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Грег Кроа-Хартман перешёл на использование Arch Linux

02.09.2019 08:54

Издание TFIR опубликовало видеоинтервью с Грегом Кроа-Хартманом (Greg Kroah-Hartman), отвечающим за поддержку стабильной ветки ядра Linux, а также являющимся мэинтейнером ряда подсистем ядра Linux (USB, driver core) и основателем инициативы по разработке драйверов для Linux (Linux driver project). Грег рассказал о смене дистрибутива на своих рабочих системах. Несмотря на то, что до 2012 года Грег 7 лет проработал в SUSE/Novell, он прекратил использование openSUSE и теперь применяет в качестве основной ОС Arch Linux на всех своих ноутбуках, компьютерах и даже в облачных окружениях. Также на его компьютере выполняется несколько виртуальных машин с Gentoo, Debian и Fedora с целью тестирования некоторых инструментов в пространстве пользователя.

К переходу на Arch Грега побудила необходимость работы с последней версии какой-то программы и в Arch оказалось то что было нужно. Грег также давно знал нескольких разработчиков Arch и ему по душе пришлась философия дистрибутива и идея непрерывной доставки обновлений, не требующая периодической установки новых релизов дистрибутива и позволяющая иметь всегда свежие версии программ.

В качестве важного фактора отмечается то, что разработчики Arch стараются как можно ближе держаться к upstream, не внося лишних патчей, не меняя задуманное изначальными разработчиками поведение и продвигая исправления ошибок напрямую в основные проекты. Возможность оценивать текущее состояние программ позволяет добиться хорошей обратной связи в сообществе, быстро вылавливать появляющиеся ошибки и оперативно получать исправления.

Из достоинств Arch упоминается также нейтральный характер дистрибутива, развиваемого сообществом, не зависящим от отдельных компаний, и прекрасный раздел Wiki с исчерпывающей и понятной документацией (как пример качественной выжимки полезной информации приводится страница с руководством по использованию systemd).



  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с критикой лишних запросов root-пароля в пользовательских дистрибутивах
  3. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  4. OpenNews: Грег Кроа-Хартман раскритиковал поведение Intel при исправлении уязвимостей Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Грег Кроу-Хартман уходит из SUSE в Linux Foundation
  6. OpenNews: Грег Кроа-Хартман предложил сбавить темп подготовки стабильной ветки ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: linux, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (118) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Sluggard (ok), 09:21, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Блин, это ведь даже не Линус (хотя тоже пофиг, что Линус использует). Зачем такой заголовок? )
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +26 +/
    Грег второе по важности среди разработчиков ядра лицо после Линуса, по проводимой работе наверное первый. Он именно то кто станет у руля в случае если возниктен ситуация с "автобусом".
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:55, 02/09/2019 Скрыто модератором
    		• –14 +/
     
     
  • 4.56, Всем Анонимам Аноним (?), 11:17, 02/09/2019 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
  • 4.73, threescarth (ok), 12:16, 02/09/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.76, hlflf (?), 12:33, 02/09/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >если возниктен ситуация с "автобусом".

    Не "если", а "когда".

    Репетицию с "ретритом для работы над харатиром" ему уже устроили.
    Теперь "новер первый" сидит и в тряпочку коммитики пописывает, мол,
    ""rc5 был не такой, как rc6. а в rc7 всё будет ещё лучше, прям и не знаю, релиз релизить или придётся съ-rc8-ить разок".

    С хозяивами из Микрософта не побалуешь.

     
  • 3.24, Anonimus (??), 10:08, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что за ситуация с автобусом? Просветите?
     
     
  • 4.30, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:16, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что за ситуация с автобусом? Просветите?

    Коэффициент эффективности заказухи.
    Эффективным нужно отчёты писать для бухгалтерии.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_factor

     
  • 4.33, Anonimus (??), 10:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это "американизм" "hit by bus" - попадет под автобус. Иногда говорят "бас фактор".
    Читай как неожиданно человек не сможет выполнять работу. То есть Линус в силу разных причин (болезнь, лень, попал под автобус) больше не будет принимать участие никакого (значимого) в жизни своего детища = Линукс, то Грег, скорее всего и займет его место.
     
     
  • 5.84, my_name_is_Mud (ok), 12:54, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Я думал это к цою была отсылка))
     
  • 5.89, Аноним (89), 13:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это "американизм" "hit by bus" - попадет под автобус.

    По-русски — кирпич на голову упадёт.

     
  • 3.28, Аноним (28), 10:14, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И что Мне лично, как думаю и многим, пофиг куда там переходит даже тот же Лину... текст свёрнут, показать
     
  • 3.54, Sluggard (ok), 11:11, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И используемый им дистрибутив к этому относится... как?
     
  • 3.74, Аноним84701 (ok), 12:25, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Грег второе по важности среди разработчиков ядра лицо после Линуса, по проводимой
    > работе наверное первый.

    А Джим Землин, бывший глава Free Standards Group и нынешний CEO Linux Foundation (которое спонсирует в т.ч. Линуса и Грега), какое по важности?
    На Джима [используемый им дистрибутив, внешне немного смахивающий на Гном – c него он еще объявлял 2017-ый годом Линукса на десктопе], судя по оговоркам в комментариях к другим новостям, ориентируются довольно много опеннетчиков ;)

     
     
  • 4.99, Онанимус (?), 13:43, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >внешне немного смахивающий на Гном

    Это какой? Гуглить не охота.

     
     
  • 5.104, Аноним84701 (ok), 14:01, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>внешне немного смахивающий на Гном
    > Это какой? Гуглить не охота.

    Это от Яблока который ;)
    Впрочем, сооснователь Гнома, Мигуель, тоже давным-давно перешел туда же.

     
  • 5.105, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:06, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>внешне немного смахивающий на Гном
    > Это какой? Гуглить не охота.

    Эффективный над Торвальдсом:

    http://techrights.org/2019/08/09/we-are-cattle-to-zemlin/
    http://techrights.org/2019/08/30/github-linux-foundation-and-microsoft/

     
     
  • 6.109, Какаянахренразница (ok), 14:51, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, опять Шестовиц... Мне нравится как он окунает Микрософт в фекалии, но сам он мне несимпатичен. "Др. Рой Шестовиц"... Кто дал ему степень доктора? Где его публикации? Где он работает? Какими исследованиями занимается, помимо ежедневного гугления по слову "Микрософт"?
     
     
  • 7.113, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:15, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А, опять Шестовиц...
    > сам он мне несимпатичен. "Др. Рой Шестовиц"...

    Ммм...  Что это говорит нам о Вас?

    >Кто дал ему степень
    > доктора? Где его публикации? Где он работает?

    Это вот тебе на бедность, натыкал за пару минут:
    http://schestowitz.com/roy/
    http://schestowitz.com/CV/

    Бонус, свежачок-с!, "о себе" (ничего, что "опять"?...) на тех-райтсе" (ещё n минут--):

    http://techrights.org/2019/08/25/thirteen-years-of-techrights/
    http://techrights.org/2019/08/17/caturdays-for-high-priority-issue/
    http://techrights.org/2019/08/17/techrights-vs-social-control/
    | http://techrights.org/2019/08/11/openwashing-focus/
    # http://techrights.org/2019/08/07/enough-is-enough/
    http://techrights.org/2019/07/28/five-techrights-prototypes/

     
  • 7.120, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:30, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А, опять Шестовиц...
    >"Др. Рой Шестовиц"...
    >Где он работает?
    >по слову "Микрософт"?

    Онтопик, само-сравнение с Грегом http://techrights.org/2019/07/25/microsoft-bribery-2019/ :

    [I]""  The first thing to consider is the origins. As far as I can tell, TR [Techrights] is heavily influenced by the existence and demise of Groklaw, a valuable website covering efforts by Microsoft and others to defeat free software with patent aggression. If you’re not well-acquainted with the leaked memos from Redmond on this and related subjects, Microsoft acknowledged FLOSS as a serious threat as early as 1998 (also the year OSI was founded) and has since spun idea after idea to attack it, generally through proxies. Techrights started as BoycottNovell, as Novel was one of the proxies Microsoft was using to destroy (among other things) Sun Microsystems and Java.

    Java of course, is not destroyed. It is so general-purpose that killing it in several areas has left it extremely useful in others. But Sun is no more. Obviously, a good part of that is the fault of Sun. GKH worked for Novell when it was getting Microsoft money, whether there is any connection there (none that I know of) he is far less sympathetic to the causes Linux has helped and when Linus steps down, things are going to be very different with GKH at the helm. ""[/I]

     
  • 2.7, anonymous (??), 09:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Издание TFIR опубликовало видеоинтервью с Грегом Кроа-Хартманом

    Такой заголовок был бы более подходящим

     
     
  • 3.21, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:57, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Издание TFIR опубликовало видеоинтервью с Грегом Кроа-Хартманом
    > Такой заголовок был бы более подходящим

    "" Вестник Микрософт Линукс Фондейшн рассказал дистрибутивам, кто у них по ним теперь главный ""

     
  • 3.112, Аноним (112), 15:13, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Такой заголовок был бы более подходящим

    На самом деле автор новости здесь, на опеннете изрядно так набросил, пришлось посмотреть видео по ссылке целиком убив на этот междусобойчик больше получаса, чтобы понять, что означенная в новости тема, упоминается между делом, на неё не заостряется ТАКОГО внимания, но тема, почему Грег неосилил генту и перекатиполе не раскрыта, хотя упомянуто было что он оба проекта использовал, а на генту так вообще сидел до этого. Напрашивается таки что его задолбало пересобирать мир, тукать юз-флаги и писать ебилды, лентяй кароч.

     
     
  • 4.124, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:40, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На самом деле автор новости здесь, на опеннете изрядно так набросил,

    OpenNET гордится своим _оригинальным_ новостным конь-тентом.

     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:48, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Блин, это ведь даже не Линус (хотя тоже пофиг, что Линус использует).
    > Зачем такой заголовок? )

    Микрософт проводит операцию "Преемник".

     
     
  • 3.18, MS (??), 09:55, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не мы ее проводим :-(

     
     
  • 4.32, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:18, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > это не мы ее проводим :-(

    Да, я уж понял: голоса в твоей голове не такие, они "лучше".
    Ага, не повторяй, хватит.

     
     
  • 5.53, MS (??), 11:09, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они не "лучше", просто IBM пока не принадлежит MS.

     
     
  • 6.91, Аноним (91), 13:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А наоборот?
     
  • 6.92, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:28, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > они не "лучше", просто IBM пока не принадлежит MS.

    Примешь таблетки от голосов в голове, обсудим
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117765.html#144
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118288.html#265
    гипотезу "ZOG-один".
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117924.html#57
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118297.html#16
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108228.html#40
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108228.html#36

     
     
  • 7.114, Armagor (ok), 15:18, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Примешь таблетки от голосов в голове, обсудим

    NB: я бы не стал принимать таблетки, которые советует Андрей, они или не работают, или имеют жесткие побочки.

     
     
  • 8.122, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:37, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты меня только со своим доктором не путай И себя с его 53,18 доктором ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.123, Павел Отредиез (?), 15:37, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голоса в голове, какой ужос, телепузики... Только в ушах!
     
     
  • 8.125, Павел Отредиез (?), 15:43, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купите себе строительные наушники ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.126, Павел Отредиез (?), 15:48, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё вариант, купить себе охотничьи наушники, и слушать рел ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.129, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:57, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И варежки, на резиночке Шоб посты напенете не постить Обобенно под креативны... текст свёрнут, показать
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:36, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну у Грега и работа соответствующая - он разработчик, и дев-версии программ и ядра - это именно то, чем он занимается. Для него этот выбор вполне логичен.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 09:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя не менее логична была бы гента
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 10:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Хотя не менее логична была бы гента

    нет не была бы, он на рачик переполз потому что неосилил собрать в свою сусю их билдовской махиной свежий пакет, а вы хотите чтобы он генту ставил, где надо юз-флаги править или того хуже самому ебилды писать!

     
     
  • 4.64, Урри (?), 11:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И вместо разработки непосредственно своих задач тратить время на мейнтейн всей системы?
     
     
  • 5.106, Аноним (106), 14:08, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раз так боишься "мейнтейна" рач просто идеальный выбор, угу. Развелось теоретиков.
     
  • 4.86, Аноним84701 (ok), 13:05, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Хотя не менее логична была бы гента
    > нет не была бы, он на рачик переполз потому что неосилил собрать

    Гм-хм, но почему-то "gregkh Greg Kroah-Hartman" есть в списке:
    https://www.gentoo.org/inside-gentoo/developers/retired-developers.html
    а вот "аноним опеннета, в плаще, шляпе и со шпагой" отсутствует. Заговор, не иначе!

    > чтобы он генту ставил, где надо юз-флаги править или того хуже самому ебилды писать!

    https://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo-x86/sys-fs/udev/ChangeLog?revision=1.238
    > 25 Nov 2006; Greg Kroah-Hartman [b]<gregkh@gentoo.org> udev-103.ebuild[/b]:
    >  mark 103 stable on x86

    ...
    > 24 Mar 2004; Greg Kroah-Hartman <gregkh@gentoo.org> :
    >  Took k the sysfsutils dependancy off, as it is onot needed.

    Ох уж эти анонимные знатоки …

     
  • 2.34, Аноним (34), 10:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну у Грега и работа соответствующая - он разработчик,
    >и дев-версии программ и ядра - это именно то, чем он занимается.
    >Для него этот выбор вполне логичен.

    Подобное же Линусу не мешало разрабатывать под красношляпой и сусей, это я так, к слову!

     
     
  • 3.93, Аноним (89), 13:29, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под федоркой же.
     
  • 2.81, hlflf (?), 12:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В арчике штабильные пакеты же. Ну или по крайней мере релиз версии.
    В генточке куча девиаций в виде юзе флагофф, которые нафиг не нужны.
     

  • 1.12, Sluggard (ok), 09:37, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > К переходу на Arch Грега побудила необходимость работы с последней версии какой-то программы и в Arch оказалось то что было нужно.

    Ждём в комментах криков «ниасилил собрать» и поклонников snap/appimage/flatpak.

     
  • 1.13, Аноним (13), 09:39, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где же вопли про арч для школьников?

    Хейтеры в замешательстве, ведь такой уважаемый человек.

     
     
  • 2.26, andy (??), 10:11, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    У главных хейтеров сегодня линейка
     
     
  • 3.110, Аноним (110), 15:01, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чорт. А ведь теперь и не скажешь после этого, что Arch для школьников, а то теперь его юзает первый после Линуса
     
  • 2.37, Аноним (34), 10:29, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Где же вопли про арч для школьников?

    А то что арч для любителей обмазываться свежатиной и разработестеры его тоже могут полюблять, не значит что школьники его не могут любить, но сейчас тренды немножечко сменились, прошло несколько сезонов популярноего телесериала мистор робот - про крутых какиров, который пояснил, что какирский дистр это kali, гораздо большему числу юных неокрепших умов, поэтому арчик немного не у дел.
    >Хейтеры в замешательстве, ведь такой уважаемый человек.

    И что что уважаемый, это не значит что он может использовать какую-то хрень вместо нормальных дистрибутивов, взять например Линуса и его сомнительные выборы, что теперь, повторять его беготню по стрёмным дистрам?

     
     
  • 3.38, Аноним (34), 10:30, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И что что уважаемый, это не значит что он может использовать какую-то хрень

    *что он НЕ может использовать какую-то хрень...

     
  • 3.65, Урри (?), 11:59, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учительница заболела?
     
  • 3.83, аноним 2 (?), 12:39, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > прошло несколько сезонов популярноего телесериала мистор робот - про крутых какиров, который пояснил, что какирский дистр это kali

    они вообще-то хотели Арч использовать в сериале, но не договорилить с разрабами насчет использования торговой марки

     

  • 1.15, гуси (?), 09:43, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на Void перешёл.
     
     
  • 2.41, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:34, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лучше бы на Void перешёл.

    Савсем шо ле, как он свой system-d тестировать-то будет?

     
  • 2.43, ilyafedin (ok), 10:45, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И немедленно обмазаться xbps без опциональных зависимостей, с лишними зависимостями (плазма зависит от ibus, как тебе такое, Илон Маск?!) и с багом в построении revdeps, в результате чего те же кеды удаляются минут 30.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 10:59, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И немедленно обмазаться xbps без опциональных зависимостей,
    >с лишними зависимостями...

    Это где такое, уважаемый?
    Проясните пожалуйста!

     

  • 1.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:46, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Рекламная листовка Микрософт Линукс Фоундейшн извергла ютуп-видос... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:02, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Несите огнетушитель! Скорее!
     
     
  • 3.29, iPony129412 (?), 10:16, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут колёса нужны какие-то, в смысле лечебные
     
     
  • 4.48, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тут колёса нужны какие-то, в смысле лечебные

    Поправляйтесь там.

     
     
  • 5.72, zzz (??), 12:10, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фу быть таким дешевым переводчиком стрелок.
     
     
  • 6.94, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:31, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фу быть таким дешевым переводчиком стрелок.

    Кругом завистники...

     
     
  • 7.100, zzz (??), 13:55, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он был настолько нудный, что было проще дать, чем сто раз объяснять, почему нет (с)
     
     
  • 8.103, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:59, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не я http www opennet ru openforum vsluhforumID3 118347 html 46 это, чего ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.27, nopomuk (?), 10:14, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без сарказма, а чем Void лучше? Кроме отсутствия systemd.
     
     
  • 3.40, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:33, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Без сарказма, а чем Void лучше? Кроме отсутствия systemd.

    Для _кого_?  ...какие у _него_ требования?...
    "" Для кого-чем Void лучше ?""  8-O
    То ли перепись пользователей, то л и "а чего у них в доке не написали", то ли "напишите мне чего-нибудь, а я скажу, что мне такого не надь"...

    Для Грега?!  Ой!...

    Не, я не при чём.  Пользую runit http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113337.html#149
    , но не viod.

    Кто там в курсе интриг-расследлований, http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116938.html#85
    тело-то нашли?

     
  • 2.80, Аноним (80), 12:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"" Грег рассказал, что не все дистрибутивы ещё поломаны окончательно. ""

    Это Вы намекаете, что не сидите на systemd, и у Вас Devuan или подобное?

     
     
  • 3.96, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:41, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>"" Грег рассказал, что не все дистрибутивы ещё поломаны окончательно. ""
    > Это Вы намекаете, что не сидите на systemd, и у Вас Devuan
    > или подобное?

    При чём тут я-то №2, новось-то про Грега ??  //впрочем, ответы [да-да-почти] Вы можете прочитать в платном разделе мого фан-саита

     

  • 1.22, timur.davletshin (ok), 10:01, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да кого это когда волновало, чем там Линус пользуется или Грег?
     
     
  • 2.36, iPony129412 (?), 10:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да кого это когда волновало, чем там Линус пользуется или Грег?

    Ну очень многих. У линуксоидов такая отдельная спец олимпиада есть отслеживать, что использует Линус (дистрибутив / DE)

     
  • 2.42, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да кого это когда волновало, чем там Линус пользуется или Грег?

    Теперь _нас_ "волнует"[I] ! [/I]
    Отдел PR-маркетинга Землин-Надела Фоундейшн пришёл к нам.

     
  • 2.87, FossY (?), 13:15, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно все знают, что Линус использует Федору.
     
     
  • 3.88, timur.davletshin (ok), 13:16, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пофиг. А он точно не переходил после этого разве?
     

  • 1.25, ыы (?), 10:11, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >философия дистрибутива

    Какая наверное полная смысла и насыщенная новыми впечатлениями жизнь у людей, которые устанавливают себе ОС на ноутбук руководствуясь такими вещами как "философия дистрибутива"...

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 10:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если под насыщенной жизнью ты понимаешь свою заливку фоточек в инстаграм, то это можно делать с линукса
     
  • 2.77, gogo (?), 12:35, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не поверишь, но бывают таки люди, которые непосредственно применяют философию в собственной жизни. И даже не только в дистрибутивах Осей ))
     

  • 1.35, Томпик (?), 10:23, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удалите эту новость плиз, так как новости тут и нет никакой. Шастая по форумам или мэйллистам я постоянно читаю и вижу, как те или иные девелоперы линуах сидят на тех или иных дистрах, переходят с тех или иных дистров. Где тут акцентировать внимание? У каждого свои предпочтения. Это же не новости. А вопрос вкуса.

    И, блин, в конце коцов - арч юзает Грег Кроа-Хартман. Это никак не повлияет на ту тонну бесмыссленной и беспощадной массы школяров, кто также юзает арч (или кали линукс).

    На лоре уже тэги "арч", "кали" как за правило объединены с тэгом "школа", "школяры". Почему? Да стоит почиать эти топики как всё становятся ясно.

     
     
  • 2.45, Sluggard (ok), 10:50, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это опенсорс-версия «Пусть говорят». Только там обсуждают, кто с кем переспал, или как наследство делят, а на ОпенНете и ЛОРе — на какой дистр перешёл Грег, или как Линус сменил GNOME на KDE (и наоборот).
    Сейчас эксперты в студии, крича наперебой, вскроют подспудные причины происходящего, закидают помидорами Грега, арчеводов и других экспертов, и вынесут вердикт. И никому не скучно.
    До новых встреч в эфире. :)
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:05, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всегда можно в первых рядах узнать какая технология не нужна. Очень полезные срачи получаются.
     
  • 2.46, gregkh (?), 10:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ты и зануда.
     
     
  • 3.55, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:12, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну ты и зануда.

    Нет.  Он ещё не принюхамши к заказухе этих ваших Social Control Media.

      http://techrights.org/2019/08/26/covering-taboo/
      http://techrights.org/2019/08/17/techrights-vs-social-control/

     
  • 2.51, Аноним (52), 11:04, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда и новостей никаких не будет.
     
  • 2.95, Школьник (ok), 13:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На лоре уже тэги "арч", "кали" как за правило объединены с тэгом "школа", "школяры". Почему?

    Потому что лор и есть самое массовое сборище школьников рунета. Там вообще к каждой новости можно такой тэг крепить и не погрешить против правды.

     

  • 1.44, Аноним (44), 10:46, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну да, это удобно если рассматривать как тестовый полигон, однако в других вменя... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.101, Пунтос (?), 13:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь KISS это ну void, ну crux, но никак не рач

    к слову, void к кисс имеет малоотдалённое отношение
    а CRUX - да, кисс, и ещё Slackware - кисс

     

  • 1.57, Аноним (57), 11:23, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, какие есть консервативные RR без bleeding edge?
    То есть с карантином 1-2 месяца (если текущая версия оказалась глюкодромом - уменьшаем).
     
     
  • 2.61, asfkjabdkj (?), 11:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Manjaro
     
  • 2.78, Аноним (78), 12:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манжара. 2-3 недели стабилизации
     

  • 1.58, Zenitur (ok), 11:25, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Несмотря на то, что до 2012 года Грег 7 лет проработал в SUSE/Novell, он прекратил использование openSUSE и теперь применяет в качестве основной ОС Arch Linux

    Учитывая, что SUSE Linux начал катиться в бездну именно в 2012 году (после выпуска openSUSE 12.1), то RIP Arch Linux

     
  • 1.59, Аноним (59), 11:29, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит ли это, что Грег поддерживает уничтожение i686?
     
     
  • 2.62, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:41, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит ли это, что Грег поддерживает уничтожение i686?

    Ему нельзя об этом.  Пока оно не отвалилось в "стабильных" ядрах.

     

  • 1.60, EnemyOfDemocracy (?), 11:36, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux-2, операционная система любви. Спецвключение.
     
  • 1.63, Gentoo developer (?), 11:48, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gentoo тоже пользует, значит нормальный мужик.
     
     
  • 2.66, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Gentoo тоже пользует, значит нормальный мужик.

    В виртуалочке-то?...  Значит ли это, что женщины у него резиновые?

     
  • 2.75, анонимус (??), 12:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было время, он даже официально числился Gentoo Developer-ом
     

  • 1.67, Annoynymous (ok), 12:06, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > К переходу на Arch Грега побудила необходимость работы с последней версии какой-то программы и в Arch оказалось то что было нужно.

    Вся суть этих ваших линуксов.

     
     
  • 2.98, Аноним (91), 13:42, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ИМХО, он мог бы запустить виртуалку, но думаю для него частенько необходим bare metal.
     
     
  • 3.115, НяшМяш (ok), 15:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости про wine фразы про виртуалки я ещё могу понять. Но виртуалка для запуска последней версии софта??? Признавайся, чем вас сегодня на линейке кормили?
     

  • 1.69, Отражение луны (ok), 12:07, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я все еще остаюсь на неоне. Где об этом новость?
     
     
  • 2.118, Аноним (118), 15:22, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты должен был написать новость перед тем как на него перейти.
     

  • 1.70, Аноним (70), 12:08, 02/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.71, Аноним (71), 12:08, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто то может обяъяснить свой сценарий перезагрузки арча? В конце дня там всегда по 10-20 новых пакетов. То есть нужно забыть про sleep и всегда вырубать комп вечером, после установки обновлений.
     
     
  • 2.79, gogo (?), 12:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя кто-то за коки тянет их немедленно ставить? Обновляй по наличию свободного времени - будет тебе счастье)
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 13:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у меня в десяточке обновления сами приходят.
     
     
  • 4.119, Аноним (119), 15:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да мы в курсе, они еще умеют сами устанавливаться и сами перезагружать комп
     
  • 2.82, Аноним (82), 12:39, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ведь понимаешь, что обновляться каждый день не обязательно?
     
  • 2.97, Аноним (97), 13:42, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня на SSD перезагрузка через kexec c открытием PyCharm, Konsole и Хром в KDE занимает секунд 10 не больше.
     
  • 2.121, Аноним (119), 15:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оптимально, обновлять Арч раз в неделю, но можно и чаще, хоть каждый час, а перезагружать стоит тогда когда обновляются основные системные компоненты ядро, сустемд и др
    хотя я не вижу проблему выключения, на более менее современном железе время подготовки компа до рабочего состояния(загрузка ОС и программ) занимает несколько десяток секунд
     

  • 1.85, Аноним (59), 13:05, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы на 2 GiB RAM перешёл. Может тогда бы 12309 пофиксили.
     
  • 1.102, zzz (??), 13:58, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь из присутствующих использует арч на серверах? Временами использую дебиан, но скорость бекпортирования новых версий софта удручает, а иногда там появляются очень вкусные плюшки.
     
     
  • 2.107, Аноним (106), 14:19, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит отморожено, у рача практически никакой стабилизации пакетов.
     
  • 2.108, Аноним (110), 14:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я слышал, что некоторые перешли на NixOS из-за удобных откатов и конфигов
     
     
  • 3.127, Аноним (119), 15:49, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пару месяцев назад тоже пробовал перейти NixOS но к сожалению параметр свежесть/стабильность у Арча на порядок выше, хотя декларативный подход к настройке всей ОС и возможность откатов из коробки подкупают, но этого пока мало
     
  • 2.117, Аноним (118), 15:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузи в голову ударило? Зачем тебе новый софт на сервере? Если такой модник используй докер. И твой нжинкс будет всегда свеженький.
     

  • 1.111, Аноним (110), 15:02, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Арчеводов сегодня праздник :)
     
  • 1.116, Аноним (116), 15:21, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >systemd

    уносите

     
  • 1.128, Аноним (-), 15:52, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда ж он будет успевать работать то, если нужно постоянно всё обновлять и ребутать? Не школьник поди, ради одной программы ерундой с арчем маяться.
     

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