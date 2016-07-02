Выпуск Solaris 11.4 SRU12

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Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 12, в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.
В новом выпуске:
Набор компиляторов GCC обновлён до версии 9.1;
В состав включена новая ветка Python 3.7 (3.7.3). Ранее поставлялся Python 3.5. Добавлены новые Python-модули atomicwrites, attrs, hypothesis, pathlib2, pluggy и scandir;
Обновлена база идентификаторов PCI- и USB-устройств;
Добавлены новые библиотеки XMLSec (реализация шифрования и цифровых подписей для LibXML2) и Lasso (реализация стандарта Free Liberty Alliance на базе XMLSec);
Для http-сервера apache добавлен модуль mod_auth_mellon для аутентификации на базе SAML 2.0;
Добавлена поддержка накопителей SSD BearCove Plus и HDD LEO-B 14TB;
Обновлены версии программ bash 5.0.3,
Node.js 8.16.0,
cryptography to 2.5,
Jsonrpclib 0.4.0,
Coverage 4.5.2,
Markupsafe 1.1.0,
pygments 2.3.1,
pyOpenssl 19.0.0,
hg-git 0.8.12,
py 1.8.0,
pytest 4.4.0,
zope.interface 4.6.0,
setuptools_scm 3.3.3,
boto 2.49.0,
mock 3.0.5,
psutil 5.6.2,
astroid 2.2.5,
lazy-object-proxy 1.4.1,
pylint 2.3.1,
sqlparse 0.3.0,
pluggy 0.9.0,
graphviz 2.40.1,
less 551;
Обновлены версии с устранением уязвимостей:
MySQL 5.6.44 и 5.7.26,
BIND 9.11.8,
vim 8.1.1561,
irssi 1.1.3,
Apache Tomcat8.5.42,
Thunderbird 60.8.0,
python 2.7.16, 3.4.10, 3.5.7,
Firefox 60.8.0esr,
Wireshark 2.6.10,
glib, xscreensaver;
В утилиту ps добавлены новые опции: "-W" для ограничения размера строки шириной экрана и "-o" для выбора сервисов ("ps -e -o pid,user,fmri");
В pstat добавлены опции "-x" для отображения связанных с процессами SMF-сервисов и "-Z" для раздельного вывода информации о процессах и зонах;
В truss добавлена опция "-N" для вывода только системных вызовов, возвративших код ошибки;
Улучшена совместимость libc с Linux. Реализованы новые функции
madvise() с MADV_DONTDUMP, explicit_bzero(), explicit_memset()б
reallocf() и qsort_r().