Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.23

2.6, user90, 23:08, 24/08/2019: Ну, такое https://www.enlightenment.org/ss/

3.9, Аноним (9), 23:27, 24/08/2019: https://www.enlightenment.org/ss/display.php?image=e-5d5b44a99bc1c7.03647702.j

Аляповато и концентрированноговенно почти всё - мэдскильзно отфотошлепленная обоина, часы на панели, окно about, где часть солнца перекрыла текст, а кнопка close нагло сказала, что плевать хотела на всех, треугольник с альясингом в окне ошибки.

We hope you enjoy using this software as much we enjoy writing it.

We hope you enjoy using this software as much we enjoy writing it.

Они либо так тонко подкололи своих пользователей, либо получают удовольствие от боли - другого не дано.

4.11, user90, 23:33, 24/08/2019: Я не фоннат сабжа :) Просто ностальгические воспоминания.. мне притаскивали напосмотреть еще во времена Гнома 2, со словами «Зырь, чо есть!» Да, выглядело необычно, но не зашло.

3.13, Stax, 00:12, 25/08/2019: Во-во, а теперь покажите там скриншот, где нормальные шрифты в интерфейсе (не в браузере или других приложениях) - то, что я выше написал: менюшки, окно about, файловый менеджер.

2.7, Аноним (5), 23:08, 24/08/2019: Шрифты меня никак не волновали. У меня вроде все в порядке. Вот только количество иконок убого. Родных логотипов для обозначения Музыкальных и Видео иконок нет.

2.12, Аноним (12), 23:59, 24/08/2019: Я ни разу не видел Enlightenment с нормально выглядящими шрифтами. Когда последний раз его пробовал, самому настроить шрифты тоже не удалось. Там даже опции hinting slight для них не нашлось.