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Операционной системе Unix исполнилось 50 лет

24.08.2019 09:14

В августе 1969 года Кен Томпсон и Дэнис Ритчи из лаборатории Bell, недовольные размером и усложненностью ОС Multics, после одного месяца напряжённой работы, представили первый рабочий прототип операционной системы Unix, созданный на языке ассемблер для миникомпьютера PDP-7. Примерно в это же время был разработан высокоуровневый язык программирования Би, который несколько лет спустя эволюционировал в язык Си.

В начале 1970 года к проекту присоединились Брайан Керниган, Дуглас МакИлрой и Джо Оссана, при участии которых Unix был адаптирован для PDP-11. В 1972 году разработчики отказались от языка ассемблера и частично переписали систему на высокоуровневом языке Би, а за следующие 2 года система постепенно была полностью переписана на языке Си, после чего популярность Unix в университетской среде значительно возросла.

  1. Главная ссылка к новости (https://web.archive.org/web/20...)
  2. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  3. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Языку программирования LISP исполнилось 60 лет
  5. OpenNews: Debian GNU/Linux исполнилось 25 лет
  6. OpenNews: Проекту GNU исполнилось 35 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: unix
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  • 1.1, аннон (?), 09:26, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Все-таки приятно осознавать, что операционка, на которой я сижу, имеет историю в полвека.
     
     
  • 2.2, saahriktu (ok), 09:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    +1
     
     
  • 3.84, VINRARUS (ok), 14:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Все-таки приятно осознавать, что операционка, на которой я сижу, имеет историю в полвека

    ...костылей.

     
     
  • 4.96, saahriktu (ok), 15:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Костыли в винде. Потому, что там нет ни того, что всё есть файл, ни 6-ти базовых системных вызовов включая fork(),... и т.д.
     
     
  • 5.100, Аноним (100), 16:16, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё есть файл? Ну-ну. Это вы с Plan9 попутали.

    Насчёт отсутствия системного вызова fork() в винде тоже мимо: вы путаете системные вызовы и Win32 API.

     
     
  • 6.107, saahriktu (ok), 17:10, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в ОС семейства Unix не всё юниксвейно За последние десятилетия появилось... текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.113, Anonymoustus (ok), 17:40, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же всё общеизвестно. Юникс был задуман и создан как решение проблемы сложности Мультикса. А современный оффтопик (NT) создали Катлер и Ко, которые до этого делали VMS, но им пришлось в него вкорячить слои совместимости с 16-разрядным ДОСом и 16- и 32-разрядными виндами другого семейства. Дополнение: и с OS/2 же, как я мог забыть! Дополнение-2: и с POSIX тоже, эх, старческая память… Задачка нетривиальная, не так ли? А Торвальдс, конечно, умолчал про это и зарисовался этаким капитаном Очевидность перед всеми студентами, но грамотным людям цитировать эту писульку, на мой взгляд, некомильфо.

    И ещё одно дополнение. При всей сложности общей задачи, которую решали проектироващики NT, они её решили на настолько высоком уровне, что винду практически без видимых потребителю последствий несколько раз значительно меняли на «глубоком» уровне, например, сначала добавив графику в ядро для улучшения производительности, затем её оттуда убрав для серверных сборок. Да, и при этом на виндах NT 6-го поколения работает софт, написанный для не-NT в давно забытые годы (ограничение коснулось только 64-битных ОС, но и для них есть грязный хак). А попробуйте провернуть такой фокус хотя бы с вдоль и поперёк изученным и открытым линуксом.

     
  • 4.106, Michael Shigorin (ok), 17:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет!  Это примитивный односторонний взгляд.  Как хорошо известно, UNIX -- это стройная система костылей [I]и подпорок[/I] :]
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 09:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у нас что-то осталось из Unix'ов? Ну Солярка, ну HP-UX... что-то ещё? Что-то активно развивающееся есть?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:34, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Человек видимо думает, что нынешние GNU/Linux это и есть Unix.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 13:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Человек видимо думает, что нынешние GNU/Linux это и есть Unix.

    1. Почему ты пишешь зарегистрированную торговую марке не капсом?
    2. Накину на вентилятор немножко.
    >Деннис Ритчи, один из создателей Unix, выразил своё мнение, что Unix-подобные системы, такие, как Linux, являются де-факто Unix-системами.

     
     
  • 5.58, nox (??), 13:39, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вентилятор на той стороне спрашивает - дайте ссылочку на слова Ритчи, просто для точности исторических штудий, ведь для нас важна точная фраза, а не измышления и вольные интерпретации анонимов - нужная оригинальная цитата (без перевода) для будущих поколений.

     
     
  • 6.60, Аноним (52), 13:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Получи и распишись https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like#cite_note-12
     
     
  • 7.65, nox (??), 13:47, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Спасибо! И поздравляю тебя, господин аноним, ты себя поимел, так как то, о чём ты говорил выше и то, что сказано в статье - совсем разные вещи, он нигде не называет Linux Юниксом, лол.
     
     
  • 8.93, Аноним (93), 15:13, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    along the lines of Unix I include Linux here , There is of course an ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.66, Аноним (-), 13:51, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > выразил

    Сынок, дай точную фразу из твоей статьи на английском языке, где он Linux назвал UNIX-системой. Цитату приведи, тебя очень просят. Не ссылку на массив данных, а цитату. А то может быть твой инглиш фром зе боттом оф ёр харт.

     
  • 5.88, Аноним (88), 14:53, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы они ими являлись то не нужно было бы слово де-факто. Или что картонные ГИБДДешники которые де-факто ГИБДДешники тоже ГИБДДешники?
     
  • 3.7, заминированный тапок (?), 09:40, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Mac OS X - сертифицированный юник, например
     
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 09:49, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то ещё? Потому что назвать Солярис активно развивающимся я бы не смог.
     
     
  • 5.32, Аноним (88), 10:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Огласите весь список пожалуйста. https://www.opengroup.org/openbrand/register/
     
  • 5.63, Мертвые_опята (?), 13:43, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server

    Линукс-дистрибутив от Huawei

     
  • 5.64, Anonymoustus (ok), 13:44, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какого развития вам надо от зрелой и развитой системы? Свистелок и перделок? Нескучных обоев? Стартовых мелодий?
     
  • 4.15, Аноним (5), 10:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну хз, юниксами всю жизнь было семейство System III и System V и их потомки - солярка, чпукс, аикс, айрикс. А потом вылезло не пойми откуда мак ос х со своей сертификацией... Я не спорю с вами, просто всё это так сомнительно ))
     
  • 3.14, Кикос (?), 10:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё представители семейства *BSD являются и UNIX, и активно развиваются
     
     
  • 4.17, Элла Памфилова (?), 10:06, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, они даже юридически не могут называться Unixами и не имеют права использовать коммерческий код из Unix систем. Было же несколько лет назад крупное судебное разбирательство по этому поводу. В NetBSD и OpenBSD юниксового кода совсем нет, во фряхе какие-то крополя мелкие.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 10:30, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юникс - это то, что про прошло соответствующую сертификацию. Какой там код не важно, как в случае макоси.
     
     
  • 6.33, Аноним (88), 10:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Важно Юникс может без проса использовать бсд код. А гпл код не может либо он сам должен стать гпл. При это код от юникосовой коммерческой платформы просто так распространять нельзя.
     
     
  • 7.38, Аноним (27), 11:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От макоси можно. Кишочки там под апачем. А сертификацию сделали.
     
  • 6.56, Аноним (52), 13:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Деннис Ритчи, один из создателей Unix, выразил своё мнение, что Unix-подобные системы, такие, как Linux, являются де-факто Unix-системами.

    Накину на вентилятор :-)

     
  • 6.99, ананим.orig (?), 15:53, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юникс - это то, что про прошло соответствующую сертификацию.

    ну.. кому-то ехать, а у кого-то бизнес на шашечках.

     
  • 5.28, anonymous (??), 10:31, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А откуда у вас такая информация?

    Wikipedia пишет:

    > BSD was initially called Berkeley Unix because it was based on the source code of the original Unix developed at Bell Labs. In the 1980s, BSD was widely adopted by workstation vendors in the form of proprietary Unix variants such as DEC Ultrix and Sun Microsystems SunOS due to its permissive licensing and familiarity to many technology company founders and engineers.

     
     
  • 6.29, anonymous (??), 10:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S.: И эту схему надо перерисовать, видимо: https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution#/media/File:Unix_history-simple.svg
     
  • 6.31, Аноним (5), 10:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А откуда у вас такая информация?

    Оттуда же откуда и у вас - из википедии. Прочтите внимательно страницу википедии о FreeBSD (англ. версию).

    FreeBSD - не Unix, юниксового кода там нет, стандарту Unix эта ОС не удовлятворяет. Не совсем понимаю о чём тут можно спорить?

    UNIX системы - это то, что было разработано в белл лабс (далее в AT&T), затем UnixWare (SCO), Solaris (Sun/Oracle) / HP-UX, AIX (IBM), IRIX (SGI) + сертифицированный мак. ВСЁ НА ЭТОМ. БОЛЬШЕ НИКАКИХ ДРУГИХ ЮНИКСОВ НЕТ. БСД системы имеют чисто номинальное отношение (историческое) - юниксового кода, коммерческого кода там нет, UNIX и БСД - это совсем разные сущности.

     
     
  • 7.45, Аноним (45), 12:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они взяли код юникса, поигрались с ним чуть-чуть, а потом все переписали.
     
     
  • 8.51, Аноним (5), 13:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну их обязали выпилить код по решению суда AT T filed a lawsuit against BSDi an... текст свёрнут, показать
     
  • 7.61, Мертвые_опята (?), 13:42, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server — сертифицированный Unix™. А это — дистрибутив Linux. Уууупс.
     
     
  • 8.69, Аноним (-), 14:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну молодцы, я общие юниксы привёл в списке Давно не заглядывал на сайт opengrou... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Мертвые_опята (?), 14:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 года на днях будет Так себе свежая -D... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.75, Аноним (-), 14:26, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну новость действительно свежая Так как те или иные новые ОС там в списке появл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.78, Мертвые_опята (?), 14:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да почему через 2 Вон macOS 10 14 и Solaris 11 4 в прошлом году были сертифицир... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.83, Аноним (5), 14:45, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и три, а то и четыре Это известные ОС, которые сертифицируются от версии ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.90, Мертвые_опята (?), 14:55, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, учитывая что Хуавей лицензировали свою сборку CentOS я не сильно удивлюсь ес... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.115, Anonymoustus (ok), 18:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSDшные друзья давно постигли дзен и гармонию бытия, вследствие чего отличаются ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.95, Аноним84701 (ok), 15:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ссылочку на попытки можно А то в нашей вселенной все немного не так - нужн... текст свёрнут, показать
     
  • 5.68, qwerty123 (??), 13:59, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2BSD distribution tape, install ms, 1979 ---------------------------------- ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.82, Мертвые_опята (?), 14:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AT&T filed a lawsuit against BSDi and alleged distribution of AT&T source code in violation of license agreements. The lawsuit was settled out of court and the exact terms were not all disclosed. The only one that became public was that BSDi would migrate their source base to the newer 4.4BSD-Lite sources. Although not involved in the litigation, it was suggested to FreeBSD that they should also move to 4.4BSD-Lite. FreeBSD 2.0, which was released on November 1994, was the first version of FreeBSD without any code from AT&T.

    ВЕСЬ код Unix был удален из FreeBSD 2.0. С той поры в FreeBSD кода Unix нет. Нет кода Unix в FreeBSD уже 25 лет. Прикинь, ты еще не родился, а из FreeBSD уже удалили весь ворованный код Unix и заменили своим.

     
     
  • 7.119, Anonymoustus (ok), 18:14, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже удалили весь ворованный код Unix и заменили своим.

    А из линyпса уже удалили весь ворованный код Unix?

    > ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В сообщении используется неприемлемая лексика.
    > Пожалуйста откорректируйте сообщение, воздержитесь от острых высказываний и бессодержательных > комментариев, проявите уважение к собеседнику.
    > Выражение, на которое сработало предупреждение: 'линyпс'

     
     
  • 8.121, Мертвые_опята (?), 18:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро Linux писалось с нуля и в нем никогда не было чужого кода... текст свёрнут, показать
     
  • 4.54, Аноним (52), 13:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищи смотрите, наглядный пример что даже регистрантам верить нельзя, распрос... текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.74, qwerty123 (??), 14:21, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >BSD был набором утилит aka userland плюс ядро AT&T Unix, как GNU для Linux.

    Это список файлов исходников в 3BSD:

    # ls -l ~/3BSD/usr/src/cmd/ | tail -20
    -rw-r--r--  1 root  daemon   6194 Feb 12  1979 units.c
    -rw-r--r--  1 root  daemon    398 Feb 12  1979 update.c
    -rw-r--r--  1 root  10       1773 Oct  4  1979 uptime.c
    -rw-r--r--  1 root  10        838 May 28  1979 users.c
    drwxr-xr-x  2 root  10         53 Jul 24  1997 uucp
    drwxr-xr-x  2 root  daemon     14 Jul 24  1997 uudiff
    drwxr-xr-x  2 root  10         21 Jul 24  1997 versatec
    -rw-r--r--  1 root  10       6293 Jan  5  1980 vmstat.c
    -rw-r--r--  1 root  10      12030 Nov 28  1979 w.c
    -rw-r--r--  1 root  10       1826 Nov 19  1979 wall.c
    -rw-r--r--  1 root  daemon   1356 Feb 12  1979 wc.c
    -rw-r--r--  1 root  10       2093 Feb 13  1979 whatis.c
    -rw-r--r--  1 root  10       3980 Nov 27  1979 whereis.c
    -rwxr-xr-x  1 root  10        661 Dec 11  1979 which.sh
    -rw-r--r--  1 root  daemon   1099 Feb 12  1979 who.c
    -rw-r--r--  1 root  10        230 Dec 15  1978 whoami.c
    -rw-r--r--  1 root  10       3232 Nov 23  1979 write.c
    drwxr-xr-x  2 root  daemon      8 Jul 24  1997 xsend
    -rw-r--r--  1 root  10       6738 Jan 24  1979 xstr.c
    drwxr-xr-x  2 root  daemon     12 Jul 24  1997 yacc

    Больше здесь https://www.tuhs.org/Archive/Distributions/UCB/3bsd.tar.gz

    То есть дистрибутив 3BSD содержит все исходники для построения UNIX системе.


    Если лента-дистрибутив 3BSD содержит все файлы из UNIX дистрибутива,
    включая исходники,
    тогда дистрибутив 3BSD есть надмножесво и прямой наследник дистрибутива UNIX.

    Или ты хочешь далее утверждать, что дистрибутивы BSD UNIX распоcтранялись отдельно от кода UNIX?

    Тогда рекомендую заглянуть на  https://www.tuhs.org/Archive/Distributions/UCB/

     
     
  • 6.76, Аноним (-), 14:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так, но так или иначе ->

    FreeBSD 2.0, which was released on November 1994, was the first version of FreeBSD without any code from AT&T.

     
  • 6.77, Аноним (52), 14:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>BSD был набором утилит aka userland плюс ядро AT&T Unix, как GNU для Linux.

    Мне казалось, что я максимально доходчиво разжевал, но видимо всегда остаются особо одаренные, готовые спорить.

     
  • 6.80, Аноним (52), 14:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взяли Reseach Linux, написали свой юзерленд и начали распространять. На них подали в суд. Они убрали весь код Юникс, замели его своим, назвали FreeBSD. А ты продолжай спорить, спорщик.
     
     
  • 7.102, Аноним (102), 16:34, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это все равно что говорить что Российская империя не правопреемник СССР. Юридически это так. Но скрепно это одно и то же.
     
  • 6.81, Аноним (52), 14:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот наглядное дерево, только перестань спорить.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Unix_timeline.en.svg
     
  • 3.35, Аиксойд (?), 10:54, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё AIX
     
  • 2.4, Аноним (5), 09:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > что операционка, на которой я сижу, имеет историю в полвека

    неужто пользуетесь коммерческим юниксом? ибо остальных юниксов уже не осталось
    и да - линукс не юникс... если вы об этом

     
     
  • 3.25, Ананас (?), 10:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попрошу ознакомиться со вторым столбиком слева: https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix#/media/%D0%A4%D0%B0
     
     
  • 4.34, Аноним (5), 10:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ознакомился. И не увидил там никакого Юникса. Вижу слово Linux. Автору этой пикчи надо дать по рукам ведь это не дерево Unix систем, а эволюция систем. В англ. вики пикча подписана правильно - "Evolution of Unix and Unix-like systems". То есть есть UNIX и есть похожие системы (UNIX-like). Таким образом вы сами себя высекли по попе. GNU/Linux это не UNIX (а только что-то похожее - UNIX-like). Хотя что можно ждать от русской википедии, которая правится студентотой, которая не может перевести фразу "Evolution of _Unix_ and _Unix-like_ systems".
     
     
  • 5.41, Anonymouous (?), 11:30, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если GNU/Linux выглядит как Unix, работает как Unix и перенял все принципы Unix, это это Unix. Если не брать юридическую лабуду с Single UNIX Specification, вероятно, только из-за этого лицензирования он и Unix-like.
     
  • 4.37, Аноним (88), 10:57, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там даже пунктирной линией показано что это не Юникс. А пародия от финского программиста.
     
     
  • 5.53, RedEyedMan (ok), 13:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оскорбляют программную оболочку моего компа, эх.
     
     
  • 6.103, Аноним (102), 16:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо тех кто говорит что Линукс не Юникс привлекать за притеснение меньшинств.
     
  • 4.42, Аноним (42), 11:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А скриншотики https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix#/media/%D0%A4%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix#/media/%D0%A4%D0%B0 показывают нам современных ТруЪ юниксоидов ;)
     
  • 2.73, Аноним (73), 14:21, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда сможешь тоже самое сказать о своём мягком месте, тогда тебе будет по-настоящему приятно; сейчас же ты просто пытаешься примазаться к чужой славе.
     

  • 1.18, вендекапец (?), 10:07, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да но андроид в телефонах разве не переписан вдоль и поперек там от unix разве есть что?
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:10, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Концепция unix уже давно мертва,к сожалению
     
     
  • 2.26, Аноним (27), 10:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ?
     
     
  • 3.36, Аноним (5), 10:57, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну имется ввиду, что то мракобесие, которое происходит сейчас в экосистеме линуксов, имеет и вправду весьма отдалённое отношение к традиционным юниксовым концептам - отсюда и имеем, что ни одна из ныне существующих GNU/Linux систем так до сих пор и не удовлятворяет стандарту UNIX (UNIX это ведь не просто слово, это ещё и очень чёткий технический стандарт и технические требования).

    Если так все нынешние линуксы обозреть, то только в слаке всё ещё более или менее, во всех остальных дистрах какая-то развесистая клюква и смузихлёбство.

     
     
  • 4.39, Аноним (88), 11:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще забыл упомянуть что Юникс это корпарастическое не нужно.
     
  • 4.40, Аноним (27), 11:06, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему? Posix совместимо по крайней мере частично, файловые иерархии тоже (кроме порушенных системД) совпадают, программы можно и там и там запускать одни и те же с минимальным напилингом. Вон Солярис с Гномом2/Матэ прекрасно работает.
    Значит концепция не умерла?
     
  • 4.98, Мертвые_опята (?), 15:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если так все нынешние линуксы обозреть, то только в слаке всё ещё
    > более или менее, во всех остальных дистрах какая-то развесистая клюква и
    > смузихлёбство.

    Вот только сертификат о том, что оно Unix™ есть почему-то у Huawei EulerOS 2.0, сборки CentOS'а, а не у слаки или прочей маргинальщины. Прикинь, да?

     
  • 4.116, Аноним (-), 18:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мракобесие, за исключением пожалуй того, что из Plan 9 в Linux втянули namespaces, и кое-чего из того, что творится в DragonFly BSD (медленное, но верное движение к SSI).
     
  • 2.43, Аноним (42), 11:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть стандарты POSIX, вот им и нужно следовать.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 12:43, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    POSIX - стандарт IEEE и стандарт настолько широкий, что его поддержка есть даже ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.97, й (?), 15:20, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И где у нас в Windows runtime fork()?
     
  • 3.114, анонн (ok), 17:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть стандарты POSIX, вот им и нужно следовать.

    Бсдшники не палятся!
    Стандарт POSIX устарел - это знают все пользователи современных юникс-лайков. Если они конечно видят их не из под путти.

    > the Linux API has been taking the role of the POSIX API and Linux is the focal point of all Free Software development. Due to that I can only recommend developers to try to hack with only Linux in mind and experience the freedom and the opportunities this offers you. So, get yourself a copy of The Linux Programming Interface, ignore everything it says about POSIX compatibility and hack away your amazing Linux software. It's quite relieving!

    © The New Generation Unix Standardization Committee


     

  • 1.21, вендекапец (?), 10:17, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Юбилей поздравляю ураа!
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:28, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Интересно, а до 1 января 1970 в UNIX время от какой даты считалось?
     
     
  • 2.30, fi (ok), 10:44, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ведь и правда фальшстарт - 50 лет будет через пол года ))))
     
  • 2.44, Аноним (42), 11:43, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    time_t оно же знаковое. В отрицательных очевидно.
     

  • 1.49, lb426 (?), 12:57, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    список сертифицированных Unix, первоисточник:
    https://www.opengroup.org/openbrand/register/
     
     
  • 2.85, Аноним (88), 14:47, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже была ссылка или еще давай текстиом сюда выложим Oracle Corporation Ora... текст свёрнут, показать
     

  • 1.50, Аноним (50), 13:01, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Операционной системе Unix исполнилось 50 лет

    И вот в этот знаменательный  день, спустя полвека, здесь и сейчас  ведутся жаркие споры о том, а что же собственно это такое? И что может называться UNIX, а что не может?

    Ай-яй-яй, как это все печально. И как замечательно то, что славные создатели легендарной ОС, Кен Томпсон и Дэнис Ритчи из лаборатории Bell, никогда не узнают о том что здесь, сегодня произошло.

     
  • 1.55, nightfall (??), 13:28, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    от всего происходящего в мире линукс немного подташнивает... где были бы все эти линуксы без титанической работы, которую в своё время провели замечательные инженеры из Santa Cruz Operation (SCO Group)? они прописали практически всё, создали тонны технической документации с тончайшими подробностями и деталями - сразу виден опыт, дотошность, профессионализм, культура - старая гвардия, одним словом. и ОС от них были изящные монолиты. вот этого духа сейчас очень не хватает. хочется сбежать с линукса, но куда... продавался бы сейчас какой-нибудь условный лицензионный SCO Homestation, я бы заплатил за лицензию...
     
     
  • 2.70, й (?), 14:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то-то патч Бармина именно для SCO и существовал.
    моим первым юниксом была UnixWare, после неё всё, что угодно, было прекрасно.

    так-то и OpenServer (бывший тот самый SCO UNIX), и UnixWare сейчас продаются. да только зачем?

     
     
  • 3.72, Аноним (-), 14:20, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, действительно. Лучше сидеть на Linux и лопать молча свои 10-ть (а то и 20-ть) cve'шек на каждый день - то удалённый ддос, то локальный рут, то баги в ядре с потерей файлов в ext4 и тп., и никаких гарантий.
     
     
  • 4.89, й (?), 14:55, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если дыры в коммерческом Unix не латают, это не значит, что их там нет.

    По-моему, ты не помнишь, почему патч Бардина был актуален. А там в начале была история типа «если надо настроить sendmail, для начала снесём старую неподдерживаемую четвёрку из состава ОС и ставим нормальный восьмой». И такая же история про всё остальное.

     
     
  • 5.110, Аноним (110), 17:31, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И скандал там был с этим патчем, кажется?
     
  • 3.112, . (?), 17:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то-то патч Бармина именно для SCO и существовал.

    как будто у Бармина было из чего выбирать? Хочешь - sco, а не хочешь - с interactive e6ись.

    Кстати, _твоя_ unixware скорее всего была почти честная AT&T'шная systemIII, c sco они в экстазе слились и издохли в оргазме в самом конце своего ненужного существования, и та версия вряд ли до тебя успела добраться.

     
  • 2.108, Michael Shigorin (ok), 17:19, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и какую титаническую работу скоты над пингвином проделали?
    Наброс настолько топорный, что самым крупным наказанием за него было бы именно исполнение Вашего задекларированного желания.
     

  • 1.57, Аноним (52), 13:36, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Монолитное ядро для универсальной ОС такое себе.
     
     
  • 2.117, Аноним (-), 18:07, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело Plan 9: там монолит - по сути лишь мультиплексор для файловых систем, с набором костыликов, да. Потому видать и пошли они дальше... Только не дошли.
     

  • 1.59, Мертвые_опята (?), 13:40, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вечно страдающих от того, что у них нет сертификации фанатиков *BSD отдельно добьет, в этот прекрасный день, тот факт, что в списке официальных Unix™ таки есть Linux-дистрибутив

    Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server

    EulerOS 2.0 — линукс-дистрибутив от Huawei, сделанный на базе CentOS и он имеет сертификацию, как Unix. К сожалению сертификация узкая, только для него на Huawei KunLun Mission Critical Server, но по факту одна из сборок CentOS является Unix™

     
     
  • 2.86, Аноним (88), 14:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Может кто-то дотошный типа Шигорина объяснит в чем суть этой сертификации и что такого в Линуксе есть что он её не может пройти.
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.118, Michael Shigorin (ok), 18:14, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты понимаешь только в том, как предавать свою страну.

    Вы, простите, дурак и не лечитесь.

     
  • 3.120, Michael Shigorin (ok), 18:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сертификации UNIX я ничего не понимаю.
     

  • 1.62, Anonymoustus (ok), 13:42, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вечной жизни любимой операционной системе.
     
  • 1.67, Аноним (-), 13:53, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    есть сомнения, что они когда делали unix, имели пример того, как неправильно делать - это ос multics.
    а если бы у них не было примера того, как неправильно делать, смогли бы они разработать unix той, какую разработали?
     
     
  • 2.79, EnemyOfDemocracy (?), 14:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их волновала только переусложнённость и раздутость. Так что Unix это нераздутая и непереусложнённая неправильная ОС.
     
     
  • 3.87, Аноним (88), 14:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда причина появлении Линукс раздуты и переусложненный Unix.
     
     
  • 4.92, Мертвые_опята (?), 14:59, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Тогда причина появлении Линукс раздуты и переусложненный Unix.

    Причина появления Linux — запрет автора Minix на изменения в коде его ОС. Линусу не хватало функциональности, а Minix править было нельзя. Читай «Just for fun»

     

  • 1.101, Аноним (-), 16:19, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пацаны Юникс - это история. Живите сегодняшним днем. Наш вождь Столман преподнес нам софты GNU а великий Линус дал нам ядро. Да здравствует Свободное Сообщество!
     
     
  • 2.104, Мертвые_опята (?), 16:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пацаны Юникс - это история. Живите сегодняшним днем. Наш вождь Столман преподнес
    > нам софты GNU а великий Линус дал нам ядро. Да здравствует
    > Свободное Сообщество!

    Ну если у тебя вождь, то ты видать где-то в родоплеменном строе еще, тебе компьютер не положен

     

  • 1.105, user (??), 17:02, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ... в начале была Multiplexed Information and Computing Service или просто Multics ...
     

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