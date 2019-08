Десятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-10 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04. Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Как и в прошлом выпуске при подготовке OTA-10 основное внимание было уделено исправлению ошибок и повышению стабильности. Переход на новые выпуски Mir и оболочки Unity 8 в очередной раз отложены. Тестирование сборки с Mir 1.1, qtcontacts-sqlite (из Sailfish) и нового Unity 8 производится в отдельной экспериментальной ветке "edge". Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем также ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox. Основные изменения: В приложение для отправки SMS и MMS добавлена поддержка подготовки черновиков сообщений - теперь в процессе написания текста можно покинуть чат, а после возвращения дописать и отправить сообщение. Налажена вставка номеров телефонов в поле получателя. Решена проблема со случайным переключением отображения имени пользователя и номера телефона в заголовке. В настройки добавлена опция для выбора тёмной или светлой тем оформления;

В менеджер приложений Libertine добавлена функция поиска пакетов в архиве repo.ubports.com (ранее поиск ограничивался PPA stable-phone-overlay) и перехода к установке выбранных пакетов из списка с результатами поиска;

Реализованы модули PulseAudio, обеспечивающие базовую поддержку звука для устройств на базе Android 7.1;

Добавлена урезанная реализация композитного менеджера SurfaceFlinger для использования камеры на некоторых устройствах с Android 7.1;

Добавлены новые заставки для устройств Fairphone 2 и Nexus 5;

Улучшена совместимость со смартфонами Nexus 5, Fairphone 2 и Oneplus One. Для Fairphone 2 реализовано корректное определение ориентации камеры и назначения звуковых каналов (проблемы с перевёрнутым селфи и перемены местами правого и левого звуковых каналов остались в прошлом);

В адресной книге добавлено поле "Label", упрощающее сортировку контактов по первой букве имени;

Реализовано отображение пиктограмм 4G и 5G для сетей, поддерживающих данные технологии;

Во встроенный браузер morph добавлена кнопка "Back to safety", выводимая при ошибках с сертификатами;

Из поставки удалены бэкенды "espoo" и "wolfpack", применяемые для приблизительного определения местоположения по базе адресов точек доступа Wi-Fi от сервисов HERE и Geoclue2. Бэкенды работали нестабильно, что приводило к выдаче ошибочных сведений о местоположении. После удаления бэкендов определение местоположения ограничено GPS и информацией от мобильной сети, но сервис стал работать точно и предсказуемо. В качестве замены wolfpack рассматривается возможность применения в будущем Mozilla Location Service.