В Firefox 71 появится новый интерфейс для просмотра TLS-сертификатов

— Как поживают разработчики моего любимого браузера! — воскликнул Мартин и устремился к своему креслу. Планерка началась. — Итак, нам нужна свежая идея. Джон, что можешь предложить ты?

Джон взял свой блокнот, исписанный результатами бенчмарков.

— Я бы хо... — начал было Джон, как вдруг в комнату ворвался Джимми, главный маркетолог:

— Срочно переписываем диалог показа сертификатов! — и тут же исчез в дверях.

— Отличная идея, Джимми, — сказал ему вслед Мартин. — Друзья, нам нужно переписать диалог показа сертификатов. Это следует реализовать к самому ближайшему релизу. Задача наиважнейшая, без нее мы не порвем нашего конкурента. А теперь прошу меня простить, у меня самолет в Эмираты.

С этими словами Мартин вышел.

