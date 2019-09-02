Грег Кроа-Хартман перешёл на использование Arch Linux

Издание TFIR опубликовало видеоинтервью с Грегом Кроа-Хартманом (Greg Kroah-Hartman), отвечающим за поддержку стабильной ветки ядра Linux, а также являющимся мэинтейнером ряда подсистем ядра Linux (USB, driver core) и основателем инициативы по разработке драйверов для Linux (Linux driver project). Грег рассказал о смене дистрибутива на своих рабочих системах. Несмотря на то, что до 2012 года Грег 7 лет проработал в SUSE/Novell, он прекратил использование openSUSE и теперь применяет в качестве основной ОС Arch Linux на всех своих ноутбуках, компьютерах и даже в облачных окружениях. Также на его компьютере выполняется несколько виртуальных машин с Gentoo, Debian и Fedora с целью тестирования некоторых инструментов в пространстве пользователя.

К переходу на Arch Грега побудила необходимость работы с последней версии какой-то программы и в Arch оказалось то что было нужно. Грег также давно знал нескольких разработчиков Arch и ему по душе пришлась философия дистрибутива и идея непрерывной доставки обновлений, не требующая периодической установки новых релизов дистрибутива и позволяющая иметь всегда свежие версии программ.

В качестве важного фактора отмечается то, что разработчики Arch стараются как можно ближе держаться к upstream, не внося лишних патчей, не меняя задуманное изначальными разработчиками поведение и продвигая исправления ошибок напрямую в основные проекты. Возможность оценивать текущее состояние программ позволяет добиться хорошей обратной связи в сообществе, быстро вылавливать появляющиеся ошибки и оперативно получать исправления.

Из достоинств Arch упоминается также нейтральный характер дистрибутива, развиваемого сообществом, не зависящим от отдельных компаний, и прекрасный раздел Wiki с исчерпывающей и понятной документацией (как пример качественной выжимки полезной информации приводится страница с руководством по использованию systemd).