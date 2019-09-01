Выпуск BlackArch 2019.09.01, дистрибутива для тестирования безопасности

Опубликованы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает около 2300 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 15 Гб (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (650 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM. Основные изменения: В состав включено более 150 новых программ;

Для всех оконных менеджеров добавлен шрифт terminus;

Ядро Linux обновлено до версии 5.2.9 (ранее использовалась ветка 5.1);

Добавлены новые преднастройки для vim, размещаемые в файлах ~/.vim и ~/.vimrc;

Обновлён инсталлятор (blackarch-installer 1.1.19);

Прекращена поставка оконного менеджера dwm;

По умолчанию вместо xterm предложен эмулятор терминалов rxvt-unicode;

Обновлены все утилиты и пакеты;

Переработаны меню для оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox;

Добавлена новая тема оформления.



