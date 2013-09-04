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Обновление Samba 4.10.8 и 4.9.13 с устранением уязвимости

03.09.2019 23:13

Подготовлены корректирующие выпуски пакета Samba 4.10.8 и 4.9.13, в которых устранена уязвимость (CVE-2019-10197), позволяющая пользователю получить доступ к корневому каталогу, в котором размещён сетевой раздел Samba. Проблема проявляется при указании в настройках опции 'wide links = yes' в сочетании с 'unix extensions = no' или 'allow insecure wide links = yes'. Доступ к файлам вне текущего совместного раздела ограничен правами доступа пользователя, т.е. атакующий может прочитать и записать файлы в соответствии со своим uid/gid.

Проблема вызвана тем, что после первого запроса корня совместного раздела клиенту возвращается ошибка доступа, но smbd кэширует обращение к каталогу и не очищает кэш в случае проблемы с доступом. Соответственно, после отправки повторного SMB-запроса, он успешно обрабатывается на основе записи в кэше без повторных проверок полномочий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.10.0
  3. OpenNews: Обновление Samba 4.9.3, 4.8.7 и 4.7.12 с устранением 6 уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск Samba 4.9.0
  5. OpenNews: Обновление Samba 4.8.4, 4.7.9 и 4.6.16 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:27, 03/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Правильно я понимаю, что 'wide links = yes'  по дефолту выставлен? Иначе  к чему бы CVSS 8.7.
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:52, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иначе  к чему бы CVSS 8.7.

    То есть согласно твоей логике уязвимости на самом деле нет?

     
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