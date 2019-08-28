В Firefox 71 появится новый интерфейс для просмотра TLS-сертификатов

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|1.3, Аноним (3), 11:55, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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В ожидании руководителя сотрудники скучающе смотрели в свои телефоны. Джон допивал свой кофе, Кристи поглядывала на часы. Наконец, дверь открылась, и вошел Мартин.
— Как поживают разработчики моего любимого браузера! — воскликнул Мартин и устремился к своему креслу. Планерка началась. — Итак, нам нужна свежая идея. Джон, что можешь предложить ты?
Джон взял свой блокнот, исписанный результатами бенчмарков.
— Я бы хо... — начал было Джон, как вдруг в комнату ворвался Джимми, главный маркетолог:
— Срочно переписываем диалог показа сертификатов! — и тут же исчез в дверях.
— Отличная идея, Джимми, — сказал ему вслед Мартин. — Друзья, нам нужно переписать диалог показа сертификатов. Это следует реализовать к самому ближайшему релизу. Задача наиважнейшая, без нее мы не порвем нашего конкурента. А теперь прошу меня простить, у меня самолет в Эмираты.
С этими словами Мартин вышел.
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|2.7, Аноним (7), 12:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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в офисе Apple:
- Может сделаем новый дизайн?
- Та не, мы меняли его уже пару лет назад, у кого еще идеи?
- А давайте исправим глюки на старых девайсах?
- Зачем? пусть покупают новые!
- Давайте добавим новые Emoji?
- Гениально! Так и сделаем!
(c)
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|3.21, НяшМяш (ok), 13:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А давайте исправим глюки на старых девайсах?
К чести сказать, они недавно выпустили 9.3.6, мой старый 4s был очень рад фиксам GPS.
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|4.10, zzz (??), 12:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если нет разницы, откуда такие залпы диванной канонады по поводу лисы?
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|5.11, anonymoussssss (?), 12:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я ничего против лисы и не имею, пользуюсь на всех устройствах только firefox. Просто наивно полагать, что следит за тобой только гугол.
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|1.8, пох. (?), 12:19, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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дайте угадаю - из новой модной "страницы" (вместо нормального модального диалога, чтобы окончательно не дать пользователю возможность отличить одно от другого) напрочь исчезнет кнопка "export", зато появится БОЛЬШОЕ КРАСНОЕ предупреждение о сертификатах, не вкомпилированных намертво в бинарник мразиллы.
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|2.12, Аноним (12), 12:56, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вижу веб страницу.
Которая к тому же сохранена в закладках.
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|1.13, Аноним (13), 13:33, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то последний FireFox 68.0.2 стал табы закрывать с большой задержкой, примерно 1-2 секунды после клика в кнопку крестик на табе. С версией 68.0.1 всё закрывалось мнгновенно
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|3.27, Аноним (4), 14:33, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На винде все работает стабильно. Просто народ не понимает, что не все, что опенсорс, нормальное.
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|1.20, Аноним (-), 13:52, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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я так понимаю, старый интерфейс в 71 версии выпилят совсем? И дополнениями его вернуть нельзя?
Просто я действительно напоминаю - нафейхуа вебстраница на жс вместо аккуратного окошка интерфейса?
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|3.28, Аноним (28), 14:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В течении дцати лет перерабатывали интерфейс, якобы энтузиастов мало и настройки никому не нужны, а тут внезапно про слабовидящих вспомнили и решили часть интерфейса под них переделать, ничего не предложив по оставшейся части?
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|1.29, Аноним (29), 15:50, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То как представили - это дело привычки. Побухтим и затихнем. Будем потом возмущаться что модальное окошко сделали, мол неудобно.
А вот то что кнопочка эксепт пропадает, то грустно всё больше и больше.
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|2.30, Аноним (29), 15:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавлю. Побочный плюс в простоте сохранения данных данного окошка. Из модального всё ж сложнее данные выцарапать для экспорта.
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