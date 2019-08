Представлены варианты Qt5 для микроконтроллеров и OS/2

Проект Qt представил редакцию фреймворка для микроконтроллеров и маломощных устройств - Qt for MCUs. Из достоинств проекта отмечается возможность создания графических приложений для микроконтроллеров, используя привычный API и инструменты разработчика, применяемые также для создания полноценных GUI для настольных систем. Интерфейс для микроконтроллеров создаётся с использованием не только C++ API, но и применяя QML c виджетами Qt Quick Controls, переработанными для небольших экранов, обычно применяемых в бытовой электронике, носимых устройствах, промышленном оборудовании и системах умного дома. Для достижения высокой производительности сценарии QML транслируются в код на C++, а отрисовка осуществляется при помощи отельного графического движка, оптимизированного для создания графических интерфейсов в условиях небольшого объёма оперативной памяти и процессорных ресурсов. Движок разработан с оглядкой на микроконтроллеры ARM Cortex-M и поддерживает ускорители 2D-графики, такие как PxP на чипах NXP i.MX RT, Chrom-Art на чипах STM32 и RGL на чипах Renesas RH850. Для тестирования пока доступна только демонстрационная сборка. Дополнительно можно отметить создание независимыми энтузиастами порта Qt5 для операционной системы OS/2. Порт включает все основные части модуля QtBase и уже пригоден для компиляции и запуска в OS/2 большого числа существующих Qt5-приложений. Из ограничений отмечается отсутствие поддержки OpenGL, IPv6 и Drag&drop, невозможность изменения изображения курсора мыши, недостаточная интеграция с рабочим столом.