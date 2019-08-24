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XMPP-клиенту yaxim исполнилось 10 лет

24.08.2019 14:59

Разработчики yaxim, свободного XMPP-клиента для платформы Android, празднуют десятилетие проекта. Десять лет назад, 23 августа 2009 года был совершён первый коммит yaxim и это значит, что сегодня этот XMPP-клиент официально вдвое моложе протокола, по которому он работает. С тех далёких пор много изменений произошло как и в самом XMPP, так и в системе Android.

2009: начало

В 2009 году платформа Android была все ещё совершенно новой и ей не хватало бесплатного клиента IM. Ходили слухи и объявления, но никто ещё не опубликовал рабочий код. Первым конкретным намёком была презентация немецких студентов Свена и Криса, представляющих свой семестровый проект YAXIM — Yet Another XMPP Instant Messenger.

Они получили несколько дружественных писем, создали проект на ГитХабе и продолжили писать код. В конце года на конференции 26C3 была показана ещё одна короткая презентация. Большой проблемой yaxim в то время была надёжная доставка сообщений, но постепенно всё улучшалось.

Значительные изменения

В 2010 году YAXIM был переименован в yaxim, чтобы больше походить на имя и меньше на кричащую аббревиатуру. В 2013 году был создан проект Bruno, как младший брат yaxim, XMPP-клиент для детей и всех, кто любит животных. В настоящее время у него почти 2000 активных пользователей.

Также в 2013 году был запущен XMPP-сервер yax.im, в основном для того, чтобы сделать использование yaxim и Bruno проще, а также для того, чтобы иметь стабильный и надёжный сервер, пригодный для мобильных клиентов.

Наконец, в 2016 году yaxim получил свой нынешний логотип, изображение яка.

Динамика развития

С первого дня yaxim был любительским проектом, без коммерческой поддержки и без постоянных разработчиков. На протяжении многих лет его код рос достаточно медленно, причём 2015 год был особенно малопродуктивным. Несмотря на то, что у yaxim большее число установок в Google Play, чем у Conversations, последний, как некоторые говорят, является основным клиентом на Android и очень популярен среди пользователей XMPP. Тем не менее, по крайней мере, за последние три года не было снижения количества устройств, на которых установлен yaxim (Google не предоставляет статистику до 2016 года).

Нынешние проблемы

Кодовая основа yaxim (Smack 3.x, ActionBarSherlock) весьма устарела и в настоящее время много усилий прилагается к тому, чтобы yaxim выглядел хорошо на современных устройствах Android (материальный дизайн) и поддерживал современные функции, такие как интерактивные диалоги разрешений и экономия батареи, а также протокол Matrix (который не всегда работает). Тестовые версии с последними разработками предлагаются через бета-канал на Google Play.

  1. Главная ссылка к новости (https://yaxim.org/blog/2019/08...)
  2. OpenNews: Релиз консольного XMPP/Jabber клиента profanity 0.7.0
  3. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
  4. OpenNews: Релиз XMPP/Jabber сервера Prosody 0.11.0
  5. OpenNews: Представлен (n+1)sec, протокол для создания защищённых децентрализованных чатов
  6. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0
Автор новости: Сейд
Тип: К сведению
Ключевые слова: yaxim, xmpp, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Sluggard (ok), 20:24, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С днём рождения.
    Странно, что комменты «XMPP давно умер» ещё не подъехали. :)
     
     
  • 2.2, тоже Аноним (ok), 20:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем умер? Живет... но не развивается.
    Поэтому все равно, чем его использовать.
    И если из коробки есть Пиджин... в общем, о юбиляре я, пожалуй, не могу ничего сказать...
     
     
  • 3.12, Сейд (ok), 21:05, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    XMPP живёт и развивается! За последние два месяца:

    Nintendo Switch использует ejabberd для push-уведомлений и обрабатывает 10 миллионов одновременных соединений и 2 миллиарда сообщений в день.

    Разрабатывается RFC 8600 XMPP Grid и вы можете стать его соавтором.

    ProcessOne выпустила ejabberd 19.05, улучшив MIX и MucSub.

    Ignite Realtime выпустила Openfire 4.4.0 beta.

    Erlang Solutions выпустила MongooseIM 3.4.0 с акцентом на соответствие требованиям GDPR.

    Conversations 2.5.0, 2.5.1, 2.5.2 добавил поиск открытых конференций через search.jabbercat.org и переработал интерфейс.

    Monal 3.8 для iOS улучшил своё использование для технически неподготовленных людей, сделав регистрацию через клиент проще и быстрее.

    BeagleIM (для macOS) и SiskinIM (для iOS), разрабатываемые Tigase, теперь поддерживают протокол end-to-end шифрования OMEMO.

    И многое другое!

     
     
  • 4.29, тоже Аноним (ok), 22:05, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предлагаю термин - "высокомарГинальный продукт".
    Джаббер уверенно повторяет судьбу Ирки: его жизнь заметна только очень узкому числу пользователей, которых постепенно становится все меньше, какие бы технические достижения не выкатывали разработчики.

    Собственно, у меня в офисе используется внутренний чат на довольно древней версии того же ОпенФайра. Никакой нужды в обновлении нет и не предвидится. Клиенты - Миранды да Пиджины, с задачей дать сотрудникам возможность переписки справляются на ура и опять-таки не требуют никаких нововведений.
    А во внешнем мире царят Вайберы, Ватсапы и Телеграмы. Кого волнует, какое там шифрование поддерживают мессенджеры, по которым ни с кем не свяжешься без долгой переписки и огромного количества желания заниматься чем-то неочевидно нужным?

     
     
  • 5.35, Сейд (ok), 22:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, часто люди считают его протоколом, используемым только для обмена мгновенными сообщениями.

    Хотя это огромная часть трафика XMPP в Интернете (одним только WhatsApp пользуются ~800 миллионов человек), XMPP имеет множество других применений, в том числе в Интернете вещей, онлайн-играх, социальных сетях и WebRTC.

     
  • 5.62, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:27, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для офиса Бимоид есть. xml — не нужен. бинарные форматы рулят.
     
  • 5.65, Аноним (65), 23:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за технические достижения для IRC? Там же давно всё есть :-)
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:06, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    гажим, дино и консерва топ, пиджин и yaxIM дно. Даже веб-клиенты сейчас умеют большее https://web.404.city/ Пиджин и яксИМ настолько отсталые, что через них даже файл не пошлеш
     
     
  • 4.18, Сейд (ok), 21:16, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через Pidgin и yaxim отлично отправляются файлы, аноним.
     
     
  • 5.20, Аноним (13), 21:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отлично

    Это со скоростью 1кб в секуду? Современные клиенты давно уже умеют http upload и OMEMO. Передача файлов быстрая, безопасная c шифрованием и можно в оффлайн. YaxIM вот файл сможет отправить?  
    https://xmpp.404.city:5280/usershare/4ff4b80d930ad48286f29a113db073ed065191a2/gLnxOrdSxg20EsInHBOCpCO935299EkNT18XRBB3/anime.jpg

     
     
  • 6.23, Сейд (ok), 21:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со скоростью, предоставляемой тебе твоим Интернет-провайдером. Pidgin с плагинами поддерживает HTTP File Upload и OMEMO, а yaxim умеет HTTP File Upload нативно.
     
     
  • 7.46, Аноним (13), 22:47, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Pidgin с плагинами поддерживает HTTP File Upload и OMEMO

    С плагинами от черного властелина? Плагины настолько кривые, что их без боли невозможно поставить. Еще большим мазохизмом их использование. Лучше уже все нативно на Gajim или Dino и из коробки

     
     
  • 8.53, Сейд (ok), 23:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Код плагинов под GPL-3 0 https github com Junker purple-xmpp-http-upload http... текст свёрнут, показать
     
  • 6.66, Yuri (??), 23:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про отправку файлов офлайн-клиентам:

    Скажите, как это устроено/работает?
    Существует специальный XEP для этого?
    Для реализации этой функции требуется соответствующая поддержка как на второго сервера,так и клиента?
    Где хранятся файлы для клиентов, находящихся вне сети?

     
     
  • 7.69, zzz (??), 01:20, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XEP-0363. Отправитель заливает файл на ресурс своего XMPP-сервера через HTTP PUT, получателю отправляется сообщение с ссылкой (клиент может отправлять голую ссылку, может через XEP-0066, стандарт это не описывает). Для приема поддержка XEP-0363 не обязательна.
     
  • 5.25, Аноним (25), 21:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если IP белые, то файлы отправятся с любых клиентов.
     
     
  • 6.47, Аноним (13), 22:49, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если айпи черные отправляются только с клиентов и серверов поддерживающих http upload, а ведь 90% за натом сидят
     
  • 3.51, Аноним (13), 23:01, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XMPP много кто использует, но в качестве закрытой службы https ru wikipedia or... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:29, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну вот на такой круглой дате пора его
    и сворачивать раз не взлетел. 2.5 пользователя найдут хорошую альтернативу вроде Pidgin/Psi+
    или любое что поддерживает плагины
    вроде анти спама и отр/омемо как минимум.
     
     
  • 2.4, Sluggard (ok), 20:34, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Давно Pidgin/Psi+ есть для Android? Комментатору выше тот же вопрос, вы оба новость не читали.
     
     
  • 3.5, Albertio (ok), 20:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно, называется xabber
     
  • 3.16, Аноним (13), 21:10, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Conversation
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хорошую альтернативу вроде Pidgin/Psi+

    А я вот подумываю о поиска хорошей альтернативы Psi+, потому что его вконец испоганили.

     
     
  • 3.7, Сейд (ok), 20:43, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй Pidgin.
     
     
  • 4.10, zzz (??), 20:52, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что его пробовать, может много протоколов, но всё на уровне "мы научились отправлять-принимать сообщения, и хватит".
     
  • 4.15, Аноним (13), 21:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше Gajim
     
  • 4.26, Аноним (25), 21:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам не кажется, что Psi и Pidgin сделаны для пользователей из, скажем так, противоположных лагерей?
     
     
  • 5.31, Сейд (ok), 22:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно. Сам я пользуюсь Pidgin и он мне нравится.
     
  • 5.48, Аноним (13), 22:51, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вам не кажется, что Psi и Pidgin сделаны для пользователей из, скажем так, противоположных лагерей?

    Скорей из одного лагеря ретардов не знающих о новых ХМПП клиентах

     

  • 1.8, Аноним (13), 20:47, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    YaxIM один из самых плохих XMPP клиентов. Он не умеет передавать файлы, шифровать переписку и не поддерживает сертификаты серверов новой волны, таких как https://404.city/ Conversation на поряд лучше.  YaxIM пора закапывать
     
     
  • 2.9, Аноним (13), 20:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за такого говенных хмпп клиентов как яхим, как раз  все думают что хмпп не развивается.
     
     
  • 3.34, тоже Аноним (ok), 22:11, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все думают что хмпп не развивается.

    Я вас утешу: людей, которые думают, что ХМРР не развивается, довольно мало.
    По той простой причине, что про него вообще мало кто знает.

     
     
  • 4.49, Аноним (13), 22:56, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По той простой причине, что про него вообще мало кто знает.

    Среди линуксоидов популярный протокол, второй по популярности мессенджер с открытым кодом после Телеграма. Первый по пулярности федеративный протокол для мессенджеров. Самой большой мессенджер в мире ватсап, это тоже ХМПП  ИМ с закрытым кодом и сервером, вместе со  своими свистелками и перделками.
    Вот в следующем году как запилят звонки, о хмпп многие услушать и отдаленные от свободного ПО

     
  • 2.17, Сейд (ok), 21:14, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yaxim — один из самых хороших XMPP-клиентов. Он умеет передавать файлы, шифрует подключение к серверу по TLS и отлично поддерживает сертификаты серверов новой волны, таких как https://a3.pm/. С Днём рождения, yaxim!
     
     
  • 3.19, Аноним (13), 21:21, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    YaxIM не умеет ECC сертификаты серверов. С учетом что Lets Encrypt будет по дефолту выдавать вскоре ECC, наконец-то мы престрелим эту больную лошадь! Разработчик  и админ сервера YaxIM известен тем, что читает переписку пользователей для борьбы якобы, борьбы со спамом и основал закрытый клуб за отказ вступить в который могут забанить XMPP сервер, поэтому YaxIM совмсем не жаль
     
     
  • 4.21, Сейд (ok), 21:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда все центры сертификации будут выдавать только ECC-сертификаты — тогда и пристрелишь.
    Переписку пользователей читают все администраторы XMPP-серверов.
    Если ты боишься вступать в какой-то таинственный «закрытый клуб» из-за неучастия в котором тебя где-то кто-то может забанить, то не вступай. В этом преимущество федеративного устройства XMPP.
     
     
  • 5.52, Аноним (13), 23:03, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда все центры сертификации будут выдавать только ECC-сертификаты — тогда и пристрелишь.

    Смысл. yax.im будет неконектится с 99% серверами федерации, уже через пару лет, если они не добавят поддержку современного шифрования

     
     
  • 6.55, Сейд (ok), 23:07, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yaxim может использовать любой XMPP-сервер.
     
     
  • 7.57, Аноним (13), 23:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yaxIM может использовать только старые сервера с сертификатами RSA и не конектится к новым с ECC
     
     
  • 8.60, Сейд (ok), 23:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервер a3 pm ЦС Let s Encrypt, развёрнут в 2018 году Yaxim работает отлично ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:54, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора хоронить его мне кажется. На андроиде есть божественный Conversations и значительно менее божественный xabber.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 21:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато менее божественный хаббер на иос уже умеет видеозвонки, а конверсатион только в следующем году обещают добавить
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:39, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЖАБА БУДЕТ ЖИТЬ В 21 ВЕКЕ В СОСТАВЕ Fediverse
     

  • 1.22, Аноним (22), 21:32, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, как он выглядит мне нравится, но после присоединения и получения MotD он вылетает, пробовал на двух телефонах
     
     
  • 2.24, Сейд (ok), 21:39, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй последнюю (2019-07-30) версию отсюда — https://yaxim.org/archive/builds/, пожалуйста.
     
     
  • 3.37, Аноним (22), 22:38, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарствую, теперь все работает, только ваша ссылка битая, через вкладку Downloads скачал.
    И да, на сайте Bruno - это yaxim с странным скином что ли?
     
     
  • 4.43, Сейд (ok), 22:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Bruno — это yaxim со странными темами.
     
     
  • 5.59, Аноним (13), 23:20, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сейд

    Верховная рыська из фурри конфы 404 и здесь?

     
     
  • 6.61, Сейд (ok), 23:23, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да =^.^=
     
  • 2.50, Аноним (13), 22:58, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конверсатион очевидный фикс
     

  • 1.27, Аноним (27), 21:52, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и не взлетел xmpp, а уже умер
     
     
  • 2.38, zzz (??), 22:39, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До хоиячков уже которое десятилетие не доходит, что XMPP - протокол для корпораций, а не для конечного пользователя.
     
  • 2.41, Мертвые_опята (?), 22:40, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А IBM не знает и использует Jabber, для внутреннего общения всех сотрудников(почти 400 тысяч)
    Но васья с opennet сказал, что померло, значит померло, начнут теперь IBM гасить свои сервера и переходить на Matrix и Tox
     
     
  • 3.56, Аноним (13), 23:13, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А IBM не знает и использует Jabber, для внутреннего общения всех сотрудников(почти 400 тысяч)

    На жаббер.ру более миллиона аккаунтов, хостятся на дешманском впс за 50 баксов в  дижеталокеан.

     
     
  • 4.71, Мертвые_опята (?), 01:43, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А whois по IPшникам jabber.ru говорит, что ты врешь и что они на Линоде. Подозреваю, что и про «за 50 баксов» тоже врешь и они на каком-нибудь Large плане
     
  • 3.58, Аноним (13), 23:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/XMPP Если посмотреть на список тех кто использует хмпп протокол, то скорей меньшинство - это те кто его не использует, чем те кто его использует
     
     
  • 4.70, Мертвые_опята (?), 01:40, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этой ссылке много явной лажи. Например там упоминается WhatsApp, как пример использования XMPP, хотя WhatsApp использует Signal Protocol, а вовсе не XMPP
     
  • 3.63, Аноним (63), 23:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Корпоративные девиации оставьте самим корпорациям - пускай развлекаются как хотят. Я даже не уверен, что как средство для общения простых людей, xmpp сейчас по прошествии лет популярней того же irc.
    Ну а так, viber, whatsapp, telegram воткнули всех. Увы и ах.
     
  • 3.68, Аноним (39), 01:10, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Макдолнальс слышал звук аськи.
     

  • 1.30, Аноним (39), 22:08, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Джаббер ещё в 2019 году используете вы?
     
     
  • 2.33, Сейд (ok), 22:10, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да.
     
     
  • 3.36, Аноним (39), 22:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой мессенджер использовать, если не ICQ и не ЖАБУ? TOX, Jami?
     
     
  • 4.40, Сейд (ok), 22:39, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Tox
     
     
  • 5.44, Аноним (39), 22:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мне поясняли что у ТОХ есть уязвимости, можно по айпи вычислить и вообще его больше не разрабатывают.
     
     
  • 6.45, Сейд (ok), 22:46, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому используй XMPP.
     
     
  • 7.67, Аноним (39), 01:08, 25/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где бы ещё сервер найти нормальный, на Малине можно поднять?
     

  • 1.32, Аноним (39), 22:10, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется джаббер можно использовать в связке ё-почты и федеративной социальной сети, на одном домене.
     
     
  • 2.42, Мертвые_опята (?), 22:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Разрешаю
     
  • 2.54, Аноним (13), 23:07, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне кажется джаббер можно использовать в связке ё-почты и федеративной социальной сети, на одном домене.

    XMPP стал бы прекрасной заменой почте. Почта технически устарела

     
     
  • 3.64, zzz (??), 23:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня аж экран зажыроточил.
     

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