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Конференция phpCE отменена из-за конфликта, вызванного отсутствием женщин-докладчиков

28.08.2019 16:12

Организаторы ежегодно проводимой в Дрездене конференции phpCE (PHP Central Europe Developer Conference) отменили намеченное на начало октября мероприятие и высказали намерение в будущем отказаться от проведения конференции. Решение принято на фоне конфликта, в результате которого три докладчика (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker) отменили свои выступления на конференции под предлогом превращения конференции в клуб "белых мужчин", в котором не приветствуются докладчики женщины.

Конфликт развился вокруг непропорционального числа женщин среди докладчиков (в этом году не было утверждено ни одного доклада, а в прошлом был только один доклад женщины, что несоразмерно с конференцией DrupalCon, на которой женщины выступают достаточно активно). Некоторые докладчики посчитали такую ситуацию неправильной и предложили изменить ситуацию. По их мнению среди женщин имеются замечательные специалисты, которые могли бы выступить с докладами, но у конференции сложился имидж мужского клуба и поэтому женщины обходят мероприятие стороной. Сторонники гендерного разнообразия предложили посодействовать в поиске женщин, которые смогут выступить с хорошими докладами. При необходимости была выражена готовность уступить свои места этим женщинам, сократив свои доклады, а также помочь с реализацией программ по привлечению женщин-докладчиков через покрытие части транспортных расходов.

Организаторы сообщили, что доклады выбираются исключительно основываясь на их качестве, профессионализме и актуальности, без учёта пола участника. Они не против докладов от женщин, но женщины сами не спешат подавать заявки на участие, например, из 250 заявок на участие поступила только одна заявка от женщины, но она была отклонена, так как был представлен тот же самый доклад, что и в прошлом году (в прошлом году из 39 докладчиков была одна женщина). Также было упомянуто, что время приёма заявок на доклады уже прошло и организаторы не готовы на данном этапе подготовки конференции контактировать с новыми людьми. Позиция организаторов состояла в том, что разнообразие и инклюзивность являются важными целями, но их не следует достигать за счёт качества выступлений.

В итоге, трое докладчиков демонстративно отозвали свои доклады, а организаторы на этом фоне решили вообще отменить конференцию, так как после заявлений борцов за социальную справедливость и волны негатива в социальных сетях продажи билетов практически остановились.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  3. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
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  5. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: php
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  • 1.1, ww (?), 16:11, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +76 +/
    к обсуждению новости допускаются только женщины, если их будет меньше 50% от комментирующих, новость надо удалить как дискриминирующую
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:46, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а если мужчит будет мало, проехали
     
  • 2.70, Cinderella (?), 18:25, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Я сама дочь докладчика и поверьте - здесь не всё так однозначно
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.86, Аноним (86), 19:26, 28/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то отмена конференции была не по этому поводу, а из-за того, что билеты не покупали. И организаторы связывают это с некоторым шумом в соцсетях и тем, что три видных докладчика слились, а не с тем, что оставшиеся после этого доклады нахрен никому не сдались за эти деньги.

    Но вообще если считать, что среди разработчиков в среднем женщин около 10%, то видеть среди 250 докадчиков 0 женщин по крайней мере странно. Сравните с теми же конфами по Друпал, где такой картины 250/0 нету никогда.

    P.S. Какое-то время назад слушал доклад Светы Смирновой из Перконы, например. Она дичайше крутая, рекомендую.

     
     
  • 6.109, Агл (?), 21:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Какое-то время " -- не распространенная среди мужеского полуанонима фраза
     
  • 2.106, Аноним (106), 21:27, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    if(!in_array("woof", ["meow", "meow", "meow"])){
         throw new ConferenceException();
    }
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:12, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    хотелось бы увидеть твиты отвергнутых женщин, подавших заявки
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если верить тексту вверху, то женскополовые сами не спешат выступать перед обилием мужскополовых. Короче какой-то бред и заблуждения, возможно просто нет желающих. Хз, идиотизм
     
     
  • 3.18, Имя (?), 16:32, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >женскополовые сами не спешат выступать перед обилием мужскополовых

    Я дико извиняюсь, а у них доклады-то о чём? Или они туда ездят вообще не за докладами, а для поиска лесбопартнёров?

     
  • 3.68, вейланд (?), 18:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если они сами не спешат, то в чём обвиняют организаторов конференции?
     
     
  • 4.120, SubGun (ok), 22:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Требуют добровольно принудительно заставлять женщин "докладывать"
     
  • 4.135, GentooBoy (ok), 00:15, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отсутствии квот, как пример знаю одного разработчика из Нигерии переехавшего в Англию. В компании не могли закрыть квоту по чернокожим работникам. Но разработчик он нормальный, правда не будь он черным его бы не наняли.
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:13, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    sranye_kretiny.jpg
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:15, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker)

    Просто ребята хотели весёлую вечеринку.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну конечно заявку на участие подали 10 человек и все белые мужики. Сюрприз сюрприз, конфа отменена виноваты женщины, а не пхп.
     

  • 1.6, Аноним (9), 16:15, 28/08/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +14 +/
     
     
  • 2.21, Имя (?), 16:34, 28/08/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.7, power (??), 16:16, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это завуалированная дискриминация мужчин.
     
     
  • 2.22, Какаянахренразница (ok), 16:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Вполне себе явная дискриминация мужчин. Предложение "добровольной" передачи мест участников от мужчин к женщинам это прямая и неприкрытая дискриминация.
     
     
  • 3.115, Аноним (115), 22:20, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Затем будут требовать приглашать соразмерное количество прочих "меньшинств", потом макак, глистов, бактерий.. Скоро уже нельзя будет кодить на пхп не сделав себе операцию по смене чего-либо или не заразившись чем-либо от кого-либо, кроме белокожих мужчин, естессно!
     
  • 2.100, Анони (?), 20:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, мужики готовились, а тут отмена.
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:18, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пещерные мракобесы, почему вы против социального прогресса?

    А ну все живо уступили свои места женщинам на конференции phpCUCK.

     
     
  • 2.41, 343ски (?), 17:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Следующую конференцию назовут php соск май ниплс
     

  • 1.11, Аноним (25), 16:22, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Сторонники гендерного разнообразия предложили посодействовать в поиске женщин, которые смогут выступить с хорошими докладами. При необходимости была выражена готовность уступить свои места этим женщинам, сократив свои доклады, а также покрыть часть транспортных расходов для женщин

    женщинам же надо равные права и особые тепличные условия

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:27, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    конечно нужны, они не в состоянии быть равными мужчинам и нуждаются в такой опеке.
     
     
  • 3.117, Аноним (115), 22:31, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дальше очевидно для более полного равенства и в рамках опеки ты станешь требовать выкалывать всем глаза, отрывать уши, ломать руки и затуплять умных до уровня де6илов?
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:25, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что показывает, насколько женщины-девелоперы умнее и прозорливее, поскольку они избегают PHP.
     
     
  • 2.47, Kreep (?), 17:36, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они просто выбирают самое модненькое, как и множество других "умных и прозорливых" 23-летних синьоров
     
  • 2.52, Иваныч (??), 17:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более того, PHP настолько зашквар что ним брезгуют даже LGBTQ.
     
     
  • 3.61, Kreep (?), 17:58, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > брезгуют даже LGBTQ

    Ну это же отлично

     

  • 1.13, Аноним (13), 16:26, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Совсем PHPголовного мозга
     
  • 1.15, Аноним (25), 16:27, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "женщины обходят мероприятие стороной"

    Извините, но мы закрываем автомобильный клуб, так как женщины обходят его стороной!

     
     
  • 2.80, Huff (?), 18:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Извините, но мы закрываем гей клуб, так как женщины обходят его стороной!
     
  • 2.90, анонн (ok), 20:00, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Извините, но мы закрываем автомобильный клуб, так как женщины обходят его стороной!

    Видимо, что-то вы там делаете не так?
    https://en.wikipedia.org/wiki/ADAC
    > The ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) (General German Automobile Club) is an automobile association in Germany, founded on May 24, 1903

    https://translate.google.de/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F�
    > Из 12,5 миллиона членов ADAC в 1993 году 2,5 миллиона были женщины. В 2010 году 6 миллионов женщин уже имели свое собственное письмо о защите (17,3 миллиона членов в общей сложности).

     
     
  • 3.104, DeadLoco (ok), 21:14, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не автомобильный, а страховой клуб.
     
     
  • 4.108, анонн (ok), 21:35, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не автомобильный, а страховой клуб.

    ADAC = Allgemeiner (общий) Deutscher (немецкий) Automobil (бибика) Club

    https://www.adac.de/wir-ueber-uns/daten_fakten/satzung/
    > Zweck ... die Wahrnehmung und Förderung der Interessen des Kraftfahrwesens, des Motorsports und des Tourismus“

    т.е. основная цель - продвижение и поддержка интереса к автоделу/автоспорту/туризму. Ну и куча доп. услуг, куда без них - раньше, когда еще не было массовых навигаторов, там можно было взять подробную распечатку и карты маршрута A->Б, еще там предлагают курсы экстремального вождения и т.д. и т.п.

    Прикол в том, что это сам клуб - все еще e.V. т.е. некоммерческое "волонтерное" объединение по интересам.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Verein
    > Eingetragener Verein (e. V.), a registered voluntary association under German law

    Но есть "ответвления" - акционерное сообщество ADAC SE и учреждение (Stiftung - точный перевод искать мне лень, но что-то с "благотворительностью" ), и тут желательно не смешивать все в одну кучу. Страховки идут через ADAC SE, благотворительные проекты через Stiftung.

     

  • 1.16, anonymoussssss (?), 16:29, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    От таких новостей моя вера в человечество постепенно уходит в минус
     
     
  • 2.50, Kreep (?), 17:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какой ты наивный розовый единорожек, однако
     
     
  • 3.84, anonymoussssss (?), 19:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, ты меня раскусил. На самом деле я потерял её очень давно. Не так много осталось адекватных людей.
     
  • 2.101, Анони (?), 21:02, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно когда плюсующих против похапэ становится больше. Долго же они отсиживались после новостей о нодежээсе и электроне.
     
     
  • 3.110, имя_ (?), 22:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это все одни и те же люди
     

  • 1.17, Sluggard (ok), 16:29, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Организаторы сообщили, что доклады выбираются исключительно основываясь на их качестве, профессионализме и актуальности, без учёта пола участника.

    Они что же, выступают за равенство не на словах, а на деле? За отсутствие идиотских квот и честную конкуренцию? Вот подлецы!

     
  • 1.19, Какаянахренразница (ok), 16:32, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    SJW == ни себе, ни людям.

    Теперь надо закрыть какую-нибудь женскую баню или салон красоты под предлогом того, что у неё репутация клуба белых женщин и мужчины обходят её стороной, а это неправильно.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:46, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Вы чуть позже для себя откроете, что оказывается это работает только в одну сторону. "Стрелочка не поворачивается".
     
  • 2.69, вейланд (?), 18:25, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Сан-Франциско запретили стрейт-парад.

    Всё, поздно.

     
     
  • 3.96, Аноним (96), 20:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Сан-Франциско вообще сложно что-то запретить. Там около порта, время от времени, толпа голых мужиков собирается. У них так принято... И ничего, задерживать их нельзя. Причем именно в таком виде они и разъезжаются на велосипедах или на том, что есть....
     

  • 1.20, Аноним (20), 16:34, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    современное абразование на практике..
     
  • 1.26, Anonymoustus (ok), 16:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > в результате которого три докладчика (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker) отменили свои выступления на конференции под предлогом превращения конференции в клуб "белых мужчин", в котором не приветствуются докладчики женщины.

    Запомните эти имена.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> в результате которого три докладчика (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker) отменили свои выступления на конференции под предлогом превращения конференции в клуб "белых мужчин", в котором не приветствуются докладчики женщины.
    > Запомните эти имена.

    Ждём в следующем году Карлу Хугес, Лару Гарфильд и Мару Вэкер.

     
  • 2.118, Аноним (115), 22:34, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на обломках мирозданья напишут эти имена.
     

  • 1.29, Anonymoustus (ok), 16:52, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > При необходимости была выражена готовность уступить свои места этим женщинам, сократив свои доклады, а также помочь с реализацией программ по привлечению женщин-докладчиков через покрытие части транспортных расходов.

    То есть доклады — это ерунда, главное — SJW. Потрясающее отношение к собственной профессии.

     
  • 1.30, Аноним (30), 16:52, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Похапэ-разработчики требуют вина и женщин!
     
  • 1.31, Anonymoustus (ok), 16:56, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > только одна заявка от женщины, но она была отклонена, так как был представлен тот же самый доклад, что и в прошлом году

    А бабам лень даже новый доклад написать. А зачем работать? Всё равно ведь пригласят, оплатят расходы, поклонятся в ноги, похвалят, оближут.

     
     
  • 2.119, Аноним (115), 22:36, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Детей необходимо баловать, только тогда из них вырастают настоящие мерзавцы. Тут тот же принцип. Разделяй общество и властвуй.
     

  • 1.40, гыгыгышка (ok), 17:21, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну скучно же поцанам было... за что их винить?
     
     
  • 2.48, Механик (?), 17:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вызвали бы женщин с низкой социальной ответственностью! Так нет, им ещё и умных подавай?
     
     
  • 3.56, Kreep (?), 17:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно. Вызвали б эскортниц, напялили очки и заставили читать по бумажке, размахивая руками. И внешний вид порадует, и волки целы
     
     
  • 4.93, Anonymoustus (ok), 20:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Точно. Вызвали б эскортниц, напялили очки и заставили читать по бумажке, размахивая
    > руками. И внешний вид порадует, и волки целы

    Отличный лайфхак!

     
  • 4.114, АССА (?), 22:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да, примерно вот так - https://youtu.be/mC39SSy-5vI
     
     
  • 5.130, Задрот (?), 23:14, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, вот так: https://archive.org/details/haxxxor_volume_1_dvd/haxxxor_volume_1_dvd.iso
     

  • 1.43, Аноним (43), 17:26, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > после заявлений борцов за социальную справедливость и волны негатива в социальных сетях продажи билетов практически остановились.

    Билеты на такие мероприятия только сжв покупают?

     
     
  • 2.75, neAnonim (?), 18:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Пришедших обвинят в том что они поддерживают "клуб нормальных людей". Они избегают лишних проблем.
     
  • 2.77, пох. (?), 18:51, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    походу да, именно в этой мелкой детальке и весь цимес - оплачивали мероприятию, похоже, исключительно ОНИ.


    остальные предпочитали лекцию где-нибудь в ютубике.

     

  • 1.44, Попугай Кеша (?), 17:30, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может не надо тогда участвовать во всех этих конференциях? Какое преимущество от них? Пожрать нахаляву и блокнотики-ручки нахватать?

    Новости в интернете можно прочесть.
    Что-то интересное узнать по любимой техноштуке - тоже.

    Зачем? Я не понимаю

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 17:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На халяву — это только если работодатель оплатит твоё участие. А в таком случае это ещё и повод свинтить с работы по уважительной причине. Чё бы нет?
    Тех, кто участвует за свои, не понимаю. Если там ещё и баб нет, то точно никакого смысла.
     
     
  • 3.58, Kreep (?), 17:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тренировка мышц языка
     
  • 2.122, Аноним (115), 22:42, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конференции бывают разными. На нормальных рассказывают о прорывах на отраслевом языке. А лекция в ютубе для широкого круга. Поэтому делается на простом доступном многим языке, а потому содержимое её упрощено в угоду доступности и не может содержать сложные концепции. Или её посмотрят полтора случайных человека.
     
     
  • 3.131, Аноним (131), 23:19, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о прорывах на отраслевом языке
    >> PHP

    словил SIGFPE

     

  • 1.46, SJW (?), 17:35, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Требую закрыть все роддома ввиду отсутствия мужчин среди пациентов! Не допустим гендерной дискриминации!
     
     
  • 2.63, user (??), 18:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требую в борделях квоты на мужиков, баб, педиков, лесбиянок, трансов и вертолёты!
     
     
  • 3.124, Аноним (115), 22:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    корованов же.
     
  • 2.73, Аноним (-), 18:34, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же! Шварц же родил!
     
     
  • 3.78, neAnonim (?), 18:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фильм НЕ документальный. Это фейк что бы получить миллион. (получилось даже больше)
     

  • 1.49, macfaq (?), 17:38, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитайте прилинкованные к именам креативы, там тоже забавно.
     
  • 1.54, gfederix (ok), 17:44, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин нашли где выступать... Вместо того чтобы бороться с причинами загнали под матрас следствие. Ситуация на конференции всего лишь функция от социальных условностей, приоритетов в образовании, наличия рабочих мест и тому подобному.

    SJW сами играют против женщин возводя в абсолют права культуры ущемлять в правах человека, а потом устраивают истерики с криками, что это белые мужики виноваты, что женщины дома в паранже сидят, а не доклады пишут.

     
     
  • 2.57, xm (ok), 17:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё верно. Там под твитом одного из отказников чернокожий чувак написал что де это самая расистская штука что он видел в последнее время. Такой позитивный неорасизм.
     
  • 2.71, Аноним (30), 18:26, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вместо того чтобы бороться с причинами загнали под матрас следствие.

    А что понимается под борьбой с причинами? Ликвидация генетических различий?

     
     
  • 3.125, Аноним (115), 22:48, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причина в боге, который создал мужчину и женщину неравными!
    Нет ли в этой запутанной истории еще и оскорбления чувств верующих?
     

  • 1.59, Аноним (59), 17:52, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Половину докладчиков делать транс-женщинами - и проблема решена.
     
     
  • 2.126, Аноним (115), 22:51, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас плохо с логикой на новоязе. Трангендеры более опекаемые чем женщины. Если скрестить поровну женщин и трансгендеров, то права трансгендеров будут ущемлены. Правильный ответ: все выступающие должны быть черными женщинами трансгендерами и при том лесбиянками.
     

  • 1.60, Аноним (60), 17:57, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Организаторы - слабаки,
    из-за куриных вскукареков закрыть уже собравшуюся мужскую конференцию...
     
     
  • 2.127, Аноним (115), 22:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им сделали предложение от которого они не смогли отказаться.
     

  • 1.62, Аноним (62), 18:00, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Карла Хьюза, Ларри Гарфилда и Марка Бейкера внести в чёрный список, перешагнуть через ситуацию и идти дальше своей дорогой - вот как надо было поступить организаторам.
     
  • 1.65, Наноним (?), 18:12, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего прям сразу закрываться. Переименовались бы в Ruby-конференцию, вопросов не возникнет
     
  • 1.74, Аноним (-), 18:41, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вся суть кодящих на пхп в одной новости :D
     
     
  • 2.102, Анони (?), 21:05, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том, что скучно без женщин? Работа работой, а жить то надо.
     

  • 1.76, Аноним (-), 18:50, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять угнетают белых гетеросексуальных мужчин...

    P.S. первый раз вижу, чтобы новость быстрее появлялась в /b/, чем на опеннете.

     
  • 1.81, Аноним (81), 19:02, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну пипец, в удаве запретили рабство, тут им бап мало. Пойду в си там все по старинке.
     
     
  • 2.112, имя_ (?), 22:05, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Rust is the future, C is the new Assembly
     

  • 1.83, ыы (?), 19:13, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    странное решение, по странной причине, странных людей...
     
  • 1.87, Аноним (87), 19:31, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >так как был представлен тот же самый доклад, что и в прошлом году

    Интересно о чем тогда был доклад?

     
  • 1.88, Vkni (ok), 19:35, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видимо, эта конференция и не нужна.
     
  • 1.91, Аноним (91), 20:02, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В мире жывотных.
     
     
  • 2.121, Аноним (121), 22:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жы-шы пишы через php
     

  • 1.94, anonymous (??), 20:25, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > продажи билетов практически остановились.

    Так ходят на конференции такие же мужчины. Им-то чем отсутствие юбок не понравилось?

     
     
  • 2.128, Аноним (115), 22:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так договор итесь до того, что реальные заслуги важнее пола. Фу быть таким!
     

  • 1.97, Аноним (96), 20:40, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё что было нужно, так это части докладчиков принести справку, что они находятся в процессе смена пола и готовятся к операциям, входе которых им ещё и кожу пересадят темного цвета..... И, сразу, все вопросы отпадают....
     
  • 1.98, Аноним (98), 20:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > продажи билетов практически остановились

    получается, что сволочи не те три докладчика, а те 1000 человек, которые прогают под этот язык...

     
  • 1.99, crypt (ok), 20:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    жаль, что этой отмазки не было в школьное время: "сегодня Маша и Таня не пришли! я не буду выступать у доски с домашним заданием, т.к. это дескредитирует блаблабла"

     
     
  • 2.103, Анони (?), 21:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в классе вообще было 4 м и 12 ж
     

  • 1.105, Аноним (106), 21:19, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, надели бы на пару чуваков с высоким тембром голоса хиджаб и дело в шляпе.
     
  • 1.111, Агл (?), 22:02, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    баб нет - расходимся
     
  • 1.113, Аноним (113), 22:05, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  Сторонники гендерного разнообразия предложили посодействовать в поиске женщин, которые смогут выступить с хорошими докладами.

    а шо, бородатые женщины уже закончились или просто стесняются ?

     
  • 1.116, Наше имя Легион (?), 22:29, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    странно: из-за отсутствия бабы отказались участвовать три геераста...
     
  • 1.123, SJW (?), 22:43, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему на OPN по умолчанию Аноним мужского пола? Это гендерная дискриминация! Должно быть Аноним-ка!!!!
     
     
  • 2.129, Аноним (115), 22:56, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро будет тебе и безанонимка и треш с угаром.
     
     
  • 3.132, Аноним (132), 23:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Я всех сдам!
     

  • 1.134, ДмитрийСССР (?), 23:28, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тупые животные. Вы на конференцию ради технологий приходите, или ради чего? Вам важно получить информацию, а не ковырять во внешности друг друга, или я что-то не понимаю в этой жизни?
     

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