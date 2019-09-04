Выпуск VirtualBox 6.0.12

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 19:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я право не знаю,
зачем ты мучаешься и тащишь крест,
когда в сизифе всё это есть.
|
|2.12, AleksK (ok), 19:25, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Меня больше интересует нахрена они выкинули из реп libwebkitgtk3. Вот кому он там мешал?
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 21:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И в бунте нет. В смысле актуальной версии нет. А в репозитории орков какой-то чудак додумался в зависимости к пакету написать конкретную PDF-читалку.
|
|
|
|2.10, Аноним (11), 19:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для запуска Макоси в виртуалбоксе под убунтой нужна была какая-то очень конкретная версия виртуалбокса в любых других при запуске ошибка. Сейчас все так же кто в курсе?
|
|
|
|3.15, DiabloPC (ok), 20:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С месяц тому, на тот момент на последней версии коробки, запускал 10.11. Уже точно не помню что именно, но там нужно было пошаманить с настройками самой вм.
|
|
|
|4.23, Аноним (24), 22:27, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Там надо прописывать айди процессора и еще шаманить. Но у меня это все запустилось только на виртуалбокс 5.1.32. Если сейчас все хорошо то надо будет попробовать с новой версией.
|
|2.14, iPony129412 (?), 20:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> В свежей макоси так и не запускается?
Как запускался, так и запускается. Kali там уже много лет держу 😐
|
|2.17, artenox (?), 21:02, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Может ты имел в виду запускается ли свежая макось? Так это нарушение правил использования.
|
|
|
|3.18, artenox (?), 21:04, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Запускать маковского гостя официально можно только на маковском хосте.
|
|3.29, вейланд (?), 01:18, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Virtualbox распространяется под лицензией GPL, не считая модуля usb. GPL не предполагает каких-либо ограничений на использование. Или в оракле завели какие-то ограничения сверху? Тогда гнать надо этот софт репозитариев.
|
|1.22, Аноним (22), 22:20, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Запускал раньше винду. После выхода 10 винды просто пересел на неё. То, что нужно.
|