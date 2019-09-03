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Релиз Firefox 69

03.09.2019 17:43

Состоялся релиз web-браузера Firefox 69, а также мобильной версии Firefox 68.1 для платформы Android. Кроме того, сформированы обновления веток с длительным сроком поддержки 60.9.0 и 68.1.0 (ESR-ветка 60.x больше обновляться не будет, рекомендован переход на ветку 68.x). В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 70, релиз которой намечен на 22 октября.

Основные новшества:

  • В применяемый по умолчанию стандартный режим блокировки нежелательного контента добавлены функции игнорирования Cookie всех сторонних систем отслеживания перемещений и блокирования JavaScript-вставок, осуществляющих майнинг криптовалют. Код для майнинга приводит к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя и, как правило, внедряется на сайты в результате взломов или используется на сомнительных сайтах как метод монетизации. Ранее данные блокировки включались только при выборе строго режима блокировки, который теперь имеет смысл включать только при желании блокирования методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). Блокировка осуществляется по списку Disconnect.me.

    При блокировке в адресной строке показывается символ щита, а в контекстном меню можно посмотреть с каких именно сайтов были заблокированы Сookie, используемые для отслеживания перемещений. В том же меню можно выборочно отключить блокировку для отдельных сайтов.

  • Расширены возможности блокировки автоматического воспроизведения мультимедийного контента. Помимо ранее добавленной функции приглушения звука в автоматически воспроизводимом видео реализована возможность полной остановки воспроизведения видео, не ограничиваясь отключением звука. Например, если раньше рекламные видеоролики на сайтах показывались, но без звука, то в новом режиме, они без явного клика даже не начнут воспроизведение. Для включения режима в настройки автовоспроизведения (Options > Privacy and Security > Permissions > Autoplay) добавлен новый пункт "Block audio and video", который дополнил собой выставляемый по умолчанию режим "Block audio".

    Режим может быть выбран в привязке к конкретным сайтам через контекстное меню, выводимое при клике на кнопку "(i)" в адресной строке.

  • Для пользователей из США и сборок "en-US" изменена раскладка блоков стартовой страницы, отображаемой при открытии новой вкладки, а также добавлен вывод дополнительного контента, рекомендованного сервисом Pocket. Изменён размер блоков и число рекомендаций, предложены новые тематические секции (Здоровье, Наука, Технологии и Развлечения);
  • Отключена по умолчанию возможность воспроизведения Flash-контента через плагин Adobe Flash. Из настроек плагина Adobe Flash Player убрана опция для постоянной активации Flash и оставлены только возможности отключения Flash и индивидуального включения для конкретных сайтов (активация явным кликом) без запоминания выбранного режима. В ESR-ветках Firefox поддержка Flash сохранится до конца 2020 года;
  • Отключена по умолчанию обработка файлов userContent.css и userChrome.css, позволяющих пользователю переопределить оформление сайтов или интерфейса Firefox. В качестве причины отключения по умолчанию называется работа по сокращению времени запуска браузера. Изменение поведения через userContent.css и userChrome.css выполняется пользователями крайне редко, а загрузка данных CSS потребляет дополнительные ресурсы (оптимизация убирает лишнее обращение к диску). Для возвращения обработки userChrome.css и userContent.css в about:config добавлена настройка "toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets", которая будет активирована автоматически для пользователей, которые уже используют userChrome.css или userContent.css;
  • Для WebRTC реализована возможность обработки каналов с использованием разных видеокодеков, что упрощает создание сервисов видеоконференций, участники которых могут применять разное клиентское ПО;
  • Для архитектуры ARM64 в JavaScript-движке реализвоана поддержка JIT-компиляции;
  • Из идентификаторов браузера (navigator.userAgent, navigator.platform и navigator.oscpu) исключена информация о применении 32-разрядной версии Firefox в окружении 64-разрядной ОС (ранее требовалось для Flash, но оставляло дополнительный вектор для скрытой идентификации пользователя);
  • Добавлена функция просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для просмотра в данном режиме необходимо нажать на всплывающую подсказку или в контекстном меню, отображаемым при клике на видео правой кнопкой мыши, выбрать "Picture in picture" (в YouTube, который подставляет свой обработчик контекстного меню, следует два раза кликнуть правой кнопкой мыши или кликнуть с нажатой клавишей Shift). Поддержка режима может быть включена в about:config при помощи опции "media.videocontrols.picture-in-picture.enabled";
  • Добавлена реализация генератора паролей ("signon.generation.available" в about:config), позволяющего при заполнении форм регистрации выводить подсказку со сгенерированным автоматически надёжным паролем;

  • В менеджер паролей добавлена возможность обработки учётных записей в контексте домена первого уровня, что позволяет предлагать один пароль, сохранённый для всех поддоменов. Например, пароль, сохранённый для login.example.com теперь будет предлагаться для автозаполнения в формах сайта www.example.com;
  • Добавлен менеджер управления приоритетами процессов-обработчиков, который позволяет передавать операционной системе сведения о наиболее приоритетных процессах. Например, процессу обработки контента, обрабатывающему активную вкладку будет выставлен более высокий приоритет (выделено больше ресурсов CPU), чем процессу , связанному с фоновыми вкладками (если на них не воспроизводится видео и звук). Изменение пока включено по умолчанию только для платформы Windows, для остальных систем требуется активация опции dom.ipc.processPriorityManager.enabled в about-config;
  • Активирован по умолчанию API UserScripts, позволяющий создавать на базе технологии WebExtensions дополнения в стиле Greasemonkey для выполнения пользовательских скриптов в контексте web-страниц. Например, при помощи подключения скриптов можно изменять оформление и поведение просматриваемых страниц. Данный API уже входит в состав Firefox, но до сих пор для его включения требовалась установка параметра "extensions.webextensions.userScripts.enabled" в about:config. В отличие от имеющихся дополнений с похожей функциональностью, применяющих вызов tabs.executeScript, новый API позволяет изолировать скрипты в отдельных sandbox-окружениях, решает проблемы с производительностью и даёт возможность обрабатывать различные стадии загрузки страниц.
  • Свойство navigator.mediaDevices теперь доступно только при открытии страницы в защищённом контексте (Secure Context), т.е. при открытии по HTTPS, через localhost или из локального файла;


  • Добавлены CSS-свойства overflow-inline и overflow-block, позволяющие управлять отображением контента, выходящего за пределы блоков и inline-элементов (обрезать хвост или выводить полосу прокрутки). Свойства реализованы через автоматическое преобразование в overflow-x и overflow-y в зависимости от режима вывода контента (сверху вниз или построчно).
  • Для CSS-свойства white-space реализована поддержка значения break-spaces;
  • Реализовано CSS-свойство contain, указывающее, что элемент и его содежимое отделены от остального дерева DOM;
  • Добавлено CSS-свойство user-select, позволяющее определить может ли текст быть выделен пользователем;
  • Добавлена возможность задания правил @supports для селекторов ( формат "@supports selector(selector-to-test){...}"), что может применяться для выборочного применения CSS только при наличии или отсутствии поддержки определённого селектора в браузере;
  • Добавлена поддержка публичных полей для экземпляров классов JavaScript, которые позволяют указывать заранее определённые свойства, инициализируемые вне конструктора. В ближайшее время также ожидается поддержка приватных полей, не видимых вне класса; 
    
   class Product {
     name;
     tax = 0.2;       /*публичное поле*/
     #basePrice = 0;  /*приватное поле*/
     price;

     constructor(name, basePrice) {
       this.name = name;
       this.basePrice = basePrice;
       this.price = (basePrice * (1 + this.tax)).toFixed(2);
     }
   }
  • Добавлен API Resize Observer, позволяющий подключить обработчик, которому будут направляться уведомления об изменении размера указанных элементов на странице. Ключевое отличие нового API от window.onresize и CSS Media Queries, заключается в том, что можно определить факт изменения конкретного элемента на странице, а не всей видимой области, что позволяет отреагировать изменением только этого элемента без изменения всего видимого содержимого;
  • Добавлен API Microtasks, представленный одним методом (WindowOrWorkerGlobalScope.queueMicrotask(), который позволяет на низком уровне запланировать callback-вызов функции, добавив его в очередь микрозадач;
  • Добавлены новые методы Blob.text(), Blob.arrayBuffer(), Blob.stream(), DOMMatrix.fromMatrix(), AbstractRange() и StaticRange();
  • В HTTP-заголовки Access-Control-Expose-Headers, Access-Control-Allow-Methods и Access-Control-Allow-Headers добавлена возможность указания маски "*" для запросов без учётных данных;


  • В web-консоли обеспечена группировка предупреждений об активности, связанной с отслеживанием перемещений пользователя;
  • В панели инспектирования сетевой активности добавлена детальная информация о причинах блокировки ресурсов (CSP, смешанный контент и т.п.), а также добавлен опциональный столбец с полным URL;
  • Ускорен запуск отладчика JavaScript. В интерфейс about:debugging перенесены функции удалённой отладки. Реализована поддержка пошаговой отладки асинхронных функций (Async). Добавлен новый класс точек останова, которые можно привязать к наступлению событий, связанных с мышью, сенсорным экраном, анимацией, DOM, медиазапросами, worker-ами и т.п.
  • В средства для разработчиков добавлен интерфейс для аудита представления страницы, в котором используются альтернативные текстовые описания контента (например, показ текста из атрибута "alt вместо изображений);
  • На системах с macOS, на которых установлено несколько графических карт, обеспечено более агрессивное переключение на энергоэффективный GPU после завершения обработки контента WebGL. Также добавлена защита от переключения с энегоэффективного на мощный GPU для одноразовых вызовов WebGL. В сборках для macOS также реализовано отображение прогресса загрузки файлов через штатный интерфейс Finder. Началось формирование установочных сборок Firefox в формате PKG;
  • Для Windows 10 со свежими обновлениями (1903+) добавлена поддержка расширения Web Authentication HmacSecret через Windows Hello для аутентификации на сайтах без ввода пароля с использованием отпечатка пальца, распознавания лица или USB-токена;
  • Прекращено формирование новых релизов Firefox для Android, вместо которого под кодовым именем Fenix теперь развивается новый браузер для мобильных устройств, использующий движок GeckoView и набор библиотек Mozilla Android Components. Корректирующие исправления для Firefox для Android будут в течение года выпускаться в рамках ESR-ветки Firefox 68, например, сейчас сформирован выпуск 68.1. Для загрузки нового браузера следует использовать тестовые сборки Firefox Preview.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 69 устранено 30 уязвимостей, из которых лишь одна (CVE-2019-11751) помечена как критическая. Данная проблема специфичная для платформы Windows и позволяет записать произвольный файл в системе при запуске браузера из другого приложения (например, при открытии ссылки из программы для обмена сообщениями можно оформить ссылку таким образом, что запуск браузера приведёт с созданию файла автозапуска в каталоге 'Startup'). Снижение числа критических уязвимостей обусловлено тем, что проблемы с памятью, такие как переполнения буферов и обращение у уже освобождённым областям памяти, теперь помечаются как опасные, но не критические. В новом выпуске устранено 13 подобных проблем, которые потенциально могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен режим строгой изоляции страниц
  3. OpenNews: Возобновление работы по интеграции поддержки Tor в Firefox
  4. OpenNews: Релиз Firefox 68
  5. OpenNews: В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке
  6. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, mozilla
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Обсуждение (114) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:45, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для какой такой андроид? Они же на esr его перевели.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:59, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так и написано, что на десктоп 69, а не ведро 68.1
     
     
  • 3.33, Аноним (1), 20:03, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потом добавили, когда коммент писал этого не было.
     
  • 2.48, Аноним (-), 21:21, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > Релиз Firefox 69

    Хорошая цифра! Наша любимая с женой. ;)

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 21:46, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хватит ерундой заниматься)
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 22:01, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Почему? Всем приятно и вреда никакого!
     
     
  • 5.87, Аноним (87), 00:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вреда никакого

    Если не изменять.

     
  • 3.71, threescarth (ok), 22:45, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это так "по-взрослому" выносить вашу с женой никому не нужную половую жизнь на общественное обозрение.
     
     
  • 4.84, Андрюшка (?), 00:36, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ???? Где он вынес половую жизнь ???? ниче не понял.
     
  • 4.88, gsdh (?), 00:46, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ивоя вот и бесишся
     
  • 3.82, Любитель интеллектуального юмора (?), 00:30, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гыыыыы, типа поза для сношений, ахахахахах, смешно зашутил бро, жги ище))))))))
     
  • 3.102, Аноним (102), 03:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ошибся. Твоей жены и любовника ))
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:58, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему для андроид 68.1? Теперь разные версии будут?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 17:59, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предпоследний абзац перечитать
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 18:04, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так выходит новых выпусков не будет, а новый firefox preview еще в статусе беты. В межверсье живём.
     
     
  • 4.27, equeim (ok), 19:29, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причем в Preview расширений нет и неизвестно когда будут.
     
     
  • 5.45, Albertio (ok), 20:56, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут будут, пока там веселые проблемы вида "Опаньки, на полпути загрузки развалился дезигн сайта". В общем, все еще крайне сыро и настроек крайне мало, чего уж говорить о аддонах
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:03, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Nice.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 19:24, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Mozilla молодцы:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 19:28, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Принцип № 4 Безопасность и приватность пользователей Интернета имеют основополагающее значение и не могут рассматриваться как второстепенные моменты.

    Телеметрия отключения телеметрии с этим как согласуется, интересно?

     
     
  • 4.56, artenox (?), 21:44, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А меж тем многие ведутся и про телеметрию знать не знают. Маркетологи отлично работают.
     
  • 4.73, mumu (ok), 23:39, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеметрия вообще никак не связана ни с безопасностью, ни с приватностью (если она анонимна). Или у вас стояк на все слова с корнем "~теле"?
     
     
  • 5.91, annomaus (?), 01:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Телеметрия вообще никак не ...

    "Маркетологи отлично работают"©

     
  • 2.62, Аноним (-), 22:03, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Че сказать-то хотел?
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:04, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >Отключена по умолчанию обработка файлов userContent.css и userChrome.css
    >В качестве причины отключения по умолчанию называется работа по сокращению времени запуска браузера.

    Т.е. библиотеки, иконки, шрифты, файлы профиля, переехавший с xul на js интерфейс грузятся быстро, а два .css файла отжирают оставшиеся 90% времени запуска, так что ли?

     
     
  • 2.9, пох. (?), 18:09, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    два _несуществующих_ css файла - ведь по данным телеметрии, пользователи, не умеющие отключать телеметрию, не пользуются этими файлами!

    ну а чего ты хочешь, альтернативно-одаренные разработчики и комитеры в CoC.md...

     
     
  • 3.32, VINRARUS (ok), 20:02, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ведь по данным телеметрии, пользователи, не умеющие отключать телеметрию

    Ну шо, наотключалися??

     
  • 3.35, Домохозяйка анонима (?), 20:07, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По данным телеметрии никто не отключает телеметрию.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 20:11, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Качественная телеметрия бы показывала перед отключение что её отключили. А потом бы передавала телеметрию по отключившим телеметрию сразу в АНБ.
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:52, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом вообще уберут этот функционал, т.к. "никто не пользуется"
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:54, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По профилированию любой запрос к диску может получиться медленным по независящим от браузера причинам, даже при повторных запросах подряд. Например 140 мс. 2 файла уже 280 мс могут дать.
    Почему лишние запросы не убрать? Чтобы было 300 запросов и тормозило?
    Уверен что помимо этого нет делают оптимизаций, которые в сумме дают секунду или больше?
     
  • 2.21, A.Stahl (ok), 18:59, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, это значит что загружались два лишних файла. Теперь не загружаются.
     

  • 1.8, Аноним_t (?), 18:05, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вроде бы все нововведения хорошие, и даже ничего не потребуется отключать в about:config :)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:13, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А не будут брать - отключим газ! (с). about:config в смысле.
     
  • 2.11, Аноним84701 (ok), 18:15, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вроде бы все нововведения хорошие, и даже ничего не потребуется отключать в about:config :)

    "Снижение числа критических уязвимостей"  методом "теперь мы не считаем переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти критическими уязвимостями" как-то немного сомнительно.
    Но да, в about:config это вряд ли получится отключить ;)

     
  • 2.23, Аноним (23), 19:12, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно ничего? Должна же быть хоть где-то пакость.
     

  • 1.12, Аноним (12), 18:16, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Функция блокировки видео и аудио прям храшо. Генератор паролей вообще отлично.
     
  • 1.13, comodo (?), 18:30, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    "Из настроек плагина Adobe Flash Player убрана опция для постоянной активации Flash и оставлены только возможности отключения Flash и индивидуального включения для конкретных сайтов (активация явным кликом) без запоминания выбранного режима" -- вот нахрена? Половина языковых сайтов юзает флеш...
     
     
  • 2.14, Аноним (26), 18:36, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проблемы индейцев.
     
  • 2.15, Ilya Indigo (ok), 18:40, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вот нахрена ... Половина языковых сайтов юзает флеш...?
     
     
  • 3.16, comodo (?), 18:42, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Особенно голандские
     
     
  • 4.50, artenox (?), 21:30, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нидерландский ты хотел сказать. А еще языки учишь.
    Голландия это регион в Нидерландах. Все равно, что назвать русский язык московским.
    И букву одну пропустил.
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 22:11, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из анекдота:

    > Ассоциация на "Нидерланды" - "тюльпаны" и "картины", а на "Голландию" - "квартал красных фонарей".

     
     
  • 6.78, Аноним (87), 00:17, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ассоциация на Нидерланды сейчас, наверное, VPN. А еще у них есть фильмы неплохие.
    А на Голландию... может быть сыр. До фонарей дела нет.
     
     
  • 7.81, Аноним (87), 00:27, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые звуки в языке у них интересные. Ну вот у французов увулярное R, а у этих даже не знаю как назвать, что-то "харкающее" :)
     
     
  • 8.86, Аноним (87), 00:39, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто не слышал https www youtube com watch v wKj95EBD7Ak ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.94, Аноним (94), 01:31, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а на "Голландию" - "квартал красных фонарей".

    на Китай.

     
  • 2.65, Ordu (ok), 22:15, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Половина языковых сайтов юзает флеш...

    Пользуйся другой половиной. Проблем-то. Вокруг тебя огромное многообразие ресурсов, но тебе нужны именно те, которые не работают. Запретный плод сладок, да? Это на детях очень хорошо видно, им всегда нужна та игрушка, до которой не дотянуться.

     
     
  • 3.80, Аноним (87), 00:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда дотянешься, уже неинтересно.
     
  • 2.79, Аноним (87), 00:19, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Половина языковых сайтов юзает флеш

    Значит, это сподвигнет их наконец-то перейти на html5. Интересно, как они мобильных пользователей обслуживают.

     

  • 1.19, Аноним (19), 18:58, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Аппаратное ускорение декодирования видео под линуксом через VAAPI/VDPAU завезли?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:44, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1210726
    но есть шансы что к концу этого года буду подвижки в этом направлении
     
  • 2.31, soarin (ok), 19:53, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ближайший год не спрашивай. Пока не разберутся с WebRender и Wayland – смысла нет.
     
     
  • 3.49, . (?), 21:24, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В ближайший год не спрашивай. Пока не разберутся с WebRender и Wayland
    > – смысла нет.

    в вебрендере и вафлянде - смысла, действительно, нет.

    Ну ничего, зато вот - победили флэш. Который, сволочь такая, палил полную профнепригодность мурзилиных "разработчиков на js и md", ухитрясь проигрывать видео без модных вафляндов.

     
  • 2.58, Аноним (64), 21:55, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только аналога уязвимости в stagefright для десктопа нам не хватало.
     

  • 1.20, Аноним (26), 18:59, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В приватной вкладке выскочил поиск. Как выключить эту дрянь?
     
     
  • 2.51, artenox (?), 21:35, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще как сделать оформление приватных окон светлым? Ночью не видно, что печатаешь в адресную строку, хорошо я и в слепую могу.

    >приватной вкладке

    В современных браузерах нет приватных вкладок, есть только приватные окна.
    Именно приватные вкладки (и окна тоже) были в Opera Presto.

     
     
  • 3.52, artenox (?), 21:36, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть в одном окне могли соседствовать и обычные и приватные.
     
     
  • 4.70, Аноним (26), 22:32, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в курсе. Наверное оттуда и осталось в голове.
     
  • 2.68, mozilla (?), 22:24, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    browser.privatebrowsing.searchUI
     
     
  • 3.69, Аноним (26), 22:32, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно больше не работает(
     

  • 1.22, th3m3 (ok), 19:02, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно перебрался на Firefox Preview на Android. Расширений пока не завезли, но уже жить можно.
     
     
  • 2.53, artenox (?), 21:38, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox на андроиде был шикарным браузером. Мозилла убивает хорошие вещи.
     
  • 2.66, Ordu (ok), 22:16, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как можно жить без расширений? Без uBlock и uMatrix я не готов ходить в интернет.
     
     
  • 3.67, пох. (?), 22:21, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    доо, доо - он не готов выходить в интернет с _ведроида_ - без ублока! Посмотрите на него!

    Ведь гугель - швятой, швятой - он-то не будет "машинно обучаться" твоим привычкам и всему тому что ты даже сам о себе не знаешь, вот эти, враги, в интернете - они да, их надо заблочить, шматриксом!

     
     
  • 4.77, Ordu (ok), 23:47, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём здесь гугель и что он обо мне знает? Я не люблю рекламу. Не люблю смотреть, и ненавижу тратить на неё трафик -- это время и деньги. На мобиле я ещё очень не люблю жирные скрипты -- батарейка не резиновая, в неё влезает ограниченное количество ватт*часов.

    Ну и если я не могу заблочить шпионящий гугель -- это не повод не заблочить всех остальных. Я максимализмом не страдаю, и если я могу лишь на 10% удовлетворить свои хотелки, я их удовлетворяю на 10%. Не отказываюсь от 10% под предлогом того, что 100% всё равно не удастся достичь.

     
     
  • 5.83, Аноним (87), 00:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще хорошее расширение есть, позволяющее ютубу в фоновом режиме играть, ну и h264.
     
  • 4.85, Дон Ягон (ok), 00:37, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ведь гугель - швятой, швятой - он-то не будет "машинно обучаться" твоим привычкам и всему тому что ты даже сам о себе не знаешь, вот эти, враги, в интернете - они да, их надо заблочить, шматриксом!

    А что, "слежка" гугла и т.п. - единственный повод ставить ublock? Меня, например, тупо бесит реклама. И сайты от неё тормозят часто - на моём недосмартфоне с ведроидом это бывает существенно.

    Umatrix для смартфона для меня хардкор слишком - сложно пальцами куда надо на экране показать и попасть в нужный элемент интерфейса - пока добьёшься корректной работы сайта удавишься. Но ublock в обязательном порядке (добавлять свои фильтры на телефоне в нём тоже ад и мучение, но делать это бывает нужно примерно 2 раза в год).

     
     
  • 5.111, Аноним (111), 04:00, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, эти белки давно забыли _основное_ предназначение баннерорезок. Обмажуться своей паранойей с декадентством и [самоцензура].
     
  • 2.75, mumu (ok), 23:41, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственный браузер с адресной строкой внизу экрана. Ломает все стереотипы. Как переместить вверх кто-нибудь знает?
     

  • 1.24, Аноним (24), 19:23, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отключена по умолчанию обработка файлов userContent.css и userChrome.css, позволяющих пользователю переопределить оформление сайтов или интерфейса Firefox.

    Сволочи!

     
     
  • 2.54, artenox (?), 21:42, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сволочи

    Это фильм такой.
    Но пока еще нет, будут, когда полностью выпилят через несколько релизов, как в Хроме. Дело времени. Это было ожидаемо.

     
     
  • 3.95, Аноним (95), 01:38, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это фильм такой

    И еще книга зачетная.

     
  • 2.59, artenox (?), 21:55, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А в Opera Presto не только UserCSS, но и UserJS можно было подключать без расширений. Причем, JS могли отрабатывать ДО загрузки страницы. Например, менять шрифт сразу, а не с задержкой.
     
     
  • 3.74, artenox (?), 23:39, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в совсем далекие времена, в середине 2000, все, что было скрыто стилями, не грузилось по http. Когда это поведение поменяли в угоду стандартам, операфанами было произведено немало кирпичей. Ведь их работающие баннерорезки отвалились. Впрочем, я тогда только "вылез из под стола".
     
  • 2.112, ононам (?), 04:03, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу проблемы - ибо отключена для нубов по умолчанию...
    А выпиливать они наврядли будут - отключение по умолчанию расчитано на большинство обычных пользователей, которые не знают что такое конфиг, но зато наверное увидят прирост скорости из за этого ... когда нибудь )))
     

  • 1.28, Аноним (28), 19:38, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Pic-in-Pic - самая бредовая идея из всех, что приходила гуглу. Фф, разумеется, все это послушно реализовал и у себя.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 19:39, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бредовая или нет, но я видел как многие просили.
     
     
  • 3.43, Cloud (ok), 20:43, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я просил, в я.броузере шикарно работает, когда просто переключаешься на другую вкладку видео твитча автоматом в окно, круто.
     
     
  • 4.44, Cloud (ok), 20:48, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На твитче не пашет или непоннятно как врубить
     
     
  • 5.113, ононам (?), 04:11, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как не пашет то? - только что зашёл специально на ваш твитч, вот скрин и стрелкой указал https://ibb.co/bmRwQNT
     
  • 5.114, ононам (?), 04:21, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заходишь в about:config  и вот эти жирным выделенные именяешь в true
    т.е. делаешь как у меня на этом скрине https://ibb.co/bFfsxX3

    всё должно работать

     
  • 2.60, Аноним (64), 21:56, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не для десктопа, это для планшетов.
     
  • 2.104, ононам (?), 03:28, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для меня и многих полезная.
    Брожу по нету и одним глазом смотрю то что мне надо.
    Можно конечно через MPV, но длинные ролики по 2 часа эта связка долго грузит видео,
    при таких проще мне открыть это окошко в браузере.
     

  • 1.34, Аноним (34), 20:06, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Много хороших изменений, не могу не радоваться. Хотя бы не внеочередной редизайн всего и вся.
     
  • 1.36, Аноним (38), 20:08, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно.
     
  • 1.37, CVE20080166 (?), 20:11, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Добавлена реализация генератора паролей ("signon.generation.available" в about:config), позволяющего при заполнении форм регистрации выводить подсказку со сгенерированным автоматически надёжным паролем;

    А через 15 лет случайно выяснится, что в код генератора случайных чисел "случайно" вкралась ошибка...

     
  • 1.39, Аноним (39), 20:18, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>Для Windows 10 со свежими обновлениями (1903+) добавлена поддержка расширения Web Authentication HmacSecret через Windows Hello для аутентификации на сайтах без ввода пароля с использованием отпечатка пальца, распознавания лица или USB-токена

    Только поэтому нужно уже переходить на Windows.

     
     
  • 2.63, Аноним (64), 22:06, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, действительно. А то поехавшие макаки не пустят на Очень Нужный Сайт без TEE-доказательства того, что пользователь - лοx. А на нелοxов - нacρaть, ведь сайты теперь бизнес, а не богадельня, а на нелοxах не заработаешь, а ресурсы сервера потратишь, невыгодно им сервис предоставлять.
     

  • 1.40, Аноним (40), 20:20, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С каждым релизом всё лучше, а рыночная доля меньше. Нужно агрессивное продвижение.
     
     
  • 2.76, mumu (ok), 23:45, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это неизбежно. Раньше интернет был для гиков и технарей. Сейчас для всего остального.
    Для этих остальных людей не важно насколько технически хорош браузер. А вот встроенные эмоджи и пририсовывание собачьих ушей и языков прямо поверх видео в ютубе может выстрелить на миллиард новых пользователей запросто.
     

  • 1.41, Андрей (??), 20:23, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В панели инспектирования сетевой активности добавлена детальная информация о причинах блокировки ресурсов (CSP, смешанный контент и т.п.)

    А заблокировано uBlock или uMatrix тоже будет отображать?

     
  • 1.42, Андрей (??), 20:25, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере

    Запускали бы уже сразу внешнюю программу (mpv/mplayer/vlc/...), как полагается в подобных случаях.

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 21:04, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так а сейчас в чем проблема ? ставишь плагин play-with, а в настройках лисы ставишь привязку видео потока к нужному тебе плееру и вуаля
     
  • 2.55, artenox (?), 21:43, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это неудобно. Плейлисты, рекомендации.
     

  • 1.47, Аноним (47), 21:16, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не нужно. Уже не нужно.

    Достаточно одного браузерного движка, примерно как есть одно ядро линукс.

     
  • 1.72, mumu (ok), 23:33, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность обработки учётных записей в контексте домена первого уровня, что позволяет предлагать один пароль, сохранённый для всех поддоменов.

    .co.uk сразу захардкодили в исключения? xD

     
     
  • 2.96, Аноним (96), 02:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет забавно, если эту фичу злоумышленники смогут задействовать для кражи паролей у пользователей.
     

  • 1.89, Аноним (89), 00:49, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все какая то вторичная фигня...

    Они когда-нибудь восстановят Session Manager? Полезнейшую вещь угробили и никой сравнимой альтернативы...

     
     
  • 2.97, Аноним (96), 02:15, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хотя бы нормальную работу с закладками...
     

  • 1.90, Аноним (90), 01:05, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я старый дед и пишу из FF 47 и мне хорошо )
     
     
  • 2.92, artenox (?), 01:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня есть SeaMonkey 2.48 на базе FF51 и Chrome 48. Оба с поддержкой GTK2.
     
     
  • 3.93, artenox (?), 01:23, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Хрому 48 выдается старая легкая версия YouTube. Рекомендую.
     
     
  • 4.98, ононам (?), 03:06, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Измени в любом браузере юзер агент на допотопный и будет тебе такая же старая ютубина...
     
     
  • 5.100, Аноним (100), 03:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прокатывает. YouTube проверяет какие-то фичи.
     
     
  • 6.107, ононам (?), 03:37, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничего он не проверяет. Поставьте свой юзер агент в конфиге FF, какой нибудь со старой версии и он вам включит на ютубе облегчённую версию...
    Но если в конфиг лезть неохота - куча аддонов на эту тему в АМО,
    и там из них многие просто меняют юзер агент
     
  • 6.108, ононам (?), 03:39, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже ставишь агент андроида или айос и тогда автоматом все станицы мобильной версией открываются на многих сайтах в т.ч. и на ютубе
     
  • 6.109, ононам (?), 03:46, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот к примеру легкий хороший аддон (всего 30 кб) - YouTube Classic https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/youtube-classic/
    если неохота лезть в конфиг и менять юзер агент
     
     
  • 7.110, ононам (?), 03:52, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    п.с.
    я вообще ради скорости ставил юзер агент Гугловских ботов, которые сканируют инет - наглядно видно что быстрее открываются урлы, но вот оказия какая - некоторые сайты ломаются, ибо не всё дозволено боту читать ))

    а так ютубик с гуглоботом тоже открывается в старой версии, да и мой FF этим маскируется под родного выкидыша Гугла )))

     
  • 2.99, ононам (?), 03:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ещё старее дед, постоянно сижу на  FF Nightly и мои волосы мягкие и шелковистые.
    Серьёздно говорю.

    п.с. ОЗУ = 2 Гиг всего

     
     
  • 3.101, Аноним (100), 03:19, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню первый Nightly на Quantum, тоже на нем долго сидел. Офигел от скорости.
     
     
  • 4.105, ононам (?), 03:30, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас на чём он? )))
    куда квантум делся? )))
     

  • 1.103, Аноним (103), 03:21, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У этого релиза должен быть цвет радуги!
     
     
  • 2.106, ононам (?), 03:31, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы  любите радугу? - тогда наши люди идут к вам!
     
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