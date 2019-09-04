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Релиз языка программирования Go 1.13

04.09.2019 09:02

Представлен релиз языка программирования Go 1.13, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.13:

  • В пакете crypto/tls включена по умолчанию поддержка протокола TLS 1.3. Добавлен новый пакет "crypto/ed25519" с поддержкой цифровых подписей Ed25519;
  • Добавлена поддержка новых префиксов цифровых литералов для определения двоичных чисел (например, 0b101), восьмеричных (0o377), мнимых (2.71828i) и шестнадцатеричных с плавающей запятой (0x1p-1021), а также обеспечена возможность использования символа "_" для наглядного разделения цифр в больших числах (1_000_000);
  • Снято ограничение на использование только беззнаковых счётчиков в операциях сдвига, что позволяет избежать лишних преобразований в тип uint перед использованием операторов "‹‹" и "››";
  • Добавлена поддержка платформы Illumos (GOOS=illumos). Обеспечена совместимость с платформой Android 10. Повышены требования к минимальным версиям FreeBSD (11.2) и macOS (10.11 "El Capitan")
  • Продолжено усовершенствование новой системы модулей, которую можно применять в качестве альтернативы GOPATH. Вопреки ранее озвученным планам в Go 1.13 данная система так и не включена по умолчанию и требует активации через переменную GO111MODULE=on или использование контекста, в котором модули применяются автоматически. Новая система модулей отличается интегрированной поддержкой версионирования, средствами доставки пакетов и улучшенной системой управления зависимостями. При помощи модулей разработчики больше не привязаны к работе внутри дерева GOPATH, могут явно определять зависимости с учётом версий и создавать повторяемые сборки.

    В отличие от прошлых выпусков автоматическое применение новой системы теперь срабатывает, когда при выполнении команды go в текущем рабочем каталоге или родительском каталоге присутствует файл go.mod, в том числе при нахождении в каталоге GOPATH/src. Добавлены новые переменные окружения: GOPRIVATE, определяющая пути публично недоступных модулей, и GOSUMDB, задающая параметры доступа к базе контрольных сумм модулей, не перечисленных в файле go.sum;

  • В команде "go" по умолчанию обеспечена загрузка модулей и проверка их целостности, используя зеркало модулей и базу контрольных сумм, поддерживаемые компанией Google (proxy.golang.org, sum.golang.org и index.golang.org);
  • Прекращена поддержка только бинарных пакетов, сборка пакета в режиме "//go:binary-only-package" теперь приводит к выводу ошибки;
  • В команду "go get" добавлена поддержка суффикса "@patch", указывающего, что модуль должен быть обновлён до последнего корректирующего выпуска, но без смены текущей значительной или промежуточной версии;
  • При извлечении модулей из систем контроля версий команда "go" теперь выполняет дополнительную проверку строки с номером версии, пытаясь сопоставить номера псевдо-версий с метаданным из репозитория;
  • Добавлена поддержка инспектирования ошибок (error wrapping) через создание обёрток, позволяющих использовать типовые обработчики ошибок. Например, ошибка "e" может быть обёрнута над ошибкой "w" через предоставление метода Unwrap, возвращающего "w". Обе ошибки "e" и "w" доступны в программе и решения принимаются на основании ошибки "w", но "e" предоставляет дополнительный контекст к "w" или интерпретирует его по иному;
  • Проведена оптимизация производительности runtime-компонентов (отмечается прирост скорости до 30%) и задействовано более агрессивное возвращение памяти в операционную систему (ранее память возвращалась через пять и боле минут, а сейчас сразу после урезания размера кучи).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.13...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.12
  3. OpenNews: Обновление языка Go 1.11.5 и 1.10.8 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
  5. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  6. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: golang, go
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Другой Аноним (?), 10:23, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то релизы зачастили
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:33, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это специально чтобы новостей на опеннетике было больше. Серёжка он же сам читает опеннет на русском и пытается порадовать ресурс частыми новостями.
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:37, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что-то релизы зачастили

    Ищут.

     

  • 1.4, anonos (?), 10:35, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    После питона и котлина синтаксис выглядит кривым, но хотя бы читабельным в отличии от раста
     
     
  • 2.7, proninyaroslav (ok), 10:56, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он не выглядит кривым,просто в нём мало синтаксического сахара, в отличии от того же котлина и питона. Для тех кто всю жизнь писал на си, го это манна небесная.
     
     
  • 3.10, manlee (?), 11:31, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так же было с java пока туда говна в виде синтаксического "сахара" не напихали
     
     
  • 4.16, proninyaroslav (ok), 11:57, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так же было с java пока туда говна в виде синтаксического "сахара"
    > не напихали

    С го думаю будет тоже самое, хотя это зависит от настойчивости Роба и его команды противостоять желаниям потребителей этого языка.

     
  • 4.18, anonos (?), 12:05, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А чем сахар не угодил? Обязательно язык должен выглядеть как привет из 70х? Без этого нет чувства элитарности? Между Python, Swift, Kotlin можно прыгать почти почти не ощущая дискомфорта. А тут давайте простыни писать. Ну ради простыней можно Obj-C использовать, там при всем желании не получится компактно.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 13:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что теряется представление о том, что происходит под капотом.
     
  • 3.31, Александр (??), 13:28, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не отказался от синтаксического сахара для BigInt
    f = f + 2*d вместо  new(big.Int).Add(f, new(big.Int).Mul(big.NewInt(2), d))
     
  • 2.14, абв (?), 11:43, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно однажды завезут Готлин: транслятор из сахара в го
     
  • 2.20, SegFAULT (?), 12:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    есть сомнения, что в rust нормальный синтаксис;
    вроде использовать никто не заставляет все возможности rust?
    есть сомнения, что самых базовых возможностей rust вполне достаточно, чтобы написать большинство программ
     
     
  • 3.26, имя_ (?), 13:03, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А еще можно не страдать и взять нормальный язык, где не только базовые конструкции не будут вызывать кровь из глаз
     

  • 1.6, Anonymoustus (ok), 10:49, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Свежая игогошечка не работает на Икспишечке и Вистоньке, печаль. Не получится обмазаться свежатиной.

     
     
  • 2.8, Анонимчик (?), 11:17, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    свежатинкой
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:25, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно, обновляем.
     
  • 1.11, user90 (?), 11:33, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По крайней мере на Go существует некоторое кол-во вменяемых утилит, в отличии от хруста, на котором вообще ничего адекватного не видел (даже некий браузер и то вызывает вопросы).
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://github.com/jwilm/alacritty
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:23, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть
    https://www.reddit.com/r/rust/comments/cysvjh/what_are_some_amazing_softwareso
     
     
  • 3.33, anonismus (?), 13:41, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    90% из которых это переписанный coreutils?

    Приведи пример проекта хотя бы уровня kubernetes, docker, etcd или prometheus, тогда посмотрим.

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:38, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается.

    Почему здесь "но"?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:57, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что лаконичный код сложно читается и воспринимается.
     
  • 2.22, НО (?), 12:29, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что perl тоже достаточно лаконичен, но кто бы чё понял и воспринял, кроме бородачей
     
     
  • 3.24, user90 (?), 12:38, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого нужно знать язык, и в данном случае не какой-то вообще (типа петона), а именно Perl.
     
     
  • 4.28, пох. (?), 13:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для чтения чужого перлокода- совершенно не нужно.
    достаточно знания как устроены и с чем едят regex'ы, но оно не перлоспецифичное.

    собственно, для того его таким и делали.

     

  • 1.13, абв (?), 11:41, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена поддержка новых префиксов цифровых литералов для определения двоичных чисел (например, 0b101), восьмеричных (0o377), мнимых (2.71828i) и шестнадцатеричных с плавающей запятой (0x1p-1021), а также обеспечена возможность использования символа "_" для наглядного разделения цифр в больших числах (1_000_000);

    Еее! Даёшь перл!

     
     
  • 2.17, Аноним (15), 11:58, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забрать все из перл, а сам перл закрыть.
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:41, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мнимых (2.71828i)

    кто-то реально работает с комплексными числами на сабже?

     

  • 1.19, Аноним (19), 12:06, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > требует активации ... или использование контекста

    сегодня день тупых ошибок на опеннете?

     
  • 1.23, Аноним (23), 12:35, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Снято ограничение на использование только беззнаковых счётчиков в операциях сдвига, что позволяет избежать лишних преобразований в тип uint перед использованием операторов "‹‹" и "››";

    Почему бы им и с операциями сравнения так не сделать? Ну или по крайней мере не впилить автоприведение всех стандартных, возвращающих размеры, функций (len, cap, что там ещё?) к uint?

     
  • 1.27, Аноним (27), 13:13, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему поделки аля раст и го в каждой новости обзывают «основанным на языке Си» если этот вырвиглаз похож лиш фигурными скобками?
     
  • 1.32, ddjfvcs (?), 13:33, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си

    Не позволяет. С Си может тягаться C++ или Rust, но никак не Go.
    https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/which-programs-are

     

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