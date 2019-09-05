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Обновление LibreOffice 6.3.1 и 6.2.7

05.09.2019 21:51

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.3.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.3 "fresh". Версия 6.3.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий подготовлено обновление стабилизированной ветки LibreOffice 6.2.7 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Версия 6.3.1 включает исправление 93 ошибок (RC1, RC2), а версия 6.2.7 - 32 (RC1).

Кроме исправления ошибок в новых выпусках реализованы методы для блокирования дополнительных векторов для эксплуатации уязвимости, позволяющей при открытии вредоносных документов, содержащих инструкции LibreLogo, добиться выполнения любого кода на языке Python. Проблема связана с тем, что вызов LibreLogo не требовал подтверждения выполнения операции и не отображал предупреждение, даже при включении режима максимальной защиты макросов (выбор уровня "Very High"). Начиная с LibreOffice 6.3.1 и 6.2.7 любые обращение к скриптоподобным элементам воспринимаются как вызов макроса и приводят к выводу диалога для подтверждения выполнения операции, предупреждающего пользователя о попытке выполнить скрипт, встроенный в документ.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.3
  3. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов
  4. OpenNews: LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Анончик999999 (?), 21:57, 05/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший свободный офисный пакет!
     
  • 2, timur.davletshin (ok), 21:58, 05/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Таки выпустили, а испоганенный gtk2 плугин так и не исправили. Да, не пишите мне про то, что его скоро выпилят, т.к. gtk3 непозволительно тормозит при промотке на не самом медленном камне.
     
     
  • 3, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 22:03, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тимур, я же вижу Ваши баги в багзилле проекта. Надеюсь и этот есть?
     
     
  • 5, timur.davletshin (ok), 22:13, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, но он не мой.
     
  • 4, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 22:05, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, к сожалению, гтк2 бэкэнд действительно удаляют. Есть даже соответствующий патч на рассмотрении. А гтк3 траблы правятся достаточно оперативно, главное не молчать о них
     
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