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Десятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

22.08.2019 09:10

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-10 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Как и в прошлом выпуске при подготовке OTA-10 основное внимание было уделено исправлению ошибок и повышению стабильности. Переход на новые выпуски Mir и оболочки Unity 8 в очередной раз отложены. Тестирование сборки с Mir 1.1, qtcontacts-sqlite (из Sailfish) и нового Unity 8 производится в отдельной экспериментальной ветке "edge". Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем также ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox.

Основные изменения:

  • В приложение для отправки SMS и MMS добавлена поддержка подготовки черновиков сообщений - теперь в процессе написания текста можно покинуть чат, а после возвращения дописать и отправить сообщение. Налажена вставка номеров телефонов в поле получателя. Решена проблема со случайным переключением отображения имени пользователя и номера телефона в заголовке. В настройки добавлена опция для выбора тёмной или светлой тем оформления;
  • В менеджер приложений Libertine добавлена функция поиска пакетов в архиве repo.ubports.com (ранее поиск ограничивался PPA stable-phone-overlay) и перехода к установке выбранных пакетов из списка с результатами поиска;
  • Реализованы модули PulseAudio, обеспечивающие базовую поддержку звука для устройств на базе Android 7.1;
  • Добавлена урезанная реализация композитного менеджера SurfaceFlinger для использования камеры на некоторых устройствах с Android 7.1;
  • Добавлены новые заставки для устройств Fairphone 2 и Nexus 5;
  • Улучшена совместимость со смартфонами Nexus 5, Fairphone 2 и Oneplus One. Для Fairphone 2 реализовано корректное определение ориентации камеры и назначения звуковых каналов (проблемы с перевёрнутым селфи и перемены местами правого и левого звуковых каналов остались в прошлом);
  • В адресной книге добавлено поле "Label", упрощающее сортировку контактов по первой букве имени;
  • Реализовано отображение пиктограмм 4G и 5G для сетей, поддерживающих данные технологии;
  • Во встроенный браузер morph добавлена кнопка "Back to safety", выводимая при ошибках с сертификатами;
  • Из поставки удалены бэкенды "espoo" и "wolfpack", применяемые для приблизительного определения местоположения по базе адресов точек доступа Wi-Fi от сервисов HERE и Geoclue2. Бэкенды работали нестабильно, что приводило к выдаче ошибочных сведений о местоположении. После удаления бэкендов определение местоположения ограничено GPS и информацией от мобильной сети, но сервис стал работать точно и предсказуемо. В качестве замены wolfpack рассматривается возможность применения в будущем Mozilla Location Service.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Девятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Опубликована финальная спецификация смартфона Librem 5
  4. OpenNews: Восьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  5. OpenNews: Седьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Шестое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, edv (?), 09:12, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за новость! Обновлюсь.
     
  • 2, Аноним (2), 09:19, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Обидно, что столько наработок практически ушли в небытие
    Судя по списку версий, да и по самим новинкам, они вообще не вывозят
     
  • 3, пох. (?), 10:11, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > встроенный браузер morph добавлена кнопка "Back to safety"

    а кнопки "продолжить" - не добавлено. Угу.

     
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