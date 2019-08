XMPP-клиенту yaxim исполнилось 10 лет

3.12 , Сейд ( ok ), 21:05, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – XMPP живёт и развивается! За последние два месяца: Nintendo Switch использует ejabberd для push-уведомлений и обрабатывает 10 миллионов одновременных соединений и 2 миллиарда сообщений в день. Разрабатывается RFC 8600 XMPP Grid и вы можете стать его соавтором. ProcessOne выпустила ejabberd 19.05, улучшив MIX и MucSub. Ignite Realtime выпустила Openfire 4.4.0 beta. Erlang Solutions выпустила MongooseIM 3.4.0 с акцентом на соответствие требованиям GDPR. Conversations 2.5.0, 2.5.1, 2.5.2 добавил поиск открытых конференций через search.jabbercat.org и переработал интерфейс. Monal 3.8 для iOS улучшил своё использование для технически неподготовленных людей, сделав регистрацию через клиент проще и быстрее. BeagleIM (для macOS) и SiskinIM (для iOS), разрабатываемые Tigase, теперь поддерживают протокол end-to-end шифрования OMEMO. И многое другое!

Джаббер уверенно повторяет судьбу Ирки: его жизнь заметна только очень узкому числу пользователей, которых постепенно становится все меньше, какие бы технические достижения не выкатывали разработчики. Собственно, у меня в офисе используется внутренний чат на довольно древней версии того же ОпенФайра. Никакой нужды в обновлении нет и не предвидится. Клиенты - Миранды да Пиджины, с задачей дать сотрудникам возможность переписки справляются на ура и опять-таки не требуют никаких нововведений.

А во внешнем мире царят Вайберы, Ватсапы и Телеграмы. Кого волнует, какое там шифрование поддерживают мессенджеры, по которым ни с кем не свяжешься без долгой переписки и огромного количества желания заниматься чем-то неочевидно нужным?

Да, часто люди считают его протоколом, используемым только для обмена мгновенными сообщениями. Хотя это огромная часть трафика XMPP в Интернете (одним только WhatsApp пользуются ~800 миллионов человек), XMPP имеет множество других применений, в том числе в Интернете вещей, онлайн-играх, социальных сетях и WebRTC.

Для офиса Бимоид есть. xml — не нужен. бинарные форматы рулят.

А что за технические достижения для IRC? Там же давно всё есть :-)

гажим, дино и консерва топ, пиджин и yaxIM дно. Даже веб-клиенты сейчас умеют большее https://web.404.city/ Пиджин и яксИМ настолько отсталые, что через них даже файл не пошлеш

Через Pidgin и yaxim отлично отправляются файлы, аноним.

Это со скоростью 1кб в секуду? Современные клиенты давно уже умеют http upload и OMEMO. Передача файлов быстрая, безопасная c шифрованием и можно в оффлайн. YaxIM вот файл сможет отправить?

https://xmpp.404.city:5280/usershare/4ff4b80d930ad48286f29a113db073ed065191a2/gLnxOrdSxg20EsInHBOCpCO935299EkNT18XRBB3/anime.jpg

Со скоростью, предоставляемой тебе твоим Интернет-провайдером. Pidgin с плагинами поддерживает HTTP File Upload и OMEMO, а yaxim умеет HTTP File Upload нативно.

С плагинами от черного властелина? Плагины настолько кривые, что их без боли невозможно поставить. Еще большим мазохизмом их использование. Лучше уже все нативно на Gajim или Dino и из коробки

Код плагинов под GPL-3 0 https github com Junker purple-xmpp-http-upload http... Про отправку файлов офлайн-клиентам: Скажите, как это устроено/работает?

Существует специальный XEP для этого?

Для реализации этой функции требуется соответствующая поддержка как на второго сервера,так и клиента?

Где хранятся файлы для клиентов, находящихся вне сети?

XEP-0363. Отправитель заливает файл на ресурс своего XMPP-сервера через HTTP PUT, получателю отправляется сообщение с ссылкой (клиент может отправлять голую ссылку, может через XEP-0066, стандарт это не описывает). Для приема поддержка XEP-0363 не обязательна.

Если IP белые, то файлы отправятся с любых клиентов.

Если айпи черные отправляются только с клиентов и серверов поддерживающих http upload, а ведь 90% за натом сидят

3.51 , Аноним ( 13 ), 23:01, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать XMPP много кто использует, но в качестве закрытой службы https ru wikipedia or...