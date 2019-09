Выпуск VirtualBox 6.0.12

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0.12, в котором отмечено 17 исправлений. Основные изменения в выпуске 6.0.12: В дополнениях для гостевых систем c Linux решена проблема с невозможностью создания файлов внутри совместных каталогов непривилегированным пользователем;

В дополнениях для гостевых систем c Linux улучшена совместимость vboxvideo.ko с системой сборки модулей ядра;

Устранены проблемы сборки модулей ядра для хостов и гостевых систем с ядром из SLES 12 SP4;

В функции экспорта в формате OCI обеспечена корректная обработка пустых дисковых образов;

В звуковом драйвере AC97 обходным путём налажена работа с проблемными драйверами в гостевых системах, которые перепрограммируют частоту дискретизации;

Решены проблемы с записью и сохранением состояния при использовании драйвера VBoxVGA с включенным режимом 3D;

Устранён крах при запуске на хост-системах с Windows при наличии программ, пытающихся подставить код в процесс виртуальной машины;

Улучшено определение USB-устройств с режимом энергосбережения на хост-системах с Windows;

Решены проблемы с видимостью обновления курсора мыши в гостевых системах c Windows;

Устранено повреждение графики в меню поиска Windows 10, проявляющееся при использовании драйвера VBoxVGA;

Устранён крах dwm.exe, связанный с использованием драйвера WDDM для виртуального адаптера VBoxSVGA при выделении гостевой системе большого объёма памяти;

Устранён крах гостевых систем с Windows при использовании совместных каталогов;

Решены проблемы со сбоем при запуске дополнений для гостевых систем с macOS.