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В Firefox 71 появится новый интерфейс для просмотра TLS-сертификатов

28.08.2019 11:24

В ночные сборки Firefox добавлена реализация новой служебной страницы "about:certificate", предлагающей расширенный интерфейс для просмотра применяемых для шифрования сертификатов. Реализация интерфейса просмотра сертификатов полностью переписана с использованием JavaScript и стандартных web-технологий, а также приведена в соответствие со стилевым оформлением Firefox Quantum. Если раньше для просмотра сертификатов открывалось отдельное окно, то теперь информация отображается во вкладке в форме, напоминающей дополнение Certainly Something.

Новый режим просмотра опционально станет доступен через страницу about:certificate в выпуске Firefox 70 и будет задействован по умолчанию в Firefox 71 при вызове через "Tools > Page Info > Security > View Certificate". До активации по умолчанию новый интерфейс можно включить через настройку security.aboutcertificate в about:config. Выпуск Firefox 70 намечен на 22 октября, а Firefox 71 на 10 декабря 2019 года.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/08/f...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен режим строгой изоляции страниц
  3. OpenNews: В Firefox 68 появится новый менеджер дополнений
  4. OpenNews: Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise
  5. OpenNews: В Firefox 67 появится страница about:compat и выгрузка вкладок при нехватке памяти
  6. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tls, cert, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    super, zhdal dvadtsat let
     
     
  • 2.2, Александр Абдулов (?), 11:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    20 лет прошло, а шрам остался
     
  • 2.22, Аноним (-), 14:09, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Транслит признак супер хакерства )))
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:55, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    В ожидании руководителя сотрудники скучающе смотрели в свои телефоны. Джон допивал свой кофе, Кристи поглядывала на часы. Наконец, дверь открылась, и вошел Мартин.

    — Как поживают разработчики моего любимого браузера! — воскликнул Мартин и устремился к своему креслу. Планерка началась. — Итак, нам нужна свежая идея. Джон, что можешь предложить ты?

    Джон взял свой блокнот, исписанный результатами бенчмарков.

    — Я бы хо... — начал было Джон, как вдруг в комнату ворвался Джимми, главный маркетолог:

    — Срочно переписываем диалог показа сертификатов! — и тут же исчез в дверях.

    — Отличная идея, Джимми, — сказал ему вслед Мартин. — Друзья, нам нужно переписать диалог показа сертификатов. Это следует реализовать к самому ближайшему релизу. Задача наиважнейшая, без нее мы не порвем нашего конкурента. А теперь прошу меня простить, у меня самолет в Эмираты.

    С этими словами Мартин вышел.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в офисе Apple:
    - Может сделаем новый дизайн?
    - Та не, мы меняли его уже пару лет назад, у кого еще идеи?
    - А давайте исправим глюки на старых девайсах?
    - Зачем? пусть покупают новые!
    - Давайте добавим новые Emoji?
    - Гениально! Так и сделаем!

    (c)

     
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 13:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А давайте исправим глюки на старых девайсах?

    К чести сказать, они недавно выпустили 9.3.6, мой старый 4s был очень рад фиксам GPS.

     
     
  • 4.24, Аноним (-), 14:11, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем?
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 14:32, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя спросить забыли.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:57, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Пользуюсь гугл хромом.
     
     
  • 2.5, Anon76 (?), 11:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    А гуглхргм тобой)
     
     
  • 3.6, anonymoussssss (?), 12:04, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как и firefox
     
     
  • 4.10, zzz (??), 12:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если нет разницы, откуда такие залпы диванной канонады по поводу лисы?
     
     
  • 5.11, anonymoussssss (?), 12:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я ничего против лисы и не имею, пользуюсь на всех устройствах только firefox. Просто наивно полагать, что следит за тобой только гугол.
     
     
  • 6.14, zzz (??), 13:33, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто полагал, что лиса не следит?
     
  • 6.15, Аноним (15), 13:33, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят
     

  • 1.8, пох. (?), 12:19, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    дайте угадаю - из новой модной "страницы" (вместо нормального модального диалога, чтобы окончательно не дать пользователю возможность отличить одно от другого) напрочь исчезнет кнопка "export", зато появится БОЛЬШОЕ КРАСНОЕ предупреждение о сертификатах, не вкомпилированных намертво в бинарник мразиллы.

     
     
  • 2.23, MonkAlex (ok), 14:10, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки я надеюсь экспорт будет
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:24, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что-то интерфейса не вижу. Вижу веб страницу.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:56, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вижу веб страницу.

    Которая к тому же сохранена в закладках.

     

  • 1.13, Аноним (13), 13:33, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то последний FireFox 68.0.2 стал табы закрывать с большой задержкой, примерно 1-2 секунды после клика в кнопку крестик на табе. С версией 68.0.1 всё закрывалось мнгновенно
     
     
  • 2.16, zzz (??), 13:35, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально закрывает. Винда, 64 бита.
     
     
  • 3.27, Аноним (4), 14:33, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде все работает стабильно. Просто народ не понимает, что не все, что опенсорс, нормальное.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мгновенно linux mint х64
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:40, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > а Firefox 71 на 10 декабря 2019 года.

    Ну так и где скачать?))

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:45, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 71 пока в планах.
     

  • 1.20, Аноним (-), 13:52, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    я так понимаю, старый интерфейс в 71 версии выпилят совсем? И дополнениями его вернуть нельзя?

    Просто я действительно напоминаю - нафейхуа вебстраница на жс вместо аккуратного окошка интерфейса?

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 14:14, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А слабовидящие? Они ж не слабодумающие
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В течении дцати лет перерабатывали интерфейс, якобы энтузиастов мало и настройки никому не нужны, а тут внезапно про слабовидящих вспомнили и решили часть интерфейса под них переделать, ничего не предложив по оставшейся части?
     

  • 1.29, Аноним (29), 15:50, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То как представили - это дело привычки. Побухтим и затихнем. Будем потом возмущаться что модальное окошко сделали, мол неудобно.
    А вот то что кнопочка эксепт пропадает, то грустно всё больше и больше.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 15:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю. Побочный плюс в простоте сохранения данных данного окошка. Из модального всё ж сложнее данные выцарапать для экспорта.
     
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