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Выпуск BlackArch 2019.09.01, дистрибутива для тестирования безопасности

29.08.2019 07:16

Опубликованы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает около 2300 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 15 Гб (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (650 Мб).

В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

Основные изменения:

  • В состав включено более 150 новых программ;
  • Для всех оконных менеджеров добавлен шрифт terminus;
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.2.9 (ранее использовалась ветка 5.1);
  • Добавлены новые преднастройки для vim, размещаемые в файлах ~/.vim и ~/.vimrc;
  • Обновлён инсталлятор (blackarch-installer 1.1.19);
  • Прекращена поставка оконного менеджера dwm;
  • По умолчанию вместо xterm предложен эмулятор терминалов rxvt-unicode;
  • Обновлены все утилиты и пакеты;
  • Переработаны меню для оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox;
  • Добавлена новая тема оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://blackarch.org/blog.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BlackArch 2019.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blackarch
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:22, 29/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Поздновато выпустили, целевой же аудитории совсем мало времени останется на освоение. Им успеть бы на ноут\флешку залить, чтобы в классе всем показать.
     
  • 1.2, Иван (??), 09:30, 29/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучше Kali Linux?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обои интереснее.
     

  • 1.4, nightfall (??), 10:16, 29/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    BlackArch - страшно звучит. Наверняка название отпугивает многих нерадивых уайтхэтов. И скриншот в новости тоже страшный. Чорный, чорный скриншот! Всё так по-хэккерски. Настаяшая илита.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 10:37, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и с неоновым логотипом и страшной черной консолью!
     

  • 1.7, Аноним (-), 11:45, 29/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 15 Гб (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (650 Мб)

    Ну и зачем они нужны, когда проще накатить чистый Арч и в нём подключить репозиторий BlackArch'а?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:06, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чистый Арч не каждый школьник установит. А тут уже готовый live-образ.
     

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