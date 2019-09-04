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Выпуск VirtualBox 6.0.12

04.09.2019 18:57

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0.12, в котором отмечено 17 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.0.12:

  • В дополнениях для гостевых систем c Linux решена проблема с невозможностью создания файлов внутри совместных каталогов непривилегированным пользователем;
  • В дополнениях для гостевых систем c Linux улучшена совместимость vboxvideo.ko с системой сборки модулей ядра;
  • Устранены проблемы сборки модулей ядра для хостов и гостевых систем с ядром из SLES 12 SP4;
  • В функции экспорта в формате OCI обеспечена корректная обработка пустых дисковых образов;
  • В звуковом драйвере AC97 обходным путём налажена работа с проблемными драйверами в гостевых системах, которые перепрограммируют частоту дискретизации;
  • Решены проблемы с записью и сохранением состояния при использовании драйвера VBoxVGA с включенным режимом 3D;
  • Устранён крах при запуске на хост-системах с Windows при наличии программ, пытающихся подставить код в процесс виртуальной машины;
  • Улучшено определение USB-устройств с режимом энергосбережения на хост-системах с Windows;
  • Решены проблемы с видимостью обновления курсора мыши в гостевых системах c Windows;
  • Устранено повреждение графики в меню поиска Windows 10, проявляющееся при использовании драйвера VBoxVGA;
  • Устранён крах dwm.exe, связанный с использованием драйвера WDDM для виртуального адаптера VBoxSVGA при выделении гостевой системе большого объёма памяти;
  • Устранён крах гостевых систем с Windows при использовании совместных каталогов;
  • Решены проблемы со сбоем при запуске дополнений для гостевых систем с macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.10
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.8
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Василий (??), 19:01, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Почему в федора репо нет виртуалбокса?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я право не знаю,
    зачем ты мучаешься и тащишь крест,
    когда в сизифе всё это есть.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 19:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    ШГ, залогинься.
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:17, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Апт-гет онахронизм.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 19:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Анонизм
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 19:23, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты про апт-гет в связке с рпм пакетами?
     
     
  • 6.20, Табаки (?), 21:40, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это он про сизифа
     
     
  • 7.24, Аноним (24), 22:29, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мальчику нечем заняться научите его использовать сизифа.
     
  • 5.26, Аноним (26), 23:01, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онанизм
     
  • 2.12, AleksK (ok), 19:25, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меня больше интересует нахрена они выкинули из реп libwebkitgtk3. Вот кому он там мешал?
     
     
  • 3.21, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:52, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне. Гтк надо гнать отовсюду ссаными тряпками.
     
     
  • 4.27, AleksK (ok), 23:34, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага дистрибутив который продвигает Gnome должен гнать GTK.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 23:52, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME переписать на использование, например, FLTK.
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:03, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему в федора репо нет виртуалбокса?

    есть
    https://admin.rpmfusion.org/pkgdb/package/free/VirtualBox/

     
  • 2.16, artenox (?), 21:01, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дебиане тоже нет.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в бунте нет. В смысле актуальной версии нет. А в репозитории орков какой-то чудак додумался в зависимости к пакету написать конкретную PDF-читалку.
     

  • 1.2, huec (?), 19:05, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть в rpmfusion, там проблема лицензии
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:06, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В свежей макоси так и не запускается?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 19:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи нас в курске.
     
  • 2.10, Аноним (11), 19:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для запуска Макоси в виртуалбоксе под убунтой нужна была какая-то очень конкретная версия виртуалбокса в любых других при запуске ошибка. Сейчас все так же кто в курсе?
     
     
  • 3.15, DiabloPC (ok), 20:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С месяц тому, на тот момент на последней версии коробки, запускал 10.11. Уже точно не помню что именно, но там нужно было пошаманить с настройками самой вм.
     
     
  • 4.23, Аноним (24), 22:27, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там надо прописывать айди процессора и еще шаманить. Но у меня это все запустилось только на виртуалбокс 5.1.32. Если сейчас все хорошо то надо будет попробовать с новой версией.
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 20:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В свежей макоси так и не запускается?

    Как запускался, так и запускается. Kali там уже много лет держу 😐

     
  • 2.17, artenox (?), 21:02, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может ты имел в виду запускается ли свежая макось? Так это нарушение правил использования.
     
     
  • 3.18, artenox (?), 21:04, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускать маковского гостя официально можно только на маковском хосте.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 22:35, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    показывай прув или обычный комментатор опеннета
     
  • 3.29, вейланд (?), 01:18, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Virtualbox распространяется под лицензией GPL, не считая модуля usb. GPL не предполагает каких-либо ограничений на использование. Или в оракле завели какие-то ограничения сверху? Тогда гнать надо этот софт репозитариев.
     

  • 1.22, Аноним (22), 22:20, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Запускал раньше винду. После выхода 10 винды просто пересел на неё. То, что нужно.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:49, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассказывайте всем, не держите в себе.
     

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