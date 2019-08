Выпуск Solaris 11.4 SRU12

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 12, в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. В новом выпуске: Набор компиляторов GCC обновлён до версии 9.1; В состав включена новая ветка Python 3.7 (3.7.3). Ранее поставлялся Python 3.5. Добавлены новые Python-модули atomicwrites, attrs, hypothesis, pathlib2, pluggy и scandir; Обновлена база идентификаторов PCI- и USB-устройств; Добавлены новые библиотеки XMLSec (реализация шифрования и цифровых подписей для LibXML2) и Lasso (реализация стандарта Free Liberty Alliance на базе XMLSec); Для http-сервера apache добавлен модуль mod_auth_mellon для аутентификации на базе SAML 2.0; Добавлена поддержка накопителей SSD BearCove Plus и HDD LEO-B 14TB; Обновлены версии программ bash 5.0.3, Node.js 8.16.0, cryptography to 2.5, Jsonrpclib 0.4.0, Coverage 4.5.2, Markupsafe 1.1.0, pygments 2.3.1, pyOpenssl 19.0.0, hg-git 0.8.12, py 1.8.0, pytest 4.4.0, zope.interface 4.6.0, setuptools_scm 3.3.3, boto 2.49.0, mock 3.0.5, psutil 5.6.2, astroid 2.2.5, lazy-object-proxy 1.4.1, pylint 2.3.1, sqlparse 0.3.0, pluggy 0.9.0, graphviz 2.40.1, less 551; Обновлены версии с устранением уязвимостей: MySQL 5.6.44 и 5.7.26, BIND 9.11.8, vim 8.1.1561, irssi 1.1.3, Apache Tomcat8.5.42, Thunderbird 60.8.0, python 2.7.16, 3.4.10, 3.5.7, Firefox 60.8.0esr, Wireshark 2.6.10, glib, xscreensaver; В утилиту ps добавлены новые опции: "-W" для ограничения размера строки шириной экрана и "-o" для выбора сервисов ("ps -e -o pid,user,fmri"); В pstat добавлены опции "-x" для отображения связанных с процессами SMF-сервисов и "-Z" для раздельного вывода информации о процессах и зонах; В truss добавлена опция "-N" для вывода только системных вызовов, возвративших код ошибки; Улучшена совместимость libc с Linux. Реализованы новые функции madvise() с MADV_DONTDUMP, explicit_bzero(), explicit_memset()б reallocf() и qsort_r().