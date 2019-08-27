Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 1.4

Опубликован выпуск PeerTube 1.4, децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента запущены 320 серверов, поддерживаемые разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). В новом выпуске: Добавлена экспериментальная поддержка плагинов и тем оформления, которые можно установить через web-интерфейс администратора. Для каждого экземпляра PeerTube может быть выбрана своя тема оформления (администратор загружает темы, после чего они становятся доступны для активации пользователями);

Добавлена поддержка загрузки звуковых файлов. PeerTube сам создаст на их основе видео со статической картинкой, выполнив слияние звукового файла с обложной альбома и параметрами файла;

Реализована поддержка многоэтапной регистрации пользователей. Новые пользователи могут сами создать свой канал (username/channel). По умолчанию для пользователя осуществляется показ страницы его канала, а не домашней страницы учётной записи;

Добавлена возможность использования в URL параметров muted, loop и peertubeLink;

Переработан интерфейс публикации видео, добавлена возможность назначения времени начала и конца воспроизведения, субтитров, флагов автоматического и цикличного воспроизведения;

Обеспечен вывод в хронологическом порядке групп подписчиков и недавно добавленных видео;

Добавлен языковой фильтр, позволяющий отображать видео только на определённых языках;

Добавлена возможность перевода в разряд приватных публичных или ещё не опубликованных видео, а также списков воспроизведения;

Реализована возможность перекодирования видео с качеством 4K;

Обеспечена поддержка федеративного удаления комментариев (на других серверах), удалённых владельцем видео;

Добавлена возможность установки пароля администратора во время первого запуска;

Устранена проблема с безопасностью, вызванная тем, что модераторы могли создавать и изменять параметры привилегированных пользователей. Отныне действия модераторов ограничены только обычными пользователями;

CLI-утилиты вынесены в отдельный пакет для сокращения размера зависимостей сервера;

Улучшена работа кэша статических файлов и ускорено отображение шрифтов.



