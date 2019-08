Операционной системе Unix исполнилось 50 лет

4.17 , Элла Памфилова ( ? ), 10:06, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет, они даже юридически не могут называться Unixами и не имеют права использовать коммерческий код из Unix систем. Было же несколько лет назад крупное судебное разбирательство по этому поводу. В NetBSD и OpenBSD юниксового кода совсем нет, во фряхе какие-то крополя мелкие.

5.27 , Аноним ( 27 ), 10:30, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Юникс - это то, что про прошло соответствующую сертификацию. Какой там код не важно, как в случае макоси.

6.33 , Аноним ( 88 ), 10:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Важно Юникс может без проса использовать бсд код. А гпл код не может либо он сам должен стать гпл. При это код от юникосовой коммерческой платформы просто так распространять нельзя.

7.38 , Аноним ( 27 ), 11:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – От макоси можно. Кишочки там под апачем. А сертификацию сделали.

6.56 , Аноним ( 52 ), 13:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Деннис Ритчи, один из создателей Unix, выразил своё мнение, что Unix-подобные системы, такие, как Linux, являются де-факто Unix-системами. Накину на вентилятор :-)

6.99 , ананим.orig ( ? ), 15:53, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Юникс - это то, что про прошло соответствующую сертификацию. ну.. кому-то ехать, а у кого-то бизнес на шашечках.

5.28 , anonymous ( ?? ), 10:31, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А откуда у вас такая информация? Wikipedia пишет: > BSD was initially called Berkeley Unix because it was based on the source code of the original Unix developed at Bell Labs. In the 1980s, BSD was widely adopted by workstation vendors in the form of proprietary Unix variants such as DEC Ultrix and Sun Microsystems SunOS due to its permissive licensing and familiarity to many technology company founders and engineers. 6.29 , anonymous ( ?? ), 10:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – P.S.: И эту схему надо перерисовать, видимо: https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution#/media/File:Unix_history-simple.svg

6.31 , Аноним ( 5 ), 10:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А откуда у вас такая информация? Оттуда же откуда и у вас - из википедии. Прочтите внимательно страницу википедии о FreeBSD (англ. версию). FreeBSD - не Unix, юниксового кода там нет, стандарту Unix эта ОС не удовлятворяет. Не совсем понимаю о чём тут можно спорить? UNIX системы - это то, что было разработано в белл лабс (далее в AT&T), затем UnixWare (SCO), Solaris (Sun/Oracle) / HP-UX, AIX (IBM), IRIX (SGI) + сертифицированный мак. ВСЁ НА ЭТОМ. БОЛЬШЕ НИКАКИХ ДРУГИХ ЮНИКСОВ НЕТ. БСД системы имеют чисто номинальное отношение (историческое) - юниксового кода, коммерческого кода там нет, UNIX и БСД - это совсем разные сущности.

7.45 , Аноним ( 45 ), 12:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – они взяли код юникса, поигрались с ним чуть-чуть, а потом все переписали.

8.51 , Аноним ( 5 ), 13:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну их обязали выпилить код по решению суда AT T filed a lawsuit against BSDi an... 7.61 , Мертвые_опята ( ? ), 13:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server — сертифицированный Unix™. А это — дистрибутив Linux. Уууупс.

8.69 , Аноним ( - ), 14:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ну молодцы, я общие юниксы привёл в списке Давно не заглядывал на сайт opengrou... 9.71 , Мертвые_опята ( ? ), 14:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 2 года на днях будет Так себе свежая -D... 10.75 , Аноним ( - ), 14:26, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну новость действительно свежая Так как те или иные новые ОС там в списке появл... 11.78 , Мертвые_опята ( ? ), 14:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да почему через 2 Вон macOS 10 14 и Solaris 11 4 в прошлом году были сертифицир... 12.83 , Аноним ( 5 ), 14:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Может и три, а то и четыре Это известные ОС, которые сертифицируются от версии ... 13.90 , Мертвые_опята ( ? ), 14:55, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, учитывая что Хуавей лицензировали свою сборку CentOS я не сильно удивлюсь ес... 14.115 , Anonymoustus ( ok ), 18:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать BSDшные друзья давно постигли дзен и гармонию бытия, вследствие чего отличаются ... 11.95 , Аноним84701 ( ok ), 15:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ссылочку на попытки можно А то в нашей вселенной все немного не так - нужн... 5.68 , qwerty123 ( ?? ), 13:59, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 2BSD distribution tape, install ms, 1979 ---------------------------------- ... 6.82 , Мертвые_опята ( ? ), 14:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – AT&T filed a lawsuit against BSDi and alleged distribution of AT&T source code in violation of license agreements. The lawsuit was settled out of court and the exact terms were not all disclosed. The only one that became public was that BSDi would migrate their source base to the newer 4.4BSD-Lite sources. Although not involved in the litigation, it was suggested to FreeBSD that they should also move to 4.4BSD-Lite. FreeBSD 2.0, which was released on November 1994, was the first version of FreeBSD without any code from AT&T. ВЕСЬ код Unix был удален из FreeBSD 2.0. С той поры в FreeBSD кода Unix нет. Нет кода Unix в FreeBSD уже 25 лет. Прикинь, ты еще не родился, а из FreeBSD уже удалили весь ворованный код Unix и заменили своим.

7.119 , Anonymoustus ( ok ), 18:14, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > уже удалили весь ворованный код Unix и заменили своим. А из линyпса уже удалили весь ворованный код Unix? > ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В сообщении используется неприемлемая лексика.

> Выражение, на которое сработало предупреждение: 'линyпс' 8.121 , Мертвые_опята ( ? ), 18:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ядро Linux писалось с нуля и в нем никогда не было чужого кода... 4.54 , Аноним ( 52 ), 13:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Товарищи смотрите, наглядный пример что даже регистрантам верить нельзя, распрос... 5.74 , qwerty123 ( ?? ), 14:21, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >BSD был набором утилит aka userland плюс ядро AT&T Unix, как GNU для Linux. Это список файлов исходников в 3BSD: # ls -l ~/3BSD/usr/src/cmd/ | tail -20

-rw-r--r-- 1 root daemon 6194 Feb 12 1979 units.c

-rw-r--r-- 1 root daemon 398 Feb 12 1979 update.c

-rw-r--r-- 1 root 10 1773 Oct 4 1979 uptime.c

-rw-r--r-- 1 root 10 838 May 28 1979 users.c

drwxr-xr-x 2 root 10 53 Jul 24 1997 uucp

drwxr-xr-x 2 root daemon 14 Jul 24 1997 uudiff

drwxr-xr-x 2 root 10 21 Jul 24 1997 versatec

-rw-r--r-- 1 root 10 6293 Jan 5 1980 vmstat.c

-rw-r--r-- 1 root 10 12030 Nov 28 1979 w.c

-rw-r--r-- 1 root 10 1826 Nov 19 1979 wall.c

-rw-r--r-- 1 root daemon 1356 Feb 12 1979 wc.c

-rw-r--r-- 1 root 10 2093 Feb 13 1979 whatis.c

-rw-r--r-- 1 root 10 3980 Nov 27 1979 whereis.c

-rwxr-xr-x 1 root 10 661 Dec 11 1979 which.sh

-rw-r--r-- 1 root daemon 1099 Feb 12 1979 who.c

-rw-r--r-- 1 root 10 230 Dec 15 1978 whoami.c

-rw-r--r-- 1 root 10 3232 Nov 23 1979 write.c

drwxr-xr-x 2 root daemon 8 Jul 24 1997 xsend

-rw-r--r-- 1 root 10 6738 Jan 24 1979 xstr.c

drwxr-xr-x 2 root daemon 12 Jul 24 1997 yacc Больше здесь https://www.tuhs.org/Archive/Distributions/UCB/3bsd.tar.gz То есть дистрибутив 3BSD содержит все исходники для построения UNIX системе.

Если лента-дистрибутив 3BSD содержит все файлы из UNIX дистрибутива,

включая исходники,

тогда дистрибутив 3BSD есть надмножесво и прямой наследник дистрибутива UNIX. Или ты хочешь далее утверждать, что дистрибутивы BSD UNIX распоcтранялись отдельно от кода UNIX? Тогда рекомендую заглянуть на https://www.tuhs.org/Archive/Distributions/UCB/ 6.76 , Аноним ( - ), 14:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё так, но так или иначе -> FreeBSD 2.0, which was released on November 1994, was the first version of FreeBSD without any code from AT&T. 6.77 , Аноним ( 52 ), 14:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>BSD был набором утилит aka userland плюс ядро AT&T Unix, как GNU для Linux. Мне казалось, что я максимально доходчиво разжевал, но видимо всегда остаются особо одаренные, готовые спорить.

6.80 , Аноним ( 52 ), 14:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Взяли Reseach Linux, написали свой юзерленд и начали распространять. На них подали в суд. Они убрали весь код Юникс, замели его своим, назвали FreeBSD. А ты продолжай спорить, спорщик.

7.102 , Аноним ( 102 ), 16:34, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это все равно что говорить что Российская империя не правопреемник СССР. Юридически это так. Но скрепно это одно и то же.

6.81 , Аноним ( 52 ), 14:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот наглядное дерево, только перестань спорить.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Unix_timeline.en.svg