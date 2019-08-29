Сторми Питерс возглавила подразделение открытых программ Microsoft

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|3.7, Аноним (7), 09:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>likes of Stormy, Nat and Miguel
1 первый раз слышу
2,3 занимались проприетарщиной типа Xamarin.Android, которая была открыта только после после покупки Майкрософтом.
2 - новый глава GitHub.
Не вижу причин для лайков.
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|1.3, Hellraiser (??), 08:47, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Ключевые слова: microsoft, opensource
куда катится мир
маст дай стал прикидываться опенсорсом
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|2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>>Ключевые слова: microsoft, opensource
> куда катится мир
> маст дай стал прикидываться опенсорсом
Три папы опенсорса уж как 20+ лет проддили эту свою "дружественность к бизнесам".
Всё вурдалак прохавал: пришёл #УспехОпенсорса -- "улыбайтесь, вас кушают".
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|4.22, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Кто-нибудь понимает, о чем он?
Только те, кто умеет читать. И ходить по ссылкам. И читать по ссылками. И...
Всё против тебя!
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|4.28, Аноним (28), 13:56, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-нибудь понимает, о чем он?
Подсказываю:
Кафедра русского языка.
Две доцентши, одна курит, вторая разгадывает кроссворд.
— Мария Ивановна, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "И"...
Курящая долго думает, потом:
— Ну, не может быть! В газете?
— Да.
— ******?
— Подходит...
Входит завкафедрой, профессорша.
— Софья Марковна, вот вы доктор наук! Полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "И"?
— ******! Однозначно!
— Ну не может же быть в российской газете — ******!
— Сейчас все может быть!
Входит аспирантка Машенька, юное невинное созданьице.
— Вот молодежь все знает! Машенька, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "И"! У нас только один вариант — ******!
Машенька краснеет до корней волос и шепчет:
— Фиаско.
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|3.14, Sluggard (ok), 09:57, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В пучину выпиливания функционала и/или бесконечного переделывания интерфейса.
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|4.20, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:28, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К уровню Гнома :)
Не, не то. РедХат, фридектоп-орг, гном -- скатились под микрософт.
Скатить микрософт под микрософт... будет сложно.
Думаю, г-жа Питерс найдёт себе (/мс найдёт ей) занятие по-проще.
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|2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:02, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гном и Мозилла ранее? Она заслана, чтоб скатить Майкрософт?
Пересиживает, отдыхает в главном офисе перед заброской в тылы врага.
Вон Нат пересидел-оправился -- на гитхуп бросили.
Если г-жа Питерс покажет себя ... молодцом?... может, и под неё чего за лярд-другой прикупят. Кто там ещё не под зогом ходит-то?... триттер, лицокнига, бритиш петрольум, ... не айбием же---
О! Оракл. #ждать2года
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|1.24, Аноним (24), 12:00, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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все норм - будет топить за гендерное равенство и преференции для альтернативно-одаренных.
А то шибкомного начало мсовского софта утекать в open. Прекратить нельзя, но надо сделать большую его часть бесполезной.
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