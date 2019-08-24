Представлен low-memory-monitor, новый обработчик нехватки памяти для GNOME

|
|1.1, Аноним (1), 22:59, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> отправляет через DBus предложение процессам о необходимости умерить аппетиты
До сегодняшнего дня, соответственно, приложениям неоткуда была узнавать о том, что память заканчивается.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 23:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>отправляет через DBus предложение процессам о необходимости умерить аппетиты
С трудом верится, что процессы не будут игнорировать эти сигналы. Скорее всего почти все проги будут забивать кек на этот сигнал.
|
|
|
|3.13, Xasd (ok), 23:44, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> отправляет через DBus предложение процессам о необходимости умерить аппетиты
> С трудом верится, что процессы не будут игнорировать эти сигналы. Скорее всего почти все проги будут забивать кек на этот сигнал.
интересно, а точно ли процессы должны слушать этот DBus а не сами лезть в /proc/pressure/memory ?
какой толк от Демона если это всего-лишь посто прослойка?
|
|
|
|2.3, Аноним (6), 23:03, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Или это типичный GNOME-way?
This. Это поделка уровня earlyoom 0.1, c той лишь разницей, что детекцию проводит через /proc/pressure/memory вместо /proc/meminfo.
|
|
|
|2.10, Аноним (6), 23:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А у раста бинарники слишком жирные и его еще никто не выучил.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 23:58, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причем тут размеры бинарников раста? Посмотри сколько рамы на твоем десктопе занимают Gnome Software + PackageKitD.
|
|2.11, Аноним (6), 23:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
в earlyoom утечек нет, хоть он и на си - стабильно 1 МБ потребляет
|
|2.28, Аноним (28), 02:05, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> опять на си, он не помогает в написании корректных программ
Ни один язык не помогает. Как показывает практика, люди, которые на си не могут память освободить вовремя, на яве не могут вовремя закрыть соединение с базой или остановить опрос какого-нибудь BLE в андроиде. Люди, которые в си не проверяют, что введённое пользователем значение попадает в нужный диапазон, не будут делать этого и на питоне.
А от того, что вместо UB вы получаете стектрейс, программа корректной не становится.
Однако в отличие от многих других, си помогает в написании БЫСТРЫХ программ.
|
|
|
|
|
|3.20, zzz (??), 00:21, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Бяда с ентой вендой. То DKMS поломают, то в OOM-Killer завозят патчи, беспричинно убивающие всё подряд, то CVE-2012-0056. В линуксе такой фигни нет.
|
|2.16, Xasd (ok), 23:46, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
почему хорошо? было бы хорошо если бы мы её использовали
|
|
|
|3.19, Аноним (18), 00:05, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В винде Memory Compression работает всегда, не важно сколько рамы 8 или 64 ГБ. Если нет возможности найти физически свободных адресов, произойдет одно из двух: 1. Закроется самая тяжелая программа. 2. Нарисуется окно с предложением закрыть эту самую тяжелую программу.
|
|2.27, ананим.orig (?), 01:29, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как же хорошо, что в винде нет таких проблем
с чего ты взял?
сварить то вообще можешь в вантузе отключить?
|
|1.14, denkin (ok), 23:44, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сперва они пишут приложухи, которые жрут память, а потом они пишут еще одну приложуху, которая говорит остальным приложухам сколько им можно жрать памяти, которая тоже жрет память; а потом они напишут еще...
Прям сказка про белого гнома какая то.
|
|
|
|2.24, Аноним (22), 00:52, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сперва они прекращают возвращать NULL из malloc, а потом уже пишут приложухи, которые жрут память и т. д.
|
|1.23, RedEyedMan (ok), 00:52, 25/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> On Ubuntu 17.10, gnome-shell starts the day on 569.9MiB for me, and ends around 2GB. It got up to 5GB over two days.
> Now I shutdown every night
"Я выключаю компьютер каждую ночь, я успешен, я свободный от задродство человек!" или тому подобное.
|