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Опубликован DHCP-сервер Kea 1.6, развиваемый консорциумом ISC

31.08.2019 09:31

Консорциум ISC опубликовал релиз DHCP-сервера Kea 1.6.0, идущего на смену классическому ISC DHCP. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Mozilla Public License (MPL) 2.0, вместо ранее применяемой для ISC DHCP лицензии ISC License.

DHCP-сервер Kea основан на технологиях BIND 10 и построен с использованием модульной архитектуры, подразумевающей разбиение функциональности на разные процессы-обработчики. Продукт включает в себя полнофункциональную реализацию сервера с поддержкой протоколов DHCPv4 и DHCPv6, способную заменить собой ISC DHCP. В Kea встроены средства динамического обновления DNS-зон (Dynamic DNS), поддерживаются механизмы обнаружения серверов, назначения адресов, обновления и переподключения, обслуживания информационных запросов, резервирования адресов для хостов и PXE-загрузки. В реализации DHCPv6 дополнительно предусмотрена возможность делегирования префиксов. Для взаимодействия с внешними приложениями предоставляется специальный API. Возможно обновление конфигурации на лету без перезапуска сервера.

Информация о выделенных адресах и параметрах клиентов может храниться в разных типах хранилищ - в настоящее время предоставляются бэкенды для хранения в файлах CSV, СУБД MySQL, Apache Cassandra и PostgreSQL. Параметры резервирования хостов могут быть заданы в файле конфигурации в формате JSON или в виде таблицы в MySQL и PostgreSQL. В состав входит инструмент perfdhcp для измерения производительности сервера DHCP и компоненты для сбора статистики. Kea демонстрирует неплохую производительность, например, при использовании бэкеда MySQL сервер может выполнить 1000 присвоений адресов в секунду (около 4000 пакетов в секунду), а при использовании бэкенда memfile производительность достигает 7500 присвоений в секунду.

Ключевые улучшения в Kea 1.6:

  • Реализован бэкенд конфигурации (CB, Configuration Backend), позволяющий централизованно управлять настройками нескольких серверов DHCPv4 и DHCPv6. Бэкенд может применяться для хранения большинства настроек Kea, включая глобальные параметры, информацию об общих сетях, подсетях, опциях, пулах и определениях опций. Вместо хранения всех этих настроек в локальном файле конфигурации, они теперь могут размещаться во внешней базе данных. При этом возможно определение через CB не всех, а части настроек с наложением параметров из внешней БД и локальных файлов конфигурации (например, в локальных файлах могут быть оставлены настройки сетевых интерфейсов).

    Из СУБД для хранения конфигурации пока поддерживается только MySQL (для хранения баз присвоения адресов (leases) могут использоваться MySQL, PostgreSQL и Cassandra, а для резервирования хостов MySQL и PostgreSQL). Конфигурация в БД может меняться как через прямое обращение к СУБД, так и через специально подготовленные библиотеки-прослойки, предоставляющие типовой набор команд для управления конфигурацией, такие как добавление и удаление параметров, привязок, DHCP-опций и подсетей;

  • Добавлен новый класс обработчиков "DROP" (все связанные с классом DROP пакеты сразу отбрасываются), который может быть использован для отбрасывания нежелательного трафика, например, определённых типов DHCP-сообщений;
  • Добавлены новые параметры max-lease-time и min-lease-time, позволяющие определить время жизни привязки адреса к клиенту (lease) не в форме жёстко заданного значения, а в виде допустимого диапазона;
  • Улучшена совместимость с устройствами, не полностью соблюдающими стандарты для DHCP. Для обхода проблем Kea теперь отправляет информацию о типе сообщения DHCPv4 в самом начале списка опций, обрабатывает различные представления имён хостов, распознаёт передачу пустого имени хоста и позволяет определять субопции с кодами с 0 по 255;
  • Для демона DDNS добавлен отдельный управляющий сокет, через который можно напрямую передавать команды и вносить изменение в конфигурацию. Поддерживаются следующие команды: build-report, config-get, config-reload, config-set, config-test, config-write, list-commands, shutdown и version-get;
  • Устранены уязвимости (CVE-2019-6472, CVE-2019-6473, CVE-2019-6474), которые могут быть использованы для совершения отказа в обслуживании (вызов краха серверных обработчиков DHCPv4 и DHCPv6) через отправку запросов с некорректными опциями и значениями. Наибольшую опасность представляет проблема СVE-2019-6474, которая в случае использования для привязок хранилища memfile, приводит к невозможности самостоятельного перезапуска серверного процесса, поэтому для восстановления работы требуется ручное вмешательство администратора (чистка базы привязок).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.isc.org/blogs/kea-...)
  2. OpenNews: Опубликован DHCP-сервер Kea 1.5, развиваемый консорциумом ISC
  3. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в DHCP-клиенте из состава RHEL и Fedora
  4. OpenNews: Релиз ISC DHCP 4.4.0
  5. OpenNews: В ISC BIND и DHCP исправлены уязвимости. Оценка влияния KPTI на производительность BIND
  6. OpenNews: Сайт консорциума ISC, развивающего BIND и DHCP, подвергся взлому
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dhcp, kea
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:38, 31/08/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Спонсор разработки -- Ikea?!
     
     
  • 2.2, Иван (??), 09:44, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем магазину DHCP-сервер?
     
     
  • 3.3, anonymoussssss (?), 09:46, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... Не просто же так говорят, что IKEA огромна
     
  • 3.4, MS (??), 10:06, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    причем такой кривой и дырявый, который только и может произвести на свет сброд нанятый isc?

    Полагаем, они давно уже наш поставили. Вместе с нашим AD integrated dns. Которые, между нами, работают с 1997го года, в отличие от поделок isc.
    (надо бы им, кстати, напомнить, что за лицензиями следует приглядывать)

     
  • 3.7, Аноним (7), 12:13, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Rakuten же зачем-то спонсирует LeoFS...
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:37, 31/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пойму, зачем нужен "DHCP-сервер Kea", когда на улице светит солнце, можно познакомиться с какой-нибудь девчонкой, выпить пивка. Жизнь хороша, незачем идти скачивать "DHCP-сервер Kea" и сидеть в темной комнатушке, настраивая "файлы конфигурации в формате JSON".
     
     
  • 2.6, Анонимный селебрити (?), 11:52, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал аноним в темной комнатушке без окон, редактируя  json конфиг.
     
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