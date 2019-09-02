Грег Кроа-Хартман перешёл на использование Arch Linux

|
|1.2, Sluggard (ok), 09:21, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
|
Блин, это ведь даже не Линус (хотя тоже пофиг, что Линус использует). Зачем такой заголовок? )
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 09:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+26 +/–
|
Грег второе по важности среди разработчиков ядра лицо после Линуса, по проводимой работе наверное первый. Он именно то кто станет у руля в случае если возниктен ситуация с "автобусом".
|
|
|
|3.20, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>если возниктен ситуация с "автобусом".
Не "если", а "когда".
Репетицию с "ретритом для работы над харатиром" ему уже устроили.
Теперь "новер первый" сидит и в тряпочку коммитики пописывает, мол,
""rc5 был не такой, как rc6. а в rc7 всё будет ещё лучше, прям и не знаю, релиз релизить или придётся съ-rc8-ить разок".
С хозяивами из Микрософта не побалуешь.
|
|
|
|4.33, Anonimus (??), 10:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это "американизм" "hit by bus" - попадет под автобус. Иногда говорят "бас фактор".
Читай как неожиданно человек не сможет выполнять работу. То есть Линус в силу разных причин (болезнь, лень, попал под автобус) больше не будет принимать участие никакого (значимого) в жизни своего детища = Линукс, то Грег, скорее всего и займет его место.
|
|
|
|5.89, Аноним (89), 13:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это "американизм" "hit by bus" - попадет под автобус.
По-русски — кирпич на голову упадёт.
|
|3.28, Аноним (28), 10:14, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
И что Мне лично, как думаю и многим, пофиг куда там переходит даже тот же Лину... текст свёрнут, показать
|
|3.74, Аноним84701 (ok), 12:25, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Грег второе по важности среди разработчиков ядра лицо после Линуса, по проводимой
> работе наверное первый.
А Джим Землин, бывший глава Free Standards Group и нынешний CEO Linux Foundation (которое спонсирует в т.ч. Линуса и Грега), какое по важности?
На Джима [используемый им дистрибутив, внешне немного смахивающий на Гном – c него он еще объявлял 2017-ый годом Линукса на десктопе], судя по оговоркам в комментариях к другим новостям, ориентируются довольно много опеннетчиков ;)
|
|
|
|
|
|5.104, Аноним84701 (ok), 14:01, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>внешне немного смахивающий на Гном
> Это какой? Гуглить не охота.
Это от Яблока который ;)
Впрочем, сооснователь Гнома, Мигуель, тоже давным-давно перешел туда же.
|
|
|
|6.109, Какаянахренразница (ok), 14:51, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, опять Шестовиц... Мне нравится как он окунает Микрософт в фекалии, но сам он мне несимпатичен. "Др. Рой Шестовиц"... Кто дал ему степень доктора? Где его публикации? Где он работает? Какими исследованиями занимается, помимо ежедневного гугления по слову "Микрософт"?
|
|
|
|7.120, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:30, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А, опять Шестовиц...
>"Др. Рой Шестовиц"...
>Где он работает?
>по слову "Микрософт"?
Онтопик, само-сравнение с Грегом http://techrights.org/2019/07/25/microsoft-bribery-2019/ :
[I]"" The first thing to consider is the origins. As far as I can tell, TR [Techrights] is heavily influenced by the existence and demise of Groklaw, a valuable website covering efforts by Microsoft and others to defeat free software with patent aggression. If you’re not well-acquainted with the leaked memos from Redmond on this and related subjects, Microsoft acknowledged FLOSS as a serious threat as early as 1998 (also the year OSI was founded) and has since spun idea after idea to attack it, generally through proxies. Techrights started as BoycottNovell, as Novel was one of the proxies Microsoft was using to destroy (among other things) Sun Microsystems and Java.
Java of course, is not destroyed. It is so general-purpose that killing it in several areas has left it extremely useful in others. But Sun is no more. Obviously, a good part of that is the fault of Sun. GKH worked for Novell when it was getting Microsoft money, whether there is any connection there (none that I know of) he is far less sympathetic to the causes Linux has helped and when Linus steps down, things are going to be very different with GKH at the helm. ""[/I]
|
|2.7, anonymous (??), 09:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Издание TFIR опубликовало видеоинтервью с Грегом Кроа-Хартманом
Такой заголовок был бы более подходящим
|
|
|
|3.21, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:57, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Издание TFIR опубликовало видеоинтервью с Грегом Кроа-Хартманом
> Такой заголовок был бы более подходящим
"" Вестник Микрософт Линукс Фондейшн рассказал дистрибутивам, кто у них по ним теперь главный ""
|
|3.112, Аноним (112), 15:13, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Такой заголовок был бы более подходящим
На самом деле автор новости здесь, на опеннете изрядно так набросил, пришлось посмотреть видео по ссылке целиком убив на этот междусобойчик больше получаса, чтобы понять, что означенная в новости тема, упоминается между делом, на неё не заостряется ТАКОГО внимания, но тема, почему Грег неосилил генту и перекатиполе не раскрыта, хотя упомянуто было что он оба проекта использовал, а на генту так вообще сидел до этого. Напрашивается таки что его задолбало пересобирать мир, тукать юз-флаги и писать ебилды, лентяй кароч.
|
|
|
|4.124, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:40, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На самом деле автор новости здесь, на опеннете изрядно так набросил,
OpenNET гордится своим _оригинальным_ новостным конь-тентом.
|
|2.17, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:48, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Блин, это ведь даже не Линус (хотя тоже пофиг, что Линус использует).
> Зачем такой заголовок? )
Микрософт проводит операцию "Преемник".
|
|
|
|
|
|
|
|5.53, MS (??), 11:09, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
они не "лучше", просто IBM пока не принадлежит MS.
|
|
|
|
|
|7.114, Armagor (ok), 15:18, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Примешь таблетки от голосов в голове, обсудим
NB: я бы не стал принимать таблетки, которые советует Андрей, они или не работают, или имеют жесткие побочки.
|
|1.10, Аноним (10), 09:36, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ну у Грега и работа соответствующая - он разработчик, и дев-версии программ и ядра - это именно то, чем он занимается. Для него этот выбор вполне логичен.
|
|
|
|
|
|3.47, Аноним (47), 10:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Хотя не менее логична была бы гента
нет не была бы, он на рачик переполз потому что неосилил собрать в свою сусю их билдовской махиной свежий пакет, а вы хотите чтобы он генту ставил, где надо юз-флаги править или того хуже самому ебилды писать!
|
|
|
|4.64, Урри (?), 11:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
И вместо разработки непосредственно своих задач тратить время на мейнтейн всей системы?
|
|
|
|5.106, Аноним (106), 14:08, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Раз так боишься "мейнтейна" рач просто идеальный выбор, угу. Развелось теоретиков.
|
|4.86, Аноним84701 (ok), 13:05, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>Хотя не менее логична была бы гента
> нет не была бы, он на рачик переполз потому что неосилил собрать
Гм-хм, но почему-то "gregkh Greg Kroah-Hartman" есть в списке:
https://www.gentoo.org/inside-gentoo/developers/retired-developers.html
а вот "аноним опеннета, в плаще, шляпе и со шпагой" отсутствует. Заговор, не иначе!
> чтобы он генту ставил, где надо юз-флаги править или того хуже самому ебилды писать!
https://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo-x86/sys-fs/udev/ChangeLog?revision=1.238
> 25 Nov 2006; Greg Kroah-Hartman [b]<gregkh@gentoo.org> udev-103.ebuild[/b]:
> mark 103 stable on x86
...
> 24 Mar 2004; Greg Kroah-Hartman <gregkh@gentoo.org> :
> Took ��k the sysfsutils dependancy off, as it is o�not needed.
Ох уж эти анонимные знатоки …
|
|2.34, Аноним (34), 10:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ну у Грега и работа соответствующая - он разработчик,
>и дев-версии программ и ядра - это именно то, чем он занимается.
>Для него этот выбор вполне логичен.
Подобное же Линусу не мешало разрабатывать под красношляпой и сусей, это я так, к слову!
|
|2.81, hlflf (?), 12:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В арчике штабильные пакеты же. Ну или по крайней мере релиз версии.
В генточке куча девиаций в виде юзе флагофф, которые нафиг не нужны.
|
|1.12, Sluggard (ok), 09:37, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> К переходу на Arch Грега побудила необходимость работы с последней версии какой-то программы и в Arch оказалось то что было нужно.
Ждём в комментах криков «ниасилил собрать» и поклонников snap/appimage/flatpak.
|
|1.13, Аноним (13), 09:39, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Где же вопли про арч для школьников?
Хейтеры в замешательстве, ведь такой уважаемый человек.
|
|
|
|
|
|3.110, Аноним (110), 15:01, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чорт. А ведь теперь и не скажешь после этого, что Arch для школьников, а то теперь его юзает первый после Линуса
|
|2.37, Аноним (34), 10:29, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Где же вопли про арч для школьников?
А то что арч для любителей обмазываться свежатиной и разработестеры его тоже могут полюблять, не значит что школьники его не могут любить, но сейчас тренды немножечко сменились, прошло несколько сезонов популярноего телесериала мистор робот - про крутых какиров, который пояснил, что какирский дистр это kali, гораздо большему числу юных неокрепших умов, поэтому арчик немного не у дел.
>Хейтеры в замешательстве, ведь такой уважаемый человек.
И что что уважаемый, это не значит что он может использовать какую-то хрень вместо нормальных дистрибутивов, взять например Линуса и его сомнительные выборы, что теперь, повторять его беготню по стрёмным дистрам?
|
|
|
|3.38, Аноним (34), 10:30, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>И что что уважаемый, это не значит что он может использовать какую-то хрень
*что он НЕ может использовать какую-то хрень...
|
|3.83, аноним 2 (?), 12:39, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> прошло несколько сезонов популярноего телесериала мистор робот - про крутых какиров, который пояснил, что какирский дистр это kali
они вообще-то хотели Арч использовать в сериале, но не договорилить с разрабами насчет использования торговой марки
|
|
|
|2.43, ilyafedin (ok), 10:45, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И немедленно обмазаться xbps без опциональных зависимостей, с лишними зависимостями (плазма зависит от ibus, как тебе такое, Илон Маск?!) и с багом в построении revdeps, в результате чего те же кеды удаляются минут 30.
|
|
|
|3.50, Аноним (50), 10:59, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>И немедленно обмазаться xbps без опциональных зависимостей,
>с лишними зависимостями...
Это где такое, уважаемый?
Проясните пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.100, zzz (??), 13:55, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Он был настолько нудный, что было проще дать, чем сто раз объяснять, почему нет (с)
|
|
|
|3.40, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:33, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Без сарказма, а чем Void лучше? Кроме отсутствия systemd.
Для _кого_? ...какие у _него_ требования?...
"" Для кого-чем Void лучше ?"" 8-O
То ли перепись пользователей, то л и "а чего у них в доке не написали", то ли "напишите мне чего-нибудь, а я скажу, что мне такого не надь"...
Для Грега?! Ой!...
Не, я не при чём. Пользую runit http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113337.html#149
, но не viod.
Кто там в курсе интриг-расследлований, http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116938.html#85
тело-то нашли?
|
|2.80, Аноним (80), 12:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>"" Грег рассказал, что не все дистрибутивы ещё поломаны окончательно. ""
Это Вы намекаете, что не сидите на systemd, и у Вас Devuan или подобное?
|
|
|
|3.96, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:41, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>"" Грег рассказал, что не все дистрибутивы ещё поломаны окончательно. ""
> Это Вы намекаете, что не сидите на systemd, и у Вас Devuan
> или подобное?
При чём тут я-то №2, новось-то про Грега ?? //впрочем, ответы [да-да-почти] Вы можете прочитать в платном разделе мого фан-саита
|
|
|
|2.36, iPony129412 (?), 10:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Да кого это когда волновало, чем там Линус пользуется или Грег?
Ну очень многих. У линуксоидов такая отдельная спец олимпиада есть отслеживать, что использует Линус (дистрибутив / DE)
|
|2.42, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Да кого это когда волновало, чем там Линус пользуется или Грег?
Теперь _нас_ "волнует"[I] ! [/I]
Отдел PR-маркетинга Землин-Надела Фоундейшн пришёл к нам.
|
|1.25, ыы (?), 10:11, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
>философия дистрибутива
Какая наверное полная смысла и насыщенная новыми впечатлениями жизнь у людей, которые устанавливают себе ОС на ноутбук руководствуясь такими вещами как "философия дистрибутива"...
|
|
|
|2.49, Аноним (49), 10:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если под насыщенной жизнью ты понимаешь свою заливку фоточек в инстаграм, то это можно делать с линукса
|
|2.77, gogo (?), 12:35, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не поверишь, но бывают таки люди, которые непосредственно применяют философию в собственной жизни. И даже не только в дистрибутивах Осей ))
|
|1.35, Томпик (?), 10:23, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Удалите эту новость плиз, так как новости тут и нет никакой. Шастая по форумам или мэйллистам я постоянно читаю и вижу, как те или иные девелоперы линуах сидят на тех или иных дистрах, переходят с тех или иных дистров. Где тут акцентировать внимание? У каждого свои предпочтения. Это же не новости. А вопрос вкуса.
И, блин, в конце коцов - арч юзает Грег Кроа-Хартман. Это никак не повлияет на ту тонну бесмыссленной и беспощадной массы школяров, кто также юзает арч (или кали линукс).
На лоре уже тэги "арч", "кали" как за правило объединены с тэгом "школа", "школяры". Почему? Да стоит почиать эти топики как всё становятся ясно.
|
|
|
|2.45, Sluggard (ok), 10:50, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это опенсорс-версия «Пусть говорят». Только там обсуждают, кто с кем переспал, или как наследство делят, а на ОпенНете и ЛОРе — на какой дистр перешёл Грег, или как Линус сменил GNOME на KDE (и наоборот).
Сейчас эксперты в студии, крича наперебой, вскроют подспудные причины происходящего, закидают помидорами Грега, арчеводов и других экспертов, и вынесут вердикт. И никому не скучно.
До новых встреч в эфире. :)
|
|
|
|3.52, Аноним (52), 11:05, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Всегда можно в первых рядах узнать какая технология не нужна. Очень полезные срачи получаются.
|
|2.95, Школьник (ok), 13:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>На лоре уже тэги "арч", "кали" как за правило объединены с тэгом "школа", "школяры". Почему?
Потому что лор и есть самое массовое сборище школьников рунета. Там вообще к каждой новости можно такой тэг крепить и не погрешить против правды.
|
|
|
|2.101, Пунтос (?), 13:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> теперь KISS это ну void, ну crux, но никак не рач
к слову, void к кисс имеет малоотдалённое отношение
а CRUX - да, кисс, и ещё Slackware - кисс
|
|1.57, Аноним (57), 11:23, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати, какие есть консервативные RR без bleeding edge?
То есть с карантином 1-2 месяца (если текущая версия оказалась глюкодромом - уменьшаем).
|
|1.58, Zenitur (ok), 11:25, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Несмотря на то, что до 2012 года Грег 7 лет проработал в SUSE/Novell, он прекратил использование openSUSE и теперь применяет в качестве основной ОС Arch Linux
Учитывая, что SUSE Linux начал катиться в бездну именно в 2012 году (после выпуска openSUSE 12.1), то RIP Arch Linux
|
|
|
|2.62, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:41, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Значит ли это, что Грег поддерживает уничтожение i686?
Ему нельзя об этом. Пока оно не отвалилось в "стабильных" ядрах.
|
|1.67, Annoynymous (ok), 12:06, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
> К переходу на Arch Грега побудила необходимость работы с последней версии какой-то программы и в Arch оказалось то что было нужно.
Вся суть этих ваших линуксов.
|
|
|
|2.98, Аноним (91), 13:42, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ИМХО, он мог бы запустить виртуалку, но думаю для него частенько необходим bare metal.
|
|
|
|3.115, НяшМяш (ok), 15:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В новости про wine фразы про виртуалки я ещё могу понять. Но виртуалка для запуска последней версии софта??? Признавайся, чем вас сегодня на линейке кормили?
|
|1.71, Аноним (71), 12:08, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто то может обяъяснить свой сценарий перезагрузки арча? В конце дня там всегда по 10-20 новых пакетов. То есть нужно забыть про sleep и всегда вырубать комп вечером, после установки обновлений.
|
|
|
|2.79, gogo (?), 12:38, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тебя кто-то за коки тянет их немедленно ставить? Обновляй по наличию свободного времени - будет тебе счастье)
|
|
|
|
|
|4.119, Аноним (119), 15:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да мы в курсе, они еще умеют сами устанавливаться и сами перезагружать комп
|
|2.97, Аноним (97), 13:42, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня на SSD перезагрузка через kexec c открытием PyCharm, Konsole и Хром в KDE занимает секунд 10 не больше.
|
|2.121, Аноним (119), 15:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
оптимально, обновлять Арч раз в неделю, но можно и чаще, хоть каждый час, а перезагружать стоит тогда когда обновляются основные системные компоненты ядро, сустемд и др
хотя я не вижу проблему выключения, на более менее современном железе время подготовки компа до рабочего состояния(загрузка ОС и программ) занимает несколько десяток секунд
|
|1.102, zzz (??), 13:58, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Кто-нибудь из присутствующих использует арч на серверах? Временами использую дебиан, но скорость бекпортирования новых версий софта удручает, а иногда там появляются очень вкусные плюшки.
|
|
|
|2.107, Аноним (106), 14:19, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Звучит отморожено, у рача практически никакой стабилизации пакетов.
|
|2.108, Аноним (110), 14:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я слышал, что некоторые перешли на NixOS из-за удобных откатов и конфигов
|
|
|
|3.127, Аноним (119), 15:49, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пару месяцев назад тоже пробовал перейти NixOS но к сожалению параметр свежесть/стабильность у Арча на порядок выше, хотя декларативный подход к настройке всей ОС и возможность откатов из коробки подкупают, но этого пока мало
|
|2.117, Аноним (118), 15:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смузи в голову ударило? Зачем тебе новый софт на сервере? Если такой модник используй докер. И твой нжинкс будет всегда свеженький.
|
|1.128, Аноним (-), 15:52, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда ж он будет успевать работать то, если нужно постоянно всё обновлять и ребутать? Не школьник поди, ради одной программы ерундой с арчем маяться.
|