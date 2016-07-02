Выпуск Solaris 11.4 SRU12

1.1 , terryfilch ( ok ), 11:21, 22/08/2019 [ответить] +1 + / – Где бы глянуть, кто юзает это в проде? Список или что-то вроде него.

2.3 , QroxZ ( ? ), 11:26, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Самому поставить и глянуть, не судьба?

2.4 , A.Stahl ( ok ), 11:29, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А смысл? Это список будет содержать какое-то количество довольно больших и старых компаний у которых осталось много соотвествующего оборудования и сформировалась инфраструктура и переделывать всё это долго и дорого.

Неужели ты думаешь что кто-то будет строить НОВЫЕ решения на Солярисе?

3.6 , EnemyOfDemocracy ( ? ), 11:46, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Неужели ты думаешь что кто-то будет строить НОВЫЕ решения на Солярисе? Конечно соляру используют и для новых проектов. Только этим занимается отнюдь не школьники-линуксойды, целый день тусющиеся на опеннете и лоре и орущие про непомерную крутость линуска, а серьёзные дяди, которым незачем кому-то что-то доказывать.

4.7 , ананим.orig ( ? ), 12:20, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – серьезные дяди буджеты по всему миру пилят.

и только школьники с опеннета еще что-то там думают про каких-то дедов где-то там, глубоко в подполье.

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-21_oracle_massovo_uvolnyaet_personal

5.9 , пох. ( ? ), 12:37, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну выгнали на мороз три сотни ненужных разработчиков давно уже не продающейся хранилки - они что там думали, их после покупки ждет вечная пенсия и можно не работать?

и только школьники с опеннета видят в этом грядущий ораклокапец.

3.8 , пох. ( ? ), 12:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – глядя на недоприкрученную к стойке экзадату - ну, решение-то, конечно, неновое, вполне себе старый добрый орацл, но вот коробка - вполне себе только что приехала...

1.2 , Аноним ( 2 ), 11:22, 22/08/2019 [ответить] –1 + / – Solaris - надёжно!



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