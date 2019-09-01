Выпуск дистрибутива 4MLinux 30.0

Доступен выпуск 4MLinux 30.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 840 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске в базовой поставке обеспечена поддержка OpenGL для игр, не требующая установки дополнительных драйверов. При необходимости реализовано автоматическое отключение звукового сервера Pulseaudio (например, для старых классических игр). В состав добавлен звуковой проигрыватель FlMusic, звуковой редактор Sound Studio, утилита fdkaac для использования кодека Fraunhofer FDK AAC. В Qt5 и GTK3 добавлена поддержка изображений WebP.

Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 4.19.63, LibreOffice 6.2.6.2, AbiWord 3.0.2, GIMP 2.10.12, Gnumeric 1.12.44, Firefox 68.0.2, Chromium ‬76.0.3809.100,‭ Thunderbird 60.8.0, Audac ious 3.10.1, VLC 3.0.7.1, mpv 0.29.1, Mesa 19.0.5, Wine 4.14, Apache httpd 2.4.39, MariaDB 10.4.7, PHP 7.3.8, Perl 5.28.1, Python 3.7.3.