Релиз Firefox 69

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|3.71, threescarth (ok), 22:45, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это так "по-взрослому" выносить вашу с женой никому не нужную половую жизнь на общественное обозрение.
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|3.6, Аноним (2), 18:04, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Так выходит новых выпусков не будет, а новый firefox preview еще в статусе беты. В межверсье живём.
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|5.45, Albertio (ok), 20:56, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будут будут, пока там веселые проблемы вида "Опаньки, на полпути загрузки развалился дезигн сайта". В общем, все еще крайне сыро и настроек крайне мало, чего уж говорить о аддонах
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|3.26, Аноним (26), 19:28, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Принцип № 4 Безопасность и приватность пользователей Интернета имеют основополагающее значение и не могут рассматриваться как второстепенные моменты.
Телеметрия отключения телеметрии с этим как согласуется, интересно?
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|4.56, artenox (?), 21:44, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А меж тем многие ведутся и про телеметрию знать не знают. Маркетологи отлично работают.
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|4.73, mumu (ok), 23:39, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Телеметрия вообще никак не связана ни с безопасностью, ни с приватностью (если она анонимна). Или у вас стояк на все слова с корнем "~теле"?
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|1.7, Аноним (7), 18:04, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>Отключена по умолчанию обработка файлов userContent.css и userChrome.css
>В качестве причины отключения по умолчанию называется работа по сокращению времени запуска браузера.
Т.е. библиотеки, иконки, шрифты, файлы профиля, переехавший с xul на js интерфейс грузятся быстро, а два .css файла отжирают оставшиеся 90% времени запуска, так что ли?
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|2.9, пох. (?), 18:09, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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два _несуществующих_ css файла - ведь по данным телеметрии, пользователи, не умеющие отключать телеметрию, не пользуются этими файлами!
ну а чего ты хочешь, альтернативно-одаренные разработчики и комитеры в CoC.md...
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|3.32, VINRARUS (ok), 20:02, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ведь по данным телеметрии, пользователи, не умеющие отключать телеметрию
Ну шо, наотключалися??
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|4.38, Аноним (38), 20:11, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Качественная телеметрия бы показывала перед отключение что её отключили. А потом бы передавала телеметрию по отключившим телеметрию сразу в АНБ.
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|2.17, Аноним (17), 18:52, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом вообще уберут этот функционал, т.к. "никто не пользуется"
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|2.18, Аноним (18), 18:54, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По профилированию любой запрос к диску может получиться медленным по независящим от браузера причинам, даже при повторных запросах подряд. Например 140 мс. 2 файла уже 280 мс могут дать.
Почему лишние запросы не убрать? Чтобы было 300 запросов и тормозило?
Уверен что помимо этого нет делают оптимизаций, которые в сумме дают секунду или больше?
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|2.21, A.Stahl (ok), 18:59, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, это значит что загружались два лишних файла. Теперь не загружаются.
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|1.8, Аноним_t (?), 18:05, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вроде бы все нововведения хорошие, и даже ничего не потребуется отключать в about:config :)
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|2.10, Аноним (10), 18:13, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А не будут брать - отключим газ! (с). about:config в смысле.
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|2.11, Аноним84701 (ok), 18:15, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вроде бы все нововведения хорошие, и даже ничего не потребуется отключать в about:config :)
"Снижение числа критических уязвимостей" методом "теперь мы не считаем переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти критическими уязвимостями" как-то немного сомнительно.
Но да, в about:config это вряд ли получится отключить ;)
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|1.12, Аноним (12), 18:16, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Функция блокировки видео и аудио прям храшо. Генератор паролей вообще отлично.
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|1.13, comodo (?), 18:30, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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"Из настроек плагина Adobe Flash Player убрана опция для постоянной активации Flash и оставлены только возможности отключения Flash и индивидуального включения для конкретных сайтов (активация явным кликом) без запоминания выбранного режима" -- вот нахрена? Половина языковых сайтов юзает флеш...
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|4.50, artenox (?), 21:30, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нидерландский ты хотел сказать. А еще языки учишь.
Голландия это регион в Нидерландах. Все равно, что назвать русский язык московским.
И букву одну пропустил.
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|5.64, Аноним (64), 22:11, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из анекдота:
> Ассоциация на "Нидерланды" - "тюльпаны" и "картины", а на "Голландию" - "квартал красных фонарей".
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|6.78, Аноним (87), 00:17, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ассоциация на Нидерланды сейчас, наверное, VPN. А еще у них есть фильмы неплохие.
А на Голландию... может быть сыр. До фонарей дела нет.
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|7.81, Аноним (87), 00:27, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые звуки в языке у них интересные. Ну вот у французов увулярное R, а у этих даже не знаю как назвать, что-то "харкающее" :)
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|2.65, Ordu (ok), 22:15, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Половина языковых сайтов юзает флеш...
Пользуйся другой половиной. Проблем-то. Вокруг тебя огромное многообразие ресурсов, но тебе нужны именно те, которые не работают. Запретный плод сладок, да? Это на детях очень хорошо видно, им всегда нужна та игрушка, до которой не дотянуться.
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|2.79, Аноним (87), 00:19, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Половина языковых сайтов юзает флеш
Значит, это сподвигнет их наконец-то перейти на html5. Интересно, как они мобильных пользователей обслуживают.
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|1.19, Аноним (19), 18:58, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Аппаратное ускорение декодирования видео под линуксом через VAAPI/VDPAU завезли?
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|2.31, soarin (ok), 19:53, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ближайший год не спрашивай. Пока не разберутся с WebRender и Wayland – смысла нет.
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|3.49, . (?), 21:24, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В ближайший год не спрашивай. Пока не разберутся с WebRender и Wayland
> – смысла нет.
в вебрендере и вафлянде - смысла, действительно, нет.
Ну ничего, зато вот - победили флэш. Который, сволочь такая, палил полную профнепригодность мурзилиных "разработчиков на js и md", ухитрясь проигрывать видео без модных вафляндов.
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|2.58, Аноним (64), 21:55, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только аналога уязвимости в stagefright для десктопа нам не хватало.
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|2.51, artenox (?), 21:35, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И еще как сделать оформление приватных окон светлым? Ночью не видно, что печатаешь в адресную строку, хорошо я и в слепую могу.
>приватной вкладке
В современных браузерах нет приватных вкладок, есть только приватные окна.
Именно приватные вкладки (и окна тоже) были в Opera Presto.
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|1.22, th3m3 (ok), 19:02, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давно перебрался на Firefox Preview на Android. Расширений пока не завезли, но уже жить можно.
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|2.53, artenox (?), 21:38, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Firefox на андроиде был шикарным браузером. Мозилла убивает хорошие вещи.
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|2.66, Ordu (ok), 22:16, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как можно жить без расширений? Без uBlock и uMatrix я не готов ходить в интернет.
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|3.67, пох. (?), 22:21, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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доо, доо - он не готов выходить в интернет с _ведроида_ - без ублока! Посмотрите на него!
Ведь гугель - швятой, швятой - он-то не будет "машинно обучаться" твоим привычкам и всему тому что ты даже сам о себе не знаешь, вот эти, враги, в интернете - они да, их надо заблочить, шматриксом!
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|4.77, Ordu (ok), 23:47, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чём здесь гугель и что он обо мне знает? Я не люблю рекламу. Не люблю смотреть, и ненавижу тратить на неё трафик -- это время и деньги. На мобиле я ещё очень не люблю жирные скрипты -- батарейка не резиновая, в неё влезает ограниченное количество ватт*часов.
Ну и если я не могу заблочить шпионящий гугель -- это не повод не заблочить всех остальных. Я максимализмом не страдаю, и если я могу лишь на 10% удовлетворить свои хотелки, я их удовлетворяю на 10%. Не отказываюсь от 10% под предлогом того, что 100% всё равно не удастся достичь.
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|5.83, Аноним (87), 00:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще хорошее расширение есть, позволяющее ютубу в фоновом режиме играть, ну и h264.
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|4.85, Дон Ягон (ok), 00:37, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ведь гугель - швятой, швятой - он-то не будет "машинно обучаться" твоим привычкам и всему тому что ты даже сам о себе не знаешь, вот эти, враги, в интернете - они да, их надо заблочить, шматриксом!
А что, "слежка" гугла и т.п. - единственный повод ставить ublock? Меня, например, тупо бесит реклама. И сайты от неё тормозят часто - на моём недосмартфоне с ведроидом это бывает существенно.
Umatrix для смартфона для меня хардкор слишком - сложно пальцами куда надо на экране показать и попасть в нужный элемент интерфейса - пока добьёшься корректной работы сайта удавишься. Но ublock в обязательном порядке (добавлять свои фильтры на телефоне в нём тоже ад и мучение, но делать это бывает нужно примерно 2 раза в год).
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|5.111, Аноним (111), 04:00, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно, эти белки давно забыли _основное_ предназначение баннерорезок. Обмажуться своей паранойей с декадентством и [самоцензура].
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|2.75, mumu (ok), 23:41, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Единственный браузер с адресной строкой внизу экрана. Ломает все стереотипы. Как переместить вверх кто-нибудь знает?
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|1.24, Аноним (24), 19:23, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Отключена по умолчанию обработка файлов userContent.css и userChrome.css, позволяющих пользователю переопределить оформление сайтов или интерфейса Firefox.
Сволочи!
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|2.54, artenox (?), 21:42, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сволочи
Это фильм такой.
Но пока еще нет, будут, когда полностью выпилят через несколько релизов, как в Хроме. Дело времени. Это было ожидаемо.
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|2.59, artenox (?), 21:55, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А в Opera Presto не только UserCSS, но и UserJS можно было подключать без расширений. Причем, JS могли отрабатывать ДО загрузки страницы. Например, менять шрифт сразу, а не с задержкой.
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|3.74, artenox (?), 23:39, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в совсем далекие времена, в середине 2000, все, что было скрыто стилями, не грузилось по http. Когда это поведение поменяли в угоду стандартам, операфанами было произведено немало кирпичей. Ведь их работающие баннерорезки отвалились. Впрочем, я тогда только "вылез из под стола".
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|2.112, ононам (?), 04:03, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не вижу проблемы - ибо отключена для нубов по умолчанию...
А выпиливать они наврядли будут - отключение по умолчанию расчитано на большинство обычных пользователей, которые не знают что такое конфиг, но зато наверное увидят прирост скорости из за этого ... когда нибудь )))
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|1.28, Аноним (28), 19:38, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Pic-in-Pic - самая бредовая идея из всех, что приходила гуглу. Фф, разумеется, все это послушно реализовал и у себя.
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|3.43, Cloud (ok), 20:43, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я просил, в я.броузере шикарно работает, когда просто переключаешься на другую вкладку видео твитча автоматом в окно, круто.
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|2.104, ононам (?), 03:28, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну для меня и многих полезная.
Брожу по нету и одним глазом смотрю то что мне надо.
Можно конечно через MPV, но длинные ролики по 2 часа эта связка долго грузит видео,
при таких проще мне открыть это окошко в браузере.
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|1.34, Аноним (34), 20:06, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Много хороших изменений, не могу не радоваться. Хотя бы не внеочередной редизайн всего и вся.
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|1.37, CVE20080166 (?), 20:11, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Добавлена реализация генератора паролей ("signon.generation.available" в about:config), позволяющего при заполнении форм регистрации выводить подсказку со сгенерированным автоматически надёжным паролем;
А через 15 лет случайно выяснится, что в код генератора случайных чисел "случайно" вкралась ошибка...
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|1.39, Аноним (39), 20:18, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>Для Windows 10 со свежими обновлениями (1903+) добавлена поддержка расширения Web Authentication HmacSecret через Windows Hello для аутентификации на сайтах без ввода пароля с использованием отпечатка пальца, распознавания лица или USB-токена
Только поэтому нужно уже переходить на Windows.
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|2.63, Аноним (64), 22:06, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, действительно. А то поехавшие макаки не пустят на Очень Нужный Сайт без TEE-доказательства того, что пользователь - лοx. А на нелοxов - нacρaть, ведь сайты теперь бизнес, а не богадельня, а на нелοxах не заработаешь, а ресурсы сервера потратишь, невыгодно им сервис предоставлять.
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|1.40, Аноним (40), 20:20, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С каждым релизом всё лучше, а рыночная доля меньше. Нужно агрессивное продвижение.
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|2.76, mumu (ok), 23:45, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это неизбежно. Раньше интернет был для гиков и технарей. Сейчас для всего остального.
Для этих остальных людей не важно насколько технически хорош браузер. А вот встроенные эмоджи и пририсовывание собачьих ушей и языков прямо поверх видео в ютубе может выстрелить на миллиард новых пользователей запросто.
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|1.41, Андрей (??), 20:23, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В панели инспектирования сетевой активности добавлена детальная информация о причинах блокировки ресурсов (CSP, смешанный контент и т.п.)
А заблокировано uBlock или uMatrix тоже будет отображать?
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|1.42, Андрей (??), 20:25, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере
Запускали бы уже сразу внешнюю программу (mpv/mplayer/vlc/...), как полагается в подобных случаях.
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|2.46, Аноним (46), 21:04, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так а сейчас в чем проблема ? ставишь плагин play-with, а в настройках лисы ставишь привязку видео потока к нужному тебе плееру и вуаля
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|1.47, Аноним (47), 21:16, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не нужно. Уже не нужно.
Достаточно одного браузерного движка, примерно как есть одно ядро линукс.
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|1.72, mumu (ok), 23:33, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможность обработки учётных записей в контексте домена первого уровня, что позволяет предлагать один пароль, сохранённый для всех поддоменов.
.co.uk сразу захардкодили в исключения? xD
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|2.96, Аноним (96), 02:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будет забавно, если эту фичу злоумышленники смогут задействовать для кражи паролей у пользователей.
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|1.89, Аноним (89), 00:49, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все какая то вторичная фигня...
Они когда-нибудь восстановят Session Manager? Полезнейшую вещь угробили и никой сравнимой альтернативы...
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|2.92, artenox (?), 01:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня есть SeaMonkey 2.48 на базе FF51 и Chrome 48. Оба с поддержкой GTK2.
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|4.98, ононам (?), 03:06, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Измени в любом браузере юзер агент на допотопный и будет тебе такая же старая ютубина...
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|6.107, ононам (?), 03:37, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ничего он не проверяет. Поставьте свой юзер агент в конфиге FF, какой нибудь со старой версии и он вам включит на ютубе облегчённую версию...
Но если в конфиг лезть неохота - куча аддонов на эту тему в АМО,
и там из них многие просто меняют юзер агент
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|6.108, ононам (?), 03:39, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже ставишь агент андроида или айос и тогда автоматом все станицы мобильной версией открываются на многих сайтах в т.ч. и на ютубе
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|7.110, ононам (?), 03:52, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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п.с.
я вообще ради скорости ставил юзер агент Гугловских ботов, которые сканируют инет - наглядно видно что быстрее открываются урлы, но вот оказия какая - некоторые сайты ломаются, ибо не всё дозволено боту читать ))
а так ютубик с гуглоботом тоже открывается в старой версии, да и мой FF этим маскируется под родного выкидыша Гугла )))
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|2.99, ононам (?), 03:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ещё старее дед, постоянно сижу на FF Nightly и мои волосы мягкие и шелковистые.
Серьёздно говорю.
п.с. ОЗУ = 2 Гиг всего
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|3.101, Аноним (100), 03:19, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я помню первый Nightly на Quantum, тоже на нем долго сидел. Офигел от скорости.
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