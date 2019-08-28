Конференция phpCE отменена из-за конфликта, вызванного отсутствием женщин-докладчиков

Организаторы ежегодно проводимой в Дрездене конференции phpCE (PHP Central Europe Developer Conference) отменили намеченное на начало октября мероприятие и высказали намерение в будущем отказаться от проведения конференции. Решение принято на фоне конфликта, в результате которого три докладчика (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker) отменили свои выступления на конференции под предлогом превращения конференции в клуб "белых мужчин", в котором не приветствуются докладчики женщины. Конфликт развился вокруг непропорционального числа женщин среди докладчиков (в этом году не было утверждено ни одного доклада, а в прошлом был только один доклад женщины, что несоразмерно с конференцией DrupalCon, на которой женщины выступают достаточно активно). Некоторые докладчики посчитали такую ситуацию неправильной и предложили изменить ситуацию. По их мнению среди женщин имеются замечательные специалисты, которые могли бы выступить с докладами, но у конференции сложился имидж мужского клуба и поэтому женщины обходят мероприятие стороной. Сторонники гендерного разнообразия предложили посодействовать в поиске женщин, которые смогут выступить с хорошими докладами. При необходимости была выражена готовность уступить свои места этим женщинам, сократив свои доклады, а также помочь с реализацией программ по привлечению женщин-докладчиков через покрытие части транспортных расходов. Организаторы сообщили, что доклады выбираются исключительно основываясь на их качестве, профессионализме и актуальности, без учёта пола участника. Они не против докладов от женщин, но женщины сами не спешат подавать заявки на участие, например, из 250 заявок на участие поступила только одна заявка от женщины, но она была отклонена, так как был представлен тот же самый доклад, что и в прошлом году (в прошлом году из 39 докладчиков была одна женщина). Также было упомянуто, что время приёма заявок на доклады уже прошло и организаторы не готовы на данном этапе подготовки конференции контактировать с новыми людьми. Позиция организаторов состояла в том, что разнообразие и инклюзивность являются важными целями, но их не следует достигать за счёт качества выступлений. В итоге, трое докладчиков демонстративно отозвали свои доклады, а организаторы на этом фоне решили вообще отменить конференцию, так как после заявлений борцов за социальную справедливость и волны негатива в социальных сетях продажи билетов практически остановились.



