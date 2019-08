Представлен low-memory-monitor, новый обработчик нехватки памяти для GNOME

> Или это типичный GNOME-way?

Очевидно же, что если убить текущую (в очередной раз) Гномо-Щель:

https://feaneron.com/2018/04/20/the-infamous-gnome-shell-memory-leak/

> Well, as stated in the comment, GJS’ garbage collect was indeed collecting memory when triggered. Problem is, it wasn’t being triggered at all.

https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues/64

> On Ubuntu 17.10, gnome-shell starts the day on 569.9MiB for me, and ends around 2GB. It got up to 5GB over two days. Now I shutdown every night.

Убъется весь сеанс пользователя ;)