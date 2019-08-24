Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.23

После почти двух лет разработки состоялся релиз пользовательского окружения Enlightenment 0.23, которое базируется на наборе библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library) и виджетах Elementary. Выпуск доступен в исходных текстах, пакеты для дистрибутивов пока не сформированы.

Наиболее заметные новшества Enlightenment 0.23:

Значительно улучшена поддержка работы под управлением Wayland;

Осуществлён переход на сборочную систему Meson;

Добавлен новый Bluetooth-модуль на базе Bluez5;

В модуль управления воспроизведением музыки добавлена поддержка протокола MPRIS для удалённого управления медиапроигрывателями;

В интерфейс переключения между окнами по Alt-tab добавлена возможность перемещения окон в процессе переключения;

Добавлена опция для создания скриншотов;

Добавлена опция для включения и выключения экрана при помощи DPMS (Display Power Management Signaling).

Напомним, что рабочий стол в Enlightenment формируют такие компоненты, как файловый менеджер, набор виджетов, панель запуска приложений и набор графических конфигураторов. Enlightenment очень гибок в переработке на свой вкус: графические конфигураторы не ограничивают пользователя в настройках и позволяют настроить все аспекты работы, предоставляя как высокоуровневые средства (изменение оформления, настройка виртуальных рабочих cтолов, управление шрифтами, разрешением экрана, раскладкой клавиатуры, локализацией и т.п.), так и возможности по низкоуровневому тюнингу (например, можно настроить параметры кэширования, графической акселерации, потребления энергии, логику работы оконного менеджера).

Для расширения функциональности предлагается использовать модули (гаджеты), а для переработки внешнего вида - темы оформления. В частности, доступны модули для отображения на десктопе календаря-планировщика, прогноза погоды, мониторинга, управления громкостью, оценки заряда аккумулятора и т.д. Составляющие Enlightenment компоненты жестко не привязаны друг к другу и могут быть использованы в других проектах или для создания специализированных окружений, таких как оболочки для мобильных устройств.



