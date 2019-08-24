XMPP-клиенту yaxim исполнилось 10 лет

Разработчики yaxim, свободного XMPP-клиента для платформы Android, празднуют десятилетие проекта. Десять лет назад, 23 августа 2009 года был совершён первый коммит yaxim и это значит, что сегодня этот XMPP-клиент официально вдвое моложе протокола, по которому он работает. С тех далёких пор много изменений произошло как и в самом XMPP, так и в системе Android. 2009: начало В 2009 году платформа Android была все ещё совершенно новой и ей не хватало бесплатного клиента IM. Ходили слухи и объявления, но никто ещё не опубликовал рабочий код. Первым конкретным намёком была презентация немецких студентов Свена и Криса, представляющих свой семестровый проект YAXIM — Yet Another XMPP Instant Messenger. Они получили несколько дружественных писем, создали проект на ГитХабе и продолжили писать код. В конце года на конференции 26C3 была показана ещё одна короткая презентация. Большой проблемой yaxim в то время была надёжная доставка сообщений, но постепенно всё улучшалось. Значительные изменения В 2010 году YAXIM был переименован в yaxim, чтобы больше походить на имя и меньше на кричащую аббревиатуру. В 2013 году был создан проект Bruno, как младший брат yaxim, XMPP-клиент для детей и всех, кто любит животных. В настоящее время у него почти 2000 активных пользователей. Также в 2013 году был запущен XMPP-сервер yax.im, в основном для того, чтобы сделать использование yaxim и Bruno проще, а также для того, чтобы иметь стабильный и надёжный сервер, пригодный для мобильных клиентов. Наконец, в 2016 году yaxim получил свой нынешний логотип, изображение яка. Динамика развития С первого дня yaxim был любительским проектом, без коммерческой поддержки и без постоянных разработчиков. На протяжении многих лет его код рос достаточно медленно, причём 2015 год был особенно малопродуктивным. Несмотря на то, что у yaxim большее число установок в Google Play, чем у Conversations, последний, как некоторые говорят, является основным клиентом на Android и очень популярен среди пользователей XMPP. Тем не менее, по крайней мере, за последние три года не было снижения количества устройств, на которых установлен yaxim (Google не предоставляет статистику до 2016 года). Нынешние проблемы Кодовая основа yaxim (Smack 3.x, ActionBarSherlock) весьма устарела и в настоящее время много усилий прилагается к тому, чтобы yaxim выглядел хорошо на современных устройствах Android (материальный дизайн) и поддерживал современные функции, такие как интерактивные диалоги разрешений и экономия батареи, а также протокол Matrix (который не всегда работает). Тестовые версии с последними разработками предлагаются через бета-канал на Google Play.



