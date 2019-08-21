В USB-драйверах из состава ядра Linux выявлено 15 уязвимостей

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|1.1, n1rdeks (ok), 23:48, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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никогда такого не было, и вот опять...
P.S. Кто на С умел писать - умер, вот и имеем.
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|2.7, Аноним (7), 00:07, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> никогда такого не было, и вот опять...
Ну, ха-ха. Ну, смешно пошутил. Наверно.
...такое впечатление, что народ уже забыл когда уместно применять эту фразу и лепит ее где ни попадя.
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|3.25, Аноним (25), 01:29, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно, что родственники или правообладатели не включили доильный аппарат.
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|3.27, Аноним (27), 02:02, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>...такое впечатление, что народ уже забыл когда уместно применять эту фразу и лепит ее где ни попадя.
никогда такого не было, и вот опять...
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|2.13, Аноним (13), 00:31, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То был-бы Linux, написанный на си, у которого есть драйвера, сообщество и будущее. И был бы Rustomanix, у которого нет всего этого.
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|2.21, leap42 (ok), 01:11, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто? сишники никогда на Rust не перейдут (я вам как сишник говорю), как не перешли в своё время на плюсы, а сами растоманы пока ни одного проекта серьёзного не сделали (чтобы только Rust, без unsafe, чтобы сам проект был со значительной кодовой базой и чтобы с тысячами пользователей).
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|4.24, leap42 (ok), 01:29, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кому "CSS рендер Firefox" нужен кроме Firefox? это не проект, а часть проекта Firefox.
я специально написал: "только Rust".
Rust в Firefox чуть больше 5%, если кто-то не в курсе
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|3.23, имя (ok), 01:28, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пока ни одного проекта серьёзного не сделали (чтобы только Rust, без
> unsafe, чтобы сам проект был со значительной кодовой базой и чтобы
> с тысячами пользователей).
ripgrep, который is faster than $insert_your_grep_here, уже рекламируется огромной пользовательской базой из каждого утюга. Куча кода в нём и regex crate, unsafe-а мало, да и тот практически весь в C-интерфейсе для тех, кто хочет ржавые регексы использовать в других языках (ну, ок, ещё в месте совокупления rg и pcre для тех, кто без патологического бектрекинга жить не может, но можно легко скомпилироваться без него и получить pure rust). Ещё отмазы будут?
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|4.28, leap42 (ok), 02:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ok, спасибо добрый аноним, буду знать: проект есть (хотя про "огромную" звучит конечно как шутка - в лучше случае 1% от всех пользователей grep)
на 100000 Rust евангелистов нашелся 1 проект, отлично. но консольная утилита, это не тот уровень, который позволит переписать Linux, даже не близко.
про отмазу не понял.
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|3.29, Аноним (29), 02:07, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сишники никогда на Rust не перейдут (я вам как сишник говорю)
Кстати, почему? Про плюсы слышал, что сишники их переусложнёнными считают, а код на них - неочевидным. С растом та же ерунда?
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|1.3, Аноним (3), 23:54, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> могут быть эксплуатируемы при подключении к компьютеру специально подготовленных USB-устройств
интересно, КАК они собираются запатчить ядро чтобы защититься от юсб устройств? при каждом подключении любого девайса выводить окно "обнаружена хрень, которая прикидывается клавиатурой, кивните в камеру, если согласны что это клавиатура" ??
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|2.6, Аноним (6), 00:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты тупой? Клавиатура это или нет, ядро при подключении паниковать не должно.
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|2.8, mickvav (?), 00:07, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только по честному выпиливать ошибки, другого пути нет. Никто не мешает залить в контроллер нормальной клавиатуры кастомную прошивку, так что кивнуть в камеру - не спасет. Просто фаззинг-тестирование нужно автоматизировать и делать на этапе принятия патчей и новых драйверов в ядро.
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|3.15, Аноним (13), 00:34, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы себе это представляете, и какова, по вашему мнению, будет скорость принятия патчей?
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|4.31, Двойной (?), 02:44, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как вы себе это представляете
А я думал что уже даже дети знают про CI.
> скорость принятия патчей?
Ну прибавь к операции merge время на выполнение тестов (hint: их можно запускать параллельно).
Можно жить и без тестов. Только вот тогда возникает другой вопрос какова будет *скорость починки и обнаружения 0-day* по сравнению с CI? И соотносим финансовый и репутационный ущерб от тех же 0-day с затратами на CI инфраструктуру?
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|3.18, n80 (?), 00:46, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для USB в IOMMU нет необходимости (по крайней мере, толку), кстати говоря. Подключенное устройство само не может инициировать какую-либо активность (и уж тем более обращение к памяти), только отвечать на запросы хоста (которые хост-контроллер переписывает ровно по тем адресам, которые ему выделил драйвер, так что IOMMU, настраиваемый ровно тем же драйвером, тут ничего не ограничит дополнительно). Т.е. напрямую полазить где не надо — невозможно, только скормить кривому драйверу такой ответ, от разбора которого у драйвера улетит кукушка.
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|1.4, Аноним (6), 00:04, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Атака возможна при наличии физического доступа к оборудованию и может привести как минимум к краху ядра
Скучно. При наличии физического доступа любой бухгалтер сумеет дёрнуть штепсель.
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|2.17, имя (ok), 00:41, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скучно, если диск нешифрованный… а, он и так у всех нешифрованный. Ладно, тогда так:
Если дёрнуть, то атакующий уже никогда не узнает, какую порнуху ты смотрел в приватных вкладках браузера.
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|2.19, n80 (?), 00:51, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторая разница есть. Вилку из розетки можно выдернуть ~только в тот момент, когда за неё тянешь.
А вот устроить DoS в наиболее подходящий момент с помощью заранее подкинутого копеечного устройства (которое может хоть годами работать и не выдавать своей второй натуры) — совсем другое дело.
В случае с розеткой сделать отложенный DoS, конечно, тоже возможно, но заметно сложнее и дороже. А если нужно не только DoS, а и потерю (или даже повреждение) данных, или вообще RCE — тут всё-таки USB даёт дополнительные возможности.
Так что не просто так изучают такие атаки, не просто так.
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|2.9, mickvav (?), 00:10, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потом вам прилетит обновление ядра и драйвера зальются заново. Только блэк-лист в modprobe.conf спасет великого комбинатора.
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|3.20, аноним3 (?), 01:09, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не спасет. они их той же modprobe подгрузит когда у него закончатся идеи по паеребросу файлов с устройства на устройство)))
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|2.11, maximnik0 (?), 00:27, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>USB вообще не нужон, пора на pci-e переферию делать
Так уже давно выпускают, в чем проблема купить -цена?
Или просто сказать умную вещь хотел?
Кстати насчёт ненужности юсб:в интерфейсе Thunderbolt 3-й версии используется разъём USB Type-C.
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|3.14, maximnik0 (?), 00:33, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавлю ,согласно вики 4 версия юсб будет фактически Thunderbolt 3,права на это порт переданы консорциуму Usb Forum.
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|2.16, Аноним (16), 00:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу чтобы любое дежице имело доступ ко всей памяти. Хороший план.
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|3.30, Аноним (-), 02:21, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот план уже однажды успешно провернули под кодовым названием "FireWire/1394". "Backdoorbolt" всего лишь готовится заступить на смену.
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