Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.23

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|1.1, Аноним (1), 22:46, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А падать оно уже перестало? Толку с этих всех плюшек, когда оно валится на каждый чих.
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|2.5, Аноним (5), 23:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе у меня все нормально, падает тогда, когда вкючаю 3G или аппаратные ускорения.
Кто-нибудь знает как добавить в нее Корзину. Также не ногу мышкой увеличить некоторые окна Системных настроек.
У них графика своя не форк КДЕ и не ГНОМ. Написан на чистом Си.
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|2.4, user90 (?), 23:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здорово, потому что дождался, или есть какие-то объективные поводы радоваться этому?
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|2.8, Аноним (5), 23:14, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плеер Rage и эмулятор консоли Terminology уже год как на Meson перешли. При чем, Terminology сохранял возможность сборки при помощи configure and make.
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|1.3, Stax (ok), 22:59, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну почему такой ужас со шрифтами-то опять :( Как Enlightenment, так опять шрифты, где ничего не разглядеть.
У кого-нибудь есть скриншоты, как интерфейс выше (файловый менеджер, терминал, окно about и еще желательно меню с десктопа) выглядят с четкими *читабельными* шрифтами нормального размера? А еще лучше, скриншот с hidpi экрана, посмотреть, как оно масштабируется. Да, я пробовал гуглить - находится один нечитаемый ужас...
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|3.9, Аноним (9), 23:27, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://www.enlightenment.org/ss/display.php?image=e-5d5b44a99bc1c7.03647702.j
Аляповато и концентрированноговенно почти всё - мэдскильзно отфотошлепленная обоина, часы на панели, окно about, где часть солнца перекрыла текст, а кнопка close нагло сказала, что плевать хотела на всех, треугольник с альясингом в окне ошибки.
We hope you enjoy using this software as much we enjoy writing it.
Они либо так тонко подкололи своих пользователей, либо получают удовольствие от боли - другого не дано.
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|4.11, user90 (?), 23:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не фоннат сабжа :) Просто ностальгические воспоминания.. мне притаскивали напосмотреть еще во времена Гнома 2, со словами «Зырь, чо есть!» Да, выглядело необычно, но не зашло.
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|3.13, Stax (ok), 00:12, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, такое https://www.enlightenment.org/ss/
Во-во, а теперь покажите там скриншот, где нормальные шрифты в интерфейсе (не в браузере или других приложениях) - то, что я выше написал: менюшки, окно about, файловый менеджер.
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|2.7, Аноним (5), 23:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шрифты меня никак не волновали. У меня вроде все в порядке. Вот только количество иконок убого. Родных логотипов для обозначения Музыкальных и Видео иконок нет.
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|2.12, Аноним (12), 23:59, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ни разу не видел Enlightenment с нормально выглядящими шрифтами. Когда последний раз его пробовал, самому настроить шрифты тоже не удалось. Там даже опции hinting slight для них не нашлось.
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