Выпуск VirtualBox 6.0.12

2.6 , Аноним ( 5 ), 19:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Держи нас в курске.

2.10 , Аноним ( 11 ), 19:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для запуска Макоси в виртуалбоксе под убунтой нужна была какая-то очень конкретная версия виртуалбокса в любых других при запуске ошибка. Сейчас все так же кто в курсе?

3.15 , DiabloPC ( ok ), 20:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С месяц тому, на тот момент на последней версии коробки, запускал 10.11. Уже точно не помню что именно, но там нужно было пошаманить с настройками самой вм.

4.23 , Аноним ( 24 ), 22:27, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там надо прописывать айди процессора и еще шаманить. Но у меня это все запустилось только на виртуалбокс 5.1.32. Если сейчас все хорошо то надо будет попробовать с новой версией.

2.14 , iPony129412 ( ? ), 20:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > В свежей макоси так и не запускается? Как запускался, так и запускается. Kali там уже много лет держу 😐

2.17 , artenox ( ? ), 21:02, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Может ты имел в виду запускается ли свежая макось? Так это нарушение правил использования.

3.18 , artenox ( ? ), 21:04, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запускать маковского гостя официально можно только на маковском хосте.

4.25 , Аноним ( - ), 22:35, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – показывай прув или обычный комментатор опеннета

3.29 , вейланд ( ? ), 01:18, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Virtualbox распространяется под лицензией GPL, не считая модуля usb. GPL не предполагает каких-либо ограничений на использование. Или в оракле завели какие-то ограничения сверху? Тогда гнать надо этот софт репозитариев.

