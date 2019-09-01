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Выпуск дистрибутива 4MLinux 30.0

01.09.2019 21:58

Доступен выпуск 4MLinux 30.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 840 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске в базовой поставке обеспечена поддержка OpenGL для игр, не требующая установки дополнительных драйверов. При необходимости реализовано автоматическое отключение звукового сервера Pulseaudio (например, для старых классических игр). В состав добавлен звуковой проигрыватель FlMusic, звуковой редактор Sound Studio, утилита fdkaac для использования кодека Fraunhofer FDK AAC. В Qt5 и GTK3 добавлена поддержка изображений WebP.

Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 4.19.63, LibreOffice 6.2.6.2, AbiWord 3.0.2, GIMP 2.10.12, Gnumeric 1.12.44, Firefox 68.0.2, Chromium ‬76.0.3809.100,‭ Thunderbird 60.8.0, Audac ious 3.10.1, VLC 3.0.7.1, mpv 0.29.1, Mesa 19.0.5, Wine 4.14, Apache httpd 2.4.39, MariaDB 10.4.7, PHP 7.3.8, Perl 5.28.1, Python 3.7.3.



  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 29.0
  3. OpenNews: Выпуск Minibase, минимального статически собранного окружения Linux
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: 4mlinux
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  • 1.1, Аноним (1), 22:01, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    О, и обои не скучные!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:05, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и классика жанра -- две часы. Цифровой и циферблат.

    Не понятно правда, зачем дублировать информацию.
    Не очень ясно конечно, с какой целью нужно повторять сведения.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:46, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > две часы.
    > Не очень ясно конечно, с какой целью нужно повторять сведения.

    Для сверки часов. Очевидно же.

     
     
  • 4.15, A.Stahl (ok), 05:04, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рейд из часов. Весьма по-админски, да :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:05, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На этом скриншоте столько всего неправильно.
     
  • 1.3, Владимир (??), 22:15, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кому-то нечего делать
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 22:42, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Заметно, вот и сидит тут - бессмысленные коментарии пишет.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 22:46, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он хотя бы донаты за это не просит.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 06:04, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда ваша. Я за каждый комментарий получаю 5$.
     

  • 1.4, artenox (?), 22:21, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Make a donation with PayPal. After the payment you will be redirected to the download page.
    Alternatively, you can download for free from www.sf.net
    Мило
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:37, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > you can download for free from www.sf.net
    > Мило

    Кидает на sourceforge. слишком сложно?

     

  • 1.6, Злой (?), 22:46, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нескучненько!
     
  • 1.8, Аноним Анонимович Анонимов (?), 22:47, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 165 процессов, 722 МиБ ОЗУ, JWM.

    КАК??? У них даже браузер не запущен. Это провокация!

    PS. У меня на древнем лэптопе с 3 ГиБ ОЗУ debian9 + openbox + links2 от силы ~350 МиБ съедают.

     
     
  • 2.9, zztop (?), 22:57, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    live-дистрибутив означает что систему можно запустить без установки, при этом файловая система создаётся в оперативной памяти, куда загружаются файлы нужные для работы операционки.
    Скорее всего поэтому так много памяти используется на скриншоте.
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:56, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с офсайта:
    Note:
    The minimum requirements for 4MLinux (32-bit) are:
    - 128 MB of RAM when 4MLinux is installed to a HDD,
    - 1024 MB of RAM when 4MLinux is run as a live CD/USB.

    The minimum requirements for 4MServer (64-bit) are:
    - 256 MB of RAM when 4MServer is installed to a HDD,
    - 2048 MB of RAM when 4MServer is run as a live CD/USB.

     

  • 1.11, Аноним (11), 23:24, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Knoppix ухмыльнулся в ответ
     
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