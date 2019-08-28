Конференция phpCE отменена из-за конфликта, вызванного отсутствием женщин-докладчиков

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|1.1, ww (?), 16:11, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+76 +/–
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к обсуждению новости допускаются только женщины, если их будет меньше 50% от комментирующих, новость надо удалить как дискриминирующую
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|Часть нити удалена модератором
|5.86, Аноним (86), 19:26, 28/08/2019 [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то отмена конференции была не по этому поводу, а из-за того, что билеты не покупали. И организаторы связывают это с некоторым шумом в соцсетях и тем, что три видных докладчика слились, а не с тем, что оставшиеся после этого доклады нахрен никому не сдались за эти деньги.
Но вообще если считать, что среди разработчиков в среднем женщин около 10%, то видеть среди 250 докадчиков 0 женщин по крайней мере странно. Сравните с теми же конфами по Друпал, где такой картины 250/0 нету никогда.
P.S. Какое-то время назад слушал доклад Светы Смирновой из Перконы, например. Она дичайше крутая, рекомендую.
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|6.109, Агл (?), 21:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Какое-то время " -- не распространенная среди мужеского полуанонима фраза
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|2.106, Аноним (106), 21:27, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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if(!in_array("woof", ["meow", "meow", "meow"])){
throw new ConferenceException();
}
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|2.8, Аноним (8), 16:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если верить тексту вверху, то женскополовые сами не спешат выступать перед обилием мужскополовых. Короче какой-то бред и заблуждения, возможно просто нет желающих. Хз, идиотизм
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|3.18, Имя (?), 16:32, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>женскополовые сами не спешат выступать перед обилием мужскополовых
Я дико извиняюсь, а у них доклады-то о чём? Или они туда ездят вообще не за докладами, а для поиска лесбопартнёров?
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|3.68, вейланд (?), 18:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если они сами не спешат, то в чём обвиняют организаторов конференции?
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|4.120, SubGun (ok), 22:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Требуют добровольно принудительно заставлять женщин "докладывать"
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|4.135, GentooBoy (ok), 00:15, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отсутствии квот, как пример знаю одного разработчика из Нигерии переехавшего в Англию. В компании не могли закрыть квоту по чернокожим работникам. Но разработчик он нормальный, правда не будь он черным его бы не наняли.
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|1.5, Аноним (5), 16:15, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker)
Просто ребята хотели весёлую вечеринку.
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|2.9, Аноним (9), 16:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну конечно заявку на участие подали 10 человек и все белые мужики. Сюрприз сюрприз, конфа отменена виноваты женщины, а не пхп.
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|2.22, Какаянахренразница (ok), 16:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Вполне себе явная дискриминация мужчин. Предложение "добровольной" передачи мест участников от мужчин к женщинам это прямая и неприкрытая дискриминация.
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|3.115, Аноним (115), 22:20, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Затем будут требовать приглашать соразмерное количество прочих "меньшинств", потом макак, глистов, бактерий.. Скоро уже нельзя будет кодить на пхп не сделав себе операцию по смене чего-либо или не заразившись чем-либо от кого-либо, кроме белокожих мужчин, естессно!
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|1.10, Аноним (10), 16:18, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пещерные мракобесы, почему вы против социального прогресса?
А ну все живо уступили свои места женщинам на конференции phpCUCK.
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|1.11, Аноним (25), 16:22, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Сторонники гендерного разнообразия предложили посодействовать в поиске женщин, которые смогут выступить с хорошими докладами. При необходимости была выражена готовность уступить свои места этим женщинам, сократив свои доклады, а также покрыть часть транспортных расходов для женщин
женщинам же надо равные права и особые тепличные условия
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|2.14, Аноним (14), 16:27, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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конечно нужны, они не в состоянии быть равными мужчинам и нуждаются в такой опеке.
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|3.117, Аноним (115), 22:31, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дальше очевидно для более полного равенства и в рамках опеки ты станешь требовать выкалывать всем глаза, отрывать уши, ломать руки и затуплять умных до уровня де6илов?
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|1.12, Аноним (12), 16:25, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что показывает, насколько женщины-девелоперы умнее и прозорливее, поскольку они избегают PHP.
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|2.47, Kreep (?), 17:36, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они просто выбирают самое модненькое, как и множество других "умных и прозорливых" 23-летних синьоров
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|2.52, Иваныч (??), 17:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Более того, PHP настолько зашквар что ним брезгуют даже LGBTQ.
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|1.15, Аноним (25), 16:27, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"женщины обходят мероприятие стороной"
Извините, но мы закрываем автомобильный клуб, так как женщины обходят его стороной!
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|2.80, Huff (?), 18:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Извините, но мы закрываем гей клуб, так как женщины обходят его стороной!
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|2.90, анонн (ok), 20:00, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Извините, но мы закрываем автомобильный клуб, так как женщины обходят его стороной!
Видимо, что-то вы там делаете не так?
https://en.wikipedia.org/wiki/ADAC
> The ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) (General German Automobile Club) is an automobile association in Germany, founded on May 24, 1903
https://translate.google.de/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F�
> Из 12,5 миллиона членов ADAC в 1993 году 2,5 миллиона были женщины. В 2010 году 6 миллионов женщин уже имели свое собственное письмо о защите (17,3 миллиона членов в общей сложности).
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|4.108, анонн (ok), 21:35, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это не автомобильный, а страховой клуб.
ADAC = Allgemeiner (общий) Deutscher (немецкий) Automobil (бибика) Club
https://www.adac.de/wir-ueber-uns/daten_fakten/satzung/
> Zweck ... die Wahrnehmung und Förderung der Interessen des Kraftfahrwesens, des Motorsports und des Tourismus“
т.е. основная цель - продвижение и поддержка интереса к автоделу/автоспорту/туризму. Ну и куча доп. услуг, куда без них - раньше, когда еще не было массовых навигаторов, там можно было взять подробную распечатку и карты маршрута A->Б, еще там предлагают курсы экстремального вождения и т.д. и т.п.
Прикол в том, что это сам клуб - все еще e.V. т.е. некоммерческое "волонтерное" объединение по интересам.
https://en.wikipedia.org/wiki/Verein
> Eingetragener Verein (e. V.), a registered voluntary association under German law
Но есть "ответвления" - акционерное сообщество ADAC SE и учреждение (Stiftung - точный перевод искать мне лень, но что-то с "благотворительностью" ), и тут желательно не смешивать все в одну кучу. Страховки идут через ADAC SE, благотворительные проекты через Stiftung.
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|3.84, anonymoussssss (?), 19:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ладно, ты меня раскусил. На самом деле я потерял её очень давно. Не так много осталось адекватных людей.
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|2.101, Анони (?), 21:02, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Особенно когда плюсующих против похапэ становится больше. Долго же они отсиживались после новостей о нодежээсе и электроне.
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|1.17, Sluggard (ok), 16:29, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Организаторы сообщили, что доклады выбираются исключительно основываясь на их качестве, профессионализме и актуальности, без учёта пола участника.
Они что же, выступают за равенство не на словах, а на деле? За отсутствие идиотских квот и честную конкуренцию? Вот подлецы!
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|1.19, Какаянахренразница (ok), 16:32, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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SJW == ни себе, ни людям.
Теперь надо закрыть какую-нибудь женскую баню или салон красоты под предлогом того, что у неё репутация клуба белых женщин и мужчины обходят её стороной, а это неправильно.
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|2.24, Аноним (24), 16:46, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Вы чуть позже для себя откроете, что оказывается это работает только в одну сторону. "Стрелочка не поворачивается".
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|3.96, Аноним (96), 20:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Сан-Франциско вообще сложно что-то запретить. Там около порта, время от времени, толпа голых мужиков собирается. У них так принято... И ничего, задерживать их нельзя. Причем именно в таком виде они и разъезжаются на велосипедах или на том, что есть....
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|1.26, Anonymoustus (ok), 16:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> в результате которого три докладчика (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker) отменили свои выступления на конференции под предлогом превращения конференции в клуб "белых мужчин", в котором не приветствуются докладчики женщины.
Запомните эти имена.
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|2.37, Аноним (37), 17:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> в результате которого три докладчика (Karl Hughes, Larry Garfield и Mark Baker) отменили свои выступления на конференции под предлогом превращения конференции в клуб "белых мужчин", в котором не приветствуются докладчики женщины.
> Запомните эти имена.
Ждём в следующем году Карлу Хугес, Лару Гарфильд и Мару Вэкер.
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|1.29, Anonymoustus (ok), 16:52, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> При необходимости была выражена готовность уступить свои места этим женщинам, сократив свои доклады, а также помочь с реализацией программ по привлечению женщин-докладчиков через покрытие части транспортных расходов.
То есть доклады — это ерунда, главное — SJW. Потрясающее отношение к собственной профессии.
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|1.31, Anonymoustus (ok), 16:56, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> только одна заявка от женщины, но она была отклонена, так как был представлен тот же самый доклад, что и в прошлом году
А бабам лень даже новый доклад написать. А зачем работать? Всё равно ведь пригласят, оплатят расходы, поклонятся в ноги, похвалят, оближут.
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|2.119, Аноним (115), 22:36, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Детей необходимо баловать, только тогда из них вырастают настоящие мерзавцы. Тут тот же принцип. Разделяй общество и властвуй.
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|2.48, Механик (?), 17:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вызвали бы женщин с низкой социальной ответственностью! Так нет, им ещё и умных подавай?
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|3.56, Kreep (?), 17:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точно. Вызвали б эскортниц, напялили очки и заставили читать по бумажке, размахивая руками. И внешний вид порадует, и волки целы
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|4.93, Anonymoustus (ok), 20:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Точно. Вызвали б эскортниц, напялили очки и заставили читать по бумажке, размахивая
> руками. И внешний вид порадует, и волки целы
Отличный лайфхак!
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|1.43, Аноним (43), 17:26, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> после заявлений борцов за социальную справедливость и волны негатива в социальных сетях продажи билетов практически остановились.
Билеты на такие мероприятия только сжв покупают?
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|2.75, neAnonim (?), 18:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Пришедших обвинят в том что они поддерживают "клуб нормальных людей". Они избегают лишних проблем.
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|2.77, пох. (?), 18:51, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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походу да, именно в этой мелкой детальке и весь цимес - оплачивали мероприятию, похоже, исключительно ОНИ.
остальные предпочитали лекцию где-нибудь в ютубике.
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|1.44, Попугай Кеша (?), 17:30, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может не надо тогда участвовать во всех этих конференциях? Какое преимущество от них? Пожрать нахаляву и блокнотики-ручки нахватать?
Новости в интернете можно прочесть.
Что-то интересное узнать по любимой техноштуке - тоже.
Зачем? Я не понимаю
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|2.51, Аноним (51), 17:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На халяву — это только если работодатель оплатит твоё участие. А в таком случае это ещё и повод свинтить с работы по уважительной причине. Чё бы нет?
Тех, кто участвует за свои, не понимаю. Если там ещё и баб нет, то точно никакого смысла.
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|2.122, Аноним (115), 22:42, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конференции бывают разными. На нормальных рассказывают о прорывах на отраслевом языке. А лекция в ютубе для широкого круга. Поэтому делается на простом доступном многим языке, а потому содержимое её упрощено в угоду доступности и не может содержать сложные концепции. Или её посмотрят полтора случайных человека.
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|1.46, SJW (?), 17:35, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Требую закрыть все роддома ввиду отсутствия мужчин среди пациентов! Не допустим гендерной дискриминации!
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|2.63, user (??), 18:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Требую в борделях квоты на мужиков, баб, педиков, лесбиянок, трансов и вертолёты!
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|3.78, neAnonim (?), 18:52, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фильм НЕ документальный. Это фейк что бы получить миллион. (получилось даже больше)
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|1.54, gfederix (ok), 17:44, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Блин нашли где выступать... Вместо того чтобы бороться с причинами загнали под матрас следствие. Ситуация на конференции всего лишь функция от социальных условностей, приоритетов в образовании, наличия рабочих мест и тому подобному.
SJW сами играют против женщин возводя в абсолют права культуры ущемлять в правах человека, а потом устраивают истерики с криками, что это белые мужики виноваты, что женщины дома в паранже сидят, а не доклады пишут.
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|2.57, xm (ok), 17:50, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё верно. Там под твитом одного из отказников чернокожий чувак написал что де это самая расистская штука что он видел в последнее время. Такой позитивный неорасизм.
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|2.71, Аноним (30), 18:26, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вместо того чтобы бороться с причинами загнали под матрас следствие.
А что понимается под борьбой с причинами? Ликвидация генетических различий?
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|3.125, Аноним (115), 22:48, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причина в боге, который создал мужчину и женщину неравными!
Нет ли в этой запутанной истории еще и оскорбления чувств верующих?
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|2.126, Аноним (115), 22:51, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас плохо с логикой на новоязе. Трангендеры более опекаемые чем женщины. Если скрестить поровну женщин и трансгендеров, то права трансгендеров будут ущемлены. Правильный ответ: все выступающие должны быть черными женщинами трансгендерами и при том лесбиянками.
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|1.60, Аноним (60), 17:57, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Организаторы - слабаки,
из-за куриных вскукареков закрыть уже собравшуюся мужскую конференцию...
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|1.62, Аноним (62), 18:00, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Карла Хьюза, Ларри Гарфилда и Марка Бейкера внести в чёрный список, перешагнуть через ситуацию и идти дальше своей дорогой - вот как надо было поступить организаторам.
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|1.65, Наноним (?), 18:12, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чего прям сразу закрываться. Переименовались бы в Ruby-конференцию, вопросов не возникнет
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|1.76, Аноним (-), 18:50, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опять угнетают белых гетеросексуальных мужчин...
P.S. первый раз вижу, чтобы новость быстрее появлялась в /b/, чем на опеннете.
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|1.81, Аноним (81), 19:02, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну пипец, в удаве запретили рабство, тут им бап мало. Пойду в си там все по старинке.
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|1.83, ыы (?), 19:13, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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странное решение, по странной причине, странных людей...
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|1.87, Аноним (87), 19:31, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>так как был представлен тот же самый доклад, что и в прошлом году
Интересно о чем тогда был доклад?
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|1.94, anonymous (??), 20:25, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> продажи билетов практически остановились.
Так ходят на конференции такие же мужчины. Им-то чем отсутствие юбок не понравилось?
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|2.128, Аноним (115), 22:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы так договор итесь до того, что реальные заслуги важнее пола. Фу быть таким!
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|1.97, Аноним (96), 20:40, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё что было нужно, так это части докладчиков принести справку, что они находятся в процессе смена пола и готовятся к операциям, входе которых им ещё и кожу пересадят темного цвета..... И, сразу, все вопросы отпадают....
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|1.98, Аноним (98), 20:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> продажи билетов практически остановились
получается, что сволочи не те три докладчика, а те 1000 человек, которые прогают под этот язык...
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|1.99, crypt (ok), 20:47, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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жаль, что этой отмазки не было в школьное время: "сегодня Маша и Таня не пришли! я не буду выступать у доски с домашним заданием, т.к. это дескредитирует блаблабла"
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|1.105, Аноним (106), 21:19, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Блин, надели бы на пару чуваков с высоким тембром голоса хиджаб и дело в шляпе.
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|1.113, Аноним (113), 22:05, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Сторонники гендерного разнообразия предложили посодействовать в поиске женщин, которые смогут выступить с хорошими докладами.
а шо, бородатые женщины уже закончились или просто стесняются ?
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|1.123, SJW (?), 22:43, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему на OPN по умолчанию Аноним мужского пола? Это гендерная дискриминация! Должно быть Аноним-ка!!!!
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|1.134, ДмитрийСССР (?), 23:28, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тупые животные. Вы на конференцию ради технологий приходите, или ради чего? Вам важно получить информацию, а не ковырять во внешности друг друга, или я что-то не понимаю в этой жизни?
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