В USB-драйверах из состава ядра Linux выявлено 15 уязвимостей

2.13 , Аноним ( 13 ), 00:31, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – То был-бы Linux, написанный на си, у которого есть драйвера, сообщество и будущее. И был бы Rustomanix, у которого нет всего этого.

2.21 , leap42 ( ok ), 01:11, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кто? сишники никогда на Rust не перейдут (я вам как сишник говорю), как не перешли в своё время на плюсы, а сами растоманы пока ни одного проекта серьёзного не сделали (чтобы только Rust, без unsafe, чтобы сам проект был со значительной кодовой базой и чтобы с тысячами пользователей).

3.22 , Анон Багоев ( ? ), 01:22, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – CSS рендер Firefox написан на расте.

4.24 , leap42 ( ok ), 01:29, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – кому "CSS рендер Firefox" нужен кроме Firefox? это не проект, а часть проекта Firefox. я специально написал: "только Rust". Rust в Firefox чуть больше 5%, если кто-то не в курсе

3.23 , имя ( ok ), 01:28, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пока ни одного проекта серьёзного не сделали (чтобы только Rust, без

> unsafe, чтобы сам проект был со значительной кодовой базой и чтобы

> с тысячами пользователей). ripgrep, который is faster than $insert_your_grep_here, уже рекламируется огромной пользовательской базой из каждого утюга. Куча кода в нём и regex crate, unsafe-а мало, да и тот практически весь в C-интерфейсе для тех, кто хочет ржавые регексы использовать в других языках (ну, ок, ещё в месте совокупления rg и pcre для тех, кто без патологического бектрекинга жить не может, но можно легко скомпилироваться без него и получить pure rust). Ещё отмазы будут?

4.28 , leap42 ( ok ), 02:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ok, спасибо добрый аноним, буду знать: проект есть (хотя про "огромную" звучит конечно как шутка - в лучше случае 1% от всех пользователей grep) на 100000 Rust евангелистов нашелся 1 проект, отлично. но консольная утилита, это не тот уровень, который позволит переписать Linux, даже не близко.

про отмазу не понял.

3.29 , Аноним ( 29 ), 02:07, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сишники никогда на Rust не перейдут (я вам как сишник говорю) Кстати, почему? Про плюсы слышал, что сишники их переусложнёнными считают, а код на них - неочевидным. С растом та же ерунда?