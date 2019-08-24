The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Представлен low-memory-monitor, новый обработчик нехватки памяти для GNOME

24.08.2019 21:35

Бастьен Ночера (Bastien Nocera) анонсировал новый обработчик нехватки памяти для рабочего стола GNOME - low-memory-monitor. Демон оценивает нехватку памяти через /proc/pressure/memory и при превышении порога отправляет через DBus предложение процессам о необходимости умерить аппетиты. Также демон может пытаться сохранить отзывчивость системы через запись в /proc/sysrq-trigger.

В комбинации с проведённой в Fedora работой по применению zswap и прекращению использования дисковой подкачки, low-memory-monitor позволяет добиться повышения отзывчивости и качества работы на большинстве рабочих станций. Проект написан на языке C и поставляется под лицензией GPLv3. Для работы демона необходимо ядро Linux 5.2 или новее.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Ядро Linux не может мягко обрабатывать ситуации с нехваткой памяти
  3. OpenNews: Выпуск earlyoom 1.3, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти
  4. OpenNews: Выпуск Nohang 0.1, предотвращающего OOM в пространстве пользователя
  5. OpenNews: Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе
  6. lmkd - userspace lowmemorykiller daemon
Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Ключевые слова: memory, oom
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:59, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > отправляет через DBus предложение процессам о необходимости умерить аппетиты

    До сегодняшнего дня, соответственно, приложениям неоткуда была узнавать о том, что память заканчивается.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >отправляет через DBus предложение процессам о необходимости умерить аппетиты

    С трудом верится, что процессы не будут игнорировать эти сигналы. Скорее всего почти все проги будут забивать кек на этот сигнал.

     
     
  • 3.13, Xasd (ok), 23:44, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> отправляет через DBus предложение процессам о необходимости умерить аппетиты
    > С трудом верится, что процессы не будут игнорировать эти сигналы. Скорее всего почти все проги будут забивать кек на этот сигнал.

    интересно, а точно ли процессы должны слушать этот DBus а не сами лезть в /proc/pressure/memory ?

    какой толк от Демона если это всего-лишь посто прослойка?

     
  • 3.21, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 00:46, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы сам DBus дожил до нужного момента и ему не прислали чёрную метку.
     

  • 1.2, Анонидзе (?), 23:01, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чё не Earlyoom? Нормальная же штука. Или это типичный GNOME-way?
     
     
  • 2.3, Аноним (6), 23:03, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или это типичный GNOME-way?

    This. Это поделка уровня earlyoom 0.1, c той лишь разницей, что детекцию проводит через /proc/pressure/memory вместо /proc/meminfo.

     
  • 2.7, Аноним84701 (ok), 23:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Или это типичный GNOME-way?

    Очевидно же, что если убить текущую (в очередной раз) Гномо-Щель:
    https://feaneron.com/2018/04/20/the-infamous-gnome-shell-memory-leak/
    > Well, as stated in the comment, GJS’ garbage collect was indeed collecting memory when triggered. Problem is, it wasn’t being triggered at all.

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues/64
    > On Ubuntu 17.10, gnome-shell starts the day on 569.9MiB for me, and ends around 2GB. It got up to 5GB over two days. Now I shutdown every night.

    Убъется весь сеанс пользователя ;)

     

  • 1.4, Аноним (6), 23:12, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В комбинации с проведённой в Fedora работой по применению zswap

    No.

    Installing and enabling zram by default (already merged):
    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1731598
    https://pagure.io/fedora-comps/pull-request/391

    Disabling disk-based swap by default:
    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1731978

    - https://pagure.io/fedora-workstation/issue/98 - Федора переходит на zram, а не zswap. Это можно, кстати, в отдельную новость выделить.

     
  • 1.5, zloykakpes (ok), 23:14, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В этой новости прекрасно всё.
     
  • 1.8, prokoudine (ok), 23:23, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ночера

    И вам доброго ночера.

     
  • 1.9, Аноним (9), 23:24, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    опять на си, он не помогает в написании корректных программ
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 23:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у раста бинарники слишком жирные и его еще никто не выучил.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:58, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут размеры бинарников раста? Посмотри сколько рамы на твоем десктопе занимают Gnome Software + PackageKitD.
     
  • 2.11, Аноним (6), 23:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в earlyoom утечек нет, хоть он и на си - стабильно 1 МБ потребляет
     
  • 2.28, Аноним (28), 02:05, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять на си, он не помогает в написании корректных программ

    Ни один язык не помогает. Как показывает практика, люди, которые на си не могут память освободить вовремя, на яве не могут вовремя закрыть соединение с базой или остановить опрос какого-нибудь BLE в андроиде. Люди, которые в си не проверяют, что введённое пользователем значение попадает в нужный диапазон, не будут делать этого и на питоне.

    А от того, что вместо UB вы получаете стектрейс, программа корректной не становится.

    Однако в отличие от многих других, си помогает в написании БЫСТРЫХ программ.

     

  • 1.12, Аноним (12), 23:36, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же хорошо, что в винде нет таких проблем.
     
     
  • 2.15, denkin (ok), 23:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но как плохо, что в винде проблем гораздо хуже полно)))
     
     
  • 3.20, zzz (??), 00:21, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бяда с ентой вендой. То DKMS поломают, то в OOM-Killer завозят патчи, беспричинно убивающие всё подряд, то CVE-2012-0056. В линуксе такой фигни нет.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:50, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы чуть перепутали названия, но в целом верно согласен.
     
  • 4.25, BlackRot (?), 01:17, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В линуксе полно другой фигни
     
  • 2.16, Xasd (ok), 23:46, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему хорошо? было бы хорошо если бы мы её использовали
     
  • 2.17, Albertio (ok), 23:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, местные зонды сами знают, как занять всю доступную память
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 00:05, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде Memory Compression работает всегда, не важно сколько рамы 8 или 64 ГБ. Если нет возможности найти физически свободных адресов, произойдет одно из двух: 1. Закроется самая тяжелая программа. 2. Нарисуется окно с предложением закрыть эту самую тяжелую программу.
     
  • 2.27, ананим.orig (?), 01:29, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же хорошо, что в винде нет таких проблем

    с чего ты взял?
    сварить то вообще можешь в вантузе отключить?

     

  • 1.14, denkin (ok), 23:44, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сперва они пишут приложухи, которые жрут память, а потом они пишут еще одну приложуху, которая говорит остальным приложухам сколько им можно жрать памяти, которая тоже жрет память; а потом они напишут еще...

    Прям сказка про белого гнома какая то.

     
     
  • 2.24, Аноним (22), 00:52, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сперва они прекращают возвращать NULL из malloc, а потом уже пишут приложухи, которые жрут память и т. д.
     
     
  • 3.26, zzz (??), 01:25, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше велосипедов богу велосипедов!
     

  • 1.23, RedEyedMan (ok), 00:52, 25/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > On Ubuntu 17.10, gnome-shell starts the day on 569.9MiB for me, and ends around 2GB. It got up to 5GB over two days.
    > Now I shutdown every night

    "Я выключаю компьютер каждую ночь, я успешен, я свободный от задродство человек!" или тому подобное.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру