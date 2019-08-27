Обновление пакетов для запуска игр Proton 4.11-2, RetroArch 1.7.8 и Roberta 0.1

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-3, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой версии: Для игр предоставлена поддержка прямого обращения к игровым пультам без применения эмулирующей прослойки, что позволило значительно повысить качество работы с различными игровыми контроллерами.

Прослойка D9VK (реализация Direct3D 9 поверх API Vulkan) обновлена до версии 0.20, в которой появилась поддержка опций и функций d3d9.samplerAnisotropy, d3d9.maxAvailableMemory, d3d9.floatEmulation, GetRasterStatus, ProcessVertices, TexBem, TexM3x2Tex и TexM3x3Tex.

Устранены проблемы с крахами и зависаниями при использовании патчей fsync.

Добавлена настройка "WINEFSYNC_SPINCOUNT", которая может оказаться полезной для повышения производительности некоторых игр.

Добавлена поддержка последних версий SDK Steamworks и OpenVR.

Улучшена поддержка очень старых игр с поддержкой виртуальной реальности.

Исправлены крахи, проявляющиеся при вводе текста в некоторых играх на базе движка Unreal Engine 4, таких как Mordhau и Deep Rock Galactic. Дополнительно можно отметить новый выпуск RetroArch 1.7.8, надстройки для эмуляции различных игровых консолей, позволяющей запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. В новом выпуске реализован режим синтеза речи, позволяющий выявлять отображаемый на экране текст, переводить его на заданный язык и без остановки игры прочитывать вслух. Также добавлен режим подмены изобржений, который также выявляет и переводит текст, но пытается заменить переводом исходный текст на экране. Указанные режимы, например, могут оказаться полезными для прохождения японских игр, у которых нет англоязычных версий. Перевод осуществляется через обращение к API Google Translate и ZTranslate. Также можно отметить первый выпуск модуля обеспечения совместимости Roberta 0.1.0, позволяющего напрямую запускать в Steam Play классические квесты с использованием Linux-версии ScummVM, без запуска windows-версий ScummVM или DOSBox через Proton.



