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Выпуск Solaris 11.4 SRU12

22.08.2019 11:16

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 12, в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Набор компиляторов GCC обновлён до версии 9.1;
  • В состав включена новая ветка Python 3.7 (3.7.3). Ранее поставлялся Python 3.5. Добавлены новые Python-модули atomicwrites, attrs, hypothesis, pathlib2, pluggy и scandir;
  • Обновлена база идентификаторов PCI- и USB-устройств;
  • Добавлены новые библиотеки XMLSec (реализация шифрования и цифровых подписей для LibXML2) и Lasso (реализация стандарта Free Liberty Alliance на базе XMLSec);
  • Для http-сервера apache добавлен модуль mod_auth_mellon для аутентификации на базе SAML 2.0;
  • Добавлена поддержка накопителей SSD BearCove Plus и HDD LEO-B 14TB;
  • Обновлены версии программ bash 5.0.3, Node.js 8.16.0, cryptography to 2.5, Jsonrpclib 0.4.0, Coverage 4.5.2, Markupsafe 1.1.0, pygments 2.3.1, pyOpenssl 19.0.0, hg-git 0.8.12, py 1.8.0, pytest 4.4.0, zope.interface 4.6.0, setuptools_scm 3.3.3, boto 2.49.0, mock 3.0.5, psutil 5.6.2, astroid 2.2.5, lazy-object-proxy 1.4.1, pylint 2.3.1, sqlparse 0.3.0, pluggy 0.9.0, graphviz 2.40.1, less 551;
  • Обновлены версии с устранением уязвимостей: MySQL 5.6.44 и 5.7.26, BIND 9.11.8, vim 8.1.1561, irssi 1.1.3, Apache Tomcat8.5.42, Thunderbird 60.8.0, python 2.7.16, 3.4.10, 3.5.7, Firefox 60.8.0esr, Wireshark 2.6.10, glib, xscreensaver;
  • В утилиту ps добавлены новые опции: "-W" для ограничения размера строки шириной экрана и "-o" для выбора сервисов ("ps -e -o pid,user,fmri");
  • В pstat добавлены опции "-x" для отображения связанных с процессами SMF-сервисов и "-Z" для раздельного вывода информации о процессах и зонах;
  • В truss добавлена опция "-N" для вывода только системных вызовов, возвративших код ошибки;
  • Улучшена совместимость libc с Linux. Реализованы новые функции madvise() с MADV_DONTDUMP, explicit_bzero(), explicit_memset()б reallocf() и qsort_r().

    1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
    2. OpenNews: Обновление Solaris 11.4 SRU 10
    3. OpenNews: Обновление Solaris 11.4 SRU 9
    4. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
    5. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: solaris
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    Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, terryfilch (ok), 11:21, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Где бы глянуть, кто юзает это в проде? Список или что-то вроде него.
     
     
  • 2.3, QroxZ (?), 11:26, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самому поставить и глянуть, не судьба?
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 11:29, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А смысл? Это список будет содержать какое-то количество довольно больших и старых компаний у которых осталось много соотвествующего оборудования и сформировалась инфраструктура и переделывать всё это долго и дорого.
    Неужели ты думаешь что кто-то будет строить НОВЫЕ решения на Солярисе?
     
     
  • 3.6, EnemyOfDemocracy (?), 11:46, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Неужели ты думаешь что кто-то будет строить НОВЫЕ решения на Солярисе?

    Конечно соляру используют и для новых проектов. Только этим занимается отнюдь не школьники-линуксойды, целый день тусющиеся на опеннете и лоре и орущие про непомерную крутость линуска, а серьёзные дяди, которым незачем кому-то что-то доказывать.

     
     
  • 4.7, ананим.orig (?), 12:20, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    серьезные дяди буджеты по всему миру пилят.
    и только школьники с опеннета еще что-то там думают про каких-то дедов где-то там, глубоко в подполье.
    http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-21_oracle_massovo_uvolnyaet_personal
     
     
  • 5.9, пох. (?), 12:37, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну выгнали на мороз три сотни ненужных разработчиков давно уже не продающейся хранилки - они что там думали, их после покупки ждет вечная пенсия и можно не работать?


    и только школьники с опеннета видят в этом грядущий ораклокапец.

     
  • 3.8, пох. (?), 12:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глядя на недоприкрученную к стойке экзадату - ну, решение-то, конечно, неновое, вполне себе старый добрый орацл, но вот коробка - вполне себе только что приехала...

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:22, 22/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Solaris - надёжно!
     

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