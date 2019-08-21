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В USB-драйверах из состава ядра Linux выявлено 15 уязвимостей

21.08.2019 22:29

Андрей Коновалов из компании Google обнаружил 15 уязвимостей в USB-драйверах, предлагаемых в ядре Linux. Это вторая порция проблем, найденных при проведении fuzzing-тестирования - в 2017 году данный исследователь нашёл в USB-стеке ещё 14 уязвимостей. Проблемы потенциально могут быть эксплуатируемы при подключении к компьютеру специально подготовленных USB-устройств. Атака возможна при наличии физического доступа к оборудованию и может привести как минимум к краху ядра, но не исключаются и другие проявления (например, для выявленной в 2016 году похожей уязвимости в USB-драйвере snd-usbmidi удалось подготовить эксплоит для выполнения кода на уровне ядра).

Из 15 проблем 13 уже устранены в актуальных обновлениях ядра Linux, но две уязвимости (CVE-2019-15290, CVE-2019-15291) остаются неисправленными в последнем выпуске 5.2.9. Неисправленный уязвимости могут привести к разыменованию указателя NULL в драйверах ath6kl и b2c2 при получении некорректных данных от устройства. Из других уязвимостей можно отметить:

  • Обращения к уже освобождённым областям памяти (use-after-free) в драйверах v4l2-dev/radio-raremono, dvb-usb, sound/core, cpia2 и p54usb;
  • Двойное освобождение памяти (double-free) в драйвере rio500;
  • Разыменования указателя NULL в драйверах yurex, zr364xx, siano/smsusb, sisusbvga, line6/pcm, motu_microbookii и line6.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей
  3. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  4. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая запустить код при подключении USB-устройства злоумышленника
  6. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: usb, linux, kernel
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  • 1.1, n1rdeks (ok), 23:48, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    никогда такого не было, и вот опять...

    P.S. Кто на С умел писать - умер, вот и имеем.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:07, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никогда такого не было, и вот опять...

    Ну, ха-ха. Ну, смешно пошутил. Наверно.

    ...такое впечатление, что народ уже забыл когда уместно применять эту фразу и лепит ее где ни попадя.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 01:29, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, что родственники или правообладатели не включили доильный аппарат.
     
  • 3.27, Аноним (27), 02:02, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >...такое впечатление, что народ уже забыл когда уместно применять эту фразу и лепит ее где ни попадя.

    никогда такого не было, и вот опять...

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:49, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А вот если бы было ядро переписали на Rust...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:31, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То был-бы Linux, написанный на си, у которого есть драйвера, сообщество и будущее. И был бы Rustomanix, у которого нет всего этого.
     
  • 2.21, leap42 (ok), 01:11, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто? сишники никогда на Rust не перейдут (я вам как сишник говорю), как не перешли в своё время на плюсы, а сами растоманы пока ни одного проекта серьёзного не сделали (чтобы только Rust, без unsafe, чтобы сам проект был со значительной кодовой базой и чтобы с тысячами пользователей).
     
     
  • 3.22, Анон Багоев (?), 01:22, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    CSS рендер Firefox написан на расте.
     
     
  • 4.24, leap42 (ok), 01:29, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кому "CSS рендер Firefox" нужен кроме Firefox? это не проект, а часть проекта Firefox.

    я специально написал: "только Rust".

    Rust в Firefox чуть больше 5%, если кто-то не в курсе

     
  • 3.23, имя (ok), 01:28, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пока ни одного проекта серьёзного не сделали (чтобы только Rust, без
    > unsafe, чтобы сам проект был со значительной кодовой базой и чтобы
    > с тысячами пользователей).

    ripgrep, который is faster than $insert_your_grep_here, уже рекламируется огромной пользовательской базой из каждого утюга. Куча кода в нём и regex crate, unsafe-а мало, да и тот практически весь в C-интерфейсе для тех, кто хочет ржавые регексы использовать в других языках (ну, ок, ещё в месте совокупления rg и pcre для тех, кто без патологического бектрекинга жить не может, но можно легко скомпилироваться без него и получить pure rust). Ещё отмазы будут?

     
     
  • 4.28, leap42 (ok), 02:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ok, спасибо добрый аноним, буду знать: проект есть (хотя про "огромную" звучит конечно как шутка - в лучше случае 1% от всех пользователей grep)

    на 100000 Rust евангелистов нашелся 1 проект, отлично. но консольная утилита, это не тот уровень, который позволит переписать Linux, даже не близко.


    про отмазу не понял.

     
  • 3.29, Аноним (29), 02:07, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сишники никогда на Rust не перейдут (я вам как сишник говорю)

    Кстати, почему? Про плюсы слышал, что сишники их переусложнёнными считают, а код на них - неочевидным. С растом та же ерунда?

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:54, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > могут быть эксплуатируемы при подключении к компьютеру специально подготовленных USB-устройств

    интересно, КАК они собираются запатчить ядро чтобы защититься от юсб устройств? при каждом подключении любого девайса выводить окно "обнаружена хрень, которая прикидывается клавиатурой, кивните в камеру, если согласны что это клавиатура" ??

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты тупой? Клавиатура это или нет, ядро при подключении паниковать не должно.
     
  • 2.8, mickvav (?), 00:07, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только по честному выпиливать ошибки, другого пути нет. Никто не мешает залить в контроллер нормальной клавиатуры кастомную прошивку, так что кивнуть в камеру - не спасет. Просто фаззинг-тестирование нужно автоматизировать и делать на этапе принятия патчей и новых драйверов в ядро.
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 00:34, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы себе это представляете, и какова, по вашему мнению, будет скорость принятия патчей?
     
     
  • 4.31, Двойной (?), 02:44, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как вы себе это представляете

    А я думал что уже даже дети знают про CI.
    > скорость принятия патчей?

    Ну прибавь к операции merge время на выполнение тестов (hint: их можно запускать параллельно).
    Можно жить и без тестов. Только вот тогда возникает другой вопрос какова будет *скорость починки и обнаружения 0-day* по сравнению с CI? И соотносим финансовый и репутационный ущерб от тех же 0-day с затратами на CI инфраструктуру?

     
  • 2.12, Аноним (13), 00:27, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без IOMMU не поможет ничего.
     
     
  • 3.18, n80 (?), 00:46, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для USB в IOMMU нет необходимости (по крайней мере, толку), кстати говоря. Подключенное устройство само не может инициировать какую-либо активность (и уж тем более обращение к памяти), только отвечать на запросы хоста (которые хост-контроллер переписывает ровно по тем адресам, которые ему выделил драйвер, так что IOMMU, настраиваемый ровно тем же драйвером, тут ничего не ограничит дополнительно). Т.е. напрямую полазить где не надо — невозможно, только скормить кривому драйверу такой ответ, от разбора которого у драйвера улетит кукушка.
     

  • 1.4, Аноним (6), 00:04, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Атака возможна при наличии физического доступа к оборудованию и может привести как минимум к краху ядра

    Скучно. При наличии физического доступа любой бухгалтер сумеет дёрнуть штепсель.

     
     
  • 2.17, имя (ok), 00:41, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скучно, если диск нешифрованный… а, он и так у всех нешифрованный. Ладно, тогда так:

    Если дёрнуть, то атакующий уже никогда не узнает, какую порнуху ты смотрел в приватных вкладках браузера.

     
  • 2.19, n80 (?), 00:51, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторая разница есть. Вилку из розетки можно выдернуть ~только в тот момент, когда за неё тянешь.

    А вот устроить DoS в наиболее подходящий момент с помощью заранее подкинутого копеечного устройства (которое может хоть годами работать и не выдавать своей второй натуры) — совсем другое дело.

    В случае с розеткой сделать отложенный DoS, конечно, тоже возможно, но заметно сложнее и дороже. А если нужно не только DoS, а и потерю (или даже повреждение) данных, или вообще RCE — тут всё-таки USB даёт дополнительные возможности.

    Так что не просто так изучают такие атаки, не просто так.

     

  • 1.5, Аноним (5), 00:04, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удалить драйвера, да и дело с концом!
     
     
  • 2.9, mickvav (?), 00:10, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом вам прилетит обновление ядра и драйвера зальются заново. Только блэк-лист в modprobe.conf спасет великого комбинатора.
     
     
  • 3.20, аноним3 (?), 01:09, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не спасет. они их той же modprobe подгрузит когда у него закончатся идеи по паеребросу файлов с устройства на устройство)))
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:14, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    USB вообще не нужон, пора на pci-e переферию делать
     
     
  • 2.11, maximnik0 (?), 00:27, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >USB вообще не нужон, пора на pci-e переферию делать

    Так уже давно выпускают, в чем проблема купить -цена?
    Или просто сказать умную вещь хотел?
    Кстати насчёт ненужности юсб:в интерфейсе Thunderbolt 3-й версии используется разъём USB Type-C.

     
     
  • 3.14, maximnik0 (?), 00:33, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю ,согласно вики 4 версия юсб будет фактически Thunderbolt 3,права на это порт переданы консорциуму Usb Forum.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу чтобы любое дежице имело доступ ко всей памяти. Хороший план.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 02:21, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот план уже однажды успешно провернули под кодовым названием "FireWire/1394". "Backdoorbolt" всего лишь готовится заступить на смену.
     

  • 1.26, RedEyedMan (ok), 01:35, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой-бай, надо валить на винду
     
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