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Сторми Питерс возглавила подразделение открытых программ Microsoft

29.08.2019 08:40

Сторми Питерс (Stormy Peters) заняла пост директора подразделения открытых программ Microsoft (Open Source Programs Office). До этого Сторми возглавляла команду по взаимодействию с сообществом в компаниии Red Hat, а ещё раньше занимала пост директора по взаимодействию с разработчиками в Mozilla, была вице-президентом Cloud Foundry Foundation и возглавляла фонд GNOME Foundation. Сторми также известна как создатель подразделения по развитию открытых проектов в компании HP и основатель фонда Kids on Computers, занимающегося созданием компьютерных классов в школах развивающихся стран.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/storming/s...)
  2. OpenNews: Директор Microsoft выразил дружественный настрой по отношению к открытому ПО
  3. OpenNews: Сторми Питерс уходит с поста руководителя GNOME Foundation в Mozilla
  4. OpenNews: Размышления руководителя GNOME Foundation на тему "Десктоп или браузер"
  5. OpenNews: С приходом нового директора фонд GNOME надеется пополнить ряды своих сторонников
  6. OpenNews: Microsoft создаёт подразделение для развития открытых технологий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, opensource
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  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понижение.
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:09, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Понижение.

    Камингаут.

    [I]"" Now, what about Microsoft? Same old. Mary Jo Foley wrote about Stormy Peters joining Microsoft <.com/article/microsoft-hires-open-source-veteran-stormy-peters-to-run-its-open-source-programs-office/>. It helps the openwashing. For well over a decade Stormy Peters had served Microsoft in various ways (Techrights wrote many articles about that <http://techrights.org/2008/07/07/stormy-appointment/>), so Peters joining Microsoft to attack FOSS /directly/ as a ‘mole’ is hardly surprising. Even /expected/. Love of money dooms FOSS and this is all about money:  [...]

    Microsoft hopes that the likes of Stormy, Nat and Miguel can help Microsoft control the narratives around FOSS. It’s easier to destroy or abduct FOSS that way. They are ‘doing a Nokia’. █ ""[/I] --http://techrights.org/2019/08/24/openwashing-and-github/

    ---Черного кобеля не отмоешь добела.  http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105598.html#69

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >likes of Stormy, Nat and Miguel

    1 первый раз слышу
    2,3 занимались проприетарщиной типа Xamarin.Android, которая была открыта только после после покупки Майкрософтом.
    2 - новый глава GitHub.

    Не вижу причин для лайков.

     
     
  • 4.12, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:50, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > 1 первый раз слышу
    > Не вижу причин для лайков.

    Фаза отрицания?  Сочувствую Вашей потере.

     

  • 1.3, Hellraiser (??), 08:47, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Ключевые слова: microsoft, opensource

    куда катится мир
    маст дай стал прикидываться опенсорсом

     
     
  • 2.5, istepan (ok), 08:51, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не можешь победить?
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >>Ключевые слова: microsoft, opensource
    > куда катится мир
    > маст дай стал прикидываться опенсорсом

    Три папы опенсорса уж как 20+ лет проддили эту свою "дружественность к бизнесам".

    Всё вурдалак прохавал: пришёл #УспехОпенсорса  --  "улыбайтесь, вас кушают".

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:29, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Кто-нибудь понимает, о чем он?
     
     
  • 4.22, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Кто-нибудь понимает, о чем он?

    Только те, кто умеет читать.  И ходить по ссылкам.  И читать по ссылками.  И...

    Всё против тебя!

     
  • 4.28, Аноним (28), 13:56, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь понимает, о чем он?

    Подсказываю:

    Кафедра русского языка.
    Две доцентши, одна курит, вторая разгадывает кроссворд.
    — Мария Ивановна, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "И"...
    Курящая долго думает, потом:
    — Ну, не может быть! В газете?
    — Да.
    — ******?
    — Подходит...
    Входит завкафедрой, профессорша.
    — Софья Марковна, вот вы доктор наук! Полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "И"?
    — ******! Однозначно!
    — Ну не может же быть в российской газете — ******!
    — Сейчас все может быть!
    Входит аспирантка Машенька, юное невинное созданьице.
    — Вот молодежь все знает! Машенька, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "И"! У нас только один вариант — ******!
    Машенька краснеет до корней волос и шепчет:
    — Фиаско.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:23, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешла на сторону зла, увы.
     
  • 1.10, vit (??), 09:40, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а родители у нее фанаты людей-Х?)))
     
  • 1.11, Sluggard (ok), 09:48, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гном и Мозилла ранее? Она заслана, чтоб скатить Майкрософт?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:55, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Куда скатывать то?
     
     
  • 3.14, Sluggard (ok), 09:57, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В пучину выпиливания функционала и/или бесконечного переделывания интерфейса.
     
     
  • 4.27, Аноним (13), 12:58, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык там и так все это уже есть.
     
  • 3.15, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:58, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Куда скатывать то?

    С-на-под http://sisyphus.ru/en/ гору!

     
  • 3.17, Аноним (17), 10:06, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К уровню Гнома :)
     
     
  • 4.20, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:28, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К уровню Гнома :)

    Не, не то.  РедХат, фридектоп-орг, гном  --  скатились под микрософт.

    Скатить микрософт под микрософт...  будет сложно.
    Думаю, г-жа Питерс найдёт себе (/мс найдёт ей) занятие по-проще.

     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:02, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гном и Мозилла ранее? Она заслана, чтоб скатить Майкрософт?

    Пересиживает, отдыхает в главном офисе перед заброской в тылы врага.

    Вон Нат пересидел-оправился -- на гитхуп бросили.

    Если г-жа Питерс покажет себя ... молодцом?...  может, и под неё чего за лярд-другой прикупят.   Кто там ещё не под зогом ходит-то?...  триттер, лицокнига, бритиш петрольум, ...  не айбием же---

    О! Оракл.  #ждать2года

     

  • 1.18, Аноним (18), 10:13, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему!
     
  • 1.19, NewJoin (?), 10:27, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На посту Open Source Programs Office...
    https://i.postimg.cc/1t9497QN/img-eggsif-2200545773311894812.jpg
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:57, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знакомая фамилия.
     
     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:34, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Знакомая фамилия.

    Да, не... https://sfconservancy.org/blog/?author=deb
    Показалось.

     

  • 1.24, Аноним (24), 12:00, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все норм - будет топить за гендерное равенство и преференции для альтернативно-одаренных.

    А то шибкомного начало мсовского софта утекать в open. Прекратить нельзя, но надо сделать большую его часть бесполезной.

     
  • 1.25, Аноним (25), 12:26, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    насосала
     

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