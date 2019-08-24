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Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.23

24.08.2019 21:27

После почти двух лет разработки состоялся релиз пользовательского окружения Enlightenment 0.23, которое базируется на наборе библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library) и виджетах Elementary. Выпуск доступен в исходных текстах, пакеты для дистрибутивов пока не сформированы.

Наиболее заметные новшества Enlightenment 0.23:

  • Значительно улучшена поддержка работы под управлением Wayland;
  • Осуществлён переход на сборочную систему Meson;
  • Добавлен новый Bluetooth-модуль на базе Bluez5;
  • В модуль управления воспроизведением музыки добавлена поддержка протокола MPRIS для удалённого управления медиапроигрывателями;
  • В интерфейс переключения между окнами по Alt-tab добавлена возможность перемещения окон в процессе переключения;
  • Добавлена опция для создания скриншотов;
  • Добавлена опция для включения и выключения экрана при помощи DPMS (Display Power Management Signaling).

Напомним, что рабочий стол в Enlightenment формируют такие компоненты, как файловый менеджер, набор виджетов, панель запуска приложений и набор графических конфигураторов. Enlightenment очень гибок в переработке на свой вкус: графические конфигураторы не ограничивают пользователя в настройках и позволяют настроить все аспекты работы, предоставляя как высокоуровневые средства (изменение оформления, настройка виртуальных рабочих cтолов, управление шрифтами, разрешением экрана, раскладкой клавиатуры, локализацией и т.п.), так и возможности по низкоуровневому тюнингу (например, можно настроить параметры кэширования, графической акселерации, потребления энергии, логику работы оконного менеджера).

Для расширения функциональности предлагается использовать модули (гаджеты), а для переработки внешнего вида - темы оформления. В частности, доступны модули для отображения на десктопе календаря-планировщика, прогноза погоды, мониторинга, управления громкостью, оценки заряда аккумулятора и т.д. Составляющие Enlightenment компоненты жестко не привязаны друг к другу и могут быть использованы в других проектах или для создания специализированных окружений, таких как оболочки для мобильных устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.enlightenment.org/...)
  2. OpenNews: Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment
  3. OpenNews: Новая версия EFL 1.15 (Enlightenment Foundation Library)
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Moksha 0.2, форка Enlightenment 17
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.21
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: enlightenment
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  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А падать оно уже перестало? Толку с этих всех плюшек, когда оно валится на каждый чих.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе у меня все нормально, падает тогда, когда вкючаю 3G или аппаратные ускорения.

    Кто-нибудь знает как добавить в нее Корзину. Также не ногу мышкой увеличить некоторые окна Системных настроек.

    У них графика своя не форк КДЕ и не ГНОМ. Написан на чистом Си.

     

  • 1.2, bunker203 (ok), 22:53, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Здорово, что на meson перешли, джва года ждал!
     
     
  • 2.4, user90 (?), 23:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здорово, потому что дождался, или есть какие-то объективные поводы радоваться этому?
     
  • 2.8, Аноним (5), 23:14, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плеер Rage и эмулятор консоли Terminology  уже год как на Meson перешли. При чем, Terminology сохранял возможность сборки при помощи configure and make.
     

  • 1.3, Stax (ok), 22:59, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну почему такой ужас со шрифтами-то опять :( Как Enlightenment, так опять шрифты, где ничего не разглядеть.

    У кого-нибудь есть скриншоты, как интерфейс выше (файловый менеджер, терминал, окно about и еще желательно меню с десктопа) выглядят с четкими *читабельными* шрифтами нормального размера? А еще лучше, скриншот с hidpi экрана, посмотреть, как оно масштабируется. Да, я пробовал гуглить - находится один нечитаемый ужас...

     
     
  • 2.6, user90 (?), 23:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, такое https://www.enlightenment.org/ss/
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:27, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.enlightenment.org/ss/display.php?image=e-5d5b44a99bc1c7.03647702.j
    Аляповато и концентрированноговенно почти всё - мэдскильзно отфотошлепленная обоина, часы на панели, окно about, где часть солнца перекрыла текст, а кнопка close нагло сказала, что плевать хотела на всех, треугольник с альясингом в окне ошибки.
    We hope you enjoy using this software as much we enjoy writing it.
    Они либо так тонко подкололи своих пользователей, либо получают удовольствие от боли - другого не дано.
     
     
  • 4.11, user90 (?), 23:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не фоннат сабжа :) Просто ностальгические воспоминания.. мне притаскивали напосмотреть еще во времена Гнома 2, со словами «Зырь, чо есть!» Да, выглядело необычно, но не зашло.
     
  • 3.13, Stax (ok), 00:12, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, такое https://www.enlightenment.org/ss/

    Во-во, а теперь покажите там скриншот, где нормальные шрифты в интерфейсе (не в браузере или других приложениях) - то, что я выше написал: менюшки, окно about, файловый менеджер.

     
  • 2.7, Аноним (5), 23:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шрифты меня никак не волновали. У меня вроде все в порядке. Вот только количество иконок убого. Родных логотипов для обозначения Музыкальных и Видео иконок нет.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:59, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ни разу не видел Enlightenment с нормально выглядящими шрифтами. Когда последний раз его пробовал, самому настроить шрифты тоже не удалось. Там даже опции hinting slight для них не нашлось.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:30, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С нетерпением ждём в сизифе. Опробовать надобно.
     
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