не торт.
    Я-то думал, он срать на одном гектаре с мелкомягкими не сядет, а он выступает в самой Обители Зла...
     
     
  • 2.10, amix (ok), 09:52, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    А где ещё нести свет, как не в царстве тьмы?
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:53, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Столлман уже не торт.
    > Я-то думал, он срать на одном гектаре с мелкомягкими не сядет, а
    > он выступает в самой Обители Зла...

    Теперь ты -- Последняя Надежда.  //Дисней про тебя ещё серю снимет.

     
  • 2.60, Аноним (60), 11:24, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каждый поимеет свою выгоду.
    МС например может сказать, что мы стали белее и пушистее (по крайней мере снаружи ;)
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:58, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Свершилось. Дожали. Признал бы еще Столлман, что он таки коммунист, а не любитель раннего капитализма. И все бы сразу встало на свои места.
     
     
  • 2.25, тоже Аноним (ok), 10:14, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Признал бы еще Столлман, что он таки коммунист

    Нечего разбрасываться оскорблениями. Столлман - IT-коммунар, и сравнивать его со всякой политической сволочью как минимум некорректно.

     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:19, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Свершилось. Дожали. Признал бы еще Столлман, что он таки коммунист, а не
    > любитель раннего капитализма. И все бы сразу встало на свои места.

    Ты ему пестик продай -- если откаждется http://esr.ibiblio.org/?p=8448 , [I][U]
    точно камуняка !111 [/U][/I]

     
  • 2.29, Аноним (29), 10:23, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы был коммунистом, не было бы в GPL права, в т.ч., продавать ПО под GPL. Разрешалось бы только безвозмездно.
     
     
  • 3.40, myhand (ok), 10:35, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему?  Объясни коммунистам, пожалуйста.
     
     
  • 4.68, mumu (ok), 11:47, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любая дискуссия в рунете будет скатываться в эквивалентность коммунизм == совок. Её бесполезно адекватно вести.
     

  • 1.21, th3m3 (ok), 10:07, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это поворот!
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:08, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет забавно, когда [по каким-то своим соображениям] МС начнет форсить GPL3 среди своих сотрудников, и на форумах эти сотрудники моментально переобуются и начнут задвигать тезисы дяди Столлмана
     
     
  • 2.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:32, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будет забавно, когда [по каким-то своим соображениям] МС начнет форсить GPL3 среди
    > своих сотрудников, и на форумах эти сотрудники моментально переобуются и начнут
    > задвигать тезисы дяди Столлмана

    Это не "будет забавно".  Это будет означать, что пора принимать написанную "сверх-разумом FSF"  ---  GPLv4+.

     
  • 2.56, InuYasha (?), 11:19, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я скорее жду появления некой MSPL, которая будет форситься MS везде и всюду. С хитрыми закладками, конечно.
    Или мягкий перекуп FSF, как, например - за 5 лет стать самым крупным спонсором, собрать вокруг араву хороших разработчиков, посадить на денежную иглу, а потом какими-нибудь методами ввести это в стагнацию, да так, чтобы потом сами не собрались (ибо кушать будет не на что).
     
     
  • 3.62, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:28, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я скорее жду появления некой MSPL, которая будет форситься MS везде и
    > всюду. С хитрыми закладками, конечно.

    Ещё подожди https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#ms-pl
    , ещё не все закладки проступили.

     

  • 1.30, Anonymoustus (ok), 10:25, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксоиды уже стоят в очереди за огнетушителями? :)
     
     
  • 2.37, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:33, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линуксоиды уже стоят в очереди за огнетушителями? :)

    Но ты-то успел раньше.  Резкий [I] ! [/I]

     
     
  • 3.39, Anonymoustus (ok), 10:34, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Линуксоиды уже стоят в очереди за огнетушителями? :)
    > Но ты-то успел раньше.  Резкий [I] ! [/I]

    Сдаю в аренду огнетушители линуксоидам!

    Подходим, не стесняемся, к одной порции из огнетушителя — акционный подорожник!

     
  • 2.49, Sluggard (ok), 11:00, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы? )
    http://i37.tinypic.com/28r34w3.jpg
     
     
  • 3.53, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:15, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С чего бы? )
    >ic.com/28r34w3.jpg

    "" Ричард??  Смоктуновский!  Не узнаю Вас без бороды. ""

     

  • 1.32, Аноним (32), 10:28, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Он теперь и по корпоративам выступает?
     
     
  • 2.43, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:41, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он теперь и по корпоративам выступает?

    Погоди-погоди!...   FSF ещё не вляпал ^W вступил в "Linux" Foundation.

     

  • 1.33, iPony129412 (?), 10:29, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > книги Сатьи Наделлы ("Hit Refresh")

    Спасибо, надо будет почитать...

     
  • 1.34, Аноним (34), 10:30, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь верит, что Он не продумал, как это перевернут в будущем?

    Подозрения подтвердились - M и L едины, а это просто игра.

     
     
  • 2.45, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:43, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь верит, что Он не продумал, как это перевернут в будущем?
    >как это перевернут
    > Подозрения подтвердились - M и L едины, а это просто игра.

    "  GNU/M и GNU/L едины [I] ! [/I]   Ура, товарищи!1!  Ричарда -- в Сатьи.  "

     

  • 1.35, RedEyedMan (ok), 10:31, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столлман решил покорить проприетарные умы.
     
     
  • 2.46, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:45, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Столлман решил покорить проприетарные умы.
    >покорить

    Пробудить же?...

     

  • 1.50, Sluggard (ok), 11:01, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РМС — отважный дядька. А вдруг они хотели его убить и съесть? Или, что хуже, обратить?
     
     
  • 2.81, Аноним (81), 12:44, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сам кого хочешь съест. Начиная с себя же.
     

  • 1.51, Аноним (51), 11:09, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, умудрился ли он продать мелкомягким игрушку-гнушку в пользу FSF?
     
     
  • 2.54, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:18, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, умудрился ли он продать мелкомягким игрушку-гнушку в пользу FSF?

    Через год -- прочитаем в фин.отчёте....  :l

     

  • 1.52, ryoken (ok), 11:15, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь пущай в цифровое гестапо двигает, которое Ябл.
     
     
  • 2.58, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:23, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь пущай в цифровое гестапо двигает, которое Ябл.

    Алекс передаёт, что радистку Кэт скоро забрасывают.
      Пока пускайте поезда под откос, как было договорено ранее.

     
  • 2.59, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:23, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Теперь пущай в цифровое гестапо двигает, которое Ябл.

    Нарезка,  ага.  %/  на tfir.com  Ж-Q

     
  • 2.78, Аноним (78), 12:17, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он сам на них работает, просто привлекает хомячков и ведет их туда куда скажут Эпл с Майкрософтом.
     

  • 1.57, nikodim43 (ok), 11:20, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    видео будет? Интересно посмотреть на реакцию аудитории и ее вопросы.
     
     
  • 2.61, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:24, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > видео будет? Интересно посмотреть на реакцию аудитории и ее вопросы.

    Нарезка,  ага.  %/  на tfir.com  Ж-Q

     

  • 1.65, Аноним (65), 11:35, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда ждать Windows 10 open source edition?
     
     
  • 2.66, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:41, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда ждать Windows 10 open source edition?

    С 6:13 до 6:25  ежедневно, во дворе налево за колоннами у бочки.

    Но это не точно.  Уточняйте у Вашего куратора.

     
     
  • 3.75, Anonymoustus (ok), 12:01, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Андруша, здесь половина комментариев — твои. Ты уверен, что с тобой всё в порядке?
     
     
  • 4.80, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:32, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Андруша, здесь половина комментариев — твои. Ты уверен, что с тобой всё в порядке?

    Завидуешь?  С-слабак!

     
  • 4.82, Аноним (81), 12:46, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осень. У него обострение, а тут еще и повод такой.
     
  • 4.83, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:53, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Андруша, здесь половина комментариев — твои. Ты уверен, что с тобой всё в порядке?

    И кста, не половина -- не ври.  23 из 81.  Чуть меньше трети.

    Первое место в 1 номинации:
    23 3 10 0 0 Andrey Mitrofanov N0 (??)
    6 1 1 3 -5 Anonymoustus (ok)
    6 3 5 0 0 myhand (ok)

    Поделил первое в другой:
    23 3 10 0 0 Andrey Mitrofanov N0 (??)
    6 3 5 0 0 myhand (ok)
    2 2 11 0 0 тоже Аноним (ok)

    Но, надо отдать тебе должное!, твои-то фа две:
    6 1 1 3 -5 Anonymoustus (ok)
    1 0 0 1 -1 InuYasha (?)
    1 0 0 1 -1 Аноним (26)
    и
    6 1 1 3 -5 Anonymoustus (ok)
    1 0 0 1 -3 Again Anon (?)
    1 0 0 1 -2 Аноним (14)

    Та-а шта, не горюй.  Есть повод для гордости!
    15 рубчиков за пост отработаны честно.

     
  • 3.85, Аноним (60), 13:05, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А DOS если мне не изменяет память был 6:24.
     
  • 2.69, ryoken (ok), 11:48, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда ждать Windows 10 open source edition?

    Зачем 10 сразу, пущай последовательно начнут, с wfwg3.11, чтоб сообщество под х64/ppc64le пересобрало :D.

     

  • 1.72, AnonPlus (?), 11:58, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> упрощению настройки компьютеров для работы без UEFI Secure Boot

    Что ещё там нужно упрощать? Secure Boot отключается одной кнопкой, если пользователю не нужна безопасность. Если нужна, то второй кнопкой туда закидываются ключи пользователя, после чего я могу быть уверен, что никто не подменил мне загрузчик в моё отсутствие (если вдруг я настолько важная шишка, что кто-то станет проводить такую таргетированную оффлайн-атаку, ну да всякие бывают пользователи, в том числе и настолько важные).

    Либо Столлман не вьезжает в безопасность, либо это косяк перевода и Столлман имел в виду, что возможность добавить свои ключ должна быть всегда (на устройствах, выпускаемых самой Microsoft такой возможности нет, поэтому там можно запускать только Windows, и если Столлман имел в виду именно это - тут я всецело с ним согласен)

     
  • 1.76, Аноним (78), 12:15, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отчитался перед заказчиком?
     
  • 1.87, dimqua (ok), 13:08, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вентилятор поставили. :-)
    > He got that after making a request to “open up some windows”
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру