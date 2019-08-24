XMPP-клиенту yaxim исполнилось 10 лет

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|1.1, Sluggard (ok), 20:24, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С днём рождения.
Странно, что комменты «XMPP давно умер» ещё не подъехали. :)
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|2.2, тоже Аноним (ok), 20:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем умер? Живет... но не развивается.
Поэтому все равно, чем его использовать.
И если из коробки есть Пиджин... в общем, о юбиляре я, пожалуй, не могу ничего сказать...
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|3.12, Сейд (ok), 21:05, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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XMPP живёт и развивается! За последние два месяца:
Nintendo Switch использует ejabberd для push-уведомлений и обрабатывает 10 миллионов одновременных соединений и 2 миллиарда сообщений в день.
Разрабатывается RFC 8600 XMPP Grid и вы можете стать его соавтором.
ProcessOne выпустила ejabberd 19.05, улучшив MIX и MucSub.
Ignite Realtime выпустила Openfire 4.4.0 beta.
Erlang Solutions выпустила MongooseIM 3.4.0 с акцентом на соответствие требованиям GDPR.
Conversations 2.5.0, 2.5.1, 2.5.2 добавил поиск открытых конференций через search.jabbercat.org и переработал интерфейс.
Monal 3.8 для iOS улучшил своё использование для технически неподготовленных людей, сделав регистрацию через клиент проще и быстрее.
BeagleIM (для macOS) и SiskinIM (для iOS), разрабатываемые Tigase, теперь поддерживают протокол end-to-end шифрования OMEMO.
И многое другое!
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|4.29, тоже Аноним (ok), 22:05, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Предлагаю термин - "высокомарГинальный продукт".
Джаббер уверенно повторяет судьбу Ирки: его жизнь заметна только очень узкому числу пользователей, которых постепенно становится все меньше, какие бы технические достижения не выкатывали разработчики.
Собственно, у меня в офисе используется внутренний чат на довольно древней версии того же ОпенФайра. Никакой нужды в обновлении нет и не предвидится. Клиенты - Миранды да Пиджины, с задачей дать сотрудникам возможность переписки справляются на ура и опять-таки не требуют никаких нововведений.
А во внешнем мире царят Вайберы, Ватсапы и Телеграмы. Кого волнует, какое там шифрование поддерживают мессенджеры, по которым ни с кем не свяжешься без долгой переписки и огромного количества желания заниматься чем-то неочевидно нужным?
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|5.35, Сейд (ok), 22:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, часто люди считают его протоколом, используемым только для обмена мгновенными сообщениями.
Хотя это огромная часть трафика XMPP в Интернете (одним только WhatsApp пользуются ~800 миллионов человек), XMPP имеет множество других применений, в том числе в Интернете вещей, онлайн-играх, социальных сетях и WebRTC.
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|5.65, Аноним (65), 23:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что за технические достижения для IRC? Там же давно всё есть :-)
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|3.13, Аноним (13), 21:06, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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гажим, дино и консерва топ, пиджин и yaxIM дно. Даже веб-клиенты сейчас умеют большее https://web.404.city/ Пиджин и яксИМ настолько отсталые, что через них даже файл не пошлеш
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|4.18, Сейд (ok), 21:16, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Через Pidgin и yaxim отлично отправляются файлы, аноним.
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|5.20, Аноним (13), 21:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отлично
Это со скоростью 1кб в секуду? Современные клиенты давно уже умеют http upload и OMEMO. Передача файлов быстрая, безопасная c шифрованием и можно в оффлайн. YaxIM вот файл сможет отправить?
https://xmpp.404.city:5280/usershare/4ff4b80d930ad48286f29a113db073ed065191a2/gLnxOrdSxg20EsInHBOCpCO935299EkNT18XRBB3/anime.jpg
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|6.23, Сейд (ok), 21:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со скоростью, предоставляемой тебе твоим Интернет-провайдером. Pidgin с плагинами поддерживает HTTP File Upload и OMEMO, а yaxim умеет HTTP File Upload нативно.
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|7.46, Аноним (13), 22:47, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Pidgin с плагинами поддерживает HTTP File Upload и OMEMO
С плагинами от черного властелина? Плагины настолько кривые, что их без боли невозможно поставить. Еще большим мазохизмом их использование. Лучше уже все нативно на Gajim или Dino и из коробки
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|8.53, Сейд (ok), 23:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Код плагинов под GPL-3 0 https github com Junker purple-xmpp-http-upload http... текст свёрнут, показать
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|6.66, Yuri (??), 23:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про отправку файлов офлайн-клиентам:
Скажите, как это устроено/работает?
Существует специальный XEP для этого?
Для реализации этой функции требуется соответствующая поддержка как на второго сервера,так и клиента?
Где хранятся файлы для клиентов, находящихся вне сети?
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|7.69, zzz (??), 01:20, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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XEP-0363. Отправитель заливает файл на ресурс своего XMPP-сервера через HTTP PUT, получателю отправляется сообщение с ссылкой (клиент может отправлять голую ссылку, может через XEP-0066, стандарт это не описывает). Для приема поддержка XEP-0363 не обязательна.
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|6.47, Аноним (13), 22:49, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если айпи черные отправляются только с клиентов и серверов поддерживающих http upload, а ведь 90% за натом сидят
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|3.51, Аноним (13), 23:01, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
XMPP много кто использует, но в качестве закрытой службы https ru wikipedia or... текст свёрнут, показать
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|1.3, Аноним (3), 20:29, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну вот на такой круглой дате пора его
и сворачивать раз не взлетел. 2.5 пользователя найдут хорошую альтернативу вроде Pidgin/Psi+
или любое что поддерживает плагины
вроде анти спама и отр/омемо как минимум.
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|2.4, Sluggard (ok), 20:34, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Давно Pidgin/Psi+ есть для Android? Комментатору выше тот же вопрос, вы оба новость не читали.
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|2.6, Аноним (6), 20:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> хорошую альтернативу вроде Pidgin/Psi+
А я вот подумываю о поиска хорошей альтернативы Psi+, потому что его вконец испоганили.
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|4.10, zzz (??), 20:52, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что его пробовать, может много протоколов, но всё на уровне "мы научились отправлять-принимать сообщения, и хватит".
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|4.26, Аноним (25), 21:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вам не кажется, что Psi и Pidgin сделаны для пользователей из, скажем так, противоположных лагерей?
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|5.48, Аноним (13), 22:51, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А вам не кажется, что Psi и Pidgin сделаны для пользователей из, скажем так, противоположных лагерей?
Скорей из одного лагеря ретардов не знающих о новых ХМПП клиентах
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|1.8, Аноним (13), 20:47, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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YaxIM один из самых плохих XMPP клиентов. Он не умеет передавать файлы, шифровать переписку и не поддерживает сертификаты серверов новой волны, таких как https://404.city/ Conversation на поряд лучше. YaxIM пора закапывать
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|2.9, Аноним (13), 20:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из-за такого говенных хмпп клиентов как яхим, как раз все думают что хмпп не развивается.
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|3.34, тоже Аноним (ok), 22:11, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все думают что хмпп не развивается.
Я вас утешу: людей, которые думают, что ХМРР не развивается, довольно мало.
По той простой причине, что про него вообще мало кто знает.
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|4.49, Аноним (13), 22:56, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>По той простой причине, что про него вообще мало кто знает.
Среди линуксоидов популярный протокол, второй по популярности мессенджер с открытым кодом после Телеграма. Первый по пулярности федеративный протокол для мессенджеров. Самой большой мессенджер в мире ватсап, это тоже ХМПП ИМ с закрытым кодом и сервером, вместе со своими свистелками и перделками.
Вот в следующем году как запилят звонки, о хмпп многие услушать и отдаленные от свободного ПО
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|2.17, Сейд (ok), 21:14, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Yaxim — один из самых хороших XMPP-клиентов. Он умеет передавать файлы, шифрует подключение к серверу по TLS и отлично поддерживает сертификаты серверов новой волны, таких как https://a3.pm/. С Днём рождения, yaxim!
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|3.19, Аноним (13), 21:21, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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YaxIM не умеет ECC сертификаты серверов. С учетом что Lets Encrypt будет по дефолту выдавать вскоре ECC, наконец-то мы престрелим эту больную лошадь! Разработчик и админ сервера YaxIM известен тем, что читает переписку пользователей для борьбы якобы, борьбы со спамом и основал закрытый клуб за отказ вступить в который могут забанить XMPP сервер, поэтому YaxIM совмсем не жаль
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|4.21, Сейд (ok), 21:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда все центры сертификации будут выдавать только ECC-сертификаты — тогда и пристрелишь.
Переписку пользователей читают все администраторы XMPP-серверов.
Если ты боишься вступать в какой-то таинственный «закрытый клуб» из-за неучастия в котором тебя где-то кто-то может забанить, то не вступай. В этом преимущество федеративного устройства XMPP.
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|5.52, Аноним (13), 23:03, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда все центры сертификации будут выдавать только ECC-сертификаты — тогда и пристрелишь.
Смысл. yax.im будет неконектится с 99% серверами федерации, уже через пару лет, если они не добавят поддержку современного шифрования
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|7.57, Аноним (13), 23:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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yaxIM может использовать только старые сервера с сертификатами RSA и не конектится к новым с ECC
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|8.60, Сейд (ok), 23:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сервер a3 pm ЦС Let s Encrypt, развёрнут в 2018 году Yaxim работает отлично ... текст свёрнут, показать
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|1.11, Аноним (11), 20:54, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора хоронить его мне кажется. На андроиде есть божественный Conversations и значительно менее божественный xabber.
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|2.14, Аноним (13), 21:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато менее божественный хаббер на иос уже умеет видеозвонки, а конверсатион только в следующем году обещают добавить
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|1.22, Аноним (22), 21:32, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, как он выглядит мне нравится, но после присоединения и получения MotD он вылетает, пробовал на двух телефонах
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|3.37, Аноним (22), 22:38, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодарствую, теперь все работает, только ваша ссылка битая, через вкладку Downloads скачал.
И да, на сайте Bruno - это yaxim с странным скином что ли?
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|2.38, zzz (??), 22:39, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До хоиячков уже которое десятилетие не доходит, что XMPP - протокол для корпораций, а не для конечного пользователя.
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|2.41, Мертвые_опята (?), 22:40, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А IBM не знает и использует Jabber, для внутреннего общения всех сотрудников(почти 400 тысяч)
Но васья с opennet сказал, что померло, значит померло, начнут теперь IBM гасить свои сервера и переходить на Matrix и Tox
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|3.56, Аноним (13), 23:13, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А IBM не знает и использует Jabber, для внутреннего общения всех сотрудников(почти 400 тысяч)
На жаббер.ру более миллиона аккаунтов, хостятся на дешманском впс за 50 баксов в дижеталокеан.
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|4.71, Мертвые_опята (?), 01:43, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А whois по IPшникам jabber.ru говорит, что ты врешь и что они на Линоде. Подозреваю, что и про «за 50 баксов» тоже врешь и они на каком-нибудь Large плане
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|4.70, Мертвые_опята (?), 01:40, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По этой ссылке много явной лажи. Например там упоминается WhatsApp, как пример использования XMPP, хотя WhatsApp использует Signal Protocol, а вовсе не XMPP
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|3.63, Аноним (63), 23:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Корпоративные девиации оставьте самим корпорациям - пускай развлекаются как хотят. Я даже не уверен, что как средство для общения простых людей, xmpp сейчас по прошествии лет популярней того же irc.
Ну а так, viber, whatsapp, telegram воткнули всех. Увы и ах.
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|3.36, Аноним (39), 22:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой мессенджер использовать, если не ICQ и не ЖАБУ? TOX, Jami?
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|5.44, Аноним (39), 22:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мне поясняли что у ТОХ есть уязвимости, можно по айпи вычислить и вообще его больше не разрабатывают.
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|1.32, Аноним (39), 22:10, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне кажется джаббер можно использовать в связке ё-почты и федеративной социальной сети, на одном домене.
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|2.54, Аноним (13), 23:07, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне кажется джаббер можно использовать в связке ё-почты и федеративной социальной сети, на одном домене.
XMPP стал бы прекрасной заменой почте. Почта технически устарела
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