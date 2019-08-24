Представлен low-memory-monitor, новый обработчик нехватки памяти для GNOME

> опять на си, он не помогает в написании корректных программ Ни один язык не помогает. Как показывает практика, люди, которые на си не могут память освободить вовремя, на яве не могут вовремя закрыть соединение с базой или остановить опрос какого-нибудь BLE в андроиде. Люди, которые в си не проверяют, что введённое пользователем значение попадает в нужный диапазон, не будут делать этого и на питоне. А от того, что вместо UB вы получаете стектрейс, программа корректной не становится. Однако в отличие от многих других, си помогает в написании БЫСТРЫХ программ.

