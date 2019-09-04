Релиз языка программирования Go 1.13

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|2.3, Аноним (3), 10:33, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это специально чтобы новостей на опеннетике было больше. Серёжка он же сам читает опеннет на русском и пытается порадовать ресурс частыми новостями.
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|1.4, anonos (?), 10:35, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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После питона и котлина синтаксис выглядит кривым, но хотя бы читабельным в отличии от раста
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|2.7, proninyaroslav (ok), 10:56, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Он не выглядит кривым,просто в нём мало синтаксического сахара, в отличии от того же котлина и питона. Для тех кто всю жизнь писал на си, го это манна небесная.
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|3.10, manlee (?), 11:31, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так же было с java пока туда говна в виде синтаксического "сахара" не напихали
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|4.16, proninyaroslav (ok), 11:57, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так же было с java пока туда говна в виде синтаксического "сахара"
> не напихали
С го думаю будет тоже самое, хотя это зависит от настойчивости Роба и его команды противостоять желаниям потребителей этого языка.
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|4.18, anonos (?), 12:05, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А чем сахар не угодил? Обязательно язык должен выглядеть как привет из 70х? Без этого нет чувства элитарности? Между Python, Swift, Kotlin можно прыгать почти почти не ощущая дискомфорта. А тут давайте простыни писать. Ну ради простыней можно Obj-C использовать, там при всем желании не получится компактно.
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|5.34, Аноним (34), 13:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем, что теряется представление о том, что происходит под капотом.
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|3.31, Александр (??), 13:28, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы не отказался от синтаксического сахара для BigInt
f = f + 2*d вместо new(big.Int).Add(f, new(big.Int).Mul(big.NewInt(2), d))
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|2.14, абв (?), 11:43, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно однажды завезут Готлин: транслятор из сахара в го
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|2.20, SegFAULT (?), 12:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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есть сомнения, что в rust нормальный синтаксис;
вроде использовать никто не заставляет все возможности rust?
есть сомнения, что самых базовых возможностей rust вполне достаточно, чтобы написать большинство программ
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|3.26, имя_ (?), 13:03, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А еще можно не страдать и взять нормальный язык, где не только базовые конструкции не будут вызывать кровь из глаз
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|1.6, Anonymoustus (ok), 10:49, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Свежая игогошечка не работает на Икспишечке и Вистоньке, печаль. Не получится обмазаться свежатиной.
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|1.11, user90 (?), 11:33, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По крайней мере на Go существует некоторое кол-во вменяемых утилит, в отличии от хруста, на котором вообще ничего адекватного не видел (даже некий браузер и то вызывает вопросы).
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|3.33, anonismus (?), 13:41, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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90% из которых это переписанный coreutils?
Приведи пример проекта хотя бы уровня kubernetes, docker, etcd или prometheus, тогда посмотрим.
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|1.12, Аноним (12), 11:38, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается.
Почему здесь "но"?
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|2.22, НО (?), 12:29, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что perl тоже достаточно лаконичен, но кто бы чё понял и воспринял, кроме бородачей
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|3.24, user90 (?), 12:38, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для этого нужно знать язык, и в данном случае не какой-то вообще (типа петона), а именно Perl.
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|4.28, пох. (?), 13:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для чтения чужого перлокода- совершенно не нужно.
достаточно знания как устроены и с чем едят regex'ы, но оно не перлоспецифичное.
собственно, для того его таким и делали.
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|1.13, абв (?), 11:41, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлена поддержка новых префиксов цифровых литералов для определения двоичных чисел (например, 0b101), восьмеричных (0o377), мнимых (2.71828i) и шестнадцатеричных с плавающей запятой (0x1p-1021), а также обеспечена возможность использования символа "_" для наглядного разделения цифр в больших числах (1_000_000);
Еее! Даёшь перл!
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|2.25, Аноним (25), 12:41, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мнимых (2.71828i)
кто-то реально работает с комплексными числами на сабже?
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|1.19, Аноним (19), 12:06, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> требует активации ... или использование контекста
сегодня день тупых ошибок на опеннете?
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|1.23, Аноним (23), 12:35, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Снято ограничение на использование только беззнаковых счётчиков в операциях сдвига, что позволяет избежать лишних преобразований в тип uint перед использованием операторов "‹‹" и "››";
Почему бы им и с операциями сравнения так не сделать? Ну или по крайней мере не впилить автоприведение всех стандартных, возвращающих размеры, функций (len, cap, что там ещё?) к uint?
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|1.27, Аноним (27), 13:13, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему поделки аля раст и го в каждой новости обзывают «основанным на языке Си» если этот вырвиглаз похож лиш фигурными скобками?
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