Ричард Столлман выступил перед сотрудниками Microsoft

>> упрощению настройки компьютеров для работы без UEFI Secure Boot Что ещё там нужно упрощать? Secure Boot отключается одной кнопкой, если пользователю не нужна безопасность. Если нужна, то второй кнопкой туда закидываются ключи пользователя, после чего я могу быть уверен, что никто не подменил мне загрузчик в моё отсутствие (если вдруг я настолько важная шишка, что кто-то станет проводить такую таргетированную оффлайн-атаку, ну да всякие бывают пользователи, в том числе и настолько важные). Либо Столлман не вьезжает в безопасность, либо это косяк перевода и Столлман имел в виду, что возможность добавить свои ключ должна быть всегда (на устройствах, выпускаемых самой Microsoft такой возможности нет, поэтому там можно запускать только Windows, и если Столлман имел в виду именно это - тут я всецело с ним согласен)

