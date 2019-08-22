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Представлены варианты Qt5 для микроконтроллеров и OS/2

22.08.2019 12:43

Проект Qt представил редакцию фреймворка для микроконтроллеров и маломощных устройств - Qt for MCUs. Из достоинств проекта отмечается возможность создания графических приложений для микроконтроллеров, используя привычный API и инструменты разработчика, применяемые также для создания полноценных GUI для настольных систем. Интерфейс для микроконтроллеров создаётся с использованием не только C++ API, но и применяя QML c виджетами Qt Quick Controls, переработанными для небольших экранов, обычно применяемых в бытовой электронике, носимых устройствах, промышленном оборудовании и системах умного дома.

Для достижения высокой производительности сценарии QML транслируются в код на C++, а отрисовка осуществляется при помощи отельного графического движка, оптимизированного для создания графических интерфейсов в условиях небольшого объёма оперативной памяти и процессорных ресурсов. Движок разработан с оглядкой на микроконтроллеры ARM Cortex-M и поддерживает ускорители 2D-графики, такие как PxP на чипах NXP i.MX RT, Chrom-Art на чипах STM32 и RGL на чипах Renesas RH850. Для тестирования пока доступна только демонстрационная сборка.

Дополнительно можно отметить создание независимыми энтузиастами порта Qt5 для операционной системы OS/2. Порт включает все основные части модуля QtBase и уже пригоден для компиляции и запуска в OS/2 большого числа существующих Qt5-приложений. Из ограничений отмечается отсутствие поддержки OpenGL, IPv6 и Drag&drop, невозможность изменения изображения курсора мыши, недостаточная интеграция с рабочим столом.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qt.io/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.13
  4. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Design Studio 1.2
  5. OpenNews: Опубликован финальный выпуск сборочного инструментария Qbs
  6. OpenNews: Разработчики Qt представили модуль QtLottie для встраивания анимации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qt
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  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Qt для калькуляторов это круто. А трансляция Qml в C++ должна быть во всех версиях
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:54, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Представлены варианты Qt5 для микроконтроллеров и OS/2
    >но и применяя QML c виджетами Qt Quick Controls

    Что за....

     
  • 1.3, iLex (ok), 12:55, 22/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    А можно ли этот фреймворк для микроконтроллеров использовать и на десктопе? Ну, чтоб бинарник со статической линковкой весил чуток поменьше традиционных 5Мб даже для Hello World'а?
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 12:55, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +5 +/
    > Для достижения высокой производительности сценарии QML транслируются в код на C++, а отрисовка осуществляется при помощи отельного графического движка, оптимизированного для создания графических интерфейсов в условиях небольшого объёма оперативной памяти и процессорных ресурсов.

    А можно вот это вот на десктопный Линукс, аа?

     
  • 1.5, Diozan (??), 12:56, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>для компиляции и запуска в OS/2

    Это ещё бывает?

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:56, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Получается ява скрипт завезли в микро контроллеры?
     
     
  • 2.9, me (??), 13:04, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Espruino
     

  • 1.7, Попугай Кеша (?), 12:57, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    OS/2 это то, что в 90-е похоронили. Зачем оно сегодня?
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:02, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OS/2 это то, что в 90-е похоронили. Зачем оно сегодня?

    Для рекламы новых процессоров знаменитой фирмы Ibm RedHat/

     

  • 1.10, Hewlett Packard (?), 13:07, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то забили на десктоп и делом занялись.
     
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