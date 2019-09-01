Выпуск дистрибутива 4MLinux 30.0

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Доступен выпуск 4MLinux 30.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 840 Мб (i686, x86_64).
В новом выпуске в базовой поставке обеспечена поддержка OpenGL для игр, не требующая установки дополнительных драйверов. При необходимости реализовано автоматическое отключение звукового сервера Pulseaudio (например, для старых классических игр). В состав добавлен звуковой проигрыватель FlMusic, звуковой редактор Sound Studio, утилита fdkaac для использования кодека Fraunhofer FDK AAC. В Qt5 и GTK3 добавлена поддержка изображений WebP.
Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 4.19.63, LibreOffice 6.2.6.2, AbiWord 3.0.2, GIMP 2.10.12, Gnumeric 1.12.44, Firefox 68.0.2, Chromium 76.0.3809.100, Thunderbird 60.8.0, Audac ious 3.10.1, VLC 3.0.7.1, mpv 0.29.1, Mesa 19.0.5, Wine 4.14, Apache httpd 2.4.39, MariaDB 10.4.7, PHP 7.3.8, Perl 5.28.1, Python 3.7.3.