Конференция phpCE отменена из-за конфликта, вызванного отсутствием женщин-докладчиков

2.80 , Huff ( ? ), 18:59, 28/08/2019 Извините, но мы закрываем гей клуб, так как женщины обходят его стороной!

2.90 , анонн ( ok ), 20:00, 28/08/2019 > Извините, но мы закрываем автомобильный клуб, так как женщины обходят его стороной! Видимо, что-то вы там делаете не так?

https://en.wikipedia.org/wiki/ADAC

> The ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) (General German Automobile Club) is an automobile association in Germany, founded on May 24, 1903 https://translate.google.de/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F

> Из 12,5 миллиона членов ADAC в 1993 году 2,5 миллиона были женщины. В 2010 году 6 миллионов женщин уже имели свое собственное письмо о защите (17,3 миллиона членов в общей сложности). 3.104 , DeadLoco ( ok ), 21:14, 28/08/2019 Это не автомобильный, а страховой клуб.

4.108 , анонн ( ok ), 21:35, 28/08/2019 > Это не автомобильный, а страховой клуб. ADAC = Allgemeiner (общий) Deutscher (немецкий) Automobil (бибика) Club https://www.adac.de/wir-ueber-uns/daten_fakten/satzung/

> Zweck ... die Wahrnehmung und Förderung der Interessen des Kraftfahrwesens, des Motorsports und des Tourismus“ т.е. основная цель - продвижение и поддержка интереса к автоделу/автоспорту/туризму. Ну и куча доп. услуг, куда без них - раньше, когда еще не было массовых навигаторов, там можно было взять подробную распечатку и карты маршрута A->Б, еще там предлагают курсы экстремального вождения и т.д. и т.п. Прикол в том, что это сам клуб - все еще e.V. т.е. некоммерческое "волонтерное" объединение по интересам.

https://en.wikipedia.org/wiki/Verein

> Eingetragener Verein (e. V.), a registered voluntary association under German law Но есть "ответвления" - акционерное сообщество ADAC SE и учреждение (Stiftung - точный перевод искать мне лень, но что-то с "благотворительностью" ), и тут желательно не смешивать все в одну кучу. Страховки идут через ADAC SE, благотворительные проекты через Stiftung.